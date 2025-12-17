Иван Костов: Алтернативата днес е единствено реформата на съдебната власт

Според бившия премиер Иван Костов градивният протест, който дава алтернатива, може да бъде успешен. Костов участва в беседа "Силата на гражданското действие", организирана от Студентски дипломатически клуб и клуб "Политики" в Софийския университет.
Пред изпълнената аула бившият премиер Иван Костов обясни, че отричащият протест може да постигне морална победа, но политически да загуби и да позволи на статуквото да стане по-силно.
"Само градивният протест може да причини успешна промяна. Защото има потенциал да накара партиите и властите да я реализират. Това е ключово.", каза Костов.
Той припомни протестите от 1996 - 1997 година. Тежката икономическа криза, породила недоволството и дала възможност не само на протестиращите, но и на политиците да предложат алтернатива и изход, което е довело до успеха на протеста.
"Провеждане на предсрочни избори, за да се излезе от политическата криза. Въвеждане на валутен борд, който да спре хиперинфрацията и да стабилизира лева, трето - ускорена приватизация и структурни и икономически реформи и четвърто - поемане на пътя към членство в НАТО и ЕС.", припомни той.
Според Костов ситуацията сега е много по-различна. Няма икономическа и финансова криза, която да притеснява хората и да бъде повод за предлагане на решение и цел.
"При тази висока заетост в страната няма как да се влоши положението, освен това аз споделям очакванията, че влизането на България в еврозоната ще привлече допълнителни инвестиции в страната. И влизането на допълнителни инвестиции ще създаде нови работни места. Вече не може да се създават работни места, които създават ниска добавена стойност, защото самата работна сила в България поскъпна много.", каза Костов.
По тази причина днес трябва друга цел, която да бъде обяснена достъпно и припозната от гражданската енергия.
"Алтернатива не са кадровите смени и назначаването на правилните хора на съответните места, както мнозина си мислят. Това е опитвано много пъти и резултатът е плачевен. Алтернатива е единствено правовата държава. Върховенството на закона. Реформата на съдебната власт.", смята бившият премиер.
Според Костов на партиите и политиците днес най-трудно е да предложат именно алтернатива, която хората да разбират.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Източна ромелия
02:33 17.12.2025
2 Реформа с ПП е невъзможна
02:35 17.12.2025
3 Още помниме
02:38 17.12.2025
4 Този престъпник
02:42 17.12.2025
5 Читател
.
Коментиран от #7
02:43 17.12.2025
6 Има и информация?
02:49 17.12.2025
7 Българин
До коментар #5 от "Читател":А какво общо им драгалевския с инфлацията? Той като беше министър председател, инфлация нямаше.
02:55 17.12.2025
8 В казана да те пекат
03:00 17.12.2025
9 Горски
03:00 17.12.2025
10 Само рогата му липсват
Коментиран от #11
03:02 17.12.2025
11 Човека купил си прокурори и съдии.
До коментар #10 от "Само рогата му липсват":Турското робство пасти да яде. И до сега така.
03:09 17.12.2025
12 Никой
Нещо по въпроса за БГА "Балкан". Ако не се беше махнал от власт - щеше да изфука всичко до шушка. Това е нашият приятел и съветник и другар по душа.
Какво ни остана - произвеждаме кабели за автомобили. Сигурно нещо има някъде - но това е малоценно - както и да е - то не е проблем и да си беден.
Учените казват - че бедността удължава живота - не се храниш обаче пълноценно.
Коментиран от #13
03:18 17.12.2025
13 Този от времето на Елцин.
До коментар #12 от "Никой":Британия беше велика.
03:25 17.12.2025
14 България
03:41 17.12.2025
15 Тоя мръсник , чървулски.
03:41 17.12.2025
16 Дааа,
Коментиран от #17
03:46 17.12.2025
17 В неговото време
До коментар #16 от "Дааа,":Този продаде българско - циганският народ.
04:13 17.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дедо поп
04:14 17.12.2025
20 Едно говори
04:37 17.12.2025