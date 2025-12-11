Кирил Добрев: Разговорът в БСП предстои

Нека бъда ясен.
Всякакво сравнение на събитията тогава и сега по-късно е неуместно. Разбирам протестиращите, защото това е поколението на моите деца, но тогава на площада бяха хора със заплати от 5 долара, които нямаха ток, стояха на студено, а безработицата беше над 20%.
Това написа във "Фейсбук" Кирил Добрев.
Никой не може да спекулира и да прави внушения с името на моя баща, защото сега ще си го получи. Уважаеми, г-н Денков, преди 30 години имаше политици, включително и от опозицията истински мъже, хора с характер, за които разговорите между управляващи и опозиция не бяха табу. Тогава по срещите си не си пускаха записи и не си четяха личните SMS-и. Днес Вие, политическите шарлатани, ме карате да сваля правителството, в което Вие до вчера искахте да участвате и се пазаряхте за министри.
Бъдете безкрайно откровен, г-н Денков, към всички онези, които излязоха вчера. Какво им предлагате Вие? Служебен кабинет по скопената от Вас конституция, "вън зеления чорап" и "тук не е Москва" или "Не на еврото и Еврозоната", защото вчера чух всички тези призиви. Защо не излезете да им кажете истината – искате Киро и Асен отново във властта?
Що се отнася до моята партия - чувам гласа на всички моите съпартийци и на тези от поколението на моя баща и на младите хора.
ИСКАМ ДА ИМ КАЖА - РАЗГОВОРЪТ В БСП ПРЕДСТОИ!
12:40 11.12.2025
12:42 11.12.2025
12:42 11.12.2025
12:42 11.12.2025
5 Да си в Правителство с Комунистическата
Ако не си тръгнете с разбиране за Бъдещето на България, ще бъдете изхвърлени по най позорен начин от Парламента.
12:43 11.12.2025
12:43 11.12.2025
12:44 11.12.2025
12:44 11.12.2025
10 На тоя баща му беше
12:45 11.12.2025
Коментиран от #20
12:45 11.12.2025
12:45 11.12.2025
12:46 11.12.2025
12:46 11.12.2025
12:47 11.12.2025
12:48 11.12.2025
12:48 11.12.2025
12:48 11.12.2025
12:48 11.12.2025
До коментар #11 от "Герп боклуци":Ако го направят, още утре ще има нова сглобка гербдпсппдб. Още от същото, даже по-зле. Този път ще има отново фашисти в управлението.
12:49 11.12.2025
12:50 11.12.2025
12:50 11.12.2025
12:51 11.12.2025
12:51 11.12.2025
12:53 11.12.2025
12:53 11.12.2025