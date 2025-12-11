Новини
Росен Желязков: Правителството подаде оставка

Росен Желязков: Правителството подаде оставка

11 Декември, 2025 14:08, обновена 11 Декември, 2025 14:33

Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква от нас обществото

Правителството подаде оставка. Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент, така и решенията, които трябва да вземем. Протестът трябва да излъчи своите лидери и да обяви как ще се осъществи прехода и управлението през идващите турбулентни месеци. Преходът трябва да бъде гарантиран. Това трябва да е ясно преди гласуването на бюджета за 2026 година.

Това заяви премиерът Росен Желязков.

Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев, подчерта Росен Желязков.

Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква от нас обществото. Ние чуваме гласа на протестиращите, каза премиерът.

Млади и стари издигнаха глас за нашата оставка. Протестът беше нашата самонадеяност. Този протест е за ценности, за поведение и отношение, посочи премиерът.

"Ние нямаме съмнение, че на предстоящия за гласуване вот на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, на което очаква обществото. В настоящия момент, както и Конституцията повелява, властта произтича от суверена. Ние както заявихме чуваме гласа на гражданите", заяви премиерът Росен Желязков.

По думите му това е протест за ценности и поведение, а не е социален. "Тази гражданска енергия трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е сред тях", заяви премиерът.

"Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев", подчерта Росен Желязков".

"Правителството подава оставка", обяви Росен Желязков. По думите му това е настоящият момент за оставката.

"България да бъде част от евродържавите, за които вековете са показали, че могат да изградят Европейски съюз. Да завършим цикъла на европейското ни членство с еврозоната. Обещахме макроикономическа стабилност и го постигнахме, небивал ръст в приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2025 г. Предложихме бюджет на социалната защита за предстоящата 2026 - увеличаване на покупателната способност. Не може да бъде докрай обяснено или опонентите не пожелаха да го разберат", коментира Росен Желязков.

По-рано днес гласуването на шестия вот на недоверие беше прекъснато и отложено с половин час, след като депутатите от опозицията започнаха да скандират „Оставка“.

Вотът трябваше да се проведе в 13:30 ч.

Павела Митова от ИТН обаче поиска 30 минути почивка, като не уточни причината. Искането ѝ беше съпроводено от викове "оставка".

БСП не присъстваше в пленарната зала преди гласуването.

Бойко Борисов също не се яви. Нямаше ги и министрите от кабинета на Росен Желязков.

Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.


  • 1 Последния Софиянец

    71 18 Отговор
    Иначе щяхме да го изнесем на ръце

    Коментиран от #30

    14:18 11.12.2025

  • 2 аз съм твърдо против

    40 79 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата.

    Коментиран от #37, #38, #47, #51, #83, #85

    14:18 11.12.2025

  • 3 Лост

    94 14 Отговор
    Борисов се скри като мишок.

    Коментиран от #11, #67

    14:18 11.12.2025

  • 4 ООрана държава

    87 20 Отговор
    ПОБЕДА! Чао бойко, чао шиши, чао слави

    Коментиран от #72

    14:18 11.12.2025

  • 5 ццц

    99 13 Отговор
    Нищо не е свършено, докато тиквата, cвинята и сие не срещнат бай Ставри!

    Коментиран от #12

    14:19 11.12.2025

  • 6 Сатана Z

    27 33 Отговор
    От 1 януари Българете ще се хванат за палците със служебното правителство,което Шиши ще назначи.

    Коментиран от #75

    14:19 11.12.2025

  • 7 ако сте българее.....

    17 46 Отговор
    Глупост след глупост правите!!!!Назначете си Мутрафонова за губернатор!

    14:19 11.12.2025

  • 8 Пич

    5 3 Отговор
    Феруелл....
    В същото време от затвора :
    .......Вилкомен........

    14:19 11.12.2025

  • 9 честен ционист

    24 17 Отговор
    Честито! Няма отговорни за празните банкомати на 1-ви януари и палавия фиксинг.

    Коментиран от #41

    14:19 11.12.2025

  • 10 Лост

    48 7 Отговор
    В момента Т.Йорданов гледа по телевизията като Т.Живков на 10 ноември.

    Коментиран от #23

    14:20 11.12.2025

  • 11 Сила

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Съмняваш ли се ....пак , за пореден път !!! Дано за последно го виждаме тоя дебел нещастник !!!

    14:20 11.12.2025

  • 12 честен ционист

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "ццц":

    По-вероятно първо ти да се срещнеш с окопа в предградията на Кишинев.

    14:20 11.12.2025

  • 13 ???

    42 9 Отговор
    А съд кога? Протестите продължават докато не видим мафията в затвора!

    Коментиран от #18

    14:20 11.12.2025

  • 14 Нищо

    25 5 Отговор
    друго не им оставаше на престъпниците !!! А как се бяха нацупили и гледаха злобно , иначе хилядите се победоносно и ехидно ! Павела Митьова ще връща ли часовника за 60 000 или си го е купила сама (виж ми окото) с карта , което би трябвало да бъде доказуемо .

    14:21 11.12.2025

  • 15 хмммм

    14 26 Отговор
    защо да подава оставка? заради виковете на шепа роозови понита.

    Коментиран от #21

    14:21 11.12.2025

  • 16 Интелектуалец

    29 6 Отговор
    Прасето не дочака Коледа.

    14:21 11.12.2025

  • 17 Ддд

    24 6 Отговор
    Довечера всенародни тържества.....Боко и Шиши къде са?

    14:22 11.12.2025

  • 18 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "???":

    Да, то и НПО-то това мислеше, още пари да троши по туземците.

    14:22 11.12.2025

  • 19 Трол

    11 15 Отговор
    Най-после демокрацията победи и вече сме цивилизована държава.

    Коментиран от #22

    14:22 11.12.2025

  • 20 Мъжка постъпка

    9 21 Отговор
    Желязков е достоен

    14:22 11.12.2025

  • 21 гост

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "хмммм":

    Имаш ли огледало у Вас...

    14:22 11.12.2025

  • 22 честен ционист

    23 6 Отговор

    До коментар #19 от "Трол":

    Асен и Демокрация? По-скоро клептокрация.

    14:23 11.12.2025

  • 23 Наистина ли

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    Сравняваш кон с кокошка? Единият мислеше за народа си, а другият има мисловна дейност на макак - Тошко Африкански. Да си ходи при вижда си зулуса

    14:23 11.12.2025

  • 24 логика

    19 9 Отговор
    Сбогом еврозона. Отказахте на народа референдум и си изядохте хлебеца. Много време се инатяхте и нанесохте тежки вреди на обществото. Сега ще се мине на втора точка, а именно разследване и съд за всеки престъпил закона.

    14:23 11.12.2025

  • 25 Цвете

    15 7 Отговор
    ДАЛАВЕРАДЖИИТЕ ОТ БСП И ИТН, КАПАКА Е БОРИСОВ. КЪДЕ СТЕ МУШМОРОЦИ.? ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ, НАЛИ? ВЪН.ОКАЗА СЕ, ЧЕ ПАРАТА Е ПО- ВАЖНА ЗА ВАС. НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛЕДАТЕ ОТ ГОЛЕМИЯ ЕКРАН, НО ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА.

    14:23 11.12.2025

  • 26 За половин час дребния американски ги из

    8 6 Отговор
    На 09.12.2025 г. Дребният американски чиновник ги изчисти от властта, а те си мислеха че ще ги размине. Американски си търси откраднатите през Украйна пари и милост няма да има за тези крадци и мафиоти.

    14:23 11.12.2025

  • 27 Тошко гнома

    11 5 Отговор
    Обеснява 10 минути колко му харесвало да управлява с бойко и шиши

    14:23 11.12.2025

  • 28 хоп

    12 3 Отговор
    първата част е добре, сега да се разкарат ББ, ДП и всякакви БСП-та, ИТН-та и тем подобни, за да не съботират прогреса на държавата

    14:24 11.12.2025

  • 29 Това е отлично

    11 6 Отговор
    Сега само да не вземат да лъготят ! При подадена оставка си има ред ! Дасе завъртят бързо и Радев е на ход !
    Ама да не си мислят, че ще си идат с откраднатото ! Аааа, НЕ !!!

    14:24 11.12.2025

  • 30 мечо

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    щте изнесеш баба си герб и дпс ново начало са гарантат за бадештето на билгария

    14:24 11.12.2025

  • 31 Тоалетната хартия

    21 7 Отговор
    Да се маха и еврото заедно с вас!!!

    14:24 11.12.2025

  • 32 Мда

    9 11 Отговор
    Да ни е честита сглобка 2 . Асен Василев финансов министър и розовите понита дето живеят с мама и тате и искат да променят държавата да се подготвят ще плащат дългове за сто живота!

    Коментиран от #49

    14:24 11.12.2025

  • 33 Глас

    10 4 Отговор
    народен , глас Божи !

    14:24 11.12.2025

  • 34 Георги

    6 6 Отговор
    и какво очаквате да се промени - изборът е същият, избиращите също? Единствено дпснн вече няма конкуренция за етническия вот, което означава повече власт в ръцете на магнитски.

    14:24 11.12.2025

  • 35 ВЕЛИНСКИ

    5 6 Отговор
    ДЖЕНЗИЗАТА С ПЕНЬОЮАРИ ВЗЕХА ВЛАСТА😀
    СЕГА МАЙКИТЕ И СОЦ.СЛАБИТЕ ДА
    ГИ ТЪРСЯТ В КРЪЧМИТЕ НА СТУД.ГРАД ЗА👊

    14:25 11.12.2025

  • 36 ШЕФА

    20 8 Отговор
    Полицията незабавно да арестува цялото правителство нац.предатели и престъпници и веднага Референдум за Еврото,ВЕДНАГА.

    Коментиран от #77

    14:25 11.12.2025

  • 37 Тоалетната хартия

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "аз съм твърдо против":

    Та то държавата е улицата!!! Не сме роби или крепостни селяни в някаква абсолютна монархия!!

    14:26 11.12.2025

  • 38 Викаш

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "аз съм твърдо против":

    От затвора е къде по-добре!

    14:26 11.12.2025

  • 39 ккк

    8 5 Отговор
    довечера заря и хора на центъра , прасяаатата отиват в историята , бегом към зайчарника . Победа , победа

    14:26 11.12.2025

  • 40 Мюмюн

    2 4 Отговор
    Спокойно, същите маймуни скоро ще са в новия зоопарк. По-умни няма. Слагайте кавички където трябва.

    14:26 11.12.2025

  • 41 "палавия фиксинг"

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Може и да познаеш за фиксинкъ-))
    Обменяй докато има !

    Коментиран от #43

    14:27 11.12.2025

  • 42 само питам

    7 10 Отговор
    каква държа смее когато улицата и желтопаветните лумрени диктуват ситуацията това държава ли е

    14:27 11.12.2025

  • 43 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от ""палавия фиксинг"":

    Аз всичко обърнах в рубли 2022 февруари. От тогава съм почиващ милионер.

    Коментиран от #71

    14:28 11.12.2025

  • 44 ГЕРБ ДЪРЖАВНИЦИ

    5 0 Отговор
    МИСЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ. ПРИЗОВАХА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ДА ИЗЛЪЧАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПОЕМАТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА -

    Правителството подаде оставка. Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент, така и решенията, които трябва да вземем. Протестът трябва да излъчи своите лидери и да обяви как ще се осъществи прехода и управлението през идващите турбулентни месеци. Преходът трябва да бъде гарантиран. Това трябва да е ясно преди гласуването на бюджета за 2026 година.

    Това заяви премиерът Росен Желязков.

    Гражданите трябва да излъчат своите формални лидери - това не е хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, дори към президента Румен Радев, подчерта Росен Желязков.

    14:28 11.12.2025

  • 45 СЕГА СЛЕДВА ДА ДАВАТ

    7 6 Отговор
    Обяснения,за схемите и кражбите през всичките тези години.
    Защо ни насилиха да влизаме в разпадащата се еврозона,защо ни набутват еврото...
    Защо ни отнеха правото на РЕФЕРЕНДУМ...

    Коментиран от #53

    14:29 11.12.2025

  • 46 Българин

    5 1 Отговор
    Изчезване боклук! Чичо Дончо като нареди много бързо сдавате поста? Инак биете протестиращи

    14:29 11.12.2025

  • 47 ахаа

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "аз съм твърдо против":

    не теб мога да ти го покажа .....................ако искаш

    14:29 11.12.2025

  • 48 ПОЛОВИН ЧАС

    3 1 Отговор
    Кардио за една ума ОСТАВКА. А ИМЕННО ТАЗИ ДУМИЧКА ИЗКАРА ХОРАТА МЛАДЕЖТА НАВЪН ПО ПЛОЩАДИТЕ. И АЗ ВИНАГИ ДО СЕГА СЪМ ПИСАЛ ЗА ТЕЗИ ДЕРИБЕИТЕ ТУЛУПКО ШИШКО ЗАФЧО СЛАВЧО ОСТАВКА СЪД И ЗАТВОР. ОГРАБИХА БЪЛГАРИТЕ. ПИША ТОВА ЗАЩОТО СЪМ АДСКИ РАДОСТЕН УДОВЛЕТВОРЕН ЩАСТЛИВ, ЧЕ ТОВА СЕ СЛУЧИ. И СИГУРЕН СЪМ ЧЕ СЛЕД ТЕЗИ ПРОТЕСТИ КОЙ И ДА ДОЙДЕ НА ВЛАС ЩЕ СЕ ЗАМИСЛЯТ ЩО ПРАВЯТ. ЗАТОВА В БЪДЕШЕ ОСТАВКАТА ПОИСКАТ ЛИ ТИ Я ХОРАТА. ТОВА ДА ОЗНАЧАВА ИСКАТ НА СЪД И ЗАТВОР.

    14:30 11.12.2025

  • 49 ЕДИН

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мда":

    Сега, показаха от залата Мирчев, Василев и Божанов и в очите им се четеше- Ами сега?

    14:30 11.12.2025

  • 50 ?????

    4 2 Отговор
    Иде ред на Сглобка 2.0

    14:30 11.12.2025

  • 51 Загрижен

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "аз съм твърдо против":

    По-тийо, анонимник. Или да ти викаме гробаджия с наклонности към прасешка любов.

    14:30 11.12.2025

  • 52 На бас 👍

    2 5 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    14:30 11.12.2025

  • 53 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "СЕГА СЛЕДВА ДА ДАВАТ":

    Кога е това сега? Кога Чумата върне децата на ората?

    14:31 11.12.2025

  • 54 6 милиона

    3 1 Отговор
    мишлета Ще ви повторят 1997!

    14:31 11.12.2025

  • 55 БРАВО

    4 2 Отговор
    СЕГА Е МНОГО ВАЖНО ПРИ ПРЕДСТОЯЩИ ИЗБОРИ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ И ДА ВНИМАВАТЕ ЗА КОГО ЩЕ ДАДЕТЕ ГЛАСА СИ! ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ ТЕЗИ, КОИТО МАХАТЕ ДНЕС

    14:31 11.12.2025

  • 56 ПОЛОВИН ЧАС

    0 1 Отговор
    ЛАКАРДИИ за една Дума ОСТАВКА. А ИМЕННО ТАЗИ ДУМИЧКА ИЗКАРА ХОРАТА МЛАДЕЖТА НАВЪН ПО ПЛОЩАДИТЕ. И АЗ ВИНАГИ ДО СЕГА СЪМ ПИСАЛ ЗА ТЕЗИ ДЕРИБЕИТЕ ТУЛУПКО ШИШКО ЗАФЧО СЛАВЧО ОСТАВКА СЪД И ЗАТВОР. ОГРАБИХА БЪЛГАРИТЕ. ПИША ТОВА ЗАЩОТО СЪМ АДСКИ РАДОСТЕН УДОВЛЕТВОРЕН ЩАСТЛИВ, ЧЕ ТОВА СЕ СЛУЧИ. И СИГУРЕН СЪМ ЧЕ СЛЕД ТЕЗИ ПРОТЕСТИ КОЙ И ДА ДОЙДЕ НА ВЛАС ЩЕ СЕ ЗАМИСЛЯТ ЩО ПРАВЯТ. ЗАТОВА В БЪДЕШЕ ОСТАВКАТА ПОИСКАТ ЛИ ТИ Я ХОРАТА. ТОВА ДА ОЗНАЧАВА ИСКАТ НА СЪД И ЗАТВОР.

    14:31 11.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Европа

    1 6 Отговор
    В днешния свят не може да си единак. Ние сме част от Европа. Вече сме почти част и от еврозоната. Европейските интереси са наши интереси. Но това не означава, че трябва на всичко да се казва да. България също трябва да участва в ядрото, което управлява и възпроизвежда тези интереси. Като Полша! Не сме част нито от Русия, нито от Америка, че да им защитаваме тяхните. Особено когато Америка реши да се съюзяват с Русия. Недейте да играете по свирката на лешоядите, на които всичко им е криво и по всякакъв начин се опитват да рушат, било то и европейския съюз. Били срещу Европа, искали излизане от Европа, протестират срещу еврозоната. Това са едни крайно наивни и глупави хора. Нали като разрушиш Европейския съюз, разрушаваш и икономическите взаимовръзки между страните членки включително и България? Кой ще понесе вредите от такива действия? България естествено. Ама как нямате аналитична мисъл. Това че нещо не ви харесва в Европа, борете се и го променете! Вие имате това право да участвате в ежедневните европейски процеси на Европа. Европа трябва да бъде единен икономически, политически и военен блок на всички държави, който има възможността да се противопостави на Америка и на Русия по един неопровержим начин. Държави, като България, Румъния, Македония, Гърция, Чехия, Словения, Норвегия, скандинавските държави могат да бъдат икономически мотор за Европа. Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държав

    Коментиран от #60

    14:32 11.12.2025

  • 59 Честит ви

    4 5 Отговор
    ХАОС.Януари ще сте повече на протест за новата минимална заплата,за липсата на пари за увеличение на майчинските и за още и още.Сеирът ще бъде по-голям

    Коментиран от #81

    14:32 11.12.2025

  • 60 Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Европа":

    Където да се върнат много производства от Китай и да дадат прехрана и работа на местните в съответните държави. Европа трябва да може да се конкурира с Русия и Америка. Според вас кой няма полза от това, държавите да са единни? Случайно да си прочел че съм написал Европа пази корупцията? Защото това в вярно. Европа се унесе в охолството си на капитализма и роди много пишман бизнесмени селяндури, които вместо да прилагат и развиват производствени мощности, те ги изнесоха извън Европа и се правеха на прекупвачи. В България с лопата да ги ринеш. Това трябва да се промени. И тази промяна зависи от всички, и от теб!

    14:32 11.12.2025

  • 61 Вучич

    0 0 Отговор
    Голавода сте !

    14:32 11.12.2025

  • 62 Смешник

    2 4 Отговор
    Най после Дано се провали и влизането в Еврозоната защото ни чака голяма инфлация Досега валутния борд задържаше курса

    Коментиран от #64, #74

    14:33 11.12.2025

  • 63 Подлец

    2 0 Отговор
    Що първо бюджета не гласуваха. Сега със стария и всичко що е иьлишък за НАТО и Украйна

    Коментиран от #78, #86

    14:33 11.12.2025

  • 64 Еврозона

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Смешник":

    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    14:33 11.12.2025

  • 65 2026

    2 0 Отговор
    обявявам данъчна ваканция!

    14:33 11.12.2025

  • 66 Нищо не е свършило

    1 0 Отговор
    Много е важно при какви изборни правила ще се проведат изборите, с какво служебно правителство и дали вътрешния министър няма пак да е на Пеевски. Освен това парламентът продължава да работи до излъчването на нов, така че лйната, които могат да сътворят cвинeте, са много

    14:34 11.12.2025

  • 67 Зъл пес

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Не се е скрил.Ще ви гледа сеира.И ние,които сме против розовите пеньоари.

    14:34 11.12.2025

  • 68 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 69 Ко речи?

    3 0 Отговор
    С или без оставка, много съм скептичен за това, което ще се случи. България няма да се промени.

    Коментиран от #79

    14:34 11.12.2025

  • 70 Любата

    2 0 Отговор
    За народа,пак супата...

    14:35 11.12.2025

  • 71 Умно момче си

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "честен ционист":

    Дотук си 15% на печалба според курса..

    14:35 11.12.2025

  • 72 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    От къде чао на Пеевски ма джензет зомби?
    От Правителството, където Пеевски го няма.
    От Комисиите ли? там също.
    Но затова пък като зомбита направихте така, щото Пеевски в новия Парламент ще има 25%, затова след изборите да не гледате като самонае..... камилчета и да виете като чакали.

    14:35 11.12.2025

  • 73 Агенция шПИК

    2 1 Отговор
    За съжаление Метежниците на Радев успяха

    14:35 11.12.2025

  • 74 Ти си подлец

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Смешник":

    Не еврозоната е виновна. Всички вие тарикати, които укривахте паеи и да ъци и давайте ниски заплати за си купувате хотели и апартаменти. Вие сте виновни. Крадци и мошеници, ще върнете ли левовете, които ограбихте? Десетки милиарди левове заграбени???????.

    14:35 11.12.2025

  • 75 ОТ 01.01 ЩЕ НОСИШ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    ЦИГАРИ И фАфЛИ НА ШИШО В ЗАТВОРА.

    14:35 11.12.2025

  • 76 ГОСТ

    3 2 Отговор
    Чупка бе Желязов-Водопадов

    14:35 11.12.2025

  • 77 Да бе, да ....

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "ШЕФА":

    Да бе, да .... Ей сега пРезидента ще трябва да връчи мандат на първия от домовата книга - Рая НаДелян. Те сега вече официално ще ви управлява служебно правителство на мамин сладък Олигрух...

    Коментиран от #82

    14:35 11.12.2025

  • 78 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Подлец":

    Ами по новите правила Парламентът може да си заседава до изборите. Да го приеме.

    14:35 11.12.2025

  • 79 Става

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ко речи?":

    по-зле!

    14:35 11.12.2025

  • 80 Москвич Трабантов

    0 0 Отговор
    Боклуци, гърбиджи, гадни трaшове.

    14:35 11.12.2025

  • 81 не е вярно

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Честит ви":

    Сега задачата е да спасим лева. Ако членството в еврозоната се отложи, няма никакъв проблем да караме с бюджета за тази година до приемането на нов бюджет. Задачата сега е ДА СПАСИМ ЛЕВА!

    14:35 11.12.2025

  • 82 Първо

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Да бе, да ....":

    въртелешката,ше претупа!В домовата книга няма първи!

    14:36 11.12.2025

  • 83 Аз!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "аз съм твърдо против":

    Държавата не се управлява от Улицата. Улицата показа на Държавата, че с този начин на Управление, не ние ОК! Нямам идея кой сте и какво работите, но, АЗ отказвам децата Ми и внуците Ми, да плащат за този МОДЕЛ на Управление на моите данъци, който ме краде в последните 20 години! Започвам от 97-ма насам! Вие, може и да не сте съгласен с мен, но се боря и за ВАС, въпреки несъгласието Ви. Осъзнавате ли за какво става въпрос?

    14:36 11.12.2025

  • 84 ккк

    0 0 Отговор
    довечера е празник за цяла България , хората да излязат по площадите да празнуват със заря, хора и кючеци . Победа, победа аауууууу

    14:37 11.12.2025

  • 85 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "аз съм твърдо против":

    И аз като теб.Сега чакам Мунчо да изцвили,Хасиня да грухне,Челото и косичката да попеят.

    14:37 11.12.2025

  • 86 Още не е приета оставката

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Подлец":

    Има време. Без нов бюджет в евро, няма еврозона от януари. Задължени са бюджетни трансвери само в лева. Цялото ръководство на БНБ сега трябва оставка да подадат също. До един!

    14:37 11.12.2025

  • 87 хмммм

    1 0 Отговор
    Оставка на правителството, а премиерът остава!

    14:38 11.12.2025

  • 88 Фано Митров

    0 0 Отговор
    Казах ви,да не пипате Лукойл!

    14:38 11.12.2025

  • 89 така каза Вашингтон

    1 0 Отговор
    Асен Василев да е премиер, до Нова година, с почти същите министри и коалиция. Догодина К. Петков да президент. Ивелин и К. Костадинов в затворът, и всички русофили.

    14:38 11.12.2025

