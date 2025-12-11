Новини
Кирил Добрев: Разговорът в БСП предстои

11 Декември, 2025 12:38 842 26

  • кирил добрев-
  • бсп-
  • правителство-
  • оставка

Никой не може да спекулира и да прави внушения с името на моя баща

Кирил Добрев: Разговорът в БСП предстои - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нека бъда ясен.

Всякакво сравнение на събитията тогава и сега по-късно е неуместно. Разбирам протестиращите, защото това е поколението на моите деца, но тогава на площада бяха хора със заплати от 5 долара, които нямаха ток, стояха на студено, а безработицата беше над 20%.

Това написа във "Фейсбук" Кирил Добрев.

Никой не може да спекулира и да прави внушения с името на моя баща, защото сега ще си го получи. Уважаеми, г-н Денков, преди 30 години имаше политици, включително и от опозицията истински мъже, хора с характер, за които разговорите между управляващи и опозиция не бяха табу. Тогава по срещите си не си пускаха записи и не си четяха личните SMS-и. Днес Вие, политическите шарлатани, ме карате да сваля правителството, в което Вие до вчера искахте да участвате и се пазаряхте за министри.

Бъдете безкрайно откровен, г-н Денков, към всички онези, които излязоха вчера. Какво им предлагате Вие? Служебен кабинет по скопената от Вас конституция, "вън зеления чорап" и "тук не е Москва" или "Не на еврото и Еврозоната", защото вчера чух всички тези призиви. Защо не излезете да им кажете истината – искате Киро и Асен отново във властта?

Що се отнася до моята партия - чувам гласа на всички моите съпартийци и на тези от поколението на моя баща и на младите хора.

ИСКАМ ДА ИМ КАЖА - РАЗГОВОРЪТ В БСП ПРЕДСТОИ!


  • 1 ООрана държава

    27 0 Отговор
    Кире, разговаряите мъдро че сте на ръба да си седите пред вратата на следващия парламент

    12:40 11.12.2025

  • 2 народа

    21 0 Отговор
    Ей заради тоя енергиен магнат и бандит ви е скъп тока .Пълна конфискация на активите му .

    12:42 11.12.2025

  • 3 Изчезвайте

    19 0 Отговор
    Продажници,подлоги ,слуги,памперси ,некадърници,червено зелено мафиоти

    12:42 11.12.2025

  • 4 иваничка

    18 0 Отговор
    Много нагъл, на гърба на баща си изгради кариера! Вече трябва да са разговаряли или не знаят какво да решат? Хем да са с народа, хем да са във властта, това няма как да им се получи!

    12:42 11.12.2025

  • 5 Да си в Правителство с Комунистическата

    10 0 Отговор
    Мафия на ДС, да си в Правителството на Комунистическата Олигархия превзела чрез мутри, принуда и зависимости Властта на Народа е естествено за Кирил Добрев!
    Ако не си тръгнете с разбиране за Бъдещето на България, ще бъдете изхвърлени по най позорен начин от Парламента.

    12:43 11.12.2025

  • 6 ако си мъж

    13 1 Отговор
    Много хубаво му каза Денков- Подавай си оставката както баща ти направи!

    12:43 11.12.2025

  • 7 Цвете

    16 0 Отговор
    ТИ СИ ИЗПИПАН МОШЕНИК. АКО БЕШЕ ЖИВ БАЩА ТИ, НАДАЛИ БИ ТЕ ОПРАВДАЛ, ДОЛЕН МОШЕНИК.НЯМА ДА ПРЕСТАНЕМ ДА ВИ ОБИЖДАМЕ ЗАЩОТО КРАДЕНЕТО И КОРУМПИРАНАТА ВИ ПАРТИЯ Е БЪКАНО С МИЛИОНЕРИ.🙄🤔👎😉☹️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    12:44 11.12.2025

  • 8 Ььь

    3 1 Отговор
    Това на снимката е модел за честност в политиката.

    12:44 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На тоя баща му беше

    6 2 Отговор
    кръгъл алкохолик и пукна от пукница!

    12:45 11.12.2025

  • 11 Герп боклуци

    10 0 Отговор
    Имате уникален шанс, за първи път в жалката ви история да направите нещо историческо, оттеглете подкрепата си за това сфинско правителство и освободете българия от зависимост

    Коментиран от #20

    12:45 11.12.2025

  • 12 На бас 👍

    0 8 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    12:45 11.12.2025

  • 13 червен капиталист

    10 0 Отговор
    Другарите които станаха господари треска ги тресе, ако правителството падне ще гледат парламента през крив макарон.

    12:46 11.12.2025

  • 14 цхбвсед

    8 0 Отговор
    БСП предатели, и ти с тоя големия нос като Буратино, какво има да мислиш и да разговаряш бре, кукер??? Как влезе в парламента??? Какво излъга българите??? Боклук със боклук, кого лъжеш??? Слава Богу лъжата ви лъсна. Ще ви изритат българите и е по добре сами да се махате за да не става панаир.

    12:46 11.12.2025

  • 15 Казуар

    4 0 Отговор
    Кирчо, забрави ли случая когато те хванаха с торба двеста хиляди немски марки и благодарение на баща ти те пуснаха.

    12:47 11.12.2025

  • 16 Импексовата

    2 1 Отговор
    още не е изпълзяла и тя от дупката!

    12:48 11.12.2025

  • 17 китин

    5 0 Отговор
    Добрев , кажете ако можете защо лява партия като БСП се прегърна с дясното ГЕРБ , защо погребвате останалото малко ляво в България. Това народа и историята няма да ви го прости. Виждате от митингите от коментарите колко много народ е " заобичал" такива като вас. От много обич народа вика " Оставка" , а вас ви падят един куп гавази от НСО и полиция.

    12:48 11.12.2025

  • 18 Дориана

    5 0 Отговор
    Свършено е с предателската партия БСП ОЛ. Те предадоха своите избиратели заради жажда за власт. Станаха патерица на Борисов и Пеевски, а такива като Атанас Атанасов.в и Зафиров сриват партията на дъното, от което никога повече няма да излязат. Провалиха се тотално.

    12:48 11.12.2025

  • 19 Киро слугата на Тулупа

    5 1 Отговор
    Оставка. Вън от БСП.

    12:48 11.12.2025

  • 20 Капитан Крийч

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Герп боклуци":

    Ако го направят, още утре ще има нова сглобка гербдпсппдб. Още от същото, даже по-зле. Този път ще има отново фашисти в управлението.

    12:49 11.12.2025

  • 21 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ПРОДАЖНИ ПСЕТА!ДАНО ПАРЛАМЕНТ НИКОГА ДА НЕ ВИДИТЕ!

    12:50 11.12.2025

  • 22 Кики и Коки

    0 0 Отговор
    Да приятели. Ние измислихме Санитарния кордон. Но не около ППДБ бе ПРЕДАТЕЛИ!

    12:50 11.12.2025

  • 23 Някой

    2 0 Отговор
    Този е същият злодей като Борисов и Пеевски. Този е от хората налагащи грабежа наречен бюджет 2026. Колкото по-скоро такива като Кирил Добрев излетят от парламента и политиката, толкова по-добри за България.

    12:51 11.12.2025

  • 24 ТОВА ДОБРЕ И А ДАНО

    1 0 Отговор
    НАПРАВИТЕ НЕЩО СВЕСТНО И ПОЛЕЗНО ЗА НАРОДА НИ. НО И КАКВО И ДА НАПРАВИТЕ ТИ ВИЕ СТЕ МУШИКИ И НЯМА ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ ГНЕВА И ОМРАЗАТА НА ХОРАТА. И ЗА БАЩА ТИ КОЙТО КАЗВАШ ДА НЕ ГО НАМЕСВАМЕ... ТОЙ БЕШЕ ДОСТОЕН ЧОВЕК С МОРАЛ И СЪВЕСТ. ТИ СИ АЛЧЕН БЕЗ МОРАЛ И НА НЕГОВ ГРЪБ КРАДЕШ. СМИРИ СЕ МУШИКО.

    12:51 11.12.2025

  • 25 Подобно

    1 0 Отговор
    на тейко си и този спазари добре бкп. Дотолкива, че на следващите избори е счорно дали ще играе паатерица на новоначалието

    12:53 11.12.2025

  • 26 приватизатор

    0 0 Отговор
    Като чуваш гласа на хората , защо е такава цената на тока ? Ти ли не знаеш , мушмурок !

    12:53 11.12.2025

