Георги Лозанов: На следващите избори битката ще е между Радев и ПП-ДБ, ГЕРБ ще са балансьор

15 Декември, 2025 23:14 850 18

Протестът беше срещу правителството, което беше триглаво - с най-малко влияние - Росен Желязков, след него - партийният лидер Бойко Борисов, а най-отзад, но с по-категорично властово поведение - Делян Пеевски

Медийният експерт доц. Георги Лозанов подчерта как консултациите при президента Румен Радев са се превърнали в разговори дали той ще прави партия.

Според Лозанов Радев е отказал да отговори пряко с мотива "да не превръщаме тези консултации в предизборна кампания". Медийният експерт видя в отговора на президента знак, че възнамерява да прави партия.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек смята, че партиите се страхуват от Радев.

"Протестът беше срещу правителството, което беше триглаво - с най-малко влияние - Росен Желязков, след него - партийният лидер Бойко Борисов, а най-отзад, но с по-категорично властово поведение - Делян Пеевски", коментира доц. Лозанов пред "Денят ON AIR".

Той прогнозира, че е много вероятно, ако Радев излезе на политическата сцена, битката на следващите избори да бъде между него, от едната страна, и ПП-ДБ от другата страна, а в ролята на балансьор да бъде ГЕРБ. "ДПС-Ново начало" ще се свие доста като етническа партия", каза доц. Лозанов.

Шкварек заяви пред Bulgaria ON AIR, че "голямото нещо" ще бъде Радев срещу ГЕРБ, а коалицията ПП-ДБ ще бъде "изядена".

"Представителите на демократичната общност търсят вид коалиционно партньорство и винаги го търсят с ГЕРБ, защото другото ги остава пред геополитическо противоречие", обясни доц. Лозанов. Според Шкварек "ДПС-Ново начало" е искало кабинетът "Желязков" да не пада.

Доц. Лозанов подчерта, че целта на протеста е била да не се реставрира отново същият политически модел.

Шкварек прогнозира, че хората биха гласували по-скоро за Радев, отколкото за ПП-ДБ. Според него Радев може да се "сглоби" с "Възраждане" или ПП-ДБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    12 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:18 15.12.2025

  • 2 Бен Вафлек

    3 7 Отговор
    вгзраждане заминава в канализацията

    23:18 15.12.2025

  • 3 Гогата Лозанов Ракурса изпълзя

    4 2 Отговор
    Вашингтон и Москва разчистват терена и старите влъхви от 10 ноемврийската революция се борят за сметките си , но...те са в американски банки, sorry!

    23:18 15.12.2025

  • 4 си дзън

    5 6 Отговор
    На следващите избори битката ще е между Радев,който ще ограби Възраждане, Величие,
    ИТН, МЕЧ, БСП, АСП и ПП-ДБ

    23:19 15.12.2025

  • 5 Ехаааа

    2 6 Отговор
    В Русия комунист е президент на капиталистическа Русия. В България, комунист е президент на капиталистическа България

    23:21 15.12.2025

  • 6 марксист

    3 1 Отговор
    Какво направиха естонците със своя валутен резерв след като влязоха в еврозоната. България има резерв два пъти повече от наличната валута левове. Може ли да не влиза в еврозоната, а да напечати още толкова левове и да гарантира конвертируемост чрез злато вместо с евро, като закупи злато с наличното евро. Американският златен резерв при златният им стандарт е бил 40%, българският ще е 100%.

    23:22 15.12.2025

  • 7 Баш софиянец

    7 2 Отговор
    Ама какво ПП-ДБ? Тези хора имат някакви поддръжници само в 2-3 големи града. За цялота страна и дума не може да става. Пробват се да си присвоят лаврите от протеста, обаче протестиращите далеч не са техни поддръжници. Ама въобще! Така, че айде малко по-кротко!

    Коментиран от #10

    23:24 15.12.2025

  • 8 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Герб ще са в асансьор за на долу, бсп итн ще търкат плочките пред парламента а шиши в кабинета библиотека с 2мата си депутата ще чака някой да дойде да пият кафенце

    23:31 15.12.2025

  • 9 Оракула от Делфи

    3 1 Отговор
    Да не забравяме, че Радев на два пъти излъга изберателите, които гласуваха за него,
    беше добре камуфлиран в Руската Решетникова машинация, ако има трезва мислещи люде,
    не би трябвало да му вярват вече , не толкова опасен!
    Русия с Путин е агресор и тиранин, из-трепаха милиони украински граждани ,
    които единственно защитават държавата си!
    И превърнаха руския народ в живи кани-бали!
    Това един млад изберател добре го вижда а ние излъганите помним дълго измамите!
    Опасността за България идва, от "Чекмеджето" и "Феномена"!

    23:33 15.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хахах

    2 1 Отговор
    Фaтмaка трябва да няма грам акъл ако се яви на избори сега. Така ще се насади на пачи яйца заради инфлацията и обедняването които идват заради еврото. Ако има акъл ще остави тия, които надробиха тая попара, да си я сърбат. Народът ще измете(заради изтънелия си джоб) който и да е управляващ най късно до есента и тогава ще има нови избори.

    23:44 15.12.2025

  • 13 Ддд

    1 1 Отговор
    Г.Лозанов явно някой много го харесва, за да го пробутва като анализатор за мангизи. А той горкия за нищо не става.

    23:45 15.12.2025

  • 14 ДПС

    1 3 Отговор
    е единствената опозиция на Радев.

    Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!

    ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев .

    23:59 15.12.2025

  • 15 Битката ще е между ДПС

    1 0 Отговор
    и Шайката на Радев, начело с ППДБ.

    ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.

    00:03 16.12.2025

  • 16 Иван от Троян

    1 1 Отговор
    Никакви гербери нито ппита, нито има няма такива народи и други изменници .Трябват нови хора , които ще се вземат от университетите млади надежди които имат ценз за парламента за премиер в всяка длъжност .Хора който са безпартини , 240 младежи 23-28г с ценз , ако ще учили и в чужбина ,те да се учат в министерски съвет но поне няма да крадат и да лъжат , ще правят грешки но не такива които закопават БЪлгария.Български ЛЕВ ЗАВИНАГИ .

    00:03 16.12.2025

  • 17 Хмм

    1 0 Отговор
    Радев няма да се откаже от президентството, за да участва в избори, организирани от служебно правителство на пеевски и борисов, а и защо да се отказва, изпран с пряк народен вот и в края на втория си мандат поддържа най-високо одобрение, как виждате сачева избрана за президент или асен асилев, или пеевски, или трифонов, или борисов

    00:13 16.12.2025

  • 18 Откровен

    0 0 Отговор
    Лозанов е единственият ерудит в Б.Г.

    00:13 16.12.2025

