Йоана Лалова: Блокадата на гръцките граници носи милионни загуби за превозвачите

Повече от три седмици граничните пунктове на Гърция са затворени за международен трафик, което на практика блокира движението на стоки и превозни средства. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстър. По думите ѝ няма ясен график или предварително обявена причина за затварянето, както и информация кога ще бъдат предприети мерки за нормализиране на ситуацията.
Според Лалова проблемът не е само в невъзможността на гръцките власти да се справят със ситуацията, а и във факта, че те също заемат страната на протестиращите фермери. „Тук е необходима активна дипломация и диалог на най-високо ниво с гръцките власти. За съжаление, такава реакция от българска страна липсва, а спешните мерки са наложителни“, подчерта Лалова.
По данни на транспортния бранш загубите за българските превозвачи възлизат на около 3 милиона и 470 хиляди евро седмично. В момента се обсъждат възможни реципрочни мерки в отговор на продължаващата блокада.
Йоана Лалова настоя министър-председателят на България незабавно да поиска среща с гръцкия си колега, за да бъде намерено решение на кризата. По информация на транспортния сектор се очаква границите с Гърцив да бъдат изцяло затворени в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили.
„Държавата трябва да реагира още днес“, категорична е Лалова. Тя припомни, че миналата седмица дори е регистриран смъртен случай, свързан с продължителното чакане по граничните пунктове.
1 Блокадата
Коментиран от #3
10:13 06.01.2026
2 вместо калинки и бръмбари да се вайкат
и да искат решение
и интересно че другаде малаците не се опитват да блокира
опитаха в крит и ги разпардушиниха
ама ганчо и ганка може да ги блокират лесно
10:16 06.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Блокадата":БА да извърши десант и да отвлече ръководителя на стачката 😀😀😀😀
10:17 06.01.2026
4 Трол
10:20 06.01.2026
5 то в бгето са 100 000
10:29 06.01.2026
6 ООрана държава
10:29 06.01.2026
7 Емигрант
10:33 06.01.2026
8 Гърците
Ако имаше поне един родолюбец в правителството щеше да направи най малкото - да повдигне въпросът в Евросъюзът или директно да осъди Гърция да плати загубите. Но, не би.
Коментиран от #10
10:36 06.01.2026
9 дедо Власи
10:39 06.01.2026
10 Има ли възможност мозъкът
До коментар #8 от "Гърците":ти да "произведе" по-големи глупости от тези които си изписал ? Гърците доказват, че са свободни и никой не може да им забрани да си подреждат живота както те искат ясни ли ти е бе зависим ? Щели да осъдят Гърция да плати загубите ха ха ха - мозък ?
10:41 06.01.2026