Брюксел санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

ЕС санкционира Международното русофилско движение, чийто председател е Николай Малинов. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността.
Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство.
Движението поддържа тесни връзки с Министерството на външните работи на Русия, откъдето получава подкрепа за работата си.
От Европейския съвет припомнят, че руският външен министър Сергей Лавров е произнасял речи по време на конгресите на движението. То е свързано и с най-големия идеолог на Кремъл Александър Дугин, както и с медийния олигарх Константин Малофеев.
Правителството на Руската федерация използва движението като параван за манипулиране на общественото мнение в други държави, популяризиране на антизападните настроения и поддържане на други опорни точки на Кремъл, се казва в мотивите за санкциите.
Малинов е председател на Международното русофилско движение от учредяването му през 2023 година. Той е бивш депутат от Коалиция за България, известен с пропуската си позиция. В България срещу него има обвинение за шпионаж в полза на Русия. Той санкциониран и от САЩ по закона „Магнитски“ заради подозрения за корупция и влияние в полза на руски интереси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 00014
Коментиран от #8
02:28 17.12.2025
2 Абсурдистан
02:28 17.12.2025
3 Това е културата на Русуя.
02:30 17.12.2025
4 Някой си
02:33 17.12.2025
5 Георгиев
Разпространявали манипулирани руски послания? Значи освен манипулирани окраински послания няма право да се разпространяват други? Тази политика стана голям майтап! Каква я замисляхме, каква стана. Весело!
02:35 17.12.2025
6 Maнчо
02:39 17.12.2025
7 ЕС се превръща във фашистки райх
02:48 17.12.2025
8 Българин
До коментар #1 от "00014":И кога ще започнат да убиват повече хора, от колкото руснаците? Европа за момента изостава с 2-3 милиона! И всеки ден изоставането се увеличава с по няколко хиляди!
02:57 17.12.2025
9 Ъъъъъъъу
Сун Дзъ
За съжаление, Европа са управлява от Акушерка!
03:02 17.12.2025
10 Мнение
03:23 17.12.2025
11 Припомняне
03:26 17.12.2025
12 оня с коня
04:24 17.12.2025