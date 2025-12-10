Принц Хари и Меган Маркъл ще заведат децата си при кралското семейство във Великобритания

Децата на херцозите на Съсекс принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.) са една стъпка по-близо до възможна среща със своя дядо – крал Чарлз III, след като принц Хари постигна пробив в продължителната си битка за държавна охрана във Великобритания.

Според британския US Sun, Комитетът за охрана на кралски и високопоставени лица (RAVEC) е започнал пълна оценка на нивото на заплаха срещу херцога на Съсекс. Комитетът разглежда нови доказателства, представени от екипа на Хари и от полицията, а окончателното решение се очаква през следващия месец.

Говорител на правителството заяви пред People, че системата за защитата на публични фигури във Великобритания е „стриктна и пропорционална“, като подчерта, че детайли около процедурите не се оповестяват публично, за да не бъде компрометирана сигурността на засегнатите лица.

Представители на принц Хари са отказали коментар по темата.

През май Хари загуби обжалването срещу решението да бъде лишен от публично финансирана охрана — решение, взето след напускането му на кралските задължения през 2020 г. и преместването му със семейството в Северна Америка. Оттогава отношенията му с принц Уилям и крал Чарлз остават напрегнати.

Решението на Хари да публикува автобиографията "Резервният" и документален сериал в Netflix през 2023 г. задълбочи семейния разрив. В книгата си той твърди, че баща му отказва да говори с него, а контактите между двамата почти са прекъснали.

Все пак през септември тази година, при кратко посещение в Лондон, Хари и Чарлз се срещнаха за първи път от повече от година. По информация на Us Weekly срещата е преминала емоционално, с „прегръдки и сълзи“, а настроението било „искрено и положително“.

Принц Хари опроверга публикации, че срещата е била „официална“ и дистанцирана, подчертавайки, че се е почувствал като член на семейството, а не като формален гост.

Преди тази среща двамата не бяха виждани заедно публично от февруари 2024 г., когато Чарлз съобщи за своята диагноза – рак, което допълнително усложни отношенията в семейството.