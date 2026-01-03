Новини
Ива Митева: Влизането ни в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът

Ива Митева: Влизането ни в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът

3 Януари, 2026 19:10

  • ива митева-
  • еврозона

По думите ѝ страната „не влиза в клуба на богатите, а по-скоро в клуба на свързващите държави”

Ива Митева: Влизането ни в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът - 1
Мария Атанасова

Влизането в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ Ива Митева, председател на 45-ото и 46-ото НС.

По думите ѝ страната „не влиза в клуба на богатите, а по-скоро в клуба на свързващите държави“. Митева критикува липсата на информационна кампания и подчертава, че „хората не разбраха какви ще са ефектите от влизането в еврото, какви ще са ползите, какви ще са негативите“.

По отношение на темпото на присъединяване към еврозоната, Митева уточни: „Процесът зависи от държавата. Ние сме длъжни да влезем, но темпото го задаваме ние“.

Тя подчерта, че извънредният доклад през април е бил използван за „напасване на числата“.

Относно политическата обстановка и евентуалната активност на президента Румен Радев, Митева посочи: „С поведението на президента мисля, че няма да се включи в предстоящите парламентарни избори.

Относно политическите избори през 2026 година, тя прогнозира: „Наподобяваме дежавю. Но много ми се иска всеки да си извади поуките от миналото, защото въртенето на избори не доведе до кой знае какво и до никаква промяна".


  • 1 славуцана

    28 18 Отговор
    на бою и шиши им наредиха да е сега момента

    Коментиран от #59

    19:12 03.01.2026

  • 2 А сега де

    36 39 Отговор
    Щом и тая се е усетила значи нещата са мнооого зле. Ама пък има банани.

    Искахте Евро скоро ще проклинате деня, в който го приехте.

    Коментиран от #6, #12, #41, #69

    19:12 03.01.2026

  • 3 фъфлека

    13 1 Отговор
    трп !

    19:12 03.01.2026

  • 4 Костя

    42 13 Отговор
    Скрий са,ма !

    19:13 03.01.2026

  • 5 гост

    42 20 Отговор
    а кога бе Митева,все за нещо...не е сега момента ...и като го изтървем ще има приказка за супата...щом е станало,значи е трябвало да стане точно сега..

    Коментиран от #62

    19:14 03.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сесесере

    31 12 Отговор
    Да каже кога е момента, след като не е сега!

    Коментиран от #64

    19:14 03.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    20 10 Отговор
    Бойко и Шиши днес дават банкет.Конкурента им Мадуро е отстранен.

    Коментиран от #57

    19:14 03.01.2026

  • 9 Алооооу

    42 23 Отговор
    Кой те пита пък теб кога ???
    Важното е , че СМЕ С ЕВРО вече и такива като теб и Коцето и Гела и всички проруски подлоги отивате в канала!
    Аз казах!

    Коментиран от #16, #53

    19:15 03.01.2026

  • 10 Сесесере

    30 5 Отговор
    Тия плужеци от итн още ли са на власт ?

    19:15 03.01.2026

  • 11 123

    6 4 Отговор
    Същото е все едно ти да си на червено и този дето ти обръща мартинките, да ти звънне и да...

    19:15 03.01.2026

  • 12 Руснаков

    28 15 Отговор

    До коментар #2 от "А сега де":

    Иди на лекар....18 год съм работил с евро и проблеми не е имало,ама като не виждаш по далеко от носа си,така е..

    Коментиран от #22, #26

    19:15 03.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    23 26 Отговор
    Няма момент, в който загубата на суверенитет да бъде оправдана и приемането на една изцяло провалена валута да бъде приемливо!

    Мнозинството просто не знае как точно работи еврото и как точно ги загробва!!!
    Затворил си 21 държави с различни по сила и структура икономики и ги държиш за заложници - няма как да работи този съюз и бъдещето му е фалит! Няма разногласия дали ще се случи - а кога! Просто политиците се надяват следващата голяма криза да не е в техния мандат!

    19:16 03.01.2026

  • 14 Сух..

    5 2 Отговор
    и тва е!

    19:16 03.01.2026

  • 15 Тая пък

    26 7 Отговор
    Какъв фактор е…пресъхнала лелка

    19:16 03.01.2026

  • 16 хаха

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Алооооу":

    Важното е че си оставате същите корумпирани, продажни, кухоглави ориенталци. С евро или без.

    ХАХАХА
    Я реви още!

    Коментиран от #43

    19:17 03.01.2026

  • 17 Кога, Митева?

    29 7 Отговор
    Татко ще ми купи колело, ама друг път. Тогава ли , Митева?

    19:17 03.01.2026

  • 18 Спецназ

    14 2 Отговор
    Президента да не е ШАШАВ да става политик на Партия

    да се упражнявате на него разни малоумници!

    СПАСЯВАЙТЕ се сами с каквито сте ги забъркали-
    на него му е през Хеликоптера!

    Коментиран от #74

    19:17 03.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    15 1 Отговор
    И управлението на Бойко е неизбежно и отказите за референдум са неизбежни, всичко, което е във ваш личен интерес е неизбежно.

    19:20 03.01.2026

  • 20 Тази

    11 3 Отговор
    ШМАТКА прави тръби на НЕ правилния човек.

    19:21 03.01.2026

  • 21 оня с коня

    19 9 Отговор
    Ама разбира се че НЕ сега ни е момента за приемането на Еврото,а когато го определи ...РУСИЯ,т.е. НИКОГА!

    19:22 03.01.2026

  • 22 Дас Хаген

    14 22 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Работил 18 години с евро! Къде?! Тук въпроса не е колко години работиш с нещо, а колко още ще изкара! Много специалисти които се мислят че само те са виждали евро! Да затриеш валута на 144 години носила името на национален герой е предателство! По богат ли си след нова година?

    Коментиран от #73

    19:24 03.01.2026

  • 23 Слави

    17 6 Отговор
    Не си представям по противна жена!

    19:24 03.01.2026

  • 24 Тази е

    18 7 Отговор
    с манталитет на домашна прислужница!

    19:26 03.01.2026

  • 25 Факт

    17 21 Отговор
    Всеки извън властта знае, че не трябваше да се набутваме с еврото.

    Коментиран от #34, #44

    19:27 03.01.2026

  • 26 А сега де

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    А ти на психиатър.

    19:27 03.01.2026

  • 27 Фори

    20 11 Отговор
    И според агента на КГБ Радев момента е винаги неподходящ!

    19:27 03.01.2026

  • 28 А сега де

    10 16 Отговор
    Скоро ще подсмърчате с това евро.

    О неразумни юроде само ще ви гледам сеира отстрани.

    19:32 03.01.2026

  • 29 Що за ъпотия

    6 3 Отговор
    Все едно да си отрежеш главата защото ще ти пращат мозък от запада...

    19:32 03.01.2026

  • 30 Слави

    8 6 Отговор
    Сега разбрахте ли,защо я уволних?

    19:34 03.01.2026

  • 31 А стига сте ревали

    4 3 Отговор
    Не трябвало да влиза,ама влязло....ами като влезе за първи път и един път да е и да го изкараш, каква файда

    Коментиран от #36

    19:34 03.01.2026

  • 32 Последната ни цел

    11 6 Отговор
    За да се интегрираме най-плътно с ядрото на авропата, остана само да пратим войска на източния фронт

    19:35 03.01.2026

  • 33 Деций

    13 20 Отговор
    Абсолютно не беше неизбежно,нито наложително! Еврозоната се тресе Франция и Белгия са потънали,те не изпълняват отдавна критериите които са заложени, Германия и тя.ЕЦБ води развратна финансова политика,печатайки хартия без покритие!Къде се набутахме,в клуба на затъналите в дългове,и е въпрос на време да видите негативните последици.Европа ври от недоволство което умело се цензурира от българските "свободни" медии !И така до къде мислите ,че ще я докарате грубо погазвайки едно от основните права правото на информираност.Но всъщност от вас текат само лъжи и хвалебствия на една самозабравила се и проведена от корупция измет.Гражданите намираме път до истината и се информираме от свободни медии и канали чието доверие расте за сметка и ужас на вас.Вече сте ненужни!

    19:35 03.01.2026

  • 34 Амиии

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    бурай си лева!Безсрочен е!

    19:35 03.01.2026

  • 35 За съжаление

    7 13 Отговор
    Свърши се Българията!

    19:37 03.01.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "А стига сте ревали":

    Има секс, това е файдата. Но тук си е направо изнасилване.

    19:38 03.01.2026

  • 37 Фъфла

    17 4 Отговор
    мина през къде ли не , включително и през чалгарите и седеше на първа линия до Тошко , после партия направи с друг с нейния акъл , и все не улучили времето ! И сега диагностика прави ?

    19:38 03.01.2026

  • 38 1234

    4 4 Отговор
    Просто е но не е лесно: Възраждане, ПП, МЕЧ заравят томаховките, различията извиняват се, намират допирните точки по които могат да управляват Прибавят Татяна Дончева и ВМРО печелят и управляват

    В противен случай пак Боко и Шиши и Радев не е алтернатива.

    19:39 03.01.2026

  • 39 Докога

    18 7 Отговор
    И тая не става. Приели сме еврото, защото това е европейският ни път. Докога посредствени хора ще дрънкат. Тази беше обикновен юрист държавен служител в НС, разнасяше папки.

    19:40 03.01.2026

  • 40 коко

    17 6 Отговор
    Няма проблеми, драга Ива! Като не ти харесва еврото си купи билет София-Истанбул-Москва и там ще се радваш на рублата!Аман от комундета,копейковци и чалгари,Митрофанова вече не дава пари.

    19:40 03.01.2026

  • 41 Шопо

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "А сега де":

    Рефрендум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #42, #46

    19:40 03.01.2026

  • 42 На кукуво

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Шопо":

    лято..

    19:41 03.01.2026

  • 43 За ориенталци

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Бъркаш ! Защото ориен значи Изток! Ти за кой изток говориш? Близък, среден, далечен изток, Ориент ? За Япония , Сингапур, Китай … за кой Ориент?

    19:41 03.01.2026

  • 44 Цър

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Брей, колко си голям финансов експерт. Имаш ли глава да кажеш защо?

    19:44 03.01.2026

  • 45 Промяна

    11 3 Отговор
    Тази госпожа като каква дава интервюта Никой си госпожо А Нова са наникъде

    19:44 03.01.2026

  • 46 А сега де

    5 14 Отговор

    До коментар #41 от "Шопо":

    Съгласен съм. Защо шепа шебеци трябва да ни налагат насила да бъдем в НАТО, в ЕС да им приемем Еврото и т.н.

    Нека народа да каже какво иска. Глас народен глас Божи. Защо ни отнеха правото на глас?

    19:45 03.01.2026

  • 47 Кирил Христов

    10 2 Отговор
    Хора, трябва да четете между редовете. Госпожата се заиграва с Румен Радев. Нищо повече. Еврото вече е факт. Няма никакъв смисъл от такива коментари освен като покана ьа танц с Радев - предложение, което той едва ли ше устои. Красавицата вече има история като пудел на Слави. Очертава се подобна роля с президента.

    19:47 03.01.2026

  • 48 коя беше тази

    9 2 Отговор
    Кого го.интересева мнението на тази? Безлична е, беше някаква си в канцеларията ... после "танцува едно лято" заедно с африкански, той си купи и костюмче.

    19:49 03.01.2026

  • 49 коя

    12 2 Отговор
    беше ти та да кажеш коги е мом,ента Нема да те бъде повече у парламента и там момента ти се размина

    19:56 03.01.2026

  • 50 Кефи ме

    11 2 Отговор
    Харесва ми еврото в джоба,еле па в картата.

    19:58 03.01.2026

  • 51 Правилно

    14 2 Отговор
    Преди 3 години трябваше заедно с Хърватия

    20:01 03.01.2026

  • 52 Сзо

    2 0 Отговор
    Мрън, мрън, мрън

    20:06 03.01.2026

  • 53 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Алооооу":

    МАЙЙЙЙЙНАТА ТИ И АЗ КАЗАХ!

    Коментиран от #68

    20:07 03.01.2026

  • 54 Не съм съгласен

    0 0 Отговор
    ....ами ,,НЕИЗБЕЖНО"...

    20:11 03.01.2026

  • 55 Абсолютно

    3 8 Отговор
    Освен това, без да се пита народът, си е чиста диктатура

    20:15 03.01.2026

  • 56 Българострадост

    0 3 Отговор
    Неизбежни са само бесилките де ще видят по стълбовете на тролеите на продажниците долни,крадливи...

    20:16 03.01.2026

  • 57 Къде бре

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ...в твоето заведение ли ?

    20:17 03.01.2026

  • 58 ужасТ

    4 0 Отговор
    България влезе в Еврозоната преди да е излетял македонския космонафт. Безобразие!

    20:18 03.01.2026

  • 59 Масово пазаруването си продължава в лв.

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "славуцана":

    И плащане и рестото.
    С изключение на малка част електрически плащания, зад които не стои нищо освен цифри по разни сървъри.

    Коментиран от #66

    20:21 03.01.2026

  • 60 Свинчо

    3 0 Отговор
    тая се подмазва на Радев

    20:24 03.01.2026

  • 61 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Горката жена, от чиновническа длъжност в НС, се намърда за депутат от партията на празнодумеца Слави, а сега е спец по финансови въпроси...

    20:24 03.01.2026

  • 62 Според тази логика , защо не скочиш

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    от някй мост , дане пропуснеш момента и да вземеш да се минеш ?

    Коментиран от #71

    20:25 03.01.2026

  • 63 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    ПРИВЕТ В момента "АЗ Исус Христос" Сина на Слънцето
    раздавам КАРТИ. в тоя ФОРУМ

    Кой от КАРТИТЕ ще спечелят БЪЛГАРИЯ? на ИЗБОРИТЕ?

    БЪЛГАРСКО Царство на ПИКАТА
    БЪЛГАРСКО Царство на КУПАТА
    БЪЛГАРСКО Царство на КАРОТО
    БЪЛГАРСКО Царство на СПАТИЯТА

    Играта на карти е била любимо занимание на децата на Бог „ХОР” – ХОРАТА още по онова време когато на българска земя сме правили цивилизация играели сме ‘ХОРА’ и сме пеели заедно в ‘ХОР’. Но какво всъщност символизира тя играта на карти? Какъв е нейният скрит смисъл и каква е нейната цел? В същност това е една алегория на една война между 4 царства, които воюват помежду си.

    В първото царство най-високо се е ценила силата, власта и въобще героизма(пиките).

    Във второто най-висша ценност е било милосърдието и любовта между хората(купите).

    В третото царство-парите(както е сега), който е имал пари е могъл да пътува навсякъде по света, да купува каквото си иска, дом и земи (карите).

    А в четвъртото-духовната свобода, знанията и мъдроста (спатиите).

    20:28 03.01.2026

  • 64 Когато баба ти стане

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сесесере":

    джендър и дойде с тебе на гей парада-)))

    20:28 03.01.2026

  • 65 Идиотха

    1 1 Отговор
    Ще съживим лева.Ще го вържем към друга валута и ще ОЦЕЛИМ МОМЕНТА за апартамента.

    20:29 03.01.2026

  • 66 това е супер

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Масово пазаруването си продължава в лв.":

    Нали си на ясно, че оборотите в края на деня се превръщат в числа в банковите сметки на продавачите, а внесените в банката левове повече не излизат отново в оборот? Явно дадения едномесечен срок за паралелност на двете валути е достатъчен БНБ да прибере левовете.

    20:29 03.01.2026

  • 67 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Надявам се вече се досещате за кои царства става дума.
    И наистина в тази огромна държава, която започва от Черно Море и се разпростира до Атлантическия и свършва чак до Тихия океан, между I и V век става един малък хаос(няма да се спирам в подробности)при което всяка една от кастите се стреми към надмощие. На практика това е една продължителна гражданска война, която довежда до упадък на цели райони и така започва ‘великото преселение на народите’. Във всяко едно от царствата най-силната карта е (A)сото, а след него идва попа (K)инг, дамата(Q)ueen и валето(J)ack-престонаследника. Това е така защото и устройството на държавата е било такава.
    Когато се раждаш не знаеш какъв ще се родиш-беден или богат и в коя държава, нито пък какви ще са ти родителите. Така е при играта на карти-раздават се, виждаш ги, определя се коза(дома, т е на чия територия ще бъде войната) и играеш войната докрай.

    20:31 03.01.2026

  • 68 Дуууууухай селоооо

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Боруна Лом":

    Ломски бекккк

    20:34 03.01.2026

  • 69 доволен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А сега де":

    Аз пък не издържах дълго кудкудякането й и пуснах на друга тв.Все едно слушах Мунчо само че в женски дрехи.Точно сега си беше момента за всичко.Омръзна ми да търча по банките да сменям еврото,и да ми гепат сумати левове.Сега вече всичко е ок.

    20:35 03.01.2026

  • 70 Син на Слънцето

    0 1 Отговор
    П.С. Имайте на в предвид, че ЧОВЕЧЕСТВОТО даже и при най ГОЛЕМИЯ ХАОС не е играло на плакат от 45 изборни партии
    Но мисля, че ние БЪЛГАРИТЕ - децата на Бог "ХОР" ще запееме единно в ХОР и заедно ще изиграеме ЗАЕДНО БЪЛГАРСКО ХОРО

    Бог, Цар, Отечество, Вяра, Надежда и Любов
    Напишете в търсачката "lostbulgaria..... com"

    20:35 03.01.2026

  • 71 смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Според тази логика , защо не скочиш":

    е покажи на човека как се прави де

    20:36 03.01.2026

  • 72 таа па

    0 0 Отговор
    хърла - иска да гепи и транзакциите да не се забелязват! Член за вас!

    20:38 03.01.2026

  • 73 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дас Хаген":

    Хайде прочети историята на лева,и тогава пак пиши колко години е бил независим.

    20:40 03.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

