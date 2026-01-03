Ива Митева: Влизането ни в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът

Влизането в еврозоната е неизбежно, но не беше сега моментът. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ Ива Митева, председател на 45-ото и 46-ото НС.

По думите ѝ страната „не влиза в клуба на богатите, а по-скоро в клуба на свързващите държави“. Митева критикува липсата на информационна кампания и подчертава, че „хората не разбраха какви ще са ефектите от влизането в еврото, какви ще са ползите, какви ще са негативите“.

По отношение на темпото на присъединяване към еврозоната, Митева уточни: „Процесът зависи от държавата. Ние сме длъжни да влезем, но темпото го задаваме ние“.

Тя подчерта, че извънредният доклад през април е бил използван за „напасване на числата“.

Относно политическата обстановка и евентуалната активност на президента Румен Радев, Митева посочи: „С поведението на президента мисля, че няма да се включи в предстоящите парламентарни избори.

Относно политическите избори през 2026 година, тя прогнозира: „Наподобяваме дежавю. Но много ми се иска всеки да си извади поуките от миналото, защото въртенето на избори не доведе до кой знае какво и до никаква промяна".