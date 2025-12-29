Бурните ветрове в няколко области нанесоха материални щети

Бурният вятър събори дървета и нанесе щети в общините Банско, Разлог, Благоевград и Сандански. Вчера аварийните екипи на пожарната в Югозападна България са реагирали на близо 10 сигнала.

Като най-много са били за Баня и Добринище. Те са основно за паднали дървета. Бурният вятър нанесе материални щети и в областите Пловдив, Сливен и Габрово.

В София до късния следобед бяха подадени 25 сигнала за паднали дървета и клони, откъснати ламарини и съборени строителни огради.