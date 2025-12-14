Новини
България »
Ива Митева: ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Няма и път напред

Ива Митева: ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Няма и път напред

14 Декември, 2025 18:34 420 3

  • ива митева-
  • итн-
  • правителство

Бях на последните два протест. Подтикна ме това, че с тях искахме да покажем, че не сме си избрали това управление и не можем лесно и за дълго да свикнем с него. Подтикна ме това, че виждахме много арогантно управление

Ива Митева: ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Няма и път напред - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бях на последните два протест. Подтикна ме това, че с тях искахме да покажем, че не сме си избрали това управление и не можем лесно и за дълго да свикнем с него. Подтикна ме това, че виждахме много арогантно управление.

Това каза в „120 минути“ по БТВ Ива Митева, юрист, два пъти председател на Народното събрание в два парламента, излъчена от „Има такъв народ“. „Хората на този протест показахме, че не искаме да живеем вече в невежество и корумпираност. Искаме да се превърнем от население в народ и не желаем узурпатори на власт“, заяви тя.

„Смятам, че ИТН прекрачиха една граница, от която няма връщане назад. Според мен няма и път напред“, каза Ива Митева.

„Когато 2021 г. имаше тази огромна енергия на тези хора, които в момента са много гневни, защото се чувстват предадени. Тогава като че ли ние бяхме едни наивници, които мислехме, че можем да променим правилата в казиното. Оказа се обаче, че в казиното няма добродетели. Не са познати ценностите, не е познати честността, достойнството и съвестта. Може би заради това всички се провалихме и затова голяма част напуснахме. Видяхме, че няма какво да правим там“, обясни Митева.

„На протеста видях много честни и некорумпирани хора, хора с достойнство. Трябва да говорим повече за чест и достойнство, които като че ли в последно време отсъстват в политическия ни живот“, каза Митева.

„Като че ли всичко това се крие още в първите текстове на нашата Конституция. Тя започва с „Ние, народните представители“. Виждате това самолюбие и самозабравяне на Народното събрание. Ако погледнете конституцията на Германия, тя започва с достойнството. С неговото зачитане и защита от държавната власт. В конституциите на Испания, Италия, Франция и Чехия първите членове са свързани с изграждането на държавата като социална, правова, демократична, с равнопоставеността между хората. Там някъде сме сбъркали“, смята Ива Митева.

„Текстът за служебния кабинет е заимстван от конституциите на Гърция, Италия и Франция. Само че там се забравя нещо и когато народните представители много внимателно са обсъждали всеки един текст от тези конституции и са виждали разликите – накрая оттук са взели малко, оттам са взели малко и в нашия текст не се е получило нищо“, посочи още юристът.

„В Гърция и Италия имаме президент, който се избира от Народното събрание. В България президентът и Народното събрание са равнопоставени от гледна точка на това, че отиват на пряк избор. Силата на президента е именно в този пряк избор и затова служебният кабинет е функция на президента и той трябваше да бъде ръководител“, обясни Митева.

В този смисъл според нея е било грешка ограничаването на правомощията на държавния кабинет по отношение на назначаването на служебния кабинет.

„В гръцката конституция също е предвиден този вариант, включително и тези консултации, които всеки път, когато стигнем до тях, се чудим защо се правят те. В гръцката конституция имаме раздаване на първи, втори, трети мандат. Ако те не могат да направят кабинет, тогава президентът свиква консултации на всички парламентарни групи, за да може да направят кабинет, излъчен от всички групи“, разказа Ива Митева.

„Ако това не успее, тогава той вече възлага – и ето тук е взет председателят на ВКС или Сметната палата – да направи кабинет, но такъв, който е приемлив за всички и който да произведе честни и прозрачни избори“, допълни тя.

„При нас е взето само нещо. Виждаме омбудсмана, председателя на парламента, което е пълен абсурд за мен председателят на парламента, когато имаме разделение на властите, и той е начело на законодателната власт ние да го сложим начело и на изпълнителната власт“, посочи Ива Митева.

Според нея това показва опита на сриване на властите у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Розовият водещ

    0 1 Отговор
    се опитваше да и повлияе по всякакъв начин в момента в който тя каза че Писито което ни вкара в цялата каша ясно заяви че ние сме неуки и некадърни за да участваме в референдум за еврото.
    Писито се мисли за велик но народа показа на всички около него че са тикви прасета розови понита и говеда.

    18:39 14.12.2025

  • 2 марлой

    0 1 Отговор
    марлойТaкивa ca тeзи, от ИТН Тошко винаги ще е с Шиши

    18:39 14.12.2025

  • 3 малко факти

    1 0 Отговор
    Тъй като под мотото"добрите сили" се подразбират жълтопавентонаивните , жълтопаветноглупавите и жълтопаветнокрадливите , и ако те са бъдещето , тежко и горка на майка България .

    18:40 14.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове