От "Спаси София" се обявиха за спешни промени в Изборния кодекс

15 Декември, 2025 13:50 755 21

  • спаси софия-
  • спешни промени-
  • изборен кодекс

"Ако на управляващите бъде позволено да организират изборите, както досега са го правили, ще станем отново свидетели на масово купуване на гласове като в Пазарджик или на обикаляне на черни джипове на охранителни фирми като на предсрочните избори в район "Искър" в София", казват още от формацията

От "Спаси София" се обявиха за спешни промени в Изборния кодекс - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След оставката на правителството, естественото развитие е да се чуе волята на хората и да се стигне до нови избори. Това пишат в своя позиция от "Спаси София", цитирани от novini.bg.

Ето какво още обявяват от партията:

Настоящото Народно събрание е с изчерпана легитимност и без никакъв кредит на доверие.

Но провеждане на избори по досегашния начин и на принципа “Бай Ганьо прави избори” само може да възпроизведе досегашния модел.

Ако на управляващите бъде позволено да организират изборите, както досега са го правили, ще станем отново свидетели на масово купуване на гласове като в Пазарджик или на обикаляне на черни джипове на охранителни фирми като на предсрочните избори в район "Искър" в София.

ГЕРБ в София и "Новото начало" в Пазарджик ни направиха показно как си представят да протекат едни избори. Може би именно затова бяха толкова наперени след подадената оставка и единствено Има такъв народ осъзна, че няма да може да се възползва от изборите, организирани от голямата Държава.

Затова "Спаси София" настоява в оставащото време на това Народно събрание то да не губи време в дребнотемия, а да приеме необходимите промени в изборното законодателство, които да позволят честни избори и да стимулират избирателната активност. А протестната енергия трябва да ги принуди да направят това.

"Спаси София" предлага пакет промени в Изборния кодекс, които още има време да се приемат:

- На първо място, настояваме за връщане на изцяло машинното гласуване, както и на възможности за електронно гласуване. Примерите за дописвани бюлетини и за неотчитани преференции са достатъчно много, за да позволим да продължават. Не е адекватно и да има възможност за гласуване от чужбина, но да няма възможност за гласуване от друг град в страната. Възможни алтернативи на изцяло машинното гласуване е машинно броене на хартиените бюлетини или броене в преброителни центрове с повишена публичност, различни от секционните избирателни комисии. Това ще редуцира възможностите за манипулиране на вота след неговото подаване. Ако бъде запазено гласуването на хартия, то задължително трябва да се опростят протоколите, за да не се допускат волни или неволни грешки, както и да се засилят възможностите всеки да може да иска повторно преброяване на определена част от бюлетините.

- На второ място, предлагаме засилване на преференциалния вот, за да може да има по-голяма роля на личностите и на волята на избирателите, а не на партийните централи. Така например удачно би било да се възприеме задължително гласуване с преференция или дори подреждане на листите само на база на преференция. Допълнителна мярка, свързана с преференциалния вот би било имената в листите да не се подреждат от партиите, а на азбучен или случаен принцип. Така биха се редуцирали възможните злоупотреби чрез проследяване на вота чрез използване на преференции.

- На трето място, настояваме и за радикални промени в работата на секционните избирателни комисии. Трябва да се забрани смяната на членове в последния момент, освен при изключителни обстоятелства. Предлагаме също конкретната комисия, в която ще бъде разпределен даден член се определя на случаен принцип в деня на избора или предната вечер. Заплащането на членовете на СИК трябва да е обвързано с установените нарушения на комисията, както и да се предвидят много по-тежки санкции за нарушения от тяхна страна. Значително по-голям кръг деяния, свързани с изборния процес трябва да се криминализират като престъпления по Наказателния кодекс. Отчитането на гласуването в избирателните списъци трябва да става изцяло електронно, както и промяната на мястото на гласуване, независимо от основанието за това.

Вярваме, че така предложените промени ще направят изборите по-честни и осъзнати и това ще позволи те наистина да отразяват волята и желанието на хората, а не на партийните и олигархичните централи. Желанието или нежеланието на депутатите да въведат промените ще бъде тест за техните истински позиции, а протестната енергия не бива да спира, докато не се осигури истински справедлив изборен процес. Още от същото не ни е нужно.


България
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Оценка 2.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    16 0 Отговор
    Спасиха ли София?

    Коментиран от #14

    13:51 15.12.2025

  • 2 БСТ

    13 0 Отговор
    Банда смешници !

    Коментиран от #19

    13:52 15.12.2025

  • 3 честен ционист

    4 9 Отговор
    Киро не можа да стане българския Гуайдо, тоя обаче е достоен кандидат.

    13:52 15.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    6 1 Отговор
    Спешните промени включват да си изберем депутати от ЕС!

    Коментиран от #11

    13:53 15.12.2025

  • 5 пожелание

    16 0 Отговор
    Спасете София от спасителите !!

    13:53 15.12.2025

  • 6 Даааааа

    7 4 Отговор
    Да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Всеки преди избор си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно.
    И наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    Или получават тиквеник със свинско!!

    13:53 15.12.2025

  • 7 И кой ще приеме тези промени?

    8 2 Отговор
    Герб, Ново началото, БСП, ИТН са ок с настоящия начин на гласуване. Защо да си усложняват живота? Те имат мнозинство и подобни идеи, идващи от извънпарламентарна партийка изобщо не ги касаят.

    13:56 15.12.2025

  • 8 Трол

    11 2 Отговор
    Мъжете от тази политическа сила изглеждат малко нелепо.

    Коментиран от #13, #15

    13:57 15.12.2025

  • 9 ДА СЕ ЗАБРАНИ

    10 0 Отговор
    Със закон
    на неграмотните да гласуват.

    13:57 15.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    1. Право на глас -само грамотни ( мин. осми клас)❗
    2. Пълна преференция- така за едно място може да влезе последния вместо първия❗
    3. Депутат напуснал партията да напуска и парламента❗
    4. Ред за отзоваване на депутат по искане на избирателите❗
    5. Определен ценз за кандидат депутатите❗- не може за да управляваш камион с 20 тона картофи да ти искат образование, курс, квалификация и проверка за алкохол и наркотици, а за депутат само възраст. Може дори да си неграмотен❗🤔

    13:58 15.12.2025

  • 11 Трябва да се гласува и за

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Европейският парламент и за неговия председател.
    Наложително е розови понита и некадърници да престанат да са върхушката която очаква войната да продължи за да се облагодетелстват оръжейните концерни и те да получават под масата от тях корупционни добавки за сметка на селяните които умират в окопите. Омръзна ми да хрупаме зелени сделки и да изразходваме средства за трето полови тоалетни. А златното биде на зеленски да си го завре.......

    13:59 15.12.2025

  • 12 Некой си

    9 1 Отговор
    Спасителите на София могат ли да посочат ЕДНА европейска държава, в която да има изцяло машинно гласуване?
    Спасителите на София могат ли да посочат ЕДНА демократична държава в ЦЕЛИЯ свят, в която да има изцяло машинно гласуване?

    13:59 15.12.2025

  • 13 Нелепо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Много меко казано

    13:59 15.12.2025

  • 14 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тези":

    не им се удаде възможност, но ако им се удаде очаквам ДСил да бъде цвете пред тях

    14:02 15.12.2025

  • 15 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    а къде могат да бъдат видяни ?

    14:03 15.12.2025

  • 16 Ала Бала

    2 1 Отговор
    Свикване на Велико Народно Събрание и ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПСНН, БКП, ИТН завинаги да напуснат НС и управлението. Първо изчистване на мъртвите души и меж. наблюдатели във всяко едно село.
    Да отнемеш Правото на Референдум на цял един народ (lв Швеция може, в Дания може, в Исландия може, във Великобритания, може, Швейцария може)????
    Народе????

    14:04 15.12.2025

  • 17 Добър

    5 1 Отговор
    Машините щели да затруднят някои хора да гласуват. Бля,бля,бля! А тия " затруднените" нямат проблеми с дебитни карти, ваучери, телефони и дистанционни. Айде у лево! Приказки за наивници и за дебелаците.

    14:08 15.12.2025

  • 18 ококор

    3 0 Отговор
    тoя път пп-дб щe пpaвим aлa-бaлa бeз peзидeнтa

    14:11 15.12.2025

  • 19 12345

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "БСТ":

    Банда неуки и неможещи ппеддалли

    14:12 15.12.2025

  • 20 След

    2 0 Отговор
    като се превърнахте в ракета-носител на отрочето на ДС станахте нерелевантни.

    14:18 15.12.2025

  • 21 ЕйПдл

    3 0 Отговор
    Погледни какво си направил с патриарха и витоша. Какъв кодекс какви избори, аз те чакам да си ходиш. Защо още си тук.

    14:18 15.12.2025

