Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи за догодина

15 Декември, 2025 13:09 878 26

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, подчерта премиерът

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи за догодина - 1
Снимка: Министерски съвет
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи.“ Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министър-председателят посочи, че става въпрос за проекта на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., известен като т.нар. удължителен бюджет. По думите му, законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, подчерта премиерът.

Той поясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.


  • 1 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Трябва ви по дълго въже с примка

    13:14 15.12.2025

  • 2 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Не можеш да гарантираш нещо,което е в сферата на фантазиите .

    13:15 15.12.2025

  • 3 шишарка нашишкана

    10 2 Отговор
    А новият бюджет не ги ли гарантира?! А?

    13:16 15.12.2025

  • 4 Милиционерски бюджет

    15 0 Отговор
    На мафията

    13:16 15.12.2025

  • 5 Нали са в оснавка

    21 2 Отговор
    Защо не си заминават по родните места да копат градинките.
    Или е по добре на 15-20 Хил лв заплата.
    Аз като подам оставка и ми я разпишат се водя безработен.

    Коментиран от #8

    13:17 15.12.2025

  • 6 ББ от Банкя

    15 1 Отговор
    Абе плешунко стига си плямпал ми кажи колко за чекмеджето у Банкя

    13:17 15.12.2025

  • 7 Агенция Син Хуа

    6 14 Отговор
    Сега глупаците, които скачаха по площадите ще разберат къде ходят по нужда гладните. Лоидера Си ги кани в Китай и обещава на всеки един паветник или обикновен глупак, по купичка ориз на ден.

    13:18 15.12.2025

  • 8 Пуфи

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нали са в оснавка":

    Той не копа градинки, пълни водопади

    13:19 15.12.2025

  • 9 хората ги интересуват заплатите

    8 6 Отговор
    Дайте на хората 10% увеличение на заплатите, защото цените станаха двойни. Вместо да мислите как да дадете повече и то веднага, вие мислите как и това да не дадете , а да давате на Украйна. Затова бяха протестите, ама не сте разбрали! Значи според вашите правила сега една неграмотна метачка на улицата, която е на МРЗ, ще получава много повече, отколкото един държавен служител, който пак е на МРЗ. А после казвате -няма кадри. Ами няма да има. Хората ги интересуват доходите - вашите празни лакърдии за стабилност, солидарност, европейско семейство, ценности и прочие, които са само едно словоблудство и празнодумие, им се наслушаха хората.

    13:19 15.12.2025

  • 10 Каквото

    8 2 Отговор
    и да каже и той , и шайката , както и "новите начела" няма НИКАКВА СТОЙНОСТ ! Както и доверие !

    13:19 15.12.2025

  • 11 СЛЕД КАТО

    19 6 Отговор
    Бюджета е стария,в лева,
    Това означава,че законната разплащателна валута е ЛЕВА!
    НЕ НА ЕВРОТО!
    НЕ НА ЕВРОПОМИЯТА!

    13:22 15.12.2025

  • 12 МАФИЯ

    13 3 Отговор
    СИГУРНОСТ НЯМА - БОКО Е НАСЪСКАЛ МУТРИТЕ ДА ВКАРАТ ДЪРЖАВАТА В ХАОС И ИНФЛАЦИЯ ЗА ДА НИ ИЗНУДИ ДА ГО ИЗБЕРЕМЕ ПАК - КАЖЕТЕ НЕ НА МАФИЯТА

    13:23 15.12.2025

  • 13 Парпърляк

    13 3 Отговор
    Този вече не е премиер!

    Коментиран от #16

    13:24 15.12.2025

  • 14 Жжбббббжб

    7 3 Отговор
    Бил е премиер

    13:25 15.12.2025

  • 15 Ако ГЕРБ

    3 3 Отговор
    успеят да се отърват от Борисов и депутатите - милиционери, както и да се демократизират, т.е. да не са лидерска партия, а да имат партийни форуми, тогава електоратът им ще се завърне. И тогава ще могат да се сформират коалиции. Чудя се как Росен Желязков търпи това унижение от Борисов. Стоик!

    13:33 15.12.2025

  • 16 Напротив

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Парпърляк":

    премиер е до конституиране на служебното правителство.

    13:34 15.12.2025

  • 17 Премиерът

    8 2 Отговор
    В оставка. Не може да иска нищо.

    13:37 15.12.2025

  • 18 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Ние блеехме,докато те си подредиха така схемата,чрез промяна в Конституцията и дейността на Народното събрание,че стават непробиваеми.Подава оставка наш,джелезку,но пак си остава на практика Премиер.И пак цялата сглобка е налице- в Министерски съвет,и в Парламент.Егати оставката! Изобщо народа проспа цялата тази схема.За което ще получи техен нов служебен кабинет ,с техни подбрани послушковци,а ще го узаконят с указ на Радев,на когото вързаха ръцете,с тези "промени".Досещайте се,какви ще бъдат отново крайните резултати от изборите.Пак същия миш маш гювеч,но с нов етикет.С тяхно мевере, техен ЦИК,техни областни управители и кметове по места.Единственото спасение,е в масово,невиждано навсякъде гласуване.Но да не използваме" не подкрепям никого"! По добре не отивай до урните.С тази езуитска колонка, те рязко увеличават процентите си,а от там- брой депутати.Гласувайте за когото решите,но не със" не подкрепям" Вашият глас,играе срещу вас, срешу останалите гласували за партии.Без значение кои! На последните избори така гласували са 415 хиляди души.Ако са за една партия ( примерно) това са 4-5 депутатски места - минимум.

    13:43 15.12.2025

  • 19 евалата чалгопитеци

    3 2 Отговор
    Как сте неумните? За това ли скачахте по площадите? Нали искахте стабилност и предвидимост в държавата? Нали бехте за ЕС и Еврото? Сега някой пита ли ви за какво сте?

    13:43 15.12.2025

  • 20 Краварска медия

    6 2 Отговор
    Тоя нещастник не е премиер, а обикновен мухльо

    13:45 15.12.2025

  • 21 реалист

    5 1 Отговор
    Абсолютно правилно .По добре удължен бщджет , отколкото бюджет-касичка на НН .Браво !

    13:46 15.12.2025

  • 22 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 1 Отговор
    Дуранкев, Гечев, Кузман И, Сарийски, и другата псевдо опозиция поставена опозиция, марионетна опозиция, не казвате за 40 милиарда евро от валутният резерв, ще горите в адът.. Изборите се фалшифицират на друго ниво, на което не може да се повлияе с гласуване. Купуването на гласове е само дъвка за народът както че Пеевски е единственото зло въздесъщо. Стиига с идиотщини, трябва прозрачни избори с бюлетини от самите партии печатани, и броене пред народът в секцията. Идеи за край на на неолибералният капитализъм корумпиращ всички със субсидии и договори на държава и общини към частни фирми. Но сме и колония, дирижиранна отвън. Ако имаме пазарна социалистическа икономика с високо кредитиране като в Скандинавия и Китай, Виетнам, ще достигнем стандартът в Испания или Холандия, Щвеция, Финландия, до 15 години най-бързо. А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 е

    13:50 15.12.2025

  • 23 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 2

    1 1 Отговор
    Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Но веднага можем да усетим подобрение, ако субсидиите за селско стопанство са до 1-милион евро годишно за фирма и до 100 000 евро за семейна ферма, като не повече от 50% от парите са за не семейни фирми - ферми. Държавата да разсрочи за 99 години заемите по жилищата на кредит и да гарантира изплащането им чрез социални помощи и застраховки срещу фалит и безработица. Като има закон или стимул банките, поне държавни банки, да дават 50% от заемите за жилище. И 100% от работниците да имат профсъюз - тоест адвокат, който да иска фирмите да дават 70% от добавената стойност за заплати. А минималната заплата да е по закон 30% от БВП на зает. В Швейцария 70% от БВП е за трудови доходи, в България под 50% - вероятно под 40%. Социалната пенсия 50% от минималната заплата, социалната помощ 30% от минималната заплата, Внесеното за пенсия да се изплаща само то над социалната пенсия, нищо повече, и да се наследява. Базовата пенсия която да не зависи от осигуровките да се повишава според трудовото време, от минимум 50% от минималната заплата без доказан стаж, до 100% от минималната заплата при 50 години ст

    13:51 15.12.2025

  • 24 Никой

    4 0 Отговор
    Нали са в оставка - какво правят още там.

    13:54 15.12.2025

  • 25 ахааа

    2 0 Отговор
    какъв е премиер може да е тази плазмодия

    13:57 15.12.2025

  • 26 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ 3

    1 0 Отговор
    В Швейцария 70% от БВП е за трудови доходи, в България под 50% - вероятно под 40%. Социалната пенсия 50% от минималната заплата, социалната помощ 30% от минималната заплата, Внесеното за пенсия да се изплаща само то над социалната пенсия, нищо повече, и да се наследява. Базовата пенсия която да не зависи от осигуровките да се повишава според трудовото време, от минимум 50% от минималната заплата без доказан стаж, до 100% от минималната заплата при 50 години стаж. На всеки безработен от 22-70 години да се дава ферма, с поне 100 кокошки и 10 крави, до 500 кокошки и 50 крави, и 300 декара за фураж, от държавата, като 50% от добавената стойност е за държавата като продукция за нейни магазини или за армия и училищата. 2% от БВП да е за ТРИ държавни болници на най високо ниво, и по 10 полеви болници към всяка една с безплатни бусове всеки ден и бързата помощ. Безплатни за всички, и чужденците, и те плащат ДДС и акцизи. А частните болници да са към частни застрахователи, застраховане на всяко работно място. Застрахователите да съдят болниците, ако нещо са объркали, и да им отказват финансиране. Българите не знаят Евангелието, затова имат положително мислене, празен оптимизъм. Празна гордост и оптимизъм, които не смиряват и не просветляват. Песимизмът на Евангелието, дава настроение да търсиш логиката и реалните причини и изходи.

    14:04 15.12.2025

