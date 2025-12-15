Apple започна разпространението на новата си ОС

Apple официално пусна новата си софтуерна ревизия iOS 26.2 и iPadOS 26.2 за съвместими устройства по целия свят. Тази актуализация е далеч от обикновен пач за поддръжка, а по-скоро е двустранно внедряване, което драстично подсилва мултитаскинг способностите на iPad, като едновременно с това проправя пътя за важни регулаторни промени на ключови чуждестранни пазари.

За потребителите на iPhone най-важното е редицата от изключително полезни подобрения. Най-накрая приложението „Напомняния“ е оборудвано с дългоочаквана функция: възможност за настройка на звукова аларма, която се задейства, когато настъпи краен срок за изпълнение на задача, за да не пропуснете никога спешен краен срок. Освен това, потребителите вече могат да настройват точно естетиката на екрана за заключване, като разполагат с нов плъзгач за регулиране на прозрачността на цифровия циферблат, което позволява персонализирано визуално оформление върху фоновия тапет.

Под капака се подготвят значителни стратегически промени. iOS 26.2 разширява поддръжката на Live Translation за AirPods в целия Европейска съюз, което е добре дошла функция, която премахва езиковите бариери в движение. По-показателно е, че актуализацията поставя основите за поддръжка на алтернативни магазини за приложения и гласови асистенти на трети страни в Япония, отразявайки необходимите стъпки, предприети за спазване на изискванията на цифровия пазар в световен мащаб.

Междувременно актуализацията трансформира работния процес на iPad, възстановявайки интуитивното и плавно мултитаскинг изживяване, което силно липсваше. iPadOS 26.2 въвежда отново механизма „дръпни и пусни” за отваряне на приложения в разделен екран и наслагващи се изгледи. Потребителите вече могат просто да изтеглят иконата на приложението от Dock, Spotlight Search или App Library и плавно да я плъзнат към различни области на екрана. Плъзгането към далечния край стартира режим Slide Over, докато лекото пускане навътре създава Split View с плочки. На екрана се появяват ясни визуални индикатори, за да се елиминират догадки, което позволява на потребителите без усилие да организират персонализирано работно пространство с множество прозорци на приложения в движение.

И iOS 26.2, и iPadOS 26.2 са достъпни за инсталиране. Притежателите на поддържани iPhone и iPad се насърчават да отидат в Settings > General > Software Update, за да се възползват незабавно от тези най-нови подобрения, повишаващи производителността.