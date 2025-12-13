АП: В България се очакват нови избори и още по-голяма политическа нестабилност

Правителството на малцинството с премиер Росен Желязков оцеля след няколко вота на недоверие от началото на мандата си през януари, за да бъде свалено от улични протести на десетки хиляти в четвъртък, пише Associated Press за политическата ситуация у нас.

Агенцията отбелязва, че президентът Румен Радев започва следващата седмица консултации с парламентарните групи за възможностите на нов кабинет след падането на правителството поради антикорупционните протести в страната. Държавният глава кани най-голямата група в парламента на разговори за сформиране на правителство. Ако те са неуспешни, втората по големина група ще получи своя шанс. Ако всички опити се провалят, което е вероятно, той ще назначи служебен кабинет до провеждането на нови избори след два месеца, посочва АП.

Анализаторите очакват, че следващите парламентарни избори - осмите от 2021 г. насам, вероятно ще доведат до силно фрагментиран парламент и по-голяма политическа нестабилност, докато България се готви да се присъедини към Еврозоната от 1 януари 2026 г. Опасенията от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от дезинформационна кампания от Москва, са намалили ентусиазма за еврото, отчита още агенцията и припомня, че България се присъедини към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г.

АП допълва, че в последен опит да блокира пътя на страната към Еврозоната проруската партия "Възраждане" е внесла в парламента проекторешение за отлагане на присъединяването с 1 година, позовавайки се на липсата на нов бюджет и политическата нестабилност. Шансовете предложението да бъде прието са малки, но подобни предложения отразяват напрежението, което се очаква да нарасне до следващите избори, които биха могли да променят прозападния курс на България, коментира Associated Press.

Агенцията отбелязва още, че анализаторите очакват държавният глава да сформира нова партия преди следващите парламентарни избори и добавя, че ляво ориентираният Радев критикува подкрепата на прозападното правителство за Украйна.