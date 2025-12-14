Новини
Поскъпват част от основните храни, плодовете и зеленчуците по борсите

14 Декември, 2025 09:37 547 15

  • плодове-
  • зеленчуци-
  • храни

Това сочат данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цитирани от БТА

Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Поскъпват някой основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци по борсите в страната през последната седмица. Това сочат данни от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на се повишава с 1,11% до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51% до 7,02 лева за килограм, а яйцата размер М - с 1,42% до 0,43 лева за брой на едро. Цената на киселото мляко с 3 и повече процента масленост се повишава с 2,19% до 1,40 лева за кофичка от 400 г, а на прясното мляко - с 3,54% до 2,40 лева за литър. Кашкавалът тип "Витоша" е по-скъп 0,93% и се продава по 18,32 лева за килограм, а кравето сирене поевтинява с 0,14% до 11,82 лева за килограм. Цената на пакетче от 125 грама краве масло по-висока с 0,98% и то се търгува по 3,08 лева за брой.

Лещата поскъпва с 2,43% до 4,30 лева за килограм, брашното тип 500 - с 4,28% до 1,56 лева за килограм, олиото - с 0,80% до 3,29 на лева за литър, а захарта - с 4,74% до 1,90 лева за килограм. Същевременно малко поевтинява оризът - с 0,06% до 3,33 лева за килограм, а зрелият фасул - с 0,41% до 4,33 лева за килограм.

При зеленчуците най-съществено се повишава цената на краставиците - с 15,83% и те се търгуват по 4,20 лева за килограм, на червените и зелените чушки - с 12,44% и с 12,11% до 2,73 лева и 2,50 лева за килограм, и на доматите - със 7,47% до 3,02 лева за килограм.

Най-много поевтиняват зелето - с 11,16% до 0,78 лева за килограм, и картофите - с 11,34% до 0,86 лева за килограм. Цената на морковите намалява с 2,55% до 1,07 лева за килограм, на тиквичките - с 4,36% до 2,37 лева за килограм, а на зрелия лук - с 5,29% по-малко до 0,86 лева за килограм.

При плодовете поевтиняват лимоните - със 7,30% до 3,15 лева за килограм, бананите - с 3,75% до 2,67 лева за килограм, и портокалите - с 2,53% до 2,31 лева за килограм. Поскъпват ябълките - с 6,26% до 2,14 лева за килограм, и гроздето - с 2,10% повече до 3,02 лева за килограм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Споко......Лекса Фльорца ще ви оправи...

    09:38 14.12.2025

  • 2 Това го знаем

    12 4 Отговор
    Големите вериги ни сурвакат за Коледа. Вие просто трябва да дадете гърбината и да се радвате че няма да преядете на празниците което е пагубно за вашето здраве.

    Коментиран от #5, #6

    09:41 14.12.2025

  • 3 бушприт

    8 1 Отговор
    Всичко поскъпва,не са само някоИ основни, хранителни продукти. Мъ хъ!

    09:42 14.12.2025

  • 4 завод

    1 3 Отговор
    Най-вкусните български домати да ги ринеш с лопати.

    Коментиран от #8

    09:44 14.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Това го знаем":

    В големите вериги е тънкана. Зеле - 30ст./кг Мандарини 1.60 чери 3лв. Своско месо 5.60
    Почти без пари.

    09:46 14.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Това го знаем":

    Олио 2.30лв./литър

    09:47 14.12.2025

  • 7 Започна се

    3 7 Отговор
    Нали искахте Промяна, ето ви я водена от Гея, а честито !

    09:48 14.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "завод":

    Къде си видял вкусни български домати? Да отида да си купя.

    09:48 14.12.2025

  • 9 Шиши фен

    5 1 Отговор
    Аз си пазарувам в магазина за хората

    09:50 14.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цървул

    6 1 Отговор
    Вдигайте цените смело . Да не ви пука . Така ще ходим гладни ние , но и вие . Ще затваряте сергията .

    09:54 14.12.2025

  • 13 Игнат

    1 0 Отговор
    Майка ви мечка ,поскъпвали плодовете и зеленчуците през декември , е как така ? А едно време декември месец ябълките и крушите връзваха , а доматите ги садихме януари , ама климат какво да правиш , променя се !Настроение саркастично .

    10:03 14.12.2025

  • 14 Разбира се че ще поскъпват

    0 0 Отговор
    Простият народ гласува за Демокрация ,но не е образован за да знае, че Демокрацията е класово понятие.Има робовладелска димокрация ..печалбата е за робовладелеца,не за роба.
    Има капиталистическа демокрация.Печалбата е за капиталиста, но не за служители и работници,които са пак роби в по ново време

    10:04 14.12.2025

  • 15 Как бедните хора да купят малини за

    0 0 Отговор
    Децата си след като сто грама са седем лева че и повече. Ягодите са още по скъпи. Но за сметка на това могат да оставят децата си да се гонят и да беснеят по магазините на воля за сметка на останалите посетители. ...

    10:07 14.12.2025

