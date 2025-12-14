Новини
Светлин Тачев: Борисов не се чувстваше комфортно в това правителство заради натиска на ДПС-НН

14 Декември, 2025 17:37 812 21

  • светлин тачев-
  • оставка-
  • правителство-
  • бойко борисов-
  • избори

Арестът на Благомир Коцев измести дискурса "изток-запад" и той се върна към "статукво-промяна" от 2020 година. Беше въпрос на време да се задвижи нова голяма протестна мобилизация

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какво следва е работа на политическите сили. Това заяви пред БНР Светлин Тачев, политолог от агенция "Мяра".

"Много грешно е да се смята, че един протест трябва да знае това. Той не е единен. Това са хора с различни убеждения".

Поколенията трябва да се разглеждат само хронологично от гледна точка на протестите, обясни още Тачев.

Процесът, който започна през 2020 година, мина през различни етапи, обясни той в предаването "Неделя 150".

"Това е един трансформационен процес. Протестите през 2025 година бяха част от него. Те се случиха, защото се натрупваше напрежение".

Правителството, което вече е в оставка, имаше пълен комфорт да управлява, защото нямаше алтернатива, смята политологът.

"Този комфорт доведе до това да прави грешка след грешка. Допуснаха се и редица скандали.

Арестът на Благомир Коцев измести дискурса "изток-запад" и той се върна към "статукво-промяна" от 2020 година. Беше въпрос на време да се задвижи нова голяма протестна мобилизация".

Тачев посочи какви причини вижда за това правителството да побърза да хвърли оставка.

"Търси възможност да се прехвърли отговорността на опозицията.

Бързата оставка тушира напрежението от улицата.

Мотивът на ГЕРБ и най-вече на Борисов е, че той не се чувстваше комфортно в това правителство заради натиска на "ДПС-Ново начало", което се видя много ясно покрай изборите в Пазарджик.

Правителството играеше за история - да вкара страната в еврозоната".

При бъдещи предсрочни избори голямо влияние ще окажат два фактора, посочи Тачев.

"Какво ще се случи през зимните месеци - дали ще се генерира нова енергия, социално недоволство и какво ще направи президентът Румен Радев".


  • 1 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Ама той натиска на шиши връз бойко няма да спре с падането на правителството, нали видя в пазарджишко какви драми бяха

    17:46 14.12.2025

  • 2 Бялджип

    8 1 Отговор
    Всичките ни политолози, социолози, антрополози и други...олози, изведнъж започват да познават всичко и да предвиждат след като събитието се случи. Досадни дърдорковци, клатят важно глави като познавачи, а всъщност повечето българи ги отсвирват от медиите с отвращение.

    17:46 14.12.2025

  • 3 Боко много

    5 1 Отговор
    го е страх от протести,но от шиши повече страх има!

    Коментиран от #7

    17:47 14.12.2025

  • 4 Прогноза

    5 1 Отговор
    Стига с Борисов. Има трима внука да си ги гледа рита мачле и играе карти. Вече е.в пенсионнана възраст 65 години а. При него са повече заради инзвънредния труд. Така е и за чичо Наско и сродните им. Поколението. Z първо да се научи да си бърше само сопола и да спре да разчита на мама тате и сие. Да види че преди тях и до тях има други хора които мислят различно и са усетили някой неща. А всички да се захващат за работа. Залудо работи за лудо не стой. Пеевски сам ще падне

    Коментиран от #18

    17:48 14.12.2025

  • 5 От лакомия

    6 1 Отговор
    и да пази кожата си се събра и с едните , и с другите . А с патерицата на чалгарите му е комфортно , специално издялкана за него ! Всичките като едно цяло обаче , никога повече да не влизат в политиката и Парламента .

    17:52 14.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    ЕЙ,АМА И ВИЕ ,ВМЕСТО ДА РАБОТИТЕ НЕЩО СМИСЛЕНО,СТЕ РЕШИЛИ ПО ЛЕСНИЯ НАЧИН ДА СТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА...И САМО РАЗТЯГАНЕ НА ЛОКУМИ..
    Я ХАЖИ,КОЛКО ТИ ПЛАЩАМЕ????
    ЗАЩОТО ТОВА,КОЕТО ГО КАЗВАШ,ВСИЧКИ ГО ЗНАЕМ.

    17:53 14.12.2025

  • 7 И двамата

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боко много":

    са страхливи !

    17:53 14.12.2025

  • 8 Потресаващи разкрития от бившия

    4 1 Отговор
    Евродепутат Бареков -

    🚨🅱️💣Атомна БОМБА в BNEWS! Фирми, близки на Пеевски, изтеглиха в петък половин милиард на каса по схемата с АМ Хемус💰💰💰‼️

    Пеевски РуменРадев ПВУ ЕС АМХемус Кражба Грабеж Прокуратура Сарафов ТеменужкаПеткова Дубай Турция

    Делян Пеевски и олигарсите от неговия кръг крадат като за последно и то по добре познатите схеми, осветени пред обществото единствено от служебните кабинети на Румен Радев. Докато половин милион българи скачаха по площадите срещу Пеевски и викаха “Кой не скача е дебел!”, прасето си върти схемите и нарасна още повече с кеш преди Коледа и то с цял половин милиард, преведени от държавата с голямото Д. 10 процента са отклонени за черната каса на ИТН и брокерите им Иван Мирински и Орлин Алексиев а останалите гепени от прасето. Нашите ,нашите пари от данъци ,глоби и осигуровки.

    Ето как са откраднати парите в петък - виж в първия кометар 👇👀

    17:59 14.12.2025

  • 9 Евроатлантизма

    1 1 Отговор
    Дава много възможностида си долно корумпе,да си построил хотел с водопад и никой да не те закача.на печелившите тулупи честито

    18:00 14.12.2025

  • 10 КОГА ЧОВЕК НЕ СЕ

    2 1 Отговор
    ЧУВСТВА КОМФОРТНО ТОЙ ИЛИ СЕ ОТКАЗВА БЯГА ИЛИ ИМ ТЕГЛИ ЕДНА. А ТОЙ СЕ КЕФИШЕ И ГОРЕШЕ ОТ ЖЕЛАНИЕ ДА ВЪВЕДЕ ТОЙ ТОЙ ЕВРОТО. ТО НЕ БЯХА СДЕЛКИ КРАЖБИ ПРЕФОРМАТИРАНЕ И ТОЙ ТОЙ СЪС КОЙ КОЙ. НО ОНЯ И ОНИЯ ОТ ЗАД НЕГО ЯКО МУУ СЕ КАТЕРИХА ПО ГЪРБА НЕ ХЛЪЗГАВ. ЗА ТОВА ДА СИ БЕРЕ ЯДОВЕТЕ СЕГА. И ЗА 15 ГОДИНИ АЗ РАЗБРАХ, ЧЕ Е ШИЗ МЕНТАК. ДНЕС ЕДНО УТРЕ ДРУГО ВСЕ ДРУГИ СА ВИНОВНИ СНИШАВА СЕ СПОТАЙВА СЕ И НАКРАЯ ВИНАГИ СЕ ИЗЛАГА. СМИРИ СЕ ОТИДИ В НЕКОЕ ДЪРЖАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ И СИ ПОЧИНИ.

    18:05 14.12.2025

  • 11 Питам:

    1 1 Отговор
    Думба - лумбата отмина! Сега "Долу Борисов - Горе Борисов" /по аналогия с "Горе - долу Стамболов"/ Мераклии за кокала на властта наспорил господ! ОСТАВА ВЪПРОСЪТ НА КОЙТО НАРОДА ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ: А СЕГА НА КЪДЕ????

    Коментиран от #15

    18:06 14.12.2025

  • 12 Ако едно прасе

    3 1 Отговор
    не квичеше толкова тъпо и остро от кочината вълкът нямаше да влезе при него и в този момент всичко щеше да бъде нормално..
    Тъпо прасе което събуди кошарата и овцете се юрнаха като изоглавени.
    Много е смешно когато анализираш обстановката не си от нито една партия и виждаш как лъжат отново и отново и едните и другите нашето просто стадо.

    Коментиран от #19

    18:10 14.12.2025

  • 13 НА 25.12.1989 Г.

    1 0 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
    ИМАМЕ САМО 11 ДНИ!

    18:13 14.12.2025

  • 14 Хранилката

    1 1 Отговор
    Стига с тоя Борисов ,Тодор Живков ,Луканов ,Румен Петков и т.н. ,защото те никога не са били честни и искрени политици които заслужаваме демократично и правно да има нашата България !
    Нека да не споменаваме тези имена повече ,кой бил при тях на хранилка бил,сега вече да започнем на чисто!!!!

    18:14 14.12.2025

  • 15 НА КАДЕТО И ДА Е

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Питам:":

    ЩЕ БЪДИ В ПЪТИ ПО ДОБРЕ. РАДЕВ ИДВА И ЩЕ МАФИОТИТЕ ИЗМЕТЕ. ИМАМ ВЯРА В ТОЗИ ЧОВЕК. И СЪС СИГУРНОСТ НЕ МУ Е МНОГО МЕК. ЮМРУКА.

    18:16 14.12.2025

  • 16 Въпрос

    5 1 Отговор
    Ами щом Борисов не се чувства удобно с Пеевски, защо отказа ротацията в кабинета Денков-Габриел, където можеше са управлява с ППДБ? Защото Пеевски го натисна и защото не искаше да се сменят шефовете на МВР, ДАНС и КОНПИ.

    Коментиран от #20

    18:16 14.12.2025

  • 17 Дориана

    3 1 Отговор
    На Борисов му е комфортно да консумира властта независимо по какъв начин , дори се опита неуспешно да извади Пеевски от списъка Магнитски, може би, защото знае , че и той е за там.

    18:17 14.12.2025

  • 18 Няма "стига"

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прогноза":

    Борисов трябва да бъде осъден и да лежи в затвор. Той разгради държавността и даде приоритет на корупцията и кражбите, той е виновен за това че сме на опашката на Европа и той лично има вина за прокудените в чужбина над 2 милиона човека в трудоспособна възраст.

    18:18 14.12.2025

  • 19 БРАВО АПЛАУЗИ.

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ако едно прасе":

    ТОЧНО ЯСНО НАПОИТЕЛНО. КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ КОЙ НЕ ДА ОДИ ДА ПАСЕ ИЛИ ЛАЙКА ДА БЕРЕ.

    18:19 14.12.2025

  • 20 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Да, защото Борисов и Пеевски са олицетворение на мафия, корупция и олигархия.За това спират всякакви реформи включително и в бюджета, защото им е комфортно да се изживяват като диктатори , но народа ги измете.

    18:20 14.12.2025

  • 21 нннн

    2 0 Отговор
    ,,Правителството, нямаше алтернатива." е голяма глупост. Алтернатива няма само в кoвчeгa. Никой не може да ме убеди, че правителство на Боко и Шиши(и пудели, ако са нужни) е вариант за България.

    18:30 14.12.2025

