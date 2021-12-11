Кой има имен ден днес, 11 декември 2025 г. Честито!

На 11 декември се прекланяме пред паметта на велик светец, който остави ярка следа в история на християнството.
Днес имен ден празнуват: Даниил, Данаил, Данила, Данаила, Дани, Даниела, Даниел, Дени, Данелия.
Свети Даниил е роден в Месопотамия, разказва Блиц. Той бил чакан дълги години, защото неговите родители не можели да имат деца. И те като родителите на Пресвета Богородица – Света Анна и Свети Йоаким, непрестанно се молели на Всевишния, докато един ден чудото се случило. Но преди малкият Даниил да се роди, неговите родители дали обет, че ако се случи да станат родители, те ще го посветят на Бога.
За да изпълнят дадения обет, когато момчето навършило 5 годинки, родителите му го завели в манастир. Игуменът преценил, че е още доста малък и отказал да го вземе.
Свети Данаил живял още 7 години при своите родители и когато навършил 12 години, сам пожелал да напусне родния дом. Неговите родители били изключително доволни, защото той изпълнил дадената от тях дума. В манастира, в който станал послушник, Свети Данаил показвал изключително усърдие както в молитвата, така и в останалите духовни занимания.
В манастира момъкът удивлявал и най-строгите подвижници със своята ревност към молитва и труд. След няколко години той пожелал да се поклони на светите места, където Спасителят живял и страдал. Игуменът го задържал. По-късно го изпратил в Антиохия по някаква работа. Даниил се радвал, защото му се представяла възможност да посети преподобни Симеон Стълпник, което отдавна желаел.
Преподобният Симеон Стълпник живеел на върха на една кула, която приличала на стълб. Свети Симеон благословил Свети Даниил и му поръчал да отиде във Византион Свети Даниил намерил подходящо място недалеко от град Византион. Там си построил кула по примера на Свети Симеон Стълпник и в продължение на 33 години живял като подвижник. Животът му съвсем не бил лек.
Езичниците го тормозели, властите се опитвали да сломят неговата вяра, но той не се отрекъл от нея. Запомнил думите на Свети Симеон, че Иисус винаги ще бъде до него и тази мисъл усилвала неговата вяра още по-силно. Свети Даниил се прочул със своята мъдрост.
Много ученици се заселили около него, а най-висшите владетели и сановници идвали, за да търсят съвети.
Свети Даниил бил чудотворец и помагал на хората в беда с молитвите, които отправял към Бога.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Даниела
09:24 11.12.2021
3 Това
10:12 11.12.2021
5 Мария
12:58 11.12.2021
12 Мъдрият
Пожелавам на всички православни християни да се подвизаваме според силите си както днес чествания светец Св.Даниил и да се стремим да живеем Богоугодно, за да спасим душите си! Амин!
п.с. Поздравявам авторката за чудесната статия!
До всички коментирали преди мен: не сте прави да нападате авторката, защото тя е права. Даниел/а, Даниил/а и днес също (освен на 17 декември) имат имен ден!
Има много хора с имена, които имат по няколко пъти в годината имен ден: Мария, Йоан/Иван, Александър, Анна...
Защото 1. Светецът се празнува два пъти: примерно на Пресвета Богородица се празнува и успението й на 15 август и рождението й на 8 септември, и хората с име Мария и производните му имат два имени дена.
2. Има няколко светци с едно и също име: примерно Йоан - имаме Св.Иоан Кръстител, Св.Иоан Богослов, Св.Иоан Св.Иоан Златоуст, Св.Иоан Рилски, Св.Иоан Кронщадтски... Така че хората с име Йоан/Иван и производните му имат най-много имени дни.
Сега, по принцип, практически - единият от именните дни е прието да се отбелязва по-тържествено и да се води така да се каже: официален имен ден: примерно за Даниил е 19 декември(Св.пророк Даниил), за Йоан е 7 януари(св.Иоан Кръстител). Но това не означава, че хората в гореописаните случаи нямат имен ден, когато се пранува и другия светец със същото име - имат си и тогава! Така, че не е грешно или неправилно да ги поздравим и в този случай!
Всъщност според ме
Коментиран от #14, #15, #23
06:04 11.12.2023
13 Мъдрият
Всъщност според мен това(да има официален имен ден) вероятно са го приели най-вече по идея на Ивановците, за да не се набутват да черпят по няколко пъти в годината))) - шегувам се!)))
Още веднъж честит празник на всички православни християни и нека Бог по молитвите на Св.Даниил да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога, и да обичаме ближните си като себе си! Амин!
Коментиран от #16, #24
06:08 11.12.2023
14 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #12 от "Мъдрият":Благодаря Ви
Коментиран от #26
06:09 11.12.2023
15 Мъдрият
До коментар #12 от "Мъдрият":Извинявам се, без да искам съм объркал датата за Св.пророк Даниил - 17 декември е!
06:25 11.12.2023
16 българин 777
До коментар #13 от "Мъдрият":и аз имам твърда вяра и крепка надежда народа да е богат като сглобката ама май няма да стане
07:57 11.12.2023
17 17 декември
Коментиран от #19
10:33 11.12.2023
23 Гост666
До коментар #12 от "Мъдрият":Поздравили патриарха за празника . Този роден някъде в Месопотамия . Но е православен светец как става този номер.
09:35 11.12.2024
24 Гост666
До коментар #13 от "Мъдрият":Молитвите не помагат няма кой да ги чуе . Там горе няма никой само вакуум и космос пълен със звезди и планети.
09:37 11.12.2024
25 Факт
10:04 11.12.2024
