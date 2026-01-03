Новини
Димитър Манолов: Удължителният бюджет по-скоро ме тревожи, отколкото да ме радва

3 Януари, 2026 18:15

По думите му нова редовна план-сметка е малко вероятен преди средата на годината

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов изрази тревога от удължителния бюджет и предвиденото 5-процентно увеличение на заплатите.

„За мен проблем е, че са само 5%, защото говорихме за други числа“, заяви той и добави, че по-скоро се страхува от този бюджет, отколкото да му се радва. По думите му нов редовен бюджет е малко вероятен преди средата на годината, което поставя страната в ситуация на застой.

Според него първите дни след въвеждането на еврото като разплащателно средство в България преминават без драми и без апокалиптичните сценарии, за които се говореше в месеците преди това. Това стана ясно от думите на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, който коментира темата в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му е имало хора, които до последния момент са описвали влизането в еврозоната „едва ли не като апокалипсис“, но реалността е далеч по-спокойна.

Според него смяната на валутата сама по себе си не води до икономическо благополучие. „Това, че сменяме купюрите, не променя начина, по който работим и по който се развиваме“, добави Манолов.

Президентът на „Подкрепа“ засегна и темата с евробанкнотите, като отбеляза, че средноголямата европейска банкнота – 50 евро – у нас ще се възприема като „голяма“. Той припомни и че банкнотата от 500 евро вече не се произвежда, но все още е законно платежно средство. „Ако някой има по 500 евро, те са официално платежно средство“, уточни Манолов.

Манолов коментира и възможностите на изпълнителната власт да се справи със спекулата. Според него държавата години наред е била умишлено ограничавана в правомощията си, а в подобни ситуации това ясно проличава. „Когато някъде нещо закъсва, всички викат: къде е държавата. Ми там е – колкото сме ѝ оставили да може, толкова може“, каза Манолов.


  • 1 Лост

    6 1 Отговор
    Теб пък какво те притеснява?Нали си на хранилка и нищо не те бърка?

    18:19 03.01.2026

  • 2 Джо

    5 1 Отговор
    Естествено че го тревожи,нали той е на процент. А сега как да го изчисли!

    18:20 03.01.2026

  • 3 Тити

    4 1 Отговор
    Що те тревожи че няма кой като Боко и Шиши да ти снасят кинти.

    18:22 03.01.2026

  • 4 Горски

    5 1 Отговор
    Още е рано братчед българия е с най големия спад на индустриялния индекс в цяла европа 7,7% даже унгария няма такъв спад 2,5%. Дмитрий,няма да се забави апокалипсиса - но пък съм сигурен ,че после друга песен ще пеете. В ЕС безин 1,78 Евро, дизел 1,66 Евро. Каквото и да направите ще бъдат постигнати тези цени, така е в ЕС, доходите никой не го интересува, колко вземаш! Евро ХЛЯБА струва в ЕС - 2 евро. Сега ще си купите няколко трохи с Заплата от Една банкнота 500 евро. Ще започнете да искате в магазина да Ви отчупят трохички. Сега ще разберете Какви са цените в ЕС в Евро, но ще вземате заплата една банкнота. Друго Примерче Наем на Жилище 1500 - 1800 евро без сметки само наем. Да Ви е Честито! Да Ви изброявам ли още 1кг. Телешко 15-20 Евро, 1кг. Агнешко 12-18 Евро. Паста за Зъби - 5 Евро. Цигари 12 - 15 Евро. Айде стига да не Ви Отчайвам много. И пак Честито Евро с заплата в една Банкнота от 500 Евро. Готови ли сте за Еврото?, на заведение, клуб, дискотека не ти стигат 500 Евро за Вечерта.

    18:25 03.01.2026

  • 5 Няма страшно

    1 1 Отговор
    Може и заем. Като няма достатъчно евро.

    18:28 03.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    „Това, че сменяме купюрите, не променя начина, по който работим и по който се развиваме“

    Ма чакай бе чичак!!! Нали това обяснявахте всички екзекутори на лева - че идва еврото и става ново, различно и по-добро!

    Как така не променяло начина?! Тогава защо го приехме?! Много бързо дадохте заден бе! За ваше щастие народа е с кратка памет! Бързо ще забрави, че такива като тебе го екзекутираха финансово и му ограбиха бъдещето, за да плаща кефа на западняците!

    18:30 03.01.2026

  • 7 Никой

    2 1 Отговор
    Оди цункай по голямото " Д " прасето и синдиката на чиновниците ще са " о,кей ". Нали му се сложи раболепно на конгреса на ДПС - НН .

    18:33 03.01.2026

  • 8 кт подкрепа

    1 0 Отговор
    никога нищо полезно не свършиха за народа.Само общи приказки и добри пожелания.

    18:37 03.01.2026

  • 9 Тоя не спря да си проси пари

    2 1 Отговор
    Да си намери работа. Хранилкаджия.

    18:45 03.01.2026

