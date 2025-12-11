Румен Радев: Днес думата има парламентът

Днес думата има парламентът, каза президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за днешния вот на недоверие към правителството.
В 13:30 часа парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков, припомни БТА. Дебатите по шестия вот – за провал в икономическата политика, бяха вчера. Според правилника за работа на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме Промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".
Държавният глава присъства днес на тържествената литургия в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“, на която българският патриарх и Софийски митрополит Даниил почете празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник. В литургията участваха също архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП.
Президентът Румен Радев отправи слово в храма, в което поздрави патриарх Даниил за неговия имен ден.
Първо, протестите срещу сегашната власт са напълно оправдани и логични. Десетки хиляди души излизат в много български градове, защото са отвратени от политиките на ГЕРБ/ДПС и защото не желаят повече тези партии да управляват България.
Второ, организаторите на протестите, а именно ПП/ДБ, са най-обикновени политически шарлатани, както правилно ги определи Румен Радев навремето. Те не са искали, не искат, а няма да поискат за отстранят ГЕРБ/ДПС от властта. Те желаят да управляват заедно с ГЕРБ/ДПС. Ето защо ПП/ДБ на практика пречат на протестната енергия. Имам усещането, че колкото повече бутат напред разните там мимета, софита и други свои неособено интелигентни любимци, колкото повече пари дават на всевъзможни клиширани инфлуенЦъри, толкова по-голяма погнуса предизвикват у нормалните хора.
Трето, ПП/ДБ използват справедливия народен гняв, за да се намърдат отново във властта, за да се сглобят отново с ГЕРБ/ДПС. Да се довериш на такива хора е все едно да хвърляш пачки през прозореца по сигнал от телефонни измамници.
Четвърто и най-важно. Ако искаме в България да настъпи истинска промяна, освен да протестираме, трябва да ГЛАСУВАМЕ. Много е хубаво да се излиза на улицата, а още по-хубаво е да се ГЛАСУВА. Иначе пак ще се вайкаме, задето са ни излъгали и предали същите тези организатори на протестите, които са ни се представяли като символ на принципността и морала. Участието в изборите на колкото се може повече хора
ВРЕМЕТО НА СОРОС В ЕВРОПА И УКРАЙНА ИЗТИЧА.
Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
Кой сега е Номер 1 ?
До коментар #3 от "ЯХНАХА ПРОТЕСТА":Радев да излезе против мафията! Преосноваване на държавата! Отново в добри отношения с САЩ, Русия и Китай! Край за урсулите и соросоидите!
Не искам рубли!
10 ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕЛИГИТИМНО!
Достатъчно време ги търпяхме!
Стига толкова!
Вкараха ни в тинята!
12:58 11.12.2025
18 Не парламентЪТ а парламента
Чей Крым?
19 според мене тук има голяма грешка
До коментар #8 от "П Е Ш О В О Л Г А Т А":За него поне са гласували на избори, за разлика от Mъpcyла.
26 КРИМ Е РУСКИ
До коментар #18 от "Не парламентЪТ а парламента":И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.
преди 9 септември всички родени са кръстени
Този индивид не е кръстен, защото е роден израсъл и успял в социалистическа България.
А ако е кръстен , значи не може да бъде военен в социализма
До коментар #26 от "КРИМ Е РУСКИ":и Добри Джуров се беше наредил на първия свободен великден в храма, но той поне е кръстен.
преди 9 септември всички родени са кръстени
Този индивид не е кръстен, защото е роден израсъл и успял в социалистическа България.
А ако е кръстен , значи не може да бъде военен в социализма
До коментар #26 от "КРИМ Е РУСКИ":Съгласен,
Най доброто за зелени предстои
Раре ърт вече си имат нов собственик
Въпросът е кой ще плати сметката
До коментар #5 от "Иванович":ходи си при матушката и не бъркай България с Беларус. Аман от путинофилящина.
До коментар #5 от "Иванович":Джендъряците нема така да са дадат лесно виж колко минуса летат
До коментар #12 от "Киро":"Руска дума" да я кръщава.
До коментар #30 от "И Дай, Боже":А така! САМО ПЕЕВСКИ И БОЙКО
До коментар #26 от "КРИМ Е РУСКИ":но нефтохима - да. Затова сме на това дередже. Да се измете всичката рашистка сгань от България е първостепенна задача.
До коментар #1 от "Петър Волгин":За кого да гласуваме? Това е въпроса, като всички са в играта, по един или друг начин
До коментар #37 от "Объркан":Направи си партия и целия български народ в тебе ще гледа!
До коментар #32 от "селяк":Моето мнение е, че злобата идва от хора работещи в държавна администрация и МВР, които са финансово зависими. Все пак от ГЕРБ/ДПС им плащат заплатите с държавни пари.
До коментар #32 от "селяк":Някоя лелка от общината ви ги е насвяткала между сесиите пасианс
До коментар #44 от "На бас 👍":Някой ще гушне нови 50-60 милиона ЕВРО за провеждането на избори.
