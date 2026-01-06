Новини
Йоана Лалова: Блокадата на гръцките граници носи милионни загуби за превозвачите

6 Януари, 2026 10:11 492 10

  • йоана лалова-
  • блокада-
  • гръцки фермери-
  • граница

Очаква се протестиращите фермери да затворят напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили

Йоана Лалова: Блокадата на гръцките граници носи милионни загуби за превозвачите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от три седмици граничните пунктове на Гърция са затворени за международен трафик, което на практика блокира движението на стоки и превозни средства. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър. По думите ѝ няма ясен график или предварително обявена причина за затварянето, както и информация кога ще бъдат предприети мерки за нормализиране на ситуацията.

Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. „Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни“, подчерта Лалова.

По данни на транспортния бранш загубите за българските превозвачи възлизат на около 3 милиона и 470 хиляди евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада.

Йоана Лалова настоя министър-председателят на България незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата. По информация на транспортния сектор се очаква границите с Гърцив да бъдат изцяло затворени в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили.

„Държавата трябва да реагира още днес“, категорична е Лалова. Тя припомни, че миналата седмица дори е регистриран смъртен случай, свързан с продължителното чакане по граничните пунктове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Блокадата

    1 1 Отговор
    Ще стане пълна НЯМА пари за фермерите Шенген няма да важи идните седмици посока Гърция

    Коментиран от #3

    10:13 06.01.2026

  • 2 вместо калинки и бръмбари да се вайкат

    4 0 Отговор
    да се обърнат към лаейнен
    и да искат решение

    и интересно че другаде малаците не се опитват да блокира
    опитаха в крит и ги разпардушиниха
    ама ганчо и ганка може да ги блокират лесно

    10:16 06.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Блокадата":

    БА да извърши десант и да отвлече ръководителя на стачката 😀😀😀😀

    10:17 06.01.2026

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Сега няма да може да се ходи на море.

    10:20 06.01.2026

  • 5 то в бгето са 100 000

    0 1 Отговор
    тира . не са всички на курс . само където е на сметка . тея задръствания са от чужди камьони . те задръстват пътища и правят много поразии , корумпират хората, разнасят пратки , въртят и по малко търговия . гръцките зърнари земеделци как да стачкуват . не е работа на някакъв превозвач да се обяснява как е на голяма загуба . и ако печели толкова много защо не заплаща по големи тол такси . да дари 100 милиона евра на ДАИ за коли и мотори . Да му пуснат тунел за преминаване през границата . може така наречения временен граничен пункт . отварят границата където може и да върви . има и вагони . за контейнери .

    10:29 06.01.2026

  • 6 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Кефите ли се още на гърчолята бе селяня? Утре всичко ще ви поскъпне а вие си мислете че ще имате полза от техните протести по границата... протестира се в центъра на столицата, слабото място на политице, а не на границата където се нанасят щети на съседни държави

    10:29 06.01.2026

  • 7 Емигрант

    2 0 Отговор
    И на гърците ли ще давате акъл какво да правят с животът си ? Подценявате им разумът или искате като вас да зависят от всяко действие на управляващите, хората си защитават исканията не са като вас да се съгласяват веднага на всяко ОБЕЩАНИЕ !

    10:33 06.01.2026

  • 8 Гърците

    2 0 Отговор
    винаги са ни пренебрегвали. Докато Софийските душички мълчат, за да не изгубят Гръцките курорти, така ще е. София , заради личните си интереси е готова и го прави, да потъпче останалата част от България.
    Ако имаше поне един родолюбец в правителството щеше да направи най малкото - да повдигне въпросът в Евросъюзът или директно да осъди Гърция да плати загубите. Но, не би.

    Коментиран от #10

    10:36 06.01.2026

  • 9 дедо Власи

    0 0 Отговор
    Къде са профсъюзите?

    10:39 06.01.2026

  • 10 Има ли възможност мозъкът

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гърците":

    ти да "произведе" по-големи глупости от тези които си изписал ? Гърците доказват, че са свободни и никой не може да им забрани да си подреждат живота както те искат ясни ли ти е бе зависим ? Щели да осъдят Гърция да плати загубите ха ха ха - мозък ?

    10:41 06.01.2026

