Брънзалов: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор и ще действа старият, каза пред журналисти председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов преди началото на 79-ия извънреден събор на БЛС.
Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г. Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ.
В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки.
Сега действащият Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първо
10:53 13.12.2025
2 ай честиту
Коментиран от #9
10:54 13.12.2025
3 ХиХи
10:54 13.12.2025
4 Второ
10:55 13.12.2025
5 ХА,ХА,ХА
Коментиран от #15
10:56 13.12.2025
6 Трето
Коментиран от #41
10:56 13.12.2025
7 Много добре
10:57 13.12.2025
8 Дориана
10:57 13.12.2025
9 Да де, ама
До коментар #2 от "ай честиту":гейрберите са в редиците на Тиквата. Наредени меки китки един до друг. Костадин Ангелов, Биков, Данка Митов и Дилов.
Коментиран от #26, #37
10:58 13.12.2025
10 Тошко
10:58 13.12.2025
11 Гориил
10:58 13.12.2025
12 Народа
Коментиран от #28
10:59 13.12.2025
13 Демек
Коментиран от #35
11:00 13.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дориана
До коментар #5 от "ХА,ХА,ХА":Вредната крадлива и корумпират.на коалиция Магнитски- Мафия беше свалена в точния момент. Некадърния бюджет на Теменужка Петкова трябва да бъде спрян , защото той води България към тежка икономическа криза и заеми, които българския народ трябва да плаща. Удължителен бюджет ! Оставката на Желязков беше в точния момент.
Коментиран от #43
11:01 13.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Май
11:02 13.12.2025
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
11:03 13.12.2025
19 Без бюджет в евро
НЕ НА ЕВРОТО!
ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!
11:06 13.12.2025
20 ьььььььььь
Коментиран от #23
11:07 13.12.2025
21 Личните
Коментиран от #32
11:08 13.12.2025
22 Дано!
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Много добре! Не желая да издържам хиляди иганки две години след раждане. В САЩ майчинството е три месеца. В България 2 пълни години. Има професия майка в сливен. При това се осигуряват с фалшиви доходи преди майчинството. Не желая завод за барут с държавни пари. Не желая да давам милиарди на Украйна!
11:08 13.12.2025
23 А ние плащаме
До коментар #20 от "ьььььььььь":Милиони левове на месец за охраната му.
11:09 13.12.2025
24 Болен здрав носи
11:11 13.12.2025
25 Сърдете се на шарлатаните ПП и ДБ
11:12 13.12.2025
26 личи ти
До коментар #9 от "Да де, ама":че си генерация z .вумен като чехълче женди
11:13 13.12.2025
27 Какъв е
11:13 13.12.2025
28 иz poда
До коментар #12 от "Народа":за тебе само в экарисажа
11:14 13.12.2025
29 Народа се сърди и сега ще му е празен
Сърдитко Петко празна му торбата
11:18 13.12.2025
30 Дориана
Коментиран от #33
11:19 13.12.2025
31 Госあ
Коментиран от #34
11:20 13.12.2025
32 Присетих
До коментар #21 от "Личните":се и за зъболекарите, дето редовно си изписват това, което е от касата, без даже да са те погледнали. Остави им само книжката. И двайсет милиарда бюджет да и гласуват на тая каса, пак ще реват че не стига.
Трябва да я прекръстят на национална здравноосигурителна КАЦА, без дъно.
11:24 13.12.2025
33 Как
До коментар #30 от "Дориана":ще се крадне тогава, а.....
11:25 13.12.2025
34 Тошко
До коментар #31 от "Госあ":Няма такова нещо като млад специалист. Освен ако под млад не разбираш 40-50 годишен.
11:25 13.12.2025
35 Споко те от лс
До коментар #13 от "Демек":и този гладни не остават и си получават заплатите от събраните от членския внос от лекарите от цяла българия
11:27 13.12.2025
36 писарке ставаш наистина банална
или ви мързи да откривате интересни теми от света
а ни пробутвате претоплени стари манджи
уж полуразголени кифли
кво казали бръмбарите и калинките от епопея на забравените доказани некадърни
11:29 13.12.2025
37 Един друг
До коментар #9 от "Да де, ама":Любен Дилов-син има три деца, а мисля и внук кръстен на него. Сигурно кокорчо му е помагал!
Коментиран от #40
11:40 13.12.2025
38 Керим
Коментиран от #44
11:40 13.12.2025
39 Брънзалов - Белата мафия!
11:43 13.12.2025
40 Прав си!
До коментар #37 от "Един друг":Двуполов е.
11:43 13.12.2025
41 четвърто
До коментар #6 от "Трето":Охранил се е като бизон готов за корида.
11:44 13.12.2025
42 Брънзалов - Белата мафия!
11:50 13.12.2025
43 ЕХ ДОРИАНЧЕ СКЪПА
До коментар #15 от "Дориана":ех госпожице Дориана, едно време като разкарахме Фандъкооова всички мислиха, че терзията ще ни оправи и всичко ще потече по мед и масло. По добре да бяха оставени да се олеят окончателно, отколкото да се появи нов Терзиев, който вече 2 години не може да завърши 1 км бул. “Каблешков”… за боклука и др подобни няма да пиша, че имам алергия!
11:55 13.12.2025
44 Въпрос
До коментар #38 от "Керим":Верно ли завиждате на турците и гърците?
11:55 13.12.2025