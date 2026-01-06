Новини
България »
Левон Хампарцумян: "350 20-тонни камиона" е числеността на евромонетите в обращение в България

Левон Хампарцумян: "350 20-тонни камиона" е числеността на евромонетите в обращение в България

6 Януари, 2026 09:47 915 58

  • левон хампарцумян-
  • монети-
  • евроцентове

Проблеми ще има на по-ниски нива и ще са по-дребни. Може би трябваше да последваме примера на Финландия - тя въведе минимална стойност от 5 евроцента, няма по-дребни монети

Левон Хампарцумян: "350 20-тонни камиона" е числеността на евромонетите в обращение в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансистът Левон Хампарцумян отбеляза в ефира на Нова тв, че около 350 20-тонни камиона е числеността на евромонетите в обращение в България. "Цялото количество трябва да се прибере, а левовете и стотинките да изчезнат. Физическият обем на металните монети ще намалее, ако са били 7 000 тона, сега ще станат около 3-4 000. БНБ прибира стотинките, за да ги унищожи, а с времето евромонетите ще бъдат разпространени", обяви той.

По думите му големите системи много бързо и гладко са направили преход към евро.

"Проблеми ще има на по-ниски нива и ще са по-дребни. Може би трябваше да последваме примера на Финландия - тя въведе минимална стойност от 5 евроцента, няма по-дребни монети. Най-вероятно с времето цените ще станат по-закръглени, няма да е например 5,28 евро, но в момента законът налага да се прилага точният валутен курс и затова има повече нужда от монети. Служители, които работят активно с пари, са дори снабдени с маски, защото хората плащат с пари, които са били под дюшеци, в буркани и т.н.", коментира Хампарцумян.

И призова гражданите да обменят валута в своите обслужващи банки.

Аксиния Баева от Българската ритейл асоциация на свой ред посочи, че проверките за необоснован ръст на цените са главно в големите вериги за сметка на малките магазинчета, където дори не е имало стартови пакети с евро.

"В магазините свършиха евроцентовете, може би с изключение на веригите за хранителни продукти. Може би подценихме ситуацията. При създадената организация за преход от лев към евро, именно магазините се явяват легитимни чейндж бюра. Все още българите основно се разплащаме в лева и в брой. Със сигурност има повече напрежение при касиерите, но има и разбиране. Не приемаме смесено плащане с двете валути. В малките магазинчета стойността просто е обърната - ако нещо е струвало 10 лева, сега е 6 евро, за да е удобно на търговеца и да няма "къдрави" цени. Когато пристигнат новите колекции от евро, директно ще работим по официално подадената ценова листа", заяви Баева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    20 4 Отговор
    Дано да ги изсипят всички върху теб

    09:50 06.01.2026

  • 2 бушприт

    6 2 Отговор
    Аз се цънцаря в банята и тези 350 броя 20-тонни камиони не ме интересуват хич. Ама хич!

    09:50 06.01.2026

  • 3 ХИМИКА ПРИВАТИЗАТОР

    22 2 Отговор
    И Банкера на България ! Нагъл нагъл и ной милиардер стана рокрай мавъра Костов

    Коментиран от #41

    09:52 06.01.2026

  • 4 Оффф ,

    15 2 Отговор
    животоважни информации за българските граждани , бе ?!

    09:52 06.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Някой виждал ли е от новите български евро?Има само стари!

    Коментиран от #10, #12

    09:52 06.01.2026

  • 6 црррр

    14 1 Отговор
    Ако ще и да са 350 - тонни кораби,какво от това? Може и космически кораби да са. Такива,хамповски.

    09:53 06.01.2026

  • 7 Европейца

    18 4 Отговор
    Ей мошеник, стига си бръщолевил лъжи. Кажи колко бяха на брой в обръщение дребните банкноти и монети преди една година. Сега не са осигурени и една трета от тях и затова е целия хаос

    09:53 06.01.2026

  • 8 наблюдател

    13 3 Отговор
    защо толкова много центове по един и два има в пакетите от бнб - защо като почти не се ползват - защо

    Коментиран от #15

    09:53 06.01.2026

  • 9 Като го копаете де ми кажете къде

    12 1 Отговор
    да му кикам на роба.

    09:54 06.01.2026

  • 10 Магазинер

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Стига си спамил бе. 99.9 процента са само български банкноти и монети

    Коментиран от #16, #28

    09:56 06.01.2026

  • 11 Мингу

    13 1 Отговор
    Тоа та Тир ако го върнем за бакър сигурно че земем повече пари откоко пари вози, бате!

    09:56 06.01.2026

  • 12 Стенли

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    В Лидл връщат само нови жалко е че на гърба пише стотинки все едно нещо ненужно захвърлено в някой заден двор а надписа евро е с тъй написан че да се слива с цвета на банкнотата

    Коментиран от #17, #18

    09:57 06.01.2026

  • 13 значи 7000 тона монети

    2 9 Отговор
    така вече всеки може да дрънка в джобчето си по 2-3 кила монети . доста добре планирано . а е по просто с инфлацията да бяха спрели да правят монети . има вече и биткойни . не сме в 1969 г. уж карти за разплащания . уж не на бактериалните монети и книжни банкноти .

    Коментиран от #19

    09:57 06.01.2026

  • 14 нннн

    13 3 Отговор
    Кажи кога от чешмите ще потекат мед и масло..
    и ракия! Всеки ден въртя кранчетата да проверя.

    09:57 06.01.2026

  • 15 Магазинер

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Защото са малоумни. от най-ползваните 0.5 1 и 2 евро няма. ако искаш само от тях - ами нямаме, само пакети. вече имам една кофа ненужни центове

    09:58 06.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Магазинер":

    Пери мен в заведението ми носят евро от 2013,2014,2017.От 2025 г няма.И във веригите връщат само стари евро.

    Коментиран от #20

    09:58 06.01.2026

  • 17 Стенли

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Става въпрос за надписа на български език или за по политкоректно на кирилица

    09:59 06.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Виждал ли си банкноти евро от 2025 г.

    Коментиран от #22, #23, #25

    10:00 06.01.2026

  • 19 Стенли

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "значи 7000 тона монети":

    В сащ спряха да секат монетата от един цент но за така наречената еврозона няма пълно съгласие да се спре да се сече монета от един цент а в сащ са препоръчили да закръглят цените за да не се налага използването на монети от един цент

    Коментиран от #37

    10:02 06.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Герберизми

    9 1 Отговор
    Закръглянето започна, "ще имам да ти давам 30 стотинки/цента, нямам да върна" се чува отвсякъде! Изведнъж всички магазинери и пр. станаха бакшиши😐 Да де ама "30 стотинки" тук и там и накрая 3-4 евро назад за деня ей тъй😬
    А тоя наглец кожодер Пръцманян хич да не ми дава пример с Финландия, що не каже, колко е средната заплата там?

    Коментиран от #26, #49

    10:04 06.01.2026

  • 22 Да, днес в ръцете ми е

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Други въпроси?

    10:04 06.01.2026

  • 23 Стенли

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Върнаха ми една банкнота от пет евро на нея пише на кирилица евро но е от 2013 много странно

    10:05 06.01.2026

  • 24 Ямпацулмян

    10 1 Отговор
    А къде ви е наличното евро е кеш, бе крадец безподобен? По магазините от вчера почна схемата с даваш лев - връщат ти лев, даваш евро пак се ослушват да ти върнат лев!

    Коментиран от #32

    10:06 06.01.2026

  • 25 И как да видиш

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    нали си криеш оборота. Мушни картата в банкомата и си изтегли. Умен си колкото трима упави.

    10:06 06.01.2026

  • 26 Магазинер

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Герберизми":

    И ти си като "софиянеца" - плющиш глупости на поразия

    Коментиран от #31

    10:07 06.01.2026

  • 27 Стенли

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Магазинер":

    Не прав е човека че няма такава емисия от 2025

    Коментиран от #30

    10:07 06.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Магазинер

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Абе това не е емисия а версия на банкнотата

    Коментиран от #33

    10:10 06.01.2026

  • 31 бе ма ма та ти

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Магазинер":

    гламава елфическа!

    Коментиран от #40

    10:10 06.01.2026

  • 32 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ямпацулмян":

    Единствено в Лидл засега няма проблеми вчера един приятел в била не са му върнали евро а лв говоря за Казанлък в по големите градове не знам как е

    10:11 06.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Умния човек

    4 1 Отговор
    Трябва да знае кога да спре по е за малко.. Ако е попрекалил да намали темпото да позабави малко хода. Обаче ние наблюдаваме точно обратното.

    10:11 06.01.2026

  • 35 голем смех

    4 2 Отговор
    От утре започва изплащане на пенсиите в Евро. Нещата ще се подредят от самосебе си.

    10:12 06.01.2026

  • 36 БеГемот

    6 1 Отговор
    На Баце всичко му е в кюлчета ...Зайчарника е пълен ...зайците се провират между тях ...зайките раждат в дупки от злато...

    10:12 06.01.2026

  • 37 Коко Н

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Стенли":

    И в други страни е така.По малко метал,а цените са на 0.05 закръглени.

    Коментиран от #45

    10:12 06.01.2026

  • 38 Колеги

    5 3 Отговор
    Къде се скри Костадин? Да не е на почивка в Сочи?

    Коментиран от #50

    10:12 06.01.2026

  • 39 Шитняков

    3 0 Отговор
    Всички говорят само за монети . Явно са разбрали ,че един джоб е заплатата и затова тази тема е най-важна за България. Никак не е важно защо в магазина цената от 10 лв става 6 Евро , а говорят за фиксирани курсове в полза на клиента . А по селата вече е нещо отвратително. Оня с ТЕЛК дето не може да работи ,като натовари огромните дърва в каруцата от "бащината му " гора освен учудването как ги е натоварил "болния" ти сервира и от досегашните 70 лв за каруца ,само за 40 Евро ги давал. Ходят си из селата под общинските камери и викат и досаждат пред дворовете ,съвсем по Европейски . И кучешките глутници вече лаят за Евро .

    Коментиран от #47

    10:13 06.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хмммм

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ХИМИКА ПРИВАТИЗАТОР":

    той не е мавър, а сиганин!

    10:15 06.01.2026

  • 42 Касовата бележка има много компоненти

    4 1 Отговор
    Отвличат вниманието на хората с това в каква валута са им върнали парите и че са станали европейци. За съдържанието на касовата бележка тоест за цените никой не говори. Цените са два пъти по високи ОКей.

    10:16 06.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 хум пърц напуцян

    5 1 Отговор
    а да каже тоз математик а колко
    е числеността на бръмбарите и калнките на мижи да те лажем службици в обращение в България

    10:20 06.01.2026

  • 45 Стенли

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Коко Н":

    Точно така просто сеченето излиза по скъпо от стойността на монетата от друга страна пък една монета има много дълъг живот

    10:23 06.01.2026

  • 46 Никога няма да седна да слушам

    5 1 Отговор
    Плямпало което много говори и нищо не казва , но по мненията ви разбирам че вие сте го слушали и сега го обсъждате с разбиране. Нищо че той открито ви се подиграва и целия му живот е надсмиване над останалите особено над българите.

    10:24 06.01.2026

  • 47 Стенли

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Шитняков":

    Много точно казано не мисля че това че ще сме в клуба на богатите ще стане по добре 😁

    10:25 06.01.2026

  • 48 Банкер съм със стругарска диплома

    4 1 Отговор
    купена.В скоро ще има банкноти само от 1000, 700, 500, 300, 200 и 100€. В клуба на богатите стотинки не трябва да има.Купуваш една погача за подкуп на шефа на НАП и даваш 100 €врака.

    10:27 06.01.2026

  • 49 Плащай с карта

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Герберизми":

    Да не си в Афганистан

    Коментиран от #51

    10:29 06.01.2026

  • 50 И защо да не е в Сочи

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Колеги":

    Олимпиадата там беше една от най хубавите в нашия живот. Криво да гледаме право да съдим.

    10:33 06.01.2026

  • 51 Герберизми

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Плащай с карта":

    Не в Гербестан съм! Ще плащам, както си искам ти ли, ще ми даваш наклон на Х ве пони заcпало?

    10:33 06.01.2026

  • 52 глашатай на чужди интереси

    4 0 Отговор
    ЕТО ЕДИНИЯ от Глашатаите на Приемането на Еврото! Пампарцунян, иди в магазина и виж какво ще ти върнат?! Иди в БАНКАТА и виж какви БАНКНОТИ ЕВРО ще ти дадат?! Държавата пак е НЕПОДГОТВЕНА! ТЕЗИ 350 камиона с монети, с КАКВО ги заменихте? С ЕВРО с наминал 50 0 100? КАК ще върви търговията на дребно с тези пари?

    10:37 06.01.2026

  • 53 Само жлъч

    0 2 Отговор
    и простотии относно €! Всички отговорни търговци отдавна сме се подготвили. Имам нужните дребни банкноти в оптимални количества, както и монети, в такива количества. В края на краищата от 8 месеца се знае какво следва и още от лятото сме предприели адекватни действия. В момента нямам никакъв проблем - левове, €, стинки, €стинки, терминал, на всекиго според нуждите. Само на тарикатите тръгнали на обмен в магазините, първо развалям 100те лв на по-дребни левове, прихващам допустимо високата сума в лв и връщам в €. Ако иска и в левове -има и такива баламурници-патреоте. Така че няма за кво да псувате бай Левон. Грешката не е в неговия софтуер, а в БГ мързела и липса на превантивна дисциплина. И после на крив У - вълната му пречи!

    Коментиран от #56

    10:40 06.01.2026

  • 54 дядото

    4 0 Отговор
    и за чия сметка са тези хиляди тонове монети и хартии,отделно печатането им.поне да имаха обезпечение и стойност.пфу.

    10:41 06.01.2026

  • 55 Но, иначе,

    3 0 Отговор
    Въвеждането на еврото нищо не ни струва, нали???

    10:43 06.01.2026

  • 56 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Само жлъч":

    Грешката е че нашите управници не попитаха хората какво мислим за еврозоната инфлация инфлация и за капак на ви еврозоната 😕 и оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това е поне тогава битовата престъпност беше ниска а сега през ден научаваме във все по обезлюдяващите села за поредния ограбен пребит а понякога и направо убит възрастен човек

    Коментиран от #57

    10:48 06.01.2026

  • 57 Ако бехте овреме

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Стенли":

    мислили на тема Хърватска, щеше да разберете що дуят инфлацията от есента на 22ра! Още тогава беше ясно, че €то иде, ама Ганчо -булгар Булгар. Един град народ ша са прави на велик, като още от предприсъединителните договори се знае, че еврото ще дойде, но Ганчо - договора на копието и Клокотница от 1230. Щото е Булгар булгар

    10:54 06.01.2026

  • 58 Байо

    2 0 Отговор
    Дано ти се изсипят и те затрупат,като сняг.

    11:00 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове