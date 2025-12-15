Решават кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета

Тази седмица трябва да стане ясно кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета.

За целта вторият вариант на проектобюджета за 2026 г. се очаква да бъде изтеглен от парламента.



За това не е нужно решение на депутатите, а на Министерския съвет, тъй като план-сметката не е минала първо четене в парламента.

Въпреки липсата на бюджет, минималната работна заплата в частния сектор ще стане 620 евро и 20 евроцента.

Това е възможно, защото има постановление на Министерски съвет за това. За държавния сектор увеличението ще влезе в сила едва когато бъде приет новия бюджет.

От управляващото мнозинство, единствено от "БСП-Обединена левица" се обявиха за приемането на преработения вариант на бюджета за 2026 г.

Заради ситуацията синдикатите в петък излязоха на протест пред парламента с настояване за приемане на план-сметката за 2026-та.