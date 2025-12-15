Новини
България »
Всички градове »
Само Деница Сачева отиде при Радев за консултации

Само Деница Сачева отиде при Радев за консултации

15 Декември, 2025 10:11 1 587 35

  • деница сачева-
  • румен радев-
  • консултации

От 11.30 часа президентът ще разговаря с ПП-ДБ

Само Деница Сачева отиде при Радев за консултации - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева дойде на "Дондуков" 2 за консултации преди връчването на мандата за съставяне на правителство, предават от БТА.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Президентът Румен Радев започва днес консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 10:00 ч. разговаря с ГЕРБ-СДС, а от 11:30 ч. - с "Продължаваме промяната-Демократична България".


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чалга мозъци

    15 6 Отговор
    В същото време днешната модерна кифло жена гледа риалитита по цял ден докато си изхвърля детето на социалните, разигравайки цирк, че е луда, защото му е с извинение мта елала след като съпруга и я е оставил, защото му е изневерявала с чичаци и вече си е намерила милионер, който да и купи мерцедес от най-големите възможни джипове, защото е "по-безопасен" да си вози празната душа и сърце в него докато се счупва от нищоправене цял ден и седи в заведения до приятелчето милионерче, човек на Делян Пеевски мафията, разбира се - но иначе "успял" бизнесмен с коремче, бивш брак, без скрупули и 0 морал, прецакал всичко що мине по пътя му и снимал се до доебелия - е за това ви мразим всичките такива чалгопитеци и видов ден ще дойде и за вас.

    Коментиран от #19

    10:16 15.12.2025

  • 2 хъхъ

    13 2 Отговор
    Радев снощи в синагогата палеше свещи и говореше колко трябва да сме толерантни.

    10:17 15.12.2025

  • 3 Ком

    21 21 Отговор
    Сачева показа, че има топки !

    Коментиран от #10, #11, #22

    10:18 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво на Радев

    43 10 Отговор
    Разби герберасите а те се изпокриха като мишоци

    10:19 15.12.2025

  • 6 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    На....

    10:20 15.12.2025

  • 7 Гинка

    32 21 Отговор
    Един умен и здравомислещ Човек в Европа !!!
    Респект г-н Радев !

    10:20 15.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И нов лъснат

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ком":

    скъп вид щото има да се излъсква

    10:23 15.12.2025

  • 11 Сачева

    20 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ком":

    Има голям апетит за власт.

    10:23 15.12.2025

  • 12 И нов лъснат

    2 1 Отговор
    скъп вид щото има да се излъсква

    10:24 15.12.2025

  • 13 Жозефин

    13 13 Отговор
    Току що президента прогнозира, че цените ще излетят в космоса. Толкова за глупаците на паветата.

    10:24 15.12.2025

  • 14 пешо

    18 11 Отговор
    много проста сандъчева

    10:25 15.12.2025

  • 15 Наденицасачева

    9 7 Отговор
    Отиде, защото още са коледни пости.

    10:25 15.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ХАХАХА

    20 6 Отговор
    ТАЗИ ЛИ Е НАЙ ГОЛЕМИЯ МЪЖКАР ОТ ГЕРБ-БРАВО ПУЮ БОРИСОВ КЪДЕ Е ПАРТИЯТА НАЛИ Е НЕГОВА

    10:29 15.12.2025

  • 18 Стефко

    14 5 Отговор
    Е добре, защо не отиде някой истински представител на ГЕРБ, от автентичните членове, а пак изпращат от ренегатите. Кой всъщност управлява тази партия остава да стои, като въпрос.....

    10:31 15.12.2025

  • 19 Видьо Видев

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "чалга мозъци":

    Гласуването за престъпници е престъпление!
    На изборите-санитарен кордон около ортаците Пеевски и Борисов!
    Спасението на България ще бъде от Асен Василев-Гениалният!

    Коментиран от #24

    10:31 15.12.2025

  • 20 Ззз

    6 6 Отговор
    Мyтpaта хитър - знаеше много добре, че при тая среща рейтингът му можеше да се сгромоляса и да бъде унижен, и всичко, което президентът трябваше да направи за това е да изложи факти за неспокосаното правителство на маpиoнетката му Роско право пред него.

    10:33 15.12.2025

  • 21 Буха ха

    5 6 Отговор
    С тази бяла якичка, Сачева е по-красива от Киселова!

    10:33 15.12.2025

  • 22 Баба Гицка

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ком":

    Браво Деница,както винаги ми хареса твоята атака срещу чичо Гумен.Тоя трябва да се яви на политическия терен за да види как ще му припари под краката.Щото сега му е ок да се мисири от мекото президентско кресло.

    10:33 15.12.2025

  • 23 Някой

    10 3 Отговор
    Сачева е от пребоядисаните. Преди говорела за ГЕРБ и Борисов: хора занимавали се с рекет.

    10:33 15.12.2025

  • 24 Виж сега,

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Видьо Видев":

    ти си помечтай,но ГЕРБ пак ще са първи, трябваше да свикнеш до сега

    10:35 15.12.2025

  • 25 Деница Алибегова

    10 3 Отговор
    Разбира толкова от политика, колкото и Борисов е генерал.
    За това двамата се подкрепят.
    Къде са другите верни псета на футболист №1 в БГ.
    А, къде саикърджелийската шляпалница и самоковския компир?
    Сачмата няма какво да губи! Вече изгуби всичко!

    10:35 15.12.2025

  • 26 Баце си призна

    4 2 Отговор
    че иска да си спаси партийката а за държавата нито дума в онзи половин часов монолог. Пълна душена нищета

    10:36 15.12.2025

  • 27 Сачева е достатъчна

    8 5 Отговор
    Много е обемиста и внушителна, гледа лошо и предизвиква респект в нашият кремълски налъм.

    10:36 15.12.2025

  • 28 СЛОНА

    5 4 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА СМЯНА НА МОДЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ!!!
    ВРЕМЕ Е ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА!!!

    10:37 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тя скорпионката

    7 2 Отговор
    навсякъде ходи , гьонсуратлък ненадминат ! Че и се пременила "официално" , като че ли това е най - важното сред пъкления хаос , който шайката им сътвори !

    10:39 15.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    На гьонсурати които носят лентички ( Георгиевски) символа на ТЕРОРИЗМА,на гьонсурати дето ходят по синагоги да се кланят на сатаната и евреите,на гьонсурати които се кланят на тези които са НИ "победили" във войната и са ни отнели половината територия и са е подарили на гърци сърби македонци румънци ,на гьонсурати които крадат народна пара с пачки и се возят в 7 ескорт лимузини и пилотни коли които газят всеки пред тях,на гьонсурати които са доказани утвърдени комунисти терористи подкрепящи тероризма и ционизма АЗ НЕ ВЯРВАМ И ГИ МРАЗЯ БЕЗПЛАТНО

    10:44 15.12.2025

  • 33 ЧИЧО

    3 1 Отговор
    Дано да съм и да видя как ще ядете попарата на Радев. Също като на царя.

    10:45 15.12.2025

  • 34 От сутринта се носи слух

    0 1 Отговор
    Че Пеевски е изтеглил милиони, които се пренасят само в чували. Правят се изводи, че се готви да духне.
    Някой знае ли нещо?

    10:47 15.12.2025

  • 35 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Крадливия грозен бидон и бизон от Асково отишла да представя интересите на мутрогрупировката на олигархията СИК герб пред едно болшевишко чучело което няма търпение да яхне вълната от неадекватници и да погребе България веднъж и завинаги

    10:52 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол