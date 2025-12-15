Само Деница Сачева отиде при Радев за консултации

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева дойде на "Дондуков" 2 за консултации преди връчването на мандата за съставяне на правителство, предават от БТА.
Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.
Президентът Румен Радев започва днес консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 10:00 ч. разговаря с ГЕРБ-СДС, а от 11:30 ч. - с "Продължаваме промяната-Демократична България".
