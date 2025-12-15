Новини
Радев благодари на Сачева, че е отсрамила мъжете в ГЕРБ. Тя: Президентската институция е като партийна централа

15 Декември, 2025 10:33 978 25

Сачева обяви още, че ще бъде внесен удължителен бюджет

Радев благодари на Сачева, че е отсрамила мъжете в ГЕРБ. Тя: Президентската институция е като партийна централа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС. Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

Първа на разговори на „Дондуков 2“ влезе Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС. Срещата с държавния глава започна в 10.00 часа, съобщават от БНТ.

"Благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест. Водената от вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали страната. От вас се очаква сега да проявите и отговорност. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то", каза държавният глава.

"Единственият генерал в политиката, за който аз работя добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа", заяви Деница Сачева.

"Помолихме за отсрочка от 20 дни. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, а за съжаление и вие самият призовахте за оставка и за избори", отбеляза Сачева.

"Отчитаме нашите грешки особено по първоначалния вариант на бюджета, които страдаше от съгласуване със синдикати и работодатели", допълни представителят на ГЕРБ.

"Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание", посочи Сачева.

"Не съм изгарял никога да формирам служебни правителства, това е тежка задача", подчерта президентът.

Радев обясни, че не е искал удължителен бюджет.

"По отношение на мой политически проект - не е място тук за дебати - има ли го, няма ли го. И да обсъждаме дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер, а вашият колега Томислав Дончев е експерт в тази област. Предлагам ви, да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания", каза държавният глава.

"Съгласна съм с вас, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка е трудна задача. Но не съм аз тази, нито пък и политическа партия ГЕРБ, които непрекъснато поставят под съмнение парламентарната демокрация", отговори Сачева.

Сачева обясни, че ще бъде внесен удължителен бюджет.

"Ще направим всичко необходимо да направим плавен преход за влизането в еврозоната и ще продължим да изпълняваме нашите ангажименти. "


  • 1 честен ционист

    18 5 Отговор
    След като Дуловската принцеса си тръгна от ГЕРБ, Сачевица се нареди втора по красота след Рая.

    Коментиран от #9, #18

    10:38 15.12.2025

  • 2 делюзия

    5 4 Отговор
    В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал. А я е напуснал, защото ѝ е давал всичко, докато тя по цял ден е висяла в телефона, мазала се е и му е изневерявала с разни чичаци.

    Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, нищо че не вижда пътя от джуките си защото едвам си подава главата от волана, но важното е че бил „по-безопасен“. Така тя да може да си вози празната душа и сърце, докато се съсипва от пълно бездействие по цял ден и седи по заведения с новото си приятелче милионерче.

    Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – но иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, един провален брак зад гърба си, без скрупули и с нулев морал. Прецакал всичко и всички по пътя си, снимал се до дебелия – и ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци. И за вас ще дойде видов ден.

    10:39 15.12.2025

  • 3 НРБългария

    11 2 Отговор
    Дали не ги е старх, че ако влязат в президентството , ще бъдат "внезапно" аресувани ?

    10:41 15.12.2025

  • 4 Борисов бил мъдър генерал

    12 1 Отговор
    Знаел как да си държи маркуча, че да не се напръска в пресечена местност!

    10:41 15.12.2025

  • 5 Няма какво да ги бави

    11 4 Отговор
    Днес Радев трябваше да ги завърти всичките и от утре да им връчва мандати. Преди Коледа трябва да има служебен кабинет. И в края на февруари избори! Всички партии на войната и урсула на боклука!

    10:41 15.12.2025

  • 6 селяк

    7 0 Отговор
    Мъжете в ГЕРБ ;Д бако тиа сите са дъгички бе

    10:42 15.12.2025

  • 7 Ком

    7 0 Отговор
    Сблъсъка между Радев и Боко си го представям като боксов мач между Кобрата(Боко) и Гасиев(Радев), а именно с нокаут за Радев!

    10:42 15.12.2025

  • 8 Леля Гошо

    5 3 Отговор
    Харесвам Радев, обикновено е точен и кратък. Не трябваше да се впуска в евтини реплики от рода на "мъжете се крият зад жените" а да бъде сухо протоколен и да я разкара.

    Коментиран от #22

    10:42 15.12.2025

  • 9 А бе то може котка да няма,в стаята...

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ....,ама има едно друго ...- клепоухо и пълничко...

    10:43 15.12.2025

  • 10 браво

    5 9 Отговор
    Сачева закопа лъотчика.

    Коментиран от #16

    10:43 15.12.2025

  • 11 Милиционерската

    10 3 Отговор
    дъщеря , алчна и нахална , срама никога не е имала , така , че разходката ѝ до президенството не е подвиг ! Тя и Бою оплюваше и най - безсрамно се промъкна в шайката , при това най - близко до него ! Фалш ненадминат !

    10:43 15.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Бойко се прави на мъж а праща жени

    10:44 15.12.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    МУТРЬО И ПРАСЧО ТЕНИРАТ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ
    ДЕБАТИ С ФБР :)

    10:45 15.12.2025

  • 14 Анджо

    5 5 Отговор
    Радев мъжо как ще отсрами България с тоя невероятен договор за 13 год. Само като му гледате физиономията не виждате ли каква лицемерна физиономия има. Изписвайте правилно името му ,КЕШ БОТАШ ДЕЛАВЕРОВ.

    10:45 15.12.2025

  • 15 То пък

    5 1 Отговор
    голямата жена мъжкарана !

    10:45 15.12.2025

  • 16 681

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "браво":

    С дебелото си ненаяло се дупи и работата си за генерала. Позор

    10:47 15.12.2025

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Те ще и се отблагодарят един по един

    10:47 15.12.2025

  • 18 Видьо Видев

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Гласуването за престъпници е престъпление!
    На изборите-санитарен кордон около ортаците Пеевски и Борисов!
    Спасението на България ще бъде от Асен Василев-Гениалният!

    Коментиран от #23

    10:47 15.12.2025

  • 19 Гост

    1 0 Отговор
    Е те таа щеше да сваля Бойко на времето и щеше му търси отговорнос. Сачевата... Е ка да гласуваш за ГЕРБ?

    10:48 15.12.2025

  • 20 Хуа

    1 0 Отговор
    Трябваше да пратят Теменужка Петкова - висшия експерт на ГPOБ по бюджетна политика.

    Коментиран от #25

    10:48 15.12.2025

  • 21 ьфаиквс

    2 0 Отговор
    Удивителна прилика има тази ГЕРБ пача със свиня. Удивителна прилика. Но има и нещо повече, не само прилича на свиня, а говори като свиня, нахална и нагла е като свиня. Типично за слугите на Шорос, няма значение какво има в копанята важното е свинята да плюска. Как я изтърпя Президента тази нахална свиня??? От 2009 г до днес със другите ГЕРБ свини ги храни българина, а те освен че плюскат и грабят същата ръка дето ги храни. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Има шанс да си платят сметката всички разбойници.

    10:50 15.12.2025

  • 22 Халил

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Леля Гошо":

    Правилно, и аз се чудя за какво и даде трибуна на тази продажна, дебела и нагла леля.

    10:51 15.12.2025

  • 23 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Видьо Видев":

    Асен Василев - в Централния.

    10:51 15.12.2025

  • 24 Георги

    0 0 Отговор
    много ме кефи как всички "трупат точки", като оплюват несъществуващата партия на Радев. Никога не е обявяване, но те се заяждат с "нея" за да могат да изпъкнат. Няма по-жалки създания от нашите политици. Включвам всички и герб, дпснн и ппдб+...

    10:53 15.12.2025

  • 25 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хуа":

    В петък Теменужка е прехвърлила на фирми на Пеевски 250 000 000 евро народни пари които са изтеглени в брой в чували и кашони.

    10:53 15.12.2025

