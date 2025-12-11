Росен Желязков: Правителството подаде оставка

Правителството подаде оставка. Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент, така и решенията, които трябва да вземем. Протестът трябва да излъчи своите лидери и да обяви как ще се осъществи прехода и управлението през идващите турбулентни месеци. Преходът трябва да бъде гарантиран. Това трябва да е ясно преди гласуването на бюджета за 2026 година.
Това заяви премиерът Росен Желязков.
Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев, подчерта Росен Желязков.
Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква от нас обществото. Ние чуваме гласа на протестиращите, каза премиерът.
Млади и стари издигнаха глас за нашата оставка. Протестът беше нашата самонадеяност. Този протест е за ценности, за поведение и отношение, посочи премиерът.
"Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена. Ние както заявихме чуваме гласа на гражданите", заяви премиерът Росен Желязков.
По думите му това е протест за ценности и поведение, а не е социален. "Тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е сред тях", заяви премиерът.
"Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Росен Желязков".
"Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков. По думите му това е настоящият момент за оставката.
"България да бъде част от евродържавите, за които вековете са показали, че могат да изградят Европейски съюз. Да завършим цикъла на европейското ни членство с еврозоната. Обещахме макроикономическа стабилност и го постигнахме, небивал ръст в приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет на социалната защита за предстоящата 2026 - увеличаване на покупателната способност. Не може да бъде докрай обяснено или опонентите не пожелаха да го разберат", коментира Росен Желязков.
По-рано днес гласуването на шестия вот на недоверие беше прекъснато и отложено с половин час, след като депутатите от опозицията започнаха да скандират „Оставка“.
Вотът трябваше да се проведе в 13:30 ч.
Павела Митова от ИТН обаче поиска 30 минути почивка, като не уточни причината. Искането ѝ беше съпроводено от викове "оставка".
БСП не присъстваше в пленарната зала преди гласуването.
Бойко Борисов също не се яви. Нямаше ги и министрите от кабинета на Росен Желязков.
Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.
Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.
ГЕРБ ДЪРЖАВНИЦИ
