Крисия подкрепи Никола Цолов в Абу Даби (СНИМКА)

Новата и млада свестка двойка Никола Цолов и Крисия Димитрова отново е заедно, този път в Абу Даби. Двамата прекарват иначе студения декември на топло в арабската държава, пише Хот Арена. Крисия прави компания на младия състезател на пистата "Яс Марина".

За връзка между Цолов и певицата се заговори усилено в края на октомври, когато двамата бяха разкрити, че са във Валенсия, Испания, където пилотът живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. За празника Хелоуин те разкриха връзката си, като си пуснаха снимка той облечен като Батман, а тя като Жената котка. След това младите влюбени споделиха и още снимки от връзката си и времето, което прекарват заедно.

Българският пилот във Формула 2 продължава следсезонните тестове, като зае 11-о място във втория ден след края на сезона в Абу Даби. Цолов е сред най-активните състезатели на пистата и завъртя впечатляващите 120 обиколки, като се фокусира основно върху дълги серии. Най-близо до него по този показател се нареди шампионът във Формула 3 Рафаел Камара, който записа 115 тура за "Инвикта Рейсинг".

Двамата бяха основни конкуренти през изминалата кампания и завършиха на първите две места в крайното подреждане на по-ниския клас.

В събота бе и последният ден от изпитанията на пистата "Яс Марина", с който сезонът във Формула 2 окончателно приключва. Засега не е ясно дали Никола и Крисия ще продължат ваканцията си там или ще се приберат в зимна България за празниците, за да бъдат със семействата си.