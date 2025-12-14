Светлин Тачев: Борисов не се чувстваше комфортно в това правителство заради натиска на ДПС-НН

Какво следва е работа на политическите сили. Това заяви пред БНР Светлин Тачев, политолог от агенция "Мяра".
"Много грешно е да се смята, че един протест трябва да знае това. Той не е единен. Това са хора с различни убеждения".
Поколенията трябва да се разглеждат само хронологично от гледна точка на протестите, обясни още Тачев.
Процесът, който започна през 2020 година, мина през различни етапи, обясни той в предаването "Неделя 150".
"Това е един трансформационен процес. Протестите през 2025 година бяха част от него. Те се случиха, защото се натрупваше напрежение".
Правителството, което вече е в оставка, имаше пълен комфорт да управлява, защото нямаше алтернатива, смята политологът.
"Този комфорт доведе до това да прави грешка след грешка. Допуснаха се и редица скандали.
Арестът на Благомир Коцев измести дискурса "изток-запад" и той се върна към "статукво-промяна" от 2020 година. Беше въпрос на време да се задвижи нова голяма протестна мобилизация".
Тачев посочи какви причини вижда за това правителството да побърза да хвърли оставка.
"Търси възможност да се прехвърли отговорността на опозицията.
Бързата оставка тушира напрежението от улицата.
Мотивът на ГЕРБ и най-вече на Борисов е, че той не се чувстваше комфортно в това правителство заради натиска на "ДПС-Ново начало", което се видя много ясно покрай изборите в Пазарджик.
Правителството играеше за история - да вкара страната в еврозоната".
При бъдещи предсрочни избори голямо влияние ще окажат два фактора, посочи Тачев.
"Какво ще се случи през зимните месеци - дали ще се генерира нова енергия, социално недоволство и какво ще направи президентът Румен Радев".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
17:46 14.12.2025
2 Бялджип
17:46 14.12.2025
3 Боко много
Коментиран от #7
17:47 14.12.2025
4 Прогноза
Коментиран от #18
17:48 14.12.2025
5 От лакомия
17:52 14.12.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Я ХАЖИ,КОЛКО ТИ ПЛАЩАМЕ????
ЗАЩОТО ТОВА,КОЕТО ГО КАЗВАШ,ВСИЧКИ ГО ЗНАЕМ.
17:53 14.12.2025
7 И двамата
До коментар #3 от "Боко много":са страхливи !
17:53 14.12.2025
8 Потресаващи разкрития от бившия
🚨🅱️💣Атомна БОМБА в BNEWS! Фирми, близки на Пеевски, изтеглиха в петък половин милиард на каса по схемата с АМ Хемус💰💰💰‼️
Пеевски РуменРадев ПВУ ЕС АМХемус Кражба Грабеж Прокуратура Сарафов ТеменужкаПеткова Дубай Турция
Делян Пеевски и олигарсите от неговия кръг крадат като за последно и то по добре познатите схеми, осветени пред обществото единствено от служебните кабинети на Румен Радев. Докато половин милион българи скачаха по площадите срещу Пеевски и викаха “Кой не скача е дебел!”, прасето си върти схемите и нарасна още повече с кеш преди Коледа и то с цял половин милиард, преведени от държавата с голямото Д. 10 процента са отклонени за черната каса на ИТН и брокерите им Иван Мирински и Орлин Алексиев а останалите гепени от прасето. Нашите ,нашите пари от данъци ,глоби и осигуровки.
Ето как са откраднати парите в петък - виж в първия кометар 👇👀
17:59 14.12.2025
9 Евроатлантизма
18:00 14.12.2025
10 КОГА ЧОВЕК НЕ СЕ
18:05 14.12.2025
11 Питам:
Коментиран от #15
18:06 14.12.2025
12 Ако едно прасе
Тъпо прасе което събуди кошарата и овцете се юрнаха като изоглавени.
Много е смешно когато анализираш обстановката не си от нито една партия и виждаш как лъжат отново и отново и едните и другите нашето просто стадо.
Коментиран от #19
18:10 14.12.2025
13 НА 25.12.1989 Г.
ИМАМЕ САМО 11 ДНИ!
18:13 14.12.2025
14 Хранилката
Нека да не споменаваме тези имена повече ,кой бил при тях на хранилка бил,сега вече да започнем на чисто!!!!
18:14 14.12.2025
15 НА КАДЕТО И ДА Е
До коментар #11 от "Питам:":ЩЕ БЪДИ В ПЪТИ ПО ДОБРЕ. РАДЕВ ИДВА И ЩЕ МАФИОТИТЕ ИЗМЕТЕ. ИМАМ ВЯРА В ТОЗИ ЧОВЕК. И СЪС СИГУРНОСТ НЕ МУ Е МНОГО МЕК. ЮМРУКА.
18:16 14.12.2025
16 Въпрос
Коментиран от #20
18:16 14.12.2025
17 Дориана
18:17 14.12.2025
18 Няма "стига"
До коментар #4 от "Прогноза":Борисов трябва да бъде осъден и да лежи в затвор. Той разгради държавността и даде приоритет на корупцията и кражбите, той е виновен за това че сме на опашката на Европа и той лично има вина за прокудените в чужбина над 2 милиона човека в трудоспособна възраст.
18:18 14.12.2025
19 БРАВО АПЛАУЗИ.
До коментар #12 от "Ако едно прасе":ТОЧНО ЯСНО НАПОИТЕЛНО. КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ КОЙ НЕ ДА ОДИ ДА ПАСЕ ИЛИ ЛАЙКА ДА БЕРЕ.
18:19 14.12.2025
20 Дориана
До коментар #16 от "Въпрос":Да, защото Борисов и Пеевски са олицетворение на мафия, корупция и олигархия.За това спират всякакви реформи включително и в бюджета, защото им е комфортно да се изживяват като диктатори , но народа ги измете.
18:20 14.12.2025
21 нннн
18:30 14.12.2025