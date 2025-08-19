Новини
България »
Д-р Брънзалов: Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация

Д-р Брънзалов: Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация

19 Август, 2025 09:50 500 18

  • д-р николай брънзалов-
  • блс-
  • дигитализация-
  • антиваксърство

Очаква се скоро личните профилактични карти на децата да станат електронни

Д-р Брънзалов: Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Личните лекари са готови за въвеждането на новата е-система, която ще помага на медиците да разпределят, заявяват и отчитат ваксини. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ д-р Николай Брънзалов, председател УС на Българския лекарски съюз. Той обясни, че и досега общопрактикуващите лекари отчитат поставените ваксини по електронен път.

„Това беше една дълга борба – след като това се върши по електронно, за какво е хартиеният вариант. Да, ще намали административната тежест, но тази помощ не е толкова за общопрактикуващите лекари, а по-скоро Министерството на здравеопазването ще има много по-ясна представа какво се случва в България“, обясни той.

На въпрос дали електронната система ще увеличи имунизационното покритие и ще ограничи антиваксърските нагласи, лекарят беше скептичен: „Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация, а с подаване на правилна информация. Проблемът е, че обществото не е достатъчно информирано.“

Официалните данни сочат 94% ваксинационно покритие. Според него част от липсващите 5% се дължат на деца, които не живеят в България, въпреки че формално фигурират в системата.

Очаква се скоро личните профилактични карти на децата също да станат електронни. По думите му това ще облекчи родителите, които досега масово чакат в поликлиниките в началото на септември, за да подготвят документацията за училище. „Имаме уверение, че тези хартиени носители ще отпаднат. Лекарите и училищата ще имат достъп до данните по електронен път“, обясни д-р Брънзалов.

Той припомни, че гражданите вече могат да следят профилактичните си прегледи и имунизации чрез приложението Е-здраве, което позволява и напомняния за задължителните годишни прегледи.

Д-р Брънзалов коментира и друг наболял проблем – потребителската такса от 2,90 лв., която скоро трябва да се начислява и в евро. „Не стига, че тази такса е изгубила функцията си, а сега ще създаде още административни затруднения. В кабинета на лекаря ще се превърнем в магазин за плод и зеленчук – да връщаме стотинки в евро“, каза той.

Според него решението е или таксата да отпадне, или да бъде определена на адекватно ниво, както е в други европейски държави.

Данните на НЗОК показват, че повече от половината от здравноосигурените българи не са преминали задължителните годишни профилактични прегледи. „Причината е липсата на информационна кампания. Много пациенти бъркат профилактичния преглед с този от трудовата медицина, а това са различни неща“, уточни д-р Брънзалов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 0 Отговор
    Само с изнудване и заплахи ще изкореним антиваксърството.

    09:51 19.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 също

    14 0 Отговор
    и отровните гъби, вкоренени в здравеомазването.

    09:55 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вуцидей

    16 0 Отговор
    Никой вече няма вяра на лекарите!!!

    Коментиран от #13

    09:58 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    8 0 Отговор
    а ко стана нал кильрчо щеше да ни убоде всички, а накрая ни изльга, измами, уби и избега у канада с откраднатото

    10:00 19.08.2025

  • 9 Генерал Аугусто Пиночет

    7 0 Отговор
    Заминавай да копаш уран

    10:02 19.08.2025

  • 10 Сандо

    3 3 Отговор
    Как ще изкорените антиваксърството след като непрекъснато им давате козове в ръцете?

    10:02 19.08.2025

  • 11 антиваксърите са платени

    0 4 Отговор
    да доказваш неефективноста на едно лкарство или на една ваксина е трудно начинание . много енергия и изследвания включва . в крайна сметка постигат резултат . не е наказуемо .

    10:02 19.08.2025

  • 12 антиваксърството отключи дръгчек

    0 0 Отговор
    борбата . заради фалшиво арестуваните по затворите и психиатрите . сходни начинания . доктор с дръгчег в панделата още няма . избирателно се пробват шоферите . на несгодите не се дава гласност .

    10:06 19.08.2025

  • 13 Бъди по

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вуцидей":

    Точен търговците на едро и дребно .

    10:11 19.08.2025

  • 14 БгТопИдиот🇧🇬

    6 0 Отговор
    Бялата мафия недоволна че добитъка МИСЛИ.

    10:12 19.08.2025

  • 15 Вакса и антивакса

    4 0 Отговор
    Алтернативната медицина създаде "антиваксърството", а кромид ваксата го популяризира и направи масово явление. Такива като другаря Мрънзалов, които открито не посочват проблема, че кромид ваксата, не е вакса, само подсилват "антиваксърството" и свалят доверието към медицината. Такива като този, Лукумчев, Бай Шиле и генерал Смърт, са еднакво вредни, колкото шаманите и гурутата

    10:20 19.08.2025

  • 16 Криворазбраните

    2 0 Отговор
    Защо съпротивата срещу ковид ваксините автоматично ги причислиха към антиваксърите. Българите не са против ваксинирането, а против ниското качество на ваксини, които ни доставят от Западна Европа. Как няма да се страхуват родителите на бебета като има дори 7валентни ваксини.

    10:31 19.08.2025

  • 17 Студопор

    0 0 Отговор
    Ваксинирайте се вие!

    10:35 19.08.2025

  • 18 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Абе да питам тоа доктор,защо вече 2-ра година във Германия отчитат свръхсмъртност сред ваксинираните против едно симпатично вирусче? Така че,не се оправдавайте със антиваксърите. Помиите дето ги вкарвахте във хората сринаха тотално доверието във ваксините.Така ли е бе Бръндзалов?

    10:46 19.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове