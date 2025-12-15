Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи за догодина

„Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Министър-председателят посочи, че става въпрос за проекта на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., известен като т.нар. удължителен бюджет. По думите му, законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.
„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, подчерта премиерът.
Той поясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:14 15.12.2025
2 Сатана Z
13:15 15.12.2025
3 шишарка нашишкана
13:16 15.12.2025
4 Милиционерски бюджет
13:16 15.12.2025
5 Нали са в оснавка
Или е по добре на 15-20 Хил лв заплата.
Аз като подам оставка и ми я разпишат се водя безработен.
Коментиран от #8
13:17 15.12.2025
6 ББ от Банкя
13:17 15.12.2025
7 Агенция Син Хуа
13:18 15.12.2025
8 Пуфи
До коментар #5 от "Нали са в оснавка":Той не копа градинки, пълни водопади
13:19 15.12.2025
9 хората ги интересуват заплатите
13:19 15.12.2025
10 Каквото
13:19 15.12.2025
11 СЛЕД КАТО
Това означава,че законната разплащателна валута е ЛЕВА!
НЕ НА ЕВРОТО!
НЕ НА ЕВРОПОМИЯТА!
13:22 15.12.2025
12 МАФИЯ
13:23 15.12.2025
13 Парпърляк
Коментиран от #16
13:24 15.12.2025
14 Жжбббббжб
13:25 15.12.2025
15 Ако ГЕРБ
13:33 15.12.2025
16 Напротив
До коментар #13 от "Парпърляк":премиер е до конституиране на служебното правителство.
13:34 15.12.2025
17 Премиерът
13:37 15.12.2025
18 Мухаа ха!
13:43 15.12.2025
19 евалата чалгопитеци
13:43 15.12.2025
20 Краварска медия
13:45 15.12.2025
21 реалист
13:46 15.12.2025
22 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
13:50 15.12.2025
23 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2
13:51 15.12.2025
24 Никой
13:54 15.12.2025
25 ахааа
13:57 15.12.2025
26 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 3
14:04 15.12.2025