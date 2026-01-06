Левон Хампарцумян: "350 20-тонни камиона" е числеността на евромонетите в обращение в България

Финансистът Левон Хампарцумян отбеляза в ефира на Нова тв, че около 350 20-тонни камиона е числеността на евромонетите в обращение в България. "Цялото количество трябва да се прибере, а левовете и стотинките да изчезнат. Физическият обем на металните монети ще намалее, ако са били 7 000 тона, сега ще станат около 3-4 000. БНБ прибира стотинките, за да ги унищожи, а с времето евромонетите ще бъдат разпространени", обяви той.
По думите му големите системи много бързо и гладко са направили преход към евро.
"Проблеми ще има на по-ниски нива и ще са по-дребни. Може би трябваше да последваме примера на Финландия - тя въведе минимална стойност от 5 евроцента, няма по-дребни монети. Най-вероятно с времето цените ще станат по-закръглени, няма да е например 5,28 евро, но в момента законът налага да се прилага точният валутен курс и затова има повече нужда от монети. Служители, които работят активно с пари, са дори снабдени с маски, защото хората плащат с пари, които са били под дюшеци, в буркани и т.н.", коментира Хампарцумян.
И призова гражданите да обменят валута в своите обслужващи банки.
Аксиния Баева от Българската ритейл асоциация на свой ред посочи, че проверките за необоснован ръст на цените са главно в големите вериги за сметка на малките магазинчета, където дори не е имало стартови пакети с евро.
"В магазините свършиха евроцентовете, може би с изключение на веригите за хранителни продукти. Може би подценихме ситуацията. При създадената организация за преход от лев към евро, именно магазините се явяват легитимни чейндж бюра. Все още българите основно се разплащаме в лева и в брой. Със сигурност има повече напрежение при касиерите, но има и разбиране. Не приемаме смесено плащане с двете валути. В малките магазинчета стойността просто е обърната - ако нещо е струвало 10 лева, сега е 6 евро, за да е удобно на търговеца и да няма "къдрави" цени. Когато пристигнат новите колекции от евро, директно ще работим по официално подадената ценова листа", заяви Баева.
1 Стенли
09:50 06.01.2026
2 бушприт
09:50 06.01.2026
3 ХИМИКА ПРИВАТИЗАТОР
Коментиран от #41
09:52 06.01.2026
4 Оффф ,
09:52 06.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12
09:52 06.01.2026
6 црррр
09:53 06.01.2026
7 Европейца
09:53 06.01.2026
8 наблюдател
Коментиран от #15
09:53 06.01.2026
9 Като го копаете де ми кажете къде
09:54 06.01.2026
10 Магазинер
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Стига си спамил бе. 99.9 процента са само български банкноти и монети
Коментиран от #16, #28
09:56 06.01.2026
11 Мингу
09:56 06.01.2026
12 Стенли
До коментар #5 от "Последния Софиянец":В Лидл връщат само нови жалко е че на гърба пише стотинки все едно нещо ненужно захвърлено в някой заден двор а надписа евро е с тъй написан че да се слива с цвета на банкнотата
Коментиран от #17, #18
09:57 06.01.2026
13 значи 7000 тона монети
Коментиран от #19
09:57 06.01.2026
14 нннн
и ракия! Всеки ден въртя кранчетата да проверя.
09:57 06.01.2026
15 Магазинер
До коментар #8 от "наблюдател":Защото са малоумни. от най-ползваните 0.5 1 и 2 евро няма. ако искаш само от тях - ами нямаме, само пакети. вече имам една кофа ненужни центове
09:58 06.01.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Магазинер":Пери мен в заведението ми носят евро от 2013,2014,2017.От 2025 г няма.И във веригите връщат само стари евро.
Коментиран от #20
09:58 06.01.2026
17 Стенли
До коментар #12 от "Стенли":Става въпрос за надписа на български език или за по политкоректно на кирилица
09:59 06.01.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Стенли":Виждал ли си банкноти евро от 2025 г.
Коментиран от #22, #23, #25
10:00 06.01.2026
19 Стенли
До коментар #13 от "значи 7000 тона монети":В сащ спряха да секат монетата от един цент но за така наречената еврозона няма пълно съгласие да се спре да се сече монета от един цент а в сащ са препоръчили да закръглят цените за да не се налага използването на монети от един цент
Коментиран от #37
10:02 06.01.2026
21 Герберизми
А тоя наглец кожодер Пръцманян хич да не ми дава пример с Финландия, що не каже, колко е средната заплата там?
Коментиран от #26, #49
10:04 06.01.2026
22 Да, днес в ръцете ми е
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Други въпроси?
10:04 06.01.2026
23 Стенли
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Върнаха ми една банкнота от пет евро на нея пише на кирилица евро но е от 2013 много странно
10:05 06.01.2026
24 Ямпацулмян
Коментиран от #32
10:06 06.01.2026
25 И как да видиш
До коментар #18 от "Последния Софиянец":нали си криеш оборота. Мушни картата в банкомата и си изтегли. Умен си колкото трима упави.
10:06 06.01.2026
26 Магазинер
До коментар #21 от "Герберизми":И ти си като "софиянеца" - плющиш глупости на поразия
Коментиран от #31
10:07 06.01.2026
27 Стенли
До коментар #20 от "Магазинер":Не прав е човека че няма такава емисия от 2025
Коментиран от #30
10:07 06.01.2026
30 Магазинер
До коментар #27 от "Стенли":Абе това не е емисия а версия на банкнотата
Коментиран от #33
10:10 06.01.2026
31 бе ма ма та ти
До коментар #26 от "Магазинер":гламава елфическа!
Коментиран от #40
10:10 06.01.2026
32 Стенли
До коментар #24 от "Ямпацулмян":Единствено в Лидл засега няма проблеми вчера един приятел в била не са му върнали евро а лв говоря за Казанлък в по големите градове не знам как е
10:11 06.01.2026
34 Умния човек
10:11 06.01.2026
35 голем смех
10:12 06.01.2026
36 БеГемот
10:12 06.01.2026
37 Коко Н
До коментар #19 от "Стенли":И в други страни е така.По малко метал,а цените са на 0.05 закръглени.
Коментиран от #45
10:12 06.01.2026
38 Колеги
Коментиран от #50
10:12 06.01.2026
39 Шитняков
Коментиран от #47
10:13 06.01.2026
41 хмммм
До коментар #3 от "ХИМИКА ПРИВАТИЗАТОР":той не е мавър, а сиганин!
10:15 06.01.2026
42 Касовата бележка има много компоненти
10:16 06.01.2026
44 хум пърц напуцян
е числеността на бръмбарите и калнките на мижи да те лажем службици в обращение в България
10:20 06.01.2026
45 Стенли
До коментар #37 от "Коко Н":Точно така просто сеченето излиза по скъпо от стойността на монетата от друга страна пък една монета има много дълъг живот
10:23 06.01.2026
46 Никога няма да седна да слушам
10:24 06.01.2026
47 Стенли
До коментар #39 от "Шитняков":Много точно казано не мисля че това че ще сме в клуба на богатите ще стане по добре 😁
10:25 06.01.2026
48 Банкер съм със стругарска диплома
10:27 06.01.2026
49 Плащай с карта
До коментар #21 от "Герберизми":Да не си в Афганистан
Коментиран от #51
10:29 06.01.2026
50 И защо да не е в Сочи
До коментар #38 от "Колеги":Олимпиадата там беше една от най хубавите в нашия живот. Криво да гледаме право да съдим.
10:33 06.01.2026
51 Герберизми
До коментар #49 от "Плащай с карта":Не в Гербестан съм! Ще плащам, както си искам ти ли, ще ми даваш наклон на Х ве пони заcпало?
10:33 06.01.2026
52 глашатай на чужди интереси
10:37 06.01.2026
53 Само жлъч
Коментиран от #56
10:40 06.01.2026
54 дядото
10:41 06.01.2026
55 Но, иначе,
10:43 06.01.2026
56 Стенли
До коментар #53 от "Само жлъч":Грешката е че нашите управници не попитаха хората какво мислим за еврозоната инфлация инфлация и за капак на ви еврозоната 😕 и оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това е поне тогава битовата престъпност беше ниска а сега през ден научаваме във все по обезлюдяващите села за поредния ограбен пребит а понякога и направо убит възрастен човек
Коментиран от #57
10:48 06.01.2026
57 Ако бехте овреме
До коментар #56 от "Стенли":мислили на тема Хърватска, щеше да разберете що дуят инфлацията от есента на 22ра! Още тогава беше ясно, че €то иде, ама Ганчо -булгар Булгар. Един град народ ша са прави на велик, като още от предприсъединителните договори се знае, че еврото ще дойде, но Ганчо - договора на копието и Клокотница от 1230. Щото е Булгар булгар
10:54 06.01.2026
58 Байо
11:00 06.01.2026