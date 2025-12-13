Новини
АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност

АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност

13 Декември, 2025 18:38

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • делян пеевски-
  • продължаваме промяната-
  • асен василев

Анализаторите очакват държавният глава да сформира нова партия преди следващите парламентарни избори

АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Правителството на малцинството с премиер Росен Желязков оцеля след няколко вота на недоверие от началото на мандата си през януари, за да бъде свалено от улични протести на десетки хиляти в четвъртък, пише Associated Press за политическата ситуация у нас.

Агенцията отбелязва, че президентът Румен Радев започва следващата седмица консултации с парламентарните групи за възможностите на нов кабинет след падането на правителството поради антикорупционните протести в страната. Държавният глава кани най-голямата група в парламента на разговори за сформиране на правителство. Ако те са неуспешни, втората по големина група ще получи своя шанс. Ако всички опити се провалят, което е вероятно, той ще назначи служебен кабинет до провеждането на нови избори след два месеца, посочва АП.

Анализаторите очакват, че следващите парламентарни избори - осмите от 2021 г. насам, вероятно ще доведат до силно фрагментиран парламент и по-голяма политическа нестабилност, докато България се готви да се присъедини към Еврозоната от 1 януари 2026 г. Опасенията от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва, са намалили ентусиазма за еврото, отчита още агенцията и припомня, че България се присъедини към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г.

АП допълва, че в последен опит да блокира пътя на страната към Еврозоната проруската партия "Възраждане" е внесла в парламента проекторешение за отлагане на присъединяването с 1 година, позовавайки се на липсата на нов бюджет и политическата нестабилност. Шансовете предложението да бъде прието са малки, но подобни предложения отразяват напрежението, което се очаква да нарасне до следващите избори, които биха могли да променят прозападния курс на България, коментира Associated Press.

Агенцията отбелязва още, че анализаторите очакват държавният глава да сформира нова партия преди следващите парламентарни избори и добавя, че ляво ориентираният Радев критикува подкрепата на прозападното правителство за Украйна.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър Вучков

    10 0 Отговор
    Няма време.

    18:40 13.12.2025

  • 2 Каква е гайдата от тоя

    8 10 Отговор
    Само разходи

    18:40 13.12.2025

  • 3 Доган сарай

    20 4 Отговор
    На изборите наслука на всички ловци,рибари ,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник със свинско.

    18:40 13.12.2025

  • 4 Логично

    11 12 Отговор
    Влизаме в изборна спирала, защото единият кръг на мафията ПП и ДБ доведе анархия.

    18:40 13.12.2025

  • 5 Много

    13 2 Отговор
    анализатори , много тълкувания , много простотии !

    Коментиран от #7

    18:41 13.12.2025

  • 6 пожелание

    12 7 Отговор
    Да печели исборите , и да навре мафиотите където им е мястото !! Съдраха я тази държава и народ !!!

    Коментиран от #19, #49

    18:41 13.12.2025

  • 7 Доган сарай

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Много":

    Това не са анализатори а пропагандатори.

    18:43 13.12.2025

  • 8 Майна

    7 15 Отговор
    Да го видим Радев
    Аз съм за единствената българска партия Възраждане!
    Да видим Радев, колко е за България!
    Хайде!
    Никакво влизане в Еврозоната!
    Това е животоспасяващо

    Коментиран от #16

    18:44 13.12.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 6 Отговор
    НАЛИ КОКОРАН И МУНЧО СА ЗА .................... ИЗБОРИ И НЕСТАБИЛНОСТ + КОПЕЙКИН ................

    18:44 13.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нехис

    5 1 Отговор
    А нестабилност = инфлация и отлив на инвеститори. Диванните подскачащи дебили да затягат коланите след НГ!

    18:45 13.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нехис

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    И ти също не си надарен с много интелект. Ролята на ИТН бе изпълнена - сдадоха властта на Мунчо Естонски, който назначи служебни мунчовци, които смениха конституцията в своя угода. За мен лично ИТН беше проект на Бсп, старото Дпс и Мунчо Естонски. По едно време самият Пъпеш говореше за референдум за президентска република. Ползвай я тази глава за нещо друго, освен ядене.

    18:48 13.12.2025

  • 15 кмета на врани кон

    4 0 Отговор
    30 години лидера на ДПС Търговище ДЪРЖИ зависими от него областа ,непослужните се наказват ,със защита на потребителите ,хеи ,днска ,всики институции саму подчинени,ДОКОГА ТАКА

    18:48 13.12.2025

  • 16 Нехис

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Те са руска партия, троле. Ти тролиш и взимаш копейките, Костя строи втори имот. А ние какво получаваме?

    Коментиран от #21

    18:49 13.12.2025

  • 17 По делата съдим,

    5 0 Отговор
    господин триморски президент ("винаги в синергия с дневния ред на САЩ") и наперен натовски генерал в Мадрид, през лятото на 2022 г.

    Къде е снимката на Радев с Байдън на серщата на върха на нАТО в Мадрид?

    Ганчовска - външен министър в служебното му правителство, - беше ли с Радев, да му го крепи, докато нейната заместничка в София предаваше българския национален интерес пред лицето на скопяните, по заповед на френския Микрон?

    Гнусни натовски лицемери!

    18:50 13.12.2025

  • 18 да се знае и помни!

    4 0 Отговор
    За 45 години отучиха българина да мисли самостоятелно, а само групово. Такъв беше и девиза: " Не е нужно да мислите за нищо, дори и за себе си, а само да изпълнявате, защото партията мисли за всичко, включително и за вас." Така чрез медиите се управлява по лесно общественото мнение групово и не е нужно да се убеждава всеки един поотделно. Така номенклатурчиците възпитаха и новото си поколение, а те пък връстниците си и своето поколение. Няма нужда от протести, бойкоти, стачки, искания за по високи заплати, гласуване на избори защото са предварително решени и всичко кавото ще затрудни управляващите, бизнесмените или техните съмишленици. Така правят само заблудените в чужбина и изобщо не осъзнават, че няма никакъв ефект. Това се тиражира през всички медии, после се подема от възпитаното за целта поколение, а така груповото манипулиране на общественото мнение и поведение е в пълен ход. Странното е обаче, че в чужбина нещата не върват по зле от нашите, а значително по добре. Иначе нямаше да сме последни поне в Източна Европа по всички положителни показатели и първи по всички отрицателни. Само от нас зависи, никой не е по голям от народа!

    Коментиран от #27, #35

    18:52 13.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Като те ползват за глупави опорки

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Нехис":

    и ги папагалиш, дай да видим какво са направили за Русия и срещу България. Щото обратното е видно.

    Коментиран от #28

    18:52 13.12.2025

  • 22 Факт

    1 1 Отговор
    Асошиейтед прес какво ги вълнува Еврозоната, за да дават квалификации кой поддръжник или скептик какъв е. Това не е коректно!

    18:53 13.12.2025

  • 23 МИРО

    8 4 Отговор
    СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНА ПАРТИЯ ОТ РАДЕВ ЩЕ БЪДЕ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА ГЛУПОСТ !!! Ще ОБЕРЕ ТОЙ ОЩЕ ПАРИ ОТ ДЪРЖАВАТА И НАРОДА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ !!! РАДЕВ СИ ОСТАВА СРАМ И ПОЗОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА !!!

    Коментиран от #25

    18:53 13.12.2025

  • 24 пп проекта

    6 0 Отговор
    му успя да раздели обществото , което е най-важното постижение за поставената му задача

    18:54 13.12.2025

  • 25 Верно е

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "МИРО":

    Не го е срам Радев да пречи на мафията да ни краде и лъже.

    Коментиран от #30, #32

    18:54 13.12.2025

  • 26 хех

    2 1 Отговор
    Каквото едно джензи си направи само, никой бейбибумър не може да му го направи. Сега да се насладят на "руский мир", който сами си направиха. Тя тая работа се мисли преди да ходиш да вряскаш и да обръщаш кофи по улиците

    18:57 13.12.2025

  • 27 Съгласен

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "да се знае и помни!":

    съм с теб за повечето........ Само защо бъркаш броя на годините от 1944г. падането ни под руско робство до 2025г. НЕ са 45Г!!!! И в коя вселена има "безкръвна революция" "мирен преход" и още 1001 простотии от сорта освен в България?

    18:58 13.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нехис

    0 0 Отговор
    Опорките са твои, защото нямаш капацитет за смислена дискусия. Но все пак да започнем. Първи пример - посещение на форум на БРИКС преди около две седмици. За посещение на неприятелска държава, в любимия ти Русл:::"""ямистан те пращат в наказателна колония. Нещо ще контрираш ли или да давам втори пример?

    19:00 13.12.2025

  • 30 Наивните

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Верно е":

    нямат никаква представа за размера на генералската мафия, коленичила на жълтите павета пред юмрука на патрона си.

    Коментиран от #33

    19:01 13.12.2025

  • 31 Смо..таняк

    3 3 Отговор
    10г мунчово управление пъ.пъ.+дее.бъ+ "служебните" МУ кабинети не те ли "оправиха" достатъчно????? Или си много т.п или руска подлога......А най вероятно и двете! "навряния"............

    19:02 13.12.2025

  • 32 въъ

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Верно е":

    От както мафията която визираш е във властта, животът и покупателната ми способност са станали десет пъти по-добри. Сега да видим без нея как ще е! Сигурно по едно Бентли ще ми подарява лично Радев на всяко тримесечие след като той и джензитата свалиха "мафията".

    Коментиран от #34

    19:03 13.12.2025

  • 33 Наивните не знам

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Наивните":

    Но безродниците са жалки душици които ми ги навират, за да намразвам все повече поръчителите им на простотия.

    19:03 13.12.2025

  • 34 А знаеш ли колко можеше да са

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "въъ":

    ако не те крадяха и обираха? Откъде да знаеш. То трябва да не се мразиш първо.

    Коментиран от #37

    19:04 13.12.2025

  • 35 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "да се знае и помни!":

    Категорично не съм съгласен.35 години "демокрация" направиха така,че когато се съберат 20 българина да обсъждат нещо има 40 мнения.А е казано "Сговорна дружина,планина повдига".

    Коментиран от #58

    19:05 13.12.2025

  • 36 Какъв "убавец"

    1 1 Отговор
    на снимката петни държавния герб! Бащичко като тейко си бай тошо правешкия свинар.................

    19:06 13.12.2025

  • 37 въъ

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "А знаеш ли колко можеше да са":

    Сега ще видим де. Законно избраното правителство на мафията, последното редовно такова от доста време насам, вече го няма. Сега цялата власт е в ръцете на Радев, а не на "мафията". Очаквам манната небесна да се излее над главата ми при него. Само след някой месец децата ти да не тръгнат да берат перални на някой руски фронт.

    Коментиран от #38

    19:10 13.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Финансовата катастрофа ,в която ще попадне България е по-страшна и от политическата криза защото ще ни изкупят на безценица и никой няма да си мръдне пръста.Ще ни вземат всичко.

    19:13 13.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 3 Отговор
    Ако имате регистрация във фейсбук може да ме намерите под името -Николай Бареков Буден Журналист.
    Ако имате активиран вайбър може да ме намерите на личния тел.номер - 0888 677 004.
    И ще ви прехвърля да получавате на вайбър безплатно новините светкавично от моя сайт - Бареков Нюз( на латиница) най посетен в Интернет новинарското пространство с 60 млн.четения дневно.
    На редакционната поща на сайта ми би нюз се получиха 4 видео записвания на получавания корупционен кеш към брокерите на ИТН - Иван Мирински и Орлин Алексиев.
    Сумите са от 10 млн.месечно.
    Очаквам ви.

    19:18 13.12.2025

  • 44 въъ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами баш на мафията си е":

    Ние БЕЗРОДНИЦИТЕ вече нямаме думата, след като РОДНИЦИТЕ свалихте законното българско правителство в угода на Кремъл. Сега вие родниците ще си понесете последствията от прекрасния живот под управление на момчетата на Решетников за следващите поне 20г. Само не забравяйте заслугата си за този прекрасен рай, който чака вас, децата и внуците ви. Като ви питат след време "защо така" с гордост им отговаряйте " Аз го направих".

    Коментиран от #45

    19:18 13.12.2025

  • 45 Ами аз не съм свалял нищо

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "въъ":

    И съм против това което направи другият кръг на мафията. Да замениш едни крадци с други, за мен и за България няма нищо полезно. Но такива като теб ме отвращават с тъпотията и лъжите за Кремъл и тем подобни и изпитвам още повече ненавист към ГЕРБ.

    Коментиран от #54

    19:21 13.12.2025

  • 46 Боташ

    1 0 Отговор
    афферим рундью паша!

    19:21 13.12.2025

  • 47 Питане

    1 1 Отговор
    Освен да разединява,да говори срещу България,да подписва договори ощетяващи нас,народа на България,какво добро направи през яловото си президентстване тоя човечец?

    19:22 13.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "пожелание":

    А за Боташ какво ще кажеш бе

    Коментиран от #52

    19:24 13.12.2025

  • 50 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Тоя на снимката! Мнозина виждат в нега навият Тато (прилича все повече на него). Тези примати забравиха, че това е разделителя, този който се възползва от противопоставянето ни едни на други. Този чийто проект КК (Киро и Кокорчо) отслаби още повече България и ни отдалечи повече от ЕС отколкото мафията на ГЕРБ. Той ли е спасителя? Само да си отвори юмрука, да изпъне длан и ще разберете кой е. Но този поздрав вече е зает. Кръгом и напред!

    19:24 13.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами спри каналите за газ

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Питане":

    на крадците ГЕРБ, ПП и ДБ и Боташ може да носи милиарди на България.

    19:25 13.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 въъ

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ами аз не съм свалял нищо":

    Какво съм излъгал за Кремъл и за ГЕРБ? Че по времето на ГЕРБ България е вървяла само нагоре, или че след падането на правителството България е хвърлена в обятията на хората на Решетников и другите агенти на Русия? Кое от двете е лъжата, която те отвращава и коя е истината?

    Коментиран от #56, #59

    19:26 13.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 58 леле мале

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Файърфлай":

    "...когато се съберат 20 българина да обсъждат нещо има 40 мнения.А е казано "Сговорна дружина,планина повдига"."

    Ами то е казано, ама докато не ползвате това което е над раменете ви, а се водите по акъла на тази или онази партия, които са настроени една срещу друга защоо всяка партия е създадена за да се бори за власт естествено, че и народа ще е всеки срещу всеки. Разделяй и владей е стратегия за контрол, прилагана още от древните империи, която включва разделяне на по-голяма група или проблем на по-малки, по-лесно управляеми части, като се разпалват или използват съществуващи разногласия между тях, за да се предотврати обединението им срещу управляващия.

    19:31 13.12.2025

  • 59 Ами първо

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "въъ":

    лъжите за Кремъл поизказват колко сте жалки! Второ ГЕРБ струва на България десетки милиарди. Трето да плащат за лъжи, показва, че са пълен отпадък. Колко смяташ да ме отвращаваш от тези нещастници?

    19:31 13.12.2025

  • 60 въъ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами първо":

    Кои лъжи за Кремъл бе човек? Цитирай какво съм излъгал и ме опровергай! Кажи също при кое праветелство на ГЕРБ България е станала по-зле, отколкото е била преди него. Май почна за загряваш полекичка и да получаваш ментален дисонанс ми се струва? Знаеш ли какво е хунвейбин? Това е млад глупак, когото Маодзедун е използвал да му разчисти конкуренцията и после като е станал непотребен го пратил у лево. Ей това сте вие женцзитата.

    Коментиран от #61

    19:33 13.12.2025

  • 61 Ами само

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "въъ":

    намесването на Кремъл за жалка опорка казва всичко. Що се правиш на глу.... Това отвращава от тези нещастници от ГЕРБ, спонсориращи такива простотии.

    19:35 13.12.2025

