Брюксел санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

Брюксел санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов

17 Декември, 2025 03:15, обновена 17 Декември, 2025 02:24 671 12

Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността

Брюксел санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

ЕС санкционира Международното русофилско движение, чийто председател е Николай Малинов. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за влизане в държавите от общността.

Мотивите на ЕС са, че Международното русофилско движение разпространява манипулации и дестабилизиращи послания от имена на руското правителство.

Движението поддържа тесни връзки с Министерството на външните работи на Русия, откъдето получава подкрепа за работата си.

От Европейския съвет припомнят, че руският външен министър Сергей Лавров е произнасял речи по време на конгресите на движението. То е свързано и с най-големия идеолог на Кремъл Александър Дугин, както и с медийния олигарх Константин Малофеев.

Правителството на Руската федерация използва движението като параван за манипулиране на общественото мнение в други държави, популяризиране на антизападните настроения и поддържане на други опорни точки на Кремъл, се казва в мотивите за санкциите.

Малинов е председател на Международното русофилско движение от учредяването му през 2023 година. Той е бивш депутат от Коалиция за България, известен с пропуската си позиция. В България срещу него има обвинение за шпионаж в полза на Русия. Той санкциониран и от САЩ по закона „Магнитски“ заради подозрения за корупция и влияние в полза на руски интереси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 00014

    13 6 Отговор
    Кога ЕС ще отвори концлагерите? Орбан ли ще е първият посетител?

    Коментиран от #8

    02:28 17.12.2025

  • 2 Абсурдистан

    9 17 Отговор
    Естествено, това са наи-откровените безродни путински подлоги. Вън от България!

    02:28 17.12.2025

  • 3 Това е културата на Русуя.

    6 10 Отговор
    Не би трябвало Брюксел да се занимава.

    02:30 17.12.2025

  • 4 Някой си

    5 9 Отговор
    Брюксел " награждава " предателите !

    02:33 17.12.2025

  • 5 Георгиев

    12 6 Отговор
    Чета и се смея. А преговарящите от САЩ що не са ги санкционирали още? И Тръмп? Ами в техния план за Окраина се чувстват руските интереси. И не дават пари и оръжие - подарък, както Байдън.
    Разпространявали манипулирани руски послания? Значи освен манипулирани окраински послания няма право да се разпространяват други? Тази политика стана голям майтап! Каква я замисляхме, каква стана. Весело!

    02:35 17.12.2025

  • 6 Maнчо

    15 6 Отговор
    Фашизъм....,чист и нетърпящ чужди мнения и истини!

    02:39 17.12.2025

  • 7 ЕС се превръща във фашистки райх

    12 5 Отговор
    ЕС се готви за война. Почва диктатура и безогледно преследване и разправа. Тия са зверове заедно с бандеровците.

    02:48 17.12.2025

  • 8 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "00014":

    И кога ще започнат да убиват повече хора, от колкото руснаците? Европа за момента изостава с 2-3 милиона! И всеки ден изоставането се увеличава с по няколко хиляди!

    02:57 17.12.2025

  • 9 Ъъъъъъъу

    7 1 Отговор
    Дръж приятелите си близо, а враговете си още по-близо!

    Сун Дзъ

    За съжаление, Европа са управлява от Акушерка!

    03:02 17.12.2025

  • 10 Мнение

    7 1 Отговор
    Фашагите започнаха по подобие на Гьобелсовата цензура и манипулация , да се опитват този път да привлекат пешки в шахматната си нациска пария … мммм много трудно ще постигнат нещо !

    03:23 17.12.2025

  • 11 Припомняне

    6 2 Отговор
    Най-кръвожадните марионетки на нацистите според световната статистика са били е Украина , Латвия и Литва ! Зверове и убиици на собствената си нация !

    03:26 17.12.2025

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    Ето какви Отровни Плевели отглежда с любов Русия в Държавата- с обвинение за Шпионаж,наложена санкция "Магнитски"...Показателното обаче е че Русия е отредила Роля на РЪКОВОДЕН МЕЖДУНАЛ. ЦЕНТЪР на малка България,откъдето да се направлява хибридната пропаганда в целия ЕС!Цели 3 про-руски партии се подвизават в Парламента ни и само чакат да се развилнеят ако се докопат до Властта !Не се месела Русия в Чужди държави?А какво търси дядо Иван на дунава ,а целокупния Руски ТРОСКОТ трескаво меси погачи за да го посреща ?!

    04:24 17.12.2025

