Радев благодари на Сачева, че е отсрамила мъжете в ГЕРБ. Тя: Президентската институция е като партийна централа

Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС. Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

Първа на разговори на „Дондуков 2“ влезе Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС. Срещата с държавния глава започна в 10.00 часа, съобщават от БНТ.

"Благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест. Водената от вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали страната. От вас се очаква сега да проявите и отговорност. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то", каза държавният глава.

"Единственият генерал в политиката, за който аз работя добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа", заяви Деница Сачева.

"Помолихме за отсрочка от 20 дни. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, а за съжаление и вие самият призовахте за оставка и за избори", отбеляза Сачева.

"Отчитаме нашите грешки особено по първоначалния вариант на бюджета, които страдаше от съгласуване със синдикати и работодатели", допълни представителят на ГЕРБ.

"Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание", посочи Сачева.

"Не съм изгарял никога да формирам служебни правителства, това е тежка задача", подчерта президентът.

Радев обясни, че не е искал удължителен бюджет.

"По отношение на мой политически проект - не е място тук за дебати - има ли го, няма ли го. И да обсъждаме дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер, а вашият колега Томислав Дончев е експерт в тази област. Предлагам ви, да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания", каза държавният глава.

"Съгласна съм с вас, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка е трудна задача. Но не съм аз тази, нито пък и политическа партия ГЕРБ, които непрекъснато поставят под съмнение парламентарната демокрация", отговори Сачева.

Сачева обясни, че ще бъде внесен удължителен бюджет.

"Ще направим всичко необходимо да направим плавен преход за влизането в еврозоната и ще продължим да изпълняваме нашите ангажименти. "