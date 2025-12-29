Новини
„Възраждане“ настоява за ясна отговорност, обезщетения и санкции за наводнението в Гелеменово

„Възраждане“ настоява за ясна отговорност, обезщетения и санкции за наводнението в Гелеменово

29 Декември, 2025 19:38 447 10

Народните представители от „Възраждане“ са потърсили и съдействие от министъра на труда и социалната политика

Мария Атанасова

Народните представители от „Възраждане“ Стоян Таслаков, от избирателен район Пазарджик, и Петър Петров, настояват отговорните институции - „Напоителни системи“ и Областна управа - Пазарджик да понесат своята отговорност за непочистените речни корита и лошото състояние на дигата, заради която се наводни село Гелеменово.

Двамата народни представители бяха в Пазарджик и проведоха работна среща в Областна администрация с областния управител, кмета на Община Пазарджик и кмета на Гелеменово с цел да се потърси устойчиво решение за възстановяване и укрепване на скъсаната дига без да бъдат засегнати имотите на местните жители.

По информация от присъстващите институции, причина за наводнението е компроментирана част от дигата, стопанисвана от „Напоителни системи“. Той посочи, че при обход на засегнатите участъци, извършен от Стоян Таслаков заедно с кмета на селото, е констатирано, че коритото на река Елшишка в района не е почиствано от години – факт, който според него пряко е допринесъл за бедствието.

Петров припомни, че още в началото на месеца е задал официален парламентарен въпрос към премиера в оставка защо областните управители не изпълняват законовите си задължения по почистване на речните корита извън урбанизираните територии. Полученият отговор е бил неясен - тепърва щели да се предвиждат средства по национални програми. „А Комисията по бедствия и аварии не финансира такива дейности, въпреки че е отговорен орган“, посочи Петров.

„В тази дейност отговорност имат и „Напоителни системи“, които също са длъжни да поддържат речните корита и защитните съоръжения“, заяви народният представител.

От „Възраждане“ ще настояват да бъде оповестено какви средства са отпуснати на „Напоителни системи“ за поддръжка на речните корита и как те са били разходвани. Народните представители ще изискват възстановяване и укрепване на всички компрометирани защитни съоръжения. Те са поискали и спешни мерки за отводняване на засегнатите имоти.

„Ще изискаме и пълен отчет от МОСВ за това дали Басейнова дирекция е извършвала проверки и дали е издавала предписания за почистването на двете реки, които минават през землището на селото, както и съответната документация. Ако установим неизпълнение на дадени предписания, ще настояваме за налагане на парични санкции на отговорните лица съгласно закона“, заяви Петър Петров.

Народните представители от „Възраждане“ са потърсили и съдействие от министъра на труда и социалната политика, за да бъдат обезщетени пострадалите домакинства. Получили са уверения от местната власт, че ще бъде оказана пълна подкрепа на хората при подаването на заявления към Агенцията за социално подпомагане.

След наводнението по Коледа жители на Гелеменово изразиха недоволството си от действията на „Напоителни системи“, като блокираха работата по възстановяването на дигата на река Телки дере. Според тях проблемът не е във височината на дигата, а в непочистените корита на реките Елшишка и Телки дере и в образувания голям водосбор от двете реки.

Днес жители на селото протестираха пред Община Пазарджик и пред „Напоителни системи“, настоявайки за изготвяне на цялостен проект за реконструкция, включително вкарване на реката в бетонно корито.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа

    4 4 Отговор
    Никакви нови избори до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    19:41 29.12.2025

  • 2 K.K ЛАПА НА Б.Б

    6 2 Отговор
    КОЦЕТО ДА СЛЕЗЕ ОТ КУ-РЕТО НА Б.Б И ТОГАВА ДА ГОВОРИ

    19:41 29.12.2025

  • 3 Нова

    5 1 Отговор
    дъвка си намериха. Б0-к-ци, дето все от нещастието на хората, гледат да изкарат дивидент.

    19:43 29.12.2025

  • 4 Музейно експонатче е!

    6 3 Отговор
    Копейката е време да се изпрати в Русия!!!

    19:44 29.12.2025

  • 5 Възраждане настоява

    6 1 Отговор
    От 1 януари всички банкомати да пускат рубли!

    19:47 29.12.2025

  • 6 Гелеменово

    3 1 Отговор
    е българско,а не е сибирско село и Въраждане нямат думата.

    Коментиран от #9

    19:51 29.12.2025

  • 7 Боби

    3 1 Отговор
    Чао сте, Костя, както Марешки, Яне Янев, Волен, оня другия, къв беше, всички "патриоти" сте ЧАО!

    19:52 29.12.2025

  • 8 За Лева

    0 0 Отговор
    Нека който има останали стотинки, да оставя на касата в магазина. Все на някого ще бъдат пэразни за новогодишната трапеза.

    19:59 29.12.2025

  • 9 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гелеменово":

    Да гонят докрай!

    20:06 29.12.2025

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Кой би искал дига пред прага си, защото реката е оставена затлачена!

    20:10 29.12.2025

