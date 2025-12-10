Новини
Любопитно »
Принц Хари и Меган Маркъл ще заведат децата си при кралското семейство във Великобритания

Принц Хари и Меган Маркъл ще заведат децата си при кралското семейство във Великобритания

10 Декември, 2025 17:31 805 2

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • деца-
  • внуци-
  • крал чарлз трети-
  • великобритания

Принцът постигна голям пробив в издействането си на охрана при посещение на семейството си

Принц Хари и Меган Маркъл ще заведат децата си при кралското семейство във Великобритания - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Децата на херцозите на Съсекс принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.) са една стъпка по-близо до възможна среща със своя дядо – крал Чарлз III, след като принц Хари постигна пробив в продължителната си битка за държавна охрана във Великобритания.

Според британския US Sun, Комитетът за охрана на кралски и високопоставени лица (RAVEC) е започнал пълна оценка на нивото на заплаха срещу херцога на Съсекс. Комитетът разглежда нови доказателства, представени от екипа на Хари и от полицията, а окончателното решение се очаква през следващия месец.

Говорител на правителството заяви пред People, че системата за защитата на публични фигури във Великобритания е „стриктна и пропорционална“, като подчерта, че детайли около процедурите не се оповестяват публично, за да не бъде компрометирана сигурността на засегнатите лица.

Представители на принц Хари са отказали коментар по темата.

През май Хари загуби обжалването срещу решението да бъде лишен от публично финансирана охрана — решение, взето след напускането му на кралските задължения през 2020 г. и преместването му със семейството в Северна Америка. Оттогава отношенията му с принц Уилям и крал Чарлз остават напрегнати.

Решението на Хари да публикува автобиографията "Резервният" и документален сериал в Netflix през 2023 г. задълбочи семейния разрив. В книгата си той твърди, че баща му отказва да говори с него, а контактите между двамата почти са прекъснали.

Все пак през септември тази година, при кратко посещение в Лондон, Хари и Чарлз се срещнаха за първи път от повече от година. По информация на Us Weekly срещата е преминала емоционално, с „прегръдки и сълзи“, а настроението било „искрено и положително“.

Принц Хари опроверга публикации, че срещата е била „официална“ и дистанцирана, подчертавайки, че се е почувствал като член на семейството, а не като формален гост.

Преди тази среща двамата не бяха виждани заедно публично от февруари 2024 г., когато Чарлз съобщи за своята диагноза – рак, което допълнително усложни отношенията в семейството.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Е И кво от това

    17:34 10.12.2025

  • 2 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Тия дни в тубата имаше филм за Меган Маркъл ,който описваше нейните приключения с чичото на Хари ,принц Андрю и още куп интересни факти.

    17:34 10.12.2025