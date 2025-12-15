Новини
БТПП иска правителството да не харчи повече от 35 на сто от БВП и балансиран бюджет

БТПП иска правителството да не харчи повече от 35 на сто от БВП и балансиран бюджет

15 Декември, 2025 13:46 532 11

Не очакваме сътресения в икономиката

БТПП иска правителството да не харчи повече от 35 на сто от БВП и балансиран бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) винаги е отстоявала виждането за приемане на балансирани бюджети и преразпределителна роля на държавата през бюджета не повече от 35 на сто от БВП. Това се посочва в позиция на Палатата, цитирана от БТА.

От БТПП напомнят, че са се включили в диалога с правителството и синдикатите за промяна на параметрите на първоначално внесения в Народно събрание проект на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и изтъкват, че целта беше в началото на 2026 г. да има приет и действащ бюджет на държавата, което да помогне на работодателите по-прецизно да планират своята дейност за следващата година.

Настоящата политическа обстановка постави въпроса евентуално за приемане на удължителен закон и преразглеждането отново на параметрите на проекта на държавен бюджет за 2026 г., отбелязват от БТПП. Според организацията удължителният закон не е новост за българската икономика и няма съществено да повлияе върху икономическата среда. Този закон има един важен показател, а именно - допуска държавните институции да разходват средства до размера на получаваните приходи, което е принципна позиция на БТПП при обсъждането на всеки проект на държавен бюджет досега. По този начин няма да се допусне да се правят разходи на база необосновано завишени приходи, изтъква Палатата в позицията си.

В нея се посочва, че липсата на механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, който да отговаря на изискванията на международните актове и който да не представлява една автоматична формула на 50 на сто от средната заплата, също е съществен недостатък при изготвянето на държавния бюджет за 2026 г. Въпреки че в България действаше редовно правителство, в проекта на бюджет за 2026 г. не бяха заложени никакви съществени реформи на публичния сектор. В тази насока следващото управляващо мнозинство следва да фокусира своето внимание и да редуцира незаетите 5500 щатни бройки в държавната администрация, изтъкват от БТПП. Заплащането на осигуровки от страна на държавните служители също следва да бъде разгледано при обсъждането на промени в проекта на държавен бюджет, тъй като тази политика според БТПП създава неравнопоставеност с частния сектор.

"Не очакваме сътресения в икономиката. В началото на следващата година ще започнат да се реализират позитивите от въвеждането на еврото. Бизнесът има нужда от стабилност и предвидимост, както и от реформи, които да доближат нашата страна към следващата важна цел, а именно приемането на България за член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие", пише още в позицията на БТПП.

Още днес, вероятно в следващите часове, ще бъде внесен т.нар. удължителен бюджет, заяви по-рано днес Деница Сачева, зам.-председател на ПГ ГЕРБ-СДС по време на консултациите с президента Румен Радев, които се провеждат според Конституцията преди връчването на проучвателен мандат за съставяне на правителство. По думите ѝ по отношение на бюджета синдикатите и работодателите трябва да питат вече опозицията и президентството защо не се приема, тъй като те призовавали за удължителен бюджет.


  • 1 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Бизнеса се изнесе от България заради високите разходи в еврозоната.

    Коментиран от #2

    13:47 15.12.2025

  • 2 Ни думай ва!

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Срам нямаш. На всяка статия си първа кокона. Иначе все много работиш. Един нехранимайко си. Търтей дето живее на гърба на другите. Представям си съдружника ти какво тегло тегли с теб. Питам се, дали изпитваш угризения когато делите печалбата?

    13:48 15.12.2025

  • 3 метавселена

    9 0 Отговор
    Бюджета наистина трябва да е удължителен .Предишния бюджет обсужваше само един човек и една партия .Когато НН спре да се меси в бюджета и Байрам да къса микрофони , ще има пари за всичко

    13:50 15.12.2025

  • 4 обективен

    8 1 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода ,тази територия все ще е робска страна !!

    13:50 15.12.2025

  • 5 Иван Вазов

    3 0 Отговор
    БТПП е креатура на комунистическите специални служби. Погледнете председателите на това нещо и ще ви стане ясно. Един даже не се посвени да лъже за миналото си, въпреки че беше в Списъка на Комисията по досиетата

    13:52 15.12.2025

  • 6 1234

    4 1 Отговор
    35% трябва да влезнат в коснституцията...

    Коментиран от #7

    13:54 15.12.2025

  • 7 Иван Вазов

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    Коя Конституция? На комунистическите тайни служби ли?
    България няма нужда от екзотични простотии като плоския данък и тези 35%. Искаме нормални социални разходи, като в Германия. И без това хрантутим германските пенсионери чрез Лидл, Кауфланд и електроразпределителните дружества.

    13:59 15.12.2025

  • 8 Преизчисляване

    4 1 Отговор
    На пенсиите от 01.01.
    Отпадане на тавана на пенсиите.
    Никакво актуализиране на депутатските заплати на всяко тримесечие!

    14:00 15.12.2025

  • 9 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Никва актуализация на държавни синекуроклатикурници ! 50 % съкращения.

    14:06 15.12.2025

  • 10 Забрана за Теглене на Заеми

    4 1 Отговор
    Свикване на Велико Народно Събрание.

    14:07 15.12.2025

  • 11 Млад динамичен екип

    0 0 Отговор
    Издръжка само за децата, старците и болните. Партииците, фуражките, мутрите, чиновниците, шуробаджанаците и други подобни паразити на бунището.

    14:28 15.12.2025

