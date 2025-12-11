Кирил Добрев: Разговорът в БСП предстои

Нека бъда ясен.

Всякакво сравнение на събитията тогава и сега по-късно е неуместно. Разбирам протестиращите, защото това е поколението на моите деца, но тогава на площада бяха хора със заплати от 5 долара, които нямаха ток, стояха на студено, а безработицата беше над 20%.

Това написа във "Фейсбук" Кирил Добрев.

Никой не може да спекулира и да прави внушения с името на моя баща, защото сега ще си го получи. Уважаеми, г-н Денков, преди 30 години имаше политици, включително и от опозицията истински мъже, хора с характер, за които разговорите между управляващи и опозиция не бяха табу. Тогава по срещите си не си пускаха записи и не си четяха личните SMS-и. Днес Вие, политическите шарлатани, ме карате да сваля правителството, в което Вие до вчера искахте да участвате и се пазаряхте за министри.

Бъдете безкрайно откровен, г-н Денков, към всички онези, които излязоха вчера. Какво им предлагате Вие? Служебен кабинет по скопената от Вас конституция, "вън зеления чорап" и "тук не е Москва" или "Не на еврото и Еврозоната", защото вчера чух всички тези призиви. Защо не излезете да им кажете истината – искате Киро и Асен отново във властта?

Що се отнася до моята партия - чувам гласа на всички моите съпартийци и на тези от поколението на моя баща и на младите хора.

ИСКАМ ДА ИМ КАЖА - РАЗГОВОРЪТ В БСП ПРЕДСТОИ!