Новини
България »
Решават кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета

Решават кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета

15 Декември, 2025 07:09, обновена 15 Декември, 2025 06:19 318 1

  бюджет
  парламент
  правителство

За целта вторият вариант на проектобюджета за 2026 г. се очаква да бъде изтеглен от парламента

Решават кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Тази седмица трябва да стане ясно кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета.

За целта вторият вариант на проектобюджета за 2026 г. се очаква да бъде изтеглен от парламента.

За това не е нужно решение на депутатите, а на Министерския съвет, тъй като план-сметката не е минала първо четене в парламента.

Въпреки липсата на бюджет, минималната работна заплата в частния сектор ще стане 620 евро и 20 евроцента.

Това е възможно, защото има постановление на Министерски съвет за това. За държавния сектор увеличението ще влезе в сила едва когато бъде приет новия бюджет.

От управляващото мнозинство, единствено от "БСП-Обединена левица" се обявиха за приемането на преработения вариант на бюджета за 2026 г.

Заради ситуацията синдикатите в петък излязоха на протест пред парламента с настояване за приемане на план-сметката за 2026-та.


България
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Иванич

    1 0 Отговор
    Депутатите получават незаслужено високи заплата на гърба на хората, които създават принадения продукт и националния доход. Депутатите са мързеливи, некадърни и подчинени на партийни лидери, които пет пари не дават за народа. Но си гласуваха удобни за тях закони и сега, в безвремието до изборите, ще си кютат, ваканциики, заплатки, храни, пътешествия....

    06:31 15.12.2025

