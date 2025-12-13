Новини
Брънзалов: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

13 Декември, 2025 10:52 602 44

  • д-р николай брънзалов-
  • блс-
  • рамков договор

Сега действащият Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор и ще действа старият, каза пред журналисти председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов преди началото на 79-ия извънреден събор на БЛС.

Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г. Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ.

В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо

    10 1 Отговор
    Национален рамков договор == картелно споразумение

    10:53 13.12.2025

  • 2 ай честиту

    5 2 Отговор
    на гейZитата

    Коментиран от #9

    10:54 13.12.2025

  • 3 ХиХи

    9 1 Отговор
    Тоя като го виддиш и ти идва да смъкнеш парите за здравни осигуровки. Уж лекарите са умни хора, да направят маркетингова стратегия. Една якак кака, пък те пуснали тоя

    10:54 13.12.2025

  • 4 Второ

    11 0 Отговор
    В Аржентина лекарите обявили стачка, която се проточила 3 месеца, в резултат смъртността намаляла с 40%.

    10:55 13.12.2025

  • 5 ХА,ХА,ХА

    2 7 Отговор
    тепърва ще се разбере колко не навреме беше бутнато правителството. Че трябва да бъде махнато е ясно, ама защо точно в момента?!…кокорчо ще ни оправи!!!

    Коментиран от #15

    10:56 13.12.2025

  • 6 Трето

    11 1 Отговор
    Брънзалов е за при бай Ставри

    Коментиран от #41

    10:56 13.12.2025

  • 7 Много добре

    7 1 Отговор
    Тогава да не плащаме здравни вноски, докато го подпишете.

    10:57 13.12.2025

  • 8 Дориана

    5 5 Отговор
    Никакъв бюджет. Бюджета на Теменужка Петкова води България към тежка икономическа криза, която ще се плати от народа. Трябва да се направи нов бюджет с необходимите реформи и да се балансират приходи и разходи без манипулации и лъжи. Сега трябва да има само удължителен бюджет.

    10:57 13.12.2025

  • 9 Да де, ама

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ай честиту":

    гейрберите са в редиците на Тиквата. Наредени меки китки един до друг. Костадин Ангелов, Биков, Данка Митов и Дилов.

    Коментиран от #26, #37

    10:58 13.12.2025

  • 10 Тошко

    9 1 Отговор
    Рамковият договор е нищожен, той се разписва само от лекари. Пациентите никой не ги пита какво искат или колко искат да платят.

    10:58 13.12.2025

  • 11 Гориил

    2 10 Отговор
    Умен човек.Благодаря Ви, г-н Брънзалов.

    10:58 13.12.2025

  • 12 Народа

    6 3 Отговор
    Искаме бюджет без заеми, без дефицит, без украйна. Всичките концесии да се прекратят.

    Коментиран от #28

    10:59 13.12.2025

  • 13 Демек

    3 0 Отговор
    тия пари дето ги искаме (докторите), няма как да ги вземем.

    Коментиран от #35

    11:00 13.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "ХА,ХА,ХА":

    Вредната крадлива и корумпират.на коалиция Магнитски- Мафия беше свалена в точния момент. Некадърния бюджет на Теменужка Петкова трябва да бъде спрян , защото той води България към тежка икономическа криза и заеми, които българския народ трябва да плаща. Удължителен бюджет ! Оставката на Желязков беше в точния момент.

    Коментиран от #43

    11:01 13.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Май

    7 0 Отговор
    Тоз е по-страшен от Пее евски

    11:02 13.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Не може. Мноо неща не могат да бъдат подписани. Пенции, заплати, майчински, социални помощи тоже не могат да бъдат увеличени.

    Коментиран от #22

    11:03 13.12.2025

  • 19 Без бюджет в евро

    5 4 Отговор
    Няма как да плащаме с евро.
    НЕ НА ЕВРОТО!
    ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!

    11:06 13.12.2025

  • 20 ьььььььььь

    5 1 Отговор
    Не разбрахте ли , че великите сили искат Магнитски да няма никакво влияние и затова не ни разрешиха да имаме бюджет до който да има достъп .Погледнете международната преса какво пише . Протеста е срещу олигарх санкциониран за корупция .Това не е случайно .Тук държавата му предоставя НСО и бронирани коли ,това е безобразие

    Коментиран от #23

    11:07 13.12.2025

  • 21 Личните

    1 0 Отговор
    доктори колко пара усвояват, ей тъй само за брой пациенти, дето им се водят. Ами тая потребителска такса и тя от какъв зор, трябва да им се плаща.

    Коментиран от #32

    11:08 13.12.2025

  • 22 Дано!

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Много добре! Не желая да издържам хиляди иганки две години след раждане. В САЩ майчинството е три месеца. В България 2 пълни години. Има професия майка в сливен. При това се осигуряват с фалшиви доходи преди майчинството. Не желая завод за барут с държавни пари. Не желая да давам милиарди на Украйна!

    11:08 13.12.2025

  • 23 А ние плащаме

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "ьььььььььь":

    Милиони левове на месец за охраната му.

    11:09 13.12.2025

  • 24 Болен здрав носи

    2 0 Отговор
    Докторите трябва да поддържат болните за да имат практика не може само здравите да взимат трябва и за болните да има бюджет

    11:11 13.12.2025

  • 25 Сърдете се на шарлатаните ПП и ДБ

    5 3 Отговор
    Те изкараха стадото на улицата без причина.

    11:12 13.12.2025

  • 26 личи ти

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да де, ама":

    че си генерация z .вумен като чехълче женди

    11:13 13.12.2025

  • 27 Какъв е

    4 1 Отговор
    проблемът - вместо да откраднете повече пари,ще откраднете колкото тая година.

    11:13 13.12.2025

  • 28 иz poда

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Народа":

    за тебе само в экарисажа

    11:14 13.12.2025

  • 29 Народа се сърди и сега ще му е празен

    4 2 Отговор
    Бюджета
    Сърдитко Петко празна му торбата

    11:18 13.12.2025

  • 30 Дориана

    2 2 Отговор
    Брънзалов да се въоръжи с търпение и да изчака нов много- по-кадърен икономист - професионалист, който не е зависим от Пеевски и Борисов да направи изцяло нов балансиран и справедлив бюджет , който не излага България в Европа, защото некадърния бюджет на Теменужка Петкова и Делян Добрев ни излагат пред цяла Европа да не говорим за икономическите вреди които нанася и трябва да плаща целия народ.

    Коментиран от #33

    11:19 13.12.2025

  • 31 Госあ

    3 2 Отговор
    Е заради такива “лекари” като тоо, за младите специалисти няма пари !

    Коментиран от #34

    11:20 13.12.2025

  • 32 Присетих

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Личните":

    се и за зъболекарите, дето редовно си изписват това, което е от касата, без даже да са те погледнали. Остави им само книжката. И двайсет милиарда бюджет да и гласуват на тая каса, пак ще реват че не стига.
    Трябва да я прекръстят на национална здравноосигурителна КАЦА, без дъно.

    11:24 13.12.2025

  • 33 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дориана":

    ще се крадне тогава, а.....

    11:25 13.12.2025

  • 34 Тошко

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Госあ":

    Няма такова нещо като млад специалист. Освен ако под млад не разбираш 40-50 годишен.

    11:25 13.12.2025

  • 35 Споко те от лс

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Демек":

    и този гладни не остават и си получават заплатите от събраните от членския внос от лекарите от цяла българия

    11:27 13.12.2025

  • 36 писарке ставаш наистина банална

    2 0 Отговор
    тоя мрънкалов пак ни го кордисвахте че иска повече пари за тях

    или ви мързи да откривате интересни теми от света
    а ни пробутвате претоплени стари манджи
    уж полуразголени кифли
    кво казали бръмбарите и калинките от епопея на забравените доказани некадърни

    11:29 13.12.2025

  • 37 Един друг

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да де, ама":

    Любен Дилов-син има три деца, а мисля и внук кръстен на него. Сигурно кокорчо му е помагал!

    Коментиран от #40

    11:40 13.12.2025

  • 38 Керим

    2 0 Отговор
    Ми като няма бюджет да станем колония на Турция,или на Гърция.Те ще направят бюджет веднага.Ще дадат и пари на пенсионерите за коледа.Така де.Щом тези управляващи не могат.А на себе си раздават десетки хиляди бонуси.

    Коментиран от #44

    11:40 13.12.2025

  • 39 Брънзалов - Белата мафия!

    2 0 Отговор
    Тоя има вид повече на Садист отколкото на лекар!

    11:43 13.12.2025

  • 40 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Един друг":

    Двуполов е.

    11:43 13.12.2025

  • 41 четвърто

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трето":

    Охранил се е като бизон готов за корида.

    11:44 13.12.2025

  • 42 Брънзалов - Белата мафия!

    1 0 Отговор
    Тоя има вид повече на Садист отколкото на лекар!

    11:50 13.12.2025

  • 43 ЕХ ДОРИАНЧЕ СКЪПА

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    ех госпожице Дориана, едно време като разкарахме Фандъкооова всички мислиха, че терзията ще ни оправи и всичко ще потече по мед и масло. По добре да бяха оставени да се олеят окончателно, отколкото да се появи нов Терзиев, който вече 2 години не може да завърши 1 км бул. “Каблешков”… за боклука и др подобни няма да пиша, че имам алергия!

    11:55 13.12.2025

  • 44 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Керим":

    Верно ли завиждате на турците и гърците?

    11:55 13.12.2025

