Поскъпват част от основните храни, плодовете и зеленчуците по борсите

Поскъпват някой основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци по борсите в страната през последната седмица. Това сочат данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на се повишава с 1,11% до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51% до 7,02 лева за килограм, а яйцата размер М - с 1,42% до 0,43 лева за брой на едро. Цената на киселото мляко с 3 и повече процента масленост се повишава с 2,19% до 1,40 лева за кофичка от 400 г, а на прясното мляко - с 3,54% до 2,40 лева за литър. Кашкавалът тип "Витоша" е по-скъп 0,93% и се продава по 18,32 лева за килограм, а кравето сирене поевтинява с 0,14% до 11,82 лева за килограм. Цената на пакетче от 125 грама краве масло по-висока с 0,98% и то се търгува по 3,08 лева за брой.

Лещата поскъпва с 2,43% до 4,30 лева за килограм, брашното тип 500 - с 4,28% до 1,56 лева за килограм, олиото - с 0,80% до 3,29 на лева за литър, а захарта - с 4,74% до 1,90 лева за килограм. Същевременно малко поевтинява оризът - с 0,06% до 3,33 лева за килограм, а зрелият фасул - с 0,41% до 4,33 лева за килограм.

При зеленчуците най-съществено се повишава цената на краставиците - с 15,83% и те се търгуват по 4,20 лева за килограм, на червените и зелените чушки - с 12,44% и с 12,11% до 2,73 лева и 2,50 лева за килограм, и на доматите - със 7,47% до 3,02 лева за килограм.

Най-много поевтиняват зелето - с 11,16% до 0,78 лева за килограм, и картофите - с 11,34% до 0,86 лева за килограм. Цената на морковите намалява с 2,55% до 1,07 лева за килограм, на тиквичките - с 4,36% до 2,37 лева за килограм, а на зрелия лук - с 5,29% по-малко до 0,86 лева за килограм.

При плодовете поевтиняват лимоните - със 7,30% до 3,15 лева за килограм, бананите - с 3,75% до 2,67 лева за килограм, и портокалите - с 2,53% до 2,31 лева за килограм. Поскъпват ябълките - с 6,26% до 2,14 лева за килограм, и гроздето - с 2,10% повече до 3,02 лева за килограм.