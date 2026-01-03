Ива Митева: Влизането ни в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът

Влизането в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ Ива Митева, председател на 45-ото и 46-ото НС.
По думите ѝ страната „не влиза в клуба на богатите, а по-скоро в клуба на свързващите държави“. Митева критикува липсата на информационна кампания и подчертава, че „хората не разбраха какви ще са ефектите от влизането в еврото, какви ще са ползите, какви ще са негативите“.
По отношение на темпото на присъединяване към еврозоната, Митева уточни: „Процесът зависи от държавата. Ние сме длъжни да влезем, но темпото го задаваме ние“.
Тя подчерта, че извънредният доклад през април е бил използван за „напасване на числата“.
Относно политическата обстановка и евентуалната активност на президента Румен Радев, Митева посочи: „С поведението на президента мисля, че няма да се включи в предстоящите парламентарни избори.
Относно политическите избори през 2026 година, тя прогнозира: „Наподобяваме дежавю. Но много ми се иска всеки да си извади поуките от миналото, защото въртенето на избори не доведе до кой знае какво и до никаква промяна".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 славуцана
Коментиран от #59
19:12 03.01.2026
2 А сега де
Искахте Евро скоро ще проклинате деня, в който го приехте.
Коментиран от #6, #12, #41, #69
19:12 03.01.2026
3 фъфлека
19:12 03.01.2026
4 Костя
19:13 03.01.2026
5 гост
Коментиран от #62
19:14 03.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сесесере
Коментиран от #64
19:14 03.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #57
19:14 03.01.2026
9 Алооооу
Важното е , че СМЕ С ЕВРО вече и такива като теб и Коцето и Гела и всички проруски подлоги отивате в канала!
Аз казах!
Коментиран от #16, #53
19:15 03.01.2026
10 Сесесере
19:15 03.01.2026
11 123
19:15 03.01.2026
12 Руснаков
До коментар #2 от "А сега де":Иди на лекар....18 год съм работил с евро и проблеми не е имало,ама като не виждаш по далеко от носа си,така е..
Коментиран от #22, #26
19:15 03.01.2026
13 ДрайвингПлежър
Мнозинството просто не знае как точно работи еврото и как точно ги загробва!!!
Затворил си 21 държави с различни по сила и структура икономики и ги държиш за заложници - няма как да работи този съюз и бъдещето му е фалит! Няма разногласия дали ще се случи - а кога! Просто политиците се надяват следващата голяма криза да не е в техния мандат!
19:16 03.01.2026
14 Сух..
19:16 03.01.2026
15 Тая пък
19:16 03.01.2026
16 хаха
До коментар #9 от "Алооооу":Важното е че си оставате същите корумпирани, продажни, кухоглави ориенталци. С евро или без.
ХАХАХА
Я реви още!
Коментиран от #43
19:17 03.01.2026
17 Кога, Митева?
19:17 03.01.2026
18 Спецназ
да се упражнявате на него разни малоумници!
СПАСЯВАЙТЕ се сами с каквито сте ги забъркали-
на него му е през Хеликоптера!
Коментиран от #74
19:17 03.01.2026
19 оня с питон.я
19:20 03.01.2026
20 Тази
19:21 03.01.2026
21 оня с коня
19:22 03.01.2026
22 Дас Хаген
До коментар #12 от "Руснаков":Работил 18 години с евро! Къде?! Тук въпроса не е колко години работиш с нещо, а колко още ще изкара! Много специалисти които се мислят че само те са виждали евро! Да затриеш валута на 144 години носила името на национален герой е предателство! По богат ли си след нова година?
Коментиран от #73
19:24 03.01.2026
23 Слави
19:24 03.01.2026
24 Тази е
19:26 03.01.2026
25 Факт
Коментиран от #34, #44
19:27 03.01.2026
26 А сега де
До коментар #12 от "Руснаков":А ти на психиатър.
19:27 03.01.2026
27 Фори
19:27 03.01.2026
28 А сега де
О неразумни юроде само ще ви гледам сеира отстрани.
19:32 03.01.2026
29 Що за ъпотия
19:32 03.01.2026
30 Слави
19:34 03.01.2026
31 А стига сте ревали
Коментиран от #36
19:34 03.01.2026
32 Последната ни цел
19:35 03.01.2026
33 Деций
19:35 03.01.2026
34 Амиии
До коментар #25 от "Факт":бурай си лева!Безсрочен е!
19:35 03.01.2026
35 За съжаление
19:37 03.01.2026
36 Евгени от Алфапласт
До коментар #31 от "А стига сте ревали":Има секс, това е файдата. Но тук си е направо изнасилване.
19:38 03.01.2026
37 Фъфла
19:38 03.01.2026
38 1234
В противен случай пак Боко и Шиши и Радев не е алтернатива.
19:39 03.01.2026
39 Докога
19:40 03.01.2026
40 коко
19:40 03.01.2026
41 Шопо
До коментар #2 от "А сега де":Рефрендум за ЕС и НАТО
Коментиран от #42, #46
19:40 03.01.2026
42 На кукуво
До коментар #41 от "Шопо":лято..
19:41 03.01.2026
43 За ориенталци
До коментар #16 от "хаха":Бъркаш ! Защото ориен значи Изток! Ти за кой изток говориш? Близък, среден, далечен изток, Ориент ? За Япония , Сингапур, Китай … за кой Ориент?
19:41 03.01.2026
44 Цър
До коментар #25 от "Факт":Брей, колко си голям финансов експерт. Имаш ли глава да кажеш защо?
19:44 03.01.2026
45 Промяна
19:44 03.01.2026
46 А сега де
До коментар #41 от "Шопо":Съгласен съм. Защо шепа шебеци трябва да ни налагат насила да бъдем в НАТО, в ЕС да им приемем Еврото и т.н.
Нека народа да каже какво иска. Глас народен глас Божи. Защо ни отнеха правото на глас?
19:45 03.01.2026
47 Кирил Христов
19:47 03.01.2026
48 коя беше тази
19:49 03.01.2026
49 коя
19:56 03.01.2026
50 Кефи ме
19:58 03.01.2026
51 Правилно
20:01 03.01.2026
52 Сзо
20:06 03.01.2026
53 Боруна Лом
До коментар #9 от "Алооооу":МАЙЙЙЙЙНАТА ТИ И АЗ КАЗАХ!
Коментиран от #68
20:07 03.01.2026
54 Не съм съгласен
20:11 03.01.2026
55 Абсолютно
20:15 03.01.2026
56 Българострадост
20:16 03.01.2026
57 Къде бре
До коментар #8 от "Последния Софиянец":...в твоето заведение ли ?
20:17 03.01.2026
58 ужасТ
20:18 03.01.2026
59 Масово пазаруването си продължава в лв.
До коментар #1 от "славуцана":И плащане и рестото.
С изключение на малка част електрически плащания, зад които не стои нищо освен цифри по разни сървъри.
Коментиран от #66
20:21 03.01.2026
60 Свинчо
20:24 03.01.2026
61 ИМПЕРИАЛИСТ
20:24 03.01.2026
62 Според тази логика , защо не скочиш
До коментар #5 от "гост":от някй мост , дане пропуснеш момента и да вземеш да се минеш ?
Коментиран от #71
20:25 03.01.2026
63 Син на Слънцето
раздавам КАРТИ. в тоя ФОРУМ
Кой от КАРТИТЕ ще спечелят БЪЛГАРИЯ? на ИЗБОРИТЕ?
БЪЛГАРСКО Царство на ПИКАТА
БЪЛГАРСКО Царство на КУПАТА
БЪЛГАРСКО Царство на КАРОТО
БЪЛГАРСКО Царство на СПАТИЯТА
Играта на карти е била любимо занимание на децата на Бог „ХОР” – ХОРАТА още по онова време когато на българска земя сме правили цивилизация играели сме ‘ХОРА’ и сме пеели заедно в ‘ХОР’. Но какво всъщност символизира тя играта на карти? Какъв е нейният скрит смисъл и каква е нейната цел? В същност това е една алегория на една война между 4 царства, които воюват помежду си.
В първото царство най-високо се е ценила силата, власта и въобще героизма(пиките).
Във второто най-висша ценност е било милосърдието и любовта между хората(купите).
В третото царство-парите(както е сега), който е имал пари е могъл да пътува навсякъде по света, да купува каквото си иска, дом и земи (карите).
А в четвъртото-духовната свобода, знанията и мъдроста (спатиите).
20:28 03.01.2026
64 Когато баба ти стане
До коментар #7 от "Сесесере":джендър и дойде с тебе на гей парада-)))
20:28 03.01.2026
65 Идиотха
20:29 03.01.2026
66 това е супер
До коментар #59 от "Масово пазаруването си продължава в лв.":Нали си на ясно, че оборотите в края на деня се превръщат в числа в банковите сметки на продавачите, а внесените в банката левове повече не излизат отново в оборот? Явно дадения едномесечен срок за паралелност на двете валути е достатъчен БНБ да прибере левовете.
20:29 03.01.2026
67 Син на Слънцето
И наистина в тази огромна държава, която започва от Черно Море и се разпростира до Атлантическия и свършва чак до Тихия океан, между I и V век става един малък хаос(няма да се спирам в подробности)при което всяка една от кастите се стреми към надмощие. На практика това е една продължителна гражданска война, която довежда до упадък на цели райони и така започва ‘великото преселение на народите’. Във всяко едно от царствата най-силната карта е (A)сото, а след него идва попа (K)инг, дамата(Q)ueen и валето(J)ack-престонаследника. Това е така защото и устройството на държавата е било такава.
Когато се раждаш не знаеш какъв ще се родиш-беден или богат и в коя държава, нито пък какви ще са ти родителите. Така е при играта на карти-раздават се, виждаш ги, определя се коза(дома, т е на чия територия ще бъде войната) и играеш войната докрай.
20:31 03.01.2026
68 Дуууууухай селоооо
До коментар #53 от "Боруна Лом":Ломски бекккк
20:34 03.01.2026
69 доволен
До коментар #2 от "А сега де":Аз пък не издържах дълго кудкудякането й и пуснах на друга тв.Все едно слушах Мунчо само че в женски дрехи.Точно сега си беше момента за всичко.Омръзна ми да търча по банките да сменям еврото,и да ми гепат сумати левове.Сега вече всичко е ок.
20:35 03.01.2026
70 Син на Слънцето
Но мисля, че ние БЪЛГАРИТЕ - децата на Бог "ХОР" ще запееме единно в ХОР и заедно ще изиграеме ЗАЕДНО БЪЛГАРСКО ХОРО
Бог, Цар, Отечество, Вяра, Надежда и Любов
Напишете в търсачката "lostbulgaria..... com"
20:35 03.01.2026
71 смехоран
До коментар #62 от "Според тази логика , защо не скочиш":е покажи на човека как се прави де
20:36 03.01.2026
72 таа па
20:38 03.01.2026
73 Бастардо
До коментар #22 от "Дас Хаген":Хайде прочети историята на лева,и тогава пак пиши колко години е бил независим.
20:40 03.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.