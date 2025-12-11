Новини
България »
Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

11 Декември, 2025 12:51 1 612 45

  • румен радев-
  • правителство-
  • оставка-
  • парламент

Президентът отправи слово в храма, в което поздрави патриарх Даниил за неговия имен ден

Румен Радев: Днес думата има парламентът - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес думата има парламентът, каза президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за днешния вот на недоверие към правителството.

В 13:30 часа парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков, припомни БТА. Дебатите по шестия вот – за провал в икономическата политика, бяха вчера. Според правилника за работа на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме Промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

Държавният глава присъства днес на тържествената литургия в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“, на която българският патриарх и Софийски митрополит Даниил почете празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник. В литургията участваха също архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП.

Президентът Румен Радев отправи слово в храма, в което поздрави патриарх Даниил за неговия имен ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Волгин

    14 11 Отговор
    "За протестите и техните организатори

    Първо, протестите срещу сегашната власт са напълно оправдани и логични. Десетки хиляди души излизат в много български градове, защото са отвратени от политиките на ГЕРБ/ДПС и защото не желаят повече тези партии да управляват България.
    Второ, организаторите на протестите, а именно ПП/ДБ, са най-обикновени политически шарлатани, както правилно ги определи Румен Радев навремето. Те не са искали, не искат, а няма да поискат за отстранят ГЕРБ/ДПС от властта. Те желаят да управляват заедно с ГЕРБ/ДПС. Ето защо ПП/ДБ на практика пречат на протестната енергия. Имам усещането, че колкото повече бутат напред разните там мимета, софита и други свои неособено интелигентни любимци, колкото повече пари дават на всевъзможни клиширани инфлуенЦъри, толкова по-голяма погнуса предизвикват у нормалните хора.
    Трето, ПП/ДБ използват справедливия народен гняв, за да се намърдат отново във властта, за да се сглобят отново с ГЕРБ/ДПС. Да се довериш на такива хора е все едно да хвърляш пачки през прозореца по сигнал от телефонни измамници.
    Четвърто и най-важно. Ако искаме в България да настъпи истинска промяна, освен да протестираме, трябва да ГЛАСУВАМЕ. Много е хубаво да се излиза на улицата, а още по-хубаво е да се ГЛАСУВА. Иначе пак ще се вайкаме, задето са ни излъгали и предали същите тези организатори на протестите, които са ни се представяли като символ на принципността и морала. Участието в изборите на колкото се може повече хора

    Коментиран от #37

    12:52 11.12.2025

  • 2 Жоро

    17 14 Отговор
    БРЮКСЕЛ ВОДИ ПОЛИТИКАТА НА БАЙДЪН И СОРОС! СВЪРШИ СЕ!
    ВРЕМЕТО НА СОРОС В ЕВРОПА И УКРАЙНА ИЗТИЧА.

    12:53 11.12.2025

  • 3 ЯХНАХА ПРОТЕСТА

    18 25 Отговор
    РУСКИТЕ ПАРТИИ. ЖАЛНА МАЙКА НА НАРОДА.

    Коментиран от #5

    12:54 11.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    15 13 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда пари на племето за турската тръба!
    Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е Номер 1 ?

    12:55 11.12.2025

  • 5 Иванович

    20 16 Отговор

    До коментар #3 от "ЯХНАХА ПРОТЕСТА":

    Радев да излезе против мафията! Преосноваване на държавата! Отново в добри отношения с САЩ, Русия и Китай! Край за урсулите и соросоидите!

    Коментиран от #31, #32

    12:56 11.12.2025

  • 6 бушприт

    5 6 Отговор
    В 13:30 часа депутатите в парламента ще гласуват по проекта за решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател- Росен Желязков.-припомни БТА.

    12:56 11.12.2025

  • 7 Дориана

    16 13 Отговор
    Хайде сега Борисов и Пеевски, които твърдяха че „ Чували народа „ да напуснат веднага Парламента и политиката и техния кабинет Желязков да подаде веднага оставка! Това иска народа и те трябва да го изпълнят , ако имат достойнство!

    12:57 11.12.2025

  • 8 П Е Ш О В О Л Г А Т А

    16 8 Отговор
    Аз избрах 25 000 евраци заплата в Брюксел да ръся руска пропаганда!
    Не искам рубли!

    Коментиран от #20, #23

    12:57 11.12.2025

  • 9 рундьо

    17 9 Отговор
    боташ КОГА???

    12:57 11.12.2025

  • 10 ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕЛИГИТИМНО!

    14 13 Отговор
    Нямат думата вече!
    Достатъчно време ги търпяхме!
    Стига толкова!
    Вкараха ни в тинята!

    12:58 11.12.2025

  • 11 Дориана

    12 11 Отговор
    Борисов и Пеевски стават все по- мразени и опротивели на българското общество. Борисов като подгласник на Пеевски не може да купи българското общество чрез раздаване на пари на калпак без реформи. Това общество вече е достатъчно интелигентно за да разбере накъде го водят Борисов и Пеевски. Той отдавна вече не може да управлява самостоятелно.Зависим от Пеевски и малките предателски партии. Пеевски се обгражда с турското и ромското общество, чрез раздаване на обещания и пари точно в тези региони където има концентрация на тези етноси. Именно на тях разчита при изборите за да влезе във властта и след това да упражнява контрол върху силовите структури и цялото българско общество. Прикриват кражбите и корупцията при ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС , в същото време използват Полицията за арести и претърсвания в офиси на техните неудобни опоненти. Пеевски и неговия подгласник Борисов са тотално провалени политици и трябва да напуснат Парламента и политиката. А, защо се прикриват кражбите, корупцията, рекетите при ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало? Те за по- висши ли се смятат , че са над всичко и над всеки?

    12:59 11.12.2025

  • 12 Киро

    15 15 Отговор
    Партията на Радев ще се казва ПП Боташ.

    Коментиран от #33

    12:59 11.12.2025

  • 13 ьььььььььь

    4 7 Отговор
    Какъв парламент ? Депутатите нямат свободна воля , те са собственост на един олигарх ,който си купи държавата чрез тях .Как очакваш да гласуват ? Те са отвлечени , сложени на столовете , преминали към тъмната страна и само натискат копчета .Утре ако им каже да приемат закон , че ще въвеждаме китайския юан и ще гласуват пълно мнозинство .Даже може да ги накара да субсидираме извънземните и да пращаме помощи на планетата Мелмак

    13:01 11.12.2025

  • 14 РАДЕВ

    8 7 Отговор
    РАДЕВ Е КАРАЛ СЪЩИЯ КУРС ЗА СПАСИТЕЛИ СЪС СЛАВИ ТРИФОНОВ !

    13:01 11.12.2025

  • 15 царя

    5 7 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!

    13:02 11.12.2025

  • 16 Благой от СОФстрой

    7 6 Отговор
    И близнака му бай Тошо нямаше толкова грозна и злобна тимбарица като таа HА кръглака!

    13:02 11.12.2025

  • 17 Фори

    11 10 Отговор
    Президента е агент на КГБ и не се и крие а го заявява открито!Агент на друга държава ли искате да ни управлява?А и да се предадеш е най-добото решение във война.Главнокомандващия се предава първи!

    13:04 11.12.2025

  • 18 Не парламентЪТ а парламента

    12 6 Отговор
    Неграмотен зелен чорап

    Чей Крым?

    Коментиран от #26

    13:05 11.12.2025

  • 19 според мене тук има голяма грешка

    6 3 Отговор
    Още 2020 Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Сега требва вече да сме оправени!

    Коментиран от #25

    13:06 11.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БАЙ ---ХОЙ

    8 3 Отговор
    ТИ. СЪЩО. СИ. ЗА. СУД. И. ПРИСЪДА. ЗАЕДНО. С. НЯКОЛКО. МИНИСТРИ. ЗАРАДИ. БОТАШ

    13:07 11.12.2025

  • 22 БАЙ ---ХОЙ

    7 5 Отговор
    ТИ. СЪЩО. СИ. ЗА. СЪД. И. ПРИСЪДА. ЗАЕДНО. С. НЯКОЛКО. МИНИСТРИ. ЗАРАДИ. БОТАШ

    13:08 11.12.2025

  • 23 Ззз

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "П Е Ш О В О Л Г А Т А":

    За него поне са гласували на избори, за разлика от Mъpcyла.

    13:08 11.12.2025

  • 24 Нико

    11 4 Отговор
    Този е злия демон на България Направи пуч 2020 сега се опитва за втори път Вкара разединители в парламента воюва срещу редовно правителство и милиони негови избиратели Невероятна фатална грешка бе че ББ подходи лекомислено с кандидата си за президент преди 8 години С един родолюбив обединител като президент през тези години Сега българия щеше да е много напред в развитието си

    13:10 11.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КРИМ Е РУСКИ

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Не парламентЪТ а парламента":

    И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.

    Коментиран от #28, #29, #36

    13:16 11.12.2025

  • 27 припомням

    4 0 Отговор
    и Добри Джуров се беше наредил на първия свободен великден в храма, но той поне е кръстен.
    преди 9 септември всички родени са кръстени
    Този индивид не е кръстен, защото е роден израсъл и успял в социалистическа България.

    А ако е кръстен , значи не може да бъде военен в социализма

    13:16 11.12.2025

  • 28 припомням

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "КРИМ Е РУСКИ":

    и Добри Джуров се беше наредил на първия свободен великден в храма, но той поне е кръстен.
    преди 9 септември всички родени са кръстени
    Този индивид не е кръстен, защото е роден израсъл и успял в социалистическа България.

    А ако е кръстен , значи не може да бъде военен в социализма

    13:17 11.12.2025

  • 29 Коментар до 26

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "КРИМ Е РУСКИ":

    Съгласен,
    Най доброто за зелени предстои
    Раре ърт вече си имат нов собственик

    Въпросът е кой ще плати сметката

    13:20 11.12.2025

  • 30 И Дай, Боже

    7 0 Отговор
    Думата никога да я нямаш ТИ, предател-резидент.

    Коментиран от #35

    13:21 11.12.2025

  • 31 Другарю

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Иванович":

    ходи си при матушката и не бъркай България с Беларус. Аман от путинофилящина.

    13:23 11.12.2025

  • 32 селяк

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Иванович":

    Джендъряците нема така да са дадат лесно виж колко минуса летат

    Коментиран от #39, #43

    13:24 11.12.2025

  • 33 Направо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Киро":

    "Руска дума" да я кръщава.

    13:25 11.12.2025

  • 34 Пецо

    0 3 Отговор
    Джендоробите на ЕС няма се дадат така лесно. Макар, че за това вече е късно! Сложиха ни синджирите на вратовете

    13:26 11.12.2025

  • 35 тутуту

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "И Дай, Боже":

    А така! САМО ПЕЕВСКИ И БОЙКО

    13:26 11.12.2025

  • 36 Крим не е

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "КРИМ Е РУСКИ":

    но нефтохима - да. Затова сме на това дередже. Да се измете всичката рашистка сгань от България е първостепенна задача.

    13:27 11.12.2025

  • 37 Объркан

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    За кого да гласуваме? Това е въпроса, като всички са в играта, по един или друг начин

    Коментиран от #38

    13:28 11.12.2025

  • 38 ако не гласувате защо ревете?

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Объркан":

    Направи си партия и целия български народ в тебе ще гледа!

    13:36 11.12.2025

  • 39 ...

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "селяк":

    Моето мнение е, че злобата идва от хора работещи в държавна администрация и МВР, които са финансово зависими. Все пак от ГЕРБ/ДПС им плащат заплатите с държавни пари.

    13:39 11.12.2025

  • 40 Румбата

    5 4 Отговор
    Се изцепи по повод на протестите и дали възнамерява да оглави собствен политически проект, че ще има реакция от негова страна, когато всички най-малко очакват.Всички знаем, само чакаме кога ген.Решетников ще да де сигнала!

    13:43 11.12.2025

  • 41 Шуменец

    5 3 Отговор
    Червен боклук!

    13:44 11.12.2025

  • 42 фактчекър

    3 0 Отговор
    На 19 ноември 2016 г. в интервю за телевизионния канал Царьград ген.-лейтенант Леонид Решетников, шеф на Института за стратегически изследвания към президента на Русия и дългогодишен ръководител на Информационното направление в Службата за външно разузнаване на Руската федерация, водещ на направлението за България, заяви, че през август т. г., преди издигането на Румен Радев за президент от БСП, е бил информиран лично от Корнелия Нинова за предстоящата номинация. А в хода на разговорите с нея са засегнати и предстоящите лозунги на кампанията на Радев, както и излизането на България от НАТО.

    13:50 11.12.2025

  • 43 Мхмм

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "селяк":

    Някоя лелка от общината ви ги е насвяткала между сесиите пасианс

    14:00 11.12.2025

  • 44 На бас 👍

    3 1 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #45

    14:10 11.12.2025

  • 45 файда има

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "На бас 👍":

    Някой ще гушне нови 50-60 милиона ЕВРО за провеждането на избори.

    14:15 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове