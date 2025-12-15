Новини
Крисия подкрепи Никола Цолов в Абу Даби (СНИМКА)

15 Декември, 2025 13:31

  • никола цолов-
  • абу даби-
  • крисия

Певицата беше заедно с Никола по време на Формула 2

Крисия подкрепи Никола Цолов в Абу Даби (СНИМКА) - 1
Снимки: Инстаграм
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата и млада свестка двойка Никола Цолов и Крисия Димитрова отново е заедно, този път в Абу Даби. Двамата прекарват иначе студения декември на топло в арабската държава, пише Хот Арена. Крисия прави компания на младия състезател на пистата "Яс Марина".

За връзка между Цолов и певицата се заговори усилено в края на октомври, когато двамата бяха разкрити, че са във Валенсия, Испания, където пилотът живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. За празника Хелоуин те разкриха връзката си, като си пуснаха снимка той облечен като Батман, а тя като Жената котка. След това младите влюбени споделиха и още снимки от връзката си и времето, което прекарват заедно.

Публикация, споделена от NT 🦁 (@nikola_tsolov)

Българският пилот във Формула 2 продължава следсезонните тестове, като зае 11-о място във втория ден след края на сезона в Абу Даби. Цолов е сред най-активните състезатели на пистата и завъртя впечатляващите 120 обиколки, като се фокусира основно върху дълги серии. Най-близо до него по този показател се нареди шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който записа 115 тура за "Инвикта Рейсинг".

Двамата бяха основни конкуренти през изминалата кампания и завършиха на първите две места в крайното подреждане на по-ниския клас.

В събота бе и последният ден от изпитанията на пистата "Яс Марина", с който сезонът във Формула 2 окончателно приключва. Засега не е ясно дали Никола и Крисия ще продължат ваканцията си там или ще се приберат в зимна България за празниците, за да бъдат със семействата си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека

    9 0 Отговор
    С повече практика ще се научи да подкрепя по добре!

    13:33 15.12.2025

  • 2 Хич

    8 2 Отговор
    да не му се пречка !

    Коментиран от #3

    13:33 15.12.2025

  • 3 Изгоре

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хич":

    ...талантливото ни момче...изгоре...

    Коментиран от #4

    13:36 15.12.2025

  • 4 Леонид от Спарта

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изгоре":

    Това да ти не е силов спорт? Споко може да рендосва и да кара.

    13:39 15.12.2025

  • 5 Рони

    8 3 Отговор
    Хубаво момче, можеше да намери по красиво момиче, не тази табуретка.

    Коментиран от #8, #17

    13:40 15.12.2025

  • 6 хейтър

    5 0 Отговор
    В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал, въпреки че ѝ е давал всичко, докато тя е висяла в телефона по цял ден и му е изневерявала с разни чичаци.

    Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, за да си вози „по-безопасно“ празната душа и сърце, докато бездейства по цял ден и обикаля заведенията с новото си приятелче милионерче.

    Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, провален брак, без скрупули и с нулев морал, прецакал всичко и всички по пътя си и снимал се до дебелия. Ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци – и за вас ще дойде видов ден.

    13:41 15.12.2025

  • 7 ХЪ ХЪ ЪЪ

    6 2 Отговор
    Тая надуши пачките, мяза на откривателя си и той надуши пачките на ШИШИ и ТУЛУПА.

    Коментиран от #9

    13:43 15.12.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рони":

    Неква мазна кифла ли

    13:44 15.12.2025

  • 9 Исторически парк

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Тая от баща си има няколко милиона наследство

    13:45 15.12.2025

  • 10 Реалист

    2 1 Отговор
    Таз Крисия освен за мОрална подкрепа, за дрруго непстава...

    13:50 15.12.2025

  • 11 Едмон Дантес

    4 0 Отговор
    Ако беше бедно, никому неизвестни момче, работещо като механик например, щеше ли да се хване с него? Ах, да-не си грозен, просто си беден.

    13:53 15.12.2025

  • 12 Коста

    0 2 Отговор
    Не се пише свестка двойка а се пише свецка твойка. Първият глас го порпуснали май а?

    Коментиран от #15

    13:56 15.12.2025

  • 13 Тома

    0 1 Отговор
    За мен най голямата подкрепа е когато на чатала сложат памук да не убива

    13:59 15.12.2025

  • 14 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    1 1 Отговор
    Кога порасна и това кYPBEHце?

    14:13 15.12.2025

  • 15 грамотния

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    как успя от 15 думи една пета да ги напишеш грешно.

    14:17 15.12.2025

  • 16 БАРС

    2 0 Отговор
    КРАСИВИ ДЕЦА НЕКА ДА СЕ ОБИЧАТ И ДА СЕ ВЗЕМАТ И ДА УВЕЛИЧАТ НАСЕЛЕНИЕТО С БЪЛГАРЧЕТА.ДА ИМ ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХ ДА ПРОЧУВАТ БЪЛГАРИЯ А НА МОМЧЕТО ДА НАДМИНЕ ХАМИЛТЪН.ДА СА МИ ЖИВИ И ЗДРАВИ УСПЕХ ДЕЦА.

    14:20 15.12.2025

  • 17 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рони":

    Що бее? Така тази може да му прави свики права

    14:23 15.12.2025