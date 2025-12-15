Георги Лозанов: На следващите избори битката ще е между Радев и ПП-ДБ, ГЕРБ ще са балансьор

Медийният експерт доц. Георги Лозанов подчерта как консултациите при президента Румен Радев са се превърнали в разговори дали той ще прави партия.

Според Лозанов Радев е отказал да отговори пряко с мотива "да не превръщаме тези консултации в предизборна кампания". Медийният експерт видя в отговора на президента знак, че възнамерява да прави партия.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек смята, че партиите се страхуват от Радев.

"Протестът беше срещу правителството, което беше триглаво - с най-малко влияние - Росен Желязков, след него - партийният лидер Бойко Борисов, а най-отзад, но с по-категорично властово поведение - Делян Пеевски", коментира доц. Лозанов пред "Денят ON AIR".

Той прогнозира, че е много вероятно, ако Радев излезе на политическата сцена, битката на следващите избори да бъде между него, от едната страна, и ПП-ДБ от другата страна, а в ролята на балансьор да бъде ГЕРБ. "ДПС-Ново начало" ще се свие доста като етническа партия", каза доц. Лозанов.

Шкварек заяви пред Bulgaria ON AIR, че "голямото нещо" ще бъде Радев срещу ГЕРБ, а коалицията ПП-ДБ ще бъде "изядена".

"Представителите на демократичната общност търсят вид коалиционно партньорство и винаги го търсят с ГЕРБ, защото другото ги остава пред геополитическо противоречие", обясни доц. Лозанов. Според Шкварек "ДПС-Ново начало" е искало кабинетът "Желязков" да не пада.

Доц. Лозанов подчерта, че целта на протеста е била да не се реставрира отново същият политически модел.

Шкварек прогнозира, че хората биха гласували по-скоро за Радев, отколкото за ПП-ДБ. Според него Радев може да се "сглоби" с "Възраждане" или ПП-ДБ.