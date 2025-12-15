Георги Лозанов: На следващите избори битката ще е между Радев и ПП-ДБ, ГЕРБ ще са балансьор

Медийният експерт доц. Георги Лозанов подчерта как консултациите при президента Румен Радев са се превърнали в разговори дали той ще прави партия.
Според Лозанов Радев е отказал да отговори пряко с мотива "да не превръщаме тези консултации в предизборна кампания". Медийният експерт видя в отговора на президента знак, че възнамерява да прави партия.
Политическият анализатор Кристиян Шкварек смята, че партиите се страхуват от Радев.
"Протестът беше срещу правителството, което беше триглаво - с най-малко влияние - Росен Желязков, след него - партийният лидер Бойко Борисов, а най-отзад, но с по-категорично властово поведение - Делян Пеевски", коментира доц. Лозанов пред "Денят ON AIR".
Той прогнозира, че е много вероятно, ако Радев излезе на политическата сцена, битката на следващите избори да бъде между него, от едната страна, и ПП-ДБ от другата страна, а в ролята на балансьор да бъде ГЕРБ. "ДПС-Ново начало" ще се свие доста като етническа партия", каза доц. Лозанов.
Шкварек заяви пред Bulgaria ON AIR, че "голямото нещо" ще бъде Радев срещу ГЕРБ, а коалицията ПП-ДБ ще бъде "изядена".
"Представителите на демократичната общност търсят вид коалиционно партньорство и винаги го търсят с ГЕРБ, защото другото ги остава пред геополитическо противоречие", обясни доц. Лозанов. Според Шкварек "ДПС-Ново начало" е искало кабинетът "Желязков" да не пада.
Доц. Лозанов подчерта, че целта на протеста е била да не се реставрира отново същият политически модел.
Шкварек прогнозира, че хората биха гласували по-скоро за Радев, отколкото за ПП-ДБ. Според него Радев може да се "сглоби" с "Възраждане" или ПП-ДБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
23:18 15.12.2025
2 Бен Вафлек
23:18 15.12.2025
3 Гогата Лозанов Ракурса изпълзя
23:18 15.12.2025
4 си дзън
ИТН, МЕЧ, БСП, АСП и ПП-ДБ
23:19 15.12.2025
5 Ехаааа
23:21 15.12.2025
6 марксист
23:22 15.12.2025
7 Баш софиянец
Коментиран от #10
23:24 15.12.2025
8 ООрана държава
23:31 15.12.2025
9 Оракула от Делфи
беше добре камуфлиран в Руската Решетникова машинация, ако има трезва мислещи люде,
не би трябвало да му вярват вече , не толкова опасен!
Русия с Путин е агресор и тиранин, из-трепаха милиони украински граждани ,
които единственно защитават държавата си!
И превърнаха руския народ в живи кани-бали!
Това един млад изберател добре го вижда а ние излъганите помним дълго измамите!
Опасността за България идва, от "Чекмеджето" и "Феномена"!
23:33 15.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хахах
23:44 15.12.2025
13 Ддд
23:45 15.12.2025
14 ДПС
Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!
ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев .
23:59 15.12.2025
15 Битката ще е между ДПС
ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.
00:03 16.12.2025
16 Иван от Троян
00:03 16.12.2025
17 Хмм
00:13 16.12.2025
18 Откровен
00:13 16.12.2025