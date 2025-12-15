Крисия подкрепи Никола Цолов в Абу Даби (СНИМКА)

Новата и млада свестка двойка Никола Цолов и Крисия Димитрова отново е заедно, този път в Абу Даби. Двамата прекарват иначе студения декември на топло в арабската държава, пише Хот Арена. Крисия прави компания на младия състезател на пистата "Яс Марина".
За връзка между Цолов и певицата се заговори усилено в края на октомври, когато двамата бяха разкрити, че са във Валенсия, Испания, където пилотът живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. За празника Хелоуин те разкриха връзката си, като си пуснаха снимка той облечен като Батман, а тя като Жената котка. След това младите влюбени споделиха и още снимки от връзката си и времето, което прекарват заедно.
Българският пилот във Формула 2 продължава следсезонните тестове, като зае 11-о място във втория ден след края на сезона в Абу Даби. Цолов е сред най-активните състезатели на пистата и завъртя впечатляващите 120 обиколки, като се фокусира основно върху дълги серии. Най-близо до него по този показател се нареди шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който записа 115 тура за "Инвикта Рейсинг".
Двамата бяха основни конкуренти през изминалата кампания и завършиха на първите две места в крайното подреждане на по-ниския клас.
В събота бе и последният ден от изпитанията на пистата "Яс Марина", с който сезонът във Формула 2 окончателно приключва. Засега не е ясно дали Никола и Крисия ще продължат ваканцията си там или ще се приберат в зимна България за празниците, за да бъдат със семействата си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
13:33 15.12.2025
2 Хич
Коментиран от #3
13:33 15.12.2025
3 Изгоре
До коментар #2 от "Хич":...талантливото ни момче...изгоре...
Коментиран от #4
13:36 15.12.2025
4 Леонид от Спарта
До коментар #3 от "Изгоре":Това да ти не е силов спорт? Споко може да рендосва и да кара.
13:39 15.12.2025
5 Рони
Коментиран от #8, #17
13:40 15.12.2025
6 хейтър
Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.
Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.
13:41 15.12.2025
7 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #9
13:43 15.12.2025
8 Ивелин Михайлов
До коментар #5 от "Рони":Неква мазна кифла ли
13:44 15.12.2025
9 Исторически парк
До коментар #7 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Тая от баща си има няколко милиона наследство
13:45 15.12.2025
10 Реалист
13:50 15.12.2025
11 Едмон Дантес
13:53 15.12.2025
12 Коста
Коментиран от #15
13:56 15.12.2025
13 Тома
13:59 15.12.2025
14 ЙЕЛОУ ТАКСИ
14:13 15.12.2025
15 грамотния
До коментар #12 от "Коста":как успя от 15 думи една пета да ги напишеш грешно.
14:17 15.12.2025
16 БАРС
14:20 15.12.2025
17 2554
До коментар #5 от "Рони":Що бее? Така тази може да му прави свики права
14:23 15.12.2025