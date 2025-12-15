Новини
Михаил Кръстев: Ако окончателният бюджет нанася по-големи щети от удължителния, може би вторият вариант е по-добър

15 Декември, 2025 09:34 607 12

Удължителен бюджет е нещо, което ще е най-близко до капацитета на българската икономика от гледна точка на това да реализира приходи и да поеме разходите, коментира икономистът Васил Караиванов.

Михаил Кръстев: Ако окончателният бюджет нанася по-големи щети от удължителния, може би вторият вариант е по-добър - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Критиките към двата варианта на бюджета бяха в разходната част. Удължителен бюджет през първите три месеца на практика я ограничава. Но има и други трудности, а и без финансова рамка, приета в края на годината, не е хубаво да се влиза в 2026-а. Но все пак зависи каква е тя – ако окончателният бюджет нанася по-големи щети от удължителния, може би вторият вариант е по-добър. Това каза изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в ефира на „Здравей, България”.

Според Кръстев голям проблем при държавната план-сметка е автоматизмът на определянето на възнагражденията в публичния сектор. В последния вариант на бюджета за 2026 г. е било предвидено замразяване и няма проблем това да се случи и в удължителния. Той посочи, че то не засяга пенсиите, тъй като те ще бъдат индексирани след лятото, а дотогава най-вероятно ще има бюджет.

Кръстев допълни, че удължителният бюджет може да функционира три месеца. При нужда отново може да се удължи, ако има парламентарно мнозинство. Но при наличие на такова ще има и бюджет, допълни икономистът.

Караиванов коментира думите на Костадин Костадинов, че няма да влезем в еврозоната, защото в стария бюджет няма думата „евро”. „В удължителния бюджет просто ще бъде добавена думата „евро”, смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    0 0 Отговор
    Дълъг бюджет,от България до планетата Венера.

    09:37 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прав е

    7 0 Отговор
    Определено ако в новия бюджет има 10 милиарда евро за украйна, е по-добре да караме със стария

    09:41 15.12.2025

  • 6 Алооо готин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    На български пиши. Йоб твою мать.

    09:43 15.12.2025

  • 7 така е

    1 0 Отговор
    Определено е по-добре удължен бюджет, защото този ще надуе инфлацията, а това не ни трябва. Ще се харчи колкото има!

    09:51 15.12.2025

  • 8 Солунската митница пасти да яде.

    0 0 Отговор
    В сравнение с бюджета на Тиквата и сглобката.

    09:56 15.12.2025

  • 9 Възраждане

    1 0 Отговор
    Дреме ни за бюджета и парите. Важното е да си ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ

    10:01 15.12.2025

  • 10 Бг армията

    2 0 Отговор
    е по малобройна от сбирщината всякакви анализатори от типа, като това чучело.

    10:19 15.12.2025

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    От 1 месец всевъзможни мисирки и други унтерменши, коментират тоя бюджет, без да имат понятие от него! Няма с какво да запълват програмите, защото са тъпи!

    10:26 15.12.2025

  • 12 Мноого съкращения

    0 0 Отговор
    Трябва да направите,за да има нормален бюджет.
    И парите ,предвидени за Украйна ,трябва да останат за българите.
    И тавана на пенсиите да се махне.
    И пенсиите трябва да се преизчисляват от 01.01.
    И депутатските заплати да се замразят....и още много трябва да поработите...

    10:31 15.12.2025

