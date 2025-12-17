Новини
България »
Иван Костов: Алтернативата днес е единствено реформата на съдебната власт

Иван Костов: Алтернативата днес е единствено реформата на съдебната власт

17 Декември, 2025 03:16, обновена 17 Декември, 2025 02:31 614 20

  • иван костов-
  • политика-
  • реформи-
  • протести

Бившият премиер обясни, че отричащият протест може да постигне морална победа, но политически да загуби и да позволи на статуквото да стане по-силно

Иван Костов: Алтернативата днес е единствено реформата на съдебната власт - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Според бившия премиер Иван Костов градивният протест, който дава алтернатива, може да бъде успешен. Костов участва в беседа "Силата на гражданското действие", организирана от Студентски дипломатически клуб и клуб "Политики" в Софийския университет.

Пред изпълнената аула бившият премиер Иван Костов обясни, че отричащият протест може да постигне морална победа, но политически да загуби и да позволи на статуквото да стане по-силно.

"Само градивният протест може да причини успешна промяна. Защото има потенциал да накара партиите и властите да я реализират. Това е ключово.", каза Костов.

Той припомни протестите от 1996 - 1997 година. Тежката икономическа криза, породила недоволството и дала възможност не само на протестиращите, но и на политиците да предложат алтернатива и изход, което е довело до успеха на протеста.

"Провеждане на предсрочни избори, за да се излезе от политическата криза. Въвеждане на валутен борд, който да спре хиперинфрацията и да стабилизира лева, трето - ускорена приватизация и структурни и икономически реформи и четвърто - поемане на пътя към членство в НАТО и ЕС.", припомни той.

Според Костов ситуацията сега е много по-различна. Няма икономическа и финансова криза, която да притеснява хората и да бъде повод за предлагане на решение и цел.

"При тази висока заетост в страната няма как да се влоши положението, освен това аз споделям очакванията, че влизането на България в еврозоната ще привлече допълнителни инвестиции в страната. И влизането на допълнителни инвестиции ще създаде нови работни места. Вече не може да се създават работни места, които създават ниска добавена стойност, защото самата работна сила в България поскъпна много.", каза Костов.

По тази причина днес трябва друга цел, която да бъде обяснена достъпно и припозната от гражданската енергия.

"Алтернатива не са кадровите смени и назначаването на правилните хора на съответните места, както мнозина си мислят. Това е опитвано много пъти и резултатът е плачевен. Алтернатива е единствено правовата държава. Върховенството на закона. Реформата на съдебната власт.", смята бившият премиер.

Според Костов на партиите и политиците днес най-трудно е да предложат именно алтернатива, която хората да разбират.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    12 5 Отговор
    Този е един от гробокопачите на България

    02:33 17.12.2025

  • 2 Реформа с ПП е невъзможна

    10 4 Отговор
    Никаква реформа не може да има с отпадъците от някогашното СДС- ДБ и шарлананите от ПП.

    02:35 17.12.2025

  • 3 Още помниме

    11 4 Отговор
    Закрива се завода по заповед на министър председателят Иван Костов.30 000 завова. Заповедите се лепяха на входа на завода и в счетоводството. Работниците се изгонваха на улицата да викат , Кой не скача е червен.

    02:38 17.12.2025

  • 4 Този престъпник

    13 5 Отговор
    Окраде каймака на родното производство и го унищожи , вкара българите в гробищата.

    02:42 17.12.2025

  • 5 Читател

    8 4 Отговор
    И ти да си проклет навеки.С парите за един апартамент който имахме събрани мийте родителите ми купиха 1 чифт обувки и на брат ми също.И на двата имахме не само събрани детски за 19 години си още но накрая обувки.Проклет да си
    .

    Коментиран от #7

    02:43 17.12.2025

  • 6 Има и информация?

    10 2 Отговор
    На колко предприятия е ликвидатор в кратък срок с лична заповед.

    02:49 17.12.2025

  • 7 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    А какво общо им драгалевския с инфлацията? Той като беше министър председател, инфлация нямаше.

    02:55 17.12.2025

  • 8 В казана да те пекат

    8 2 Отговор
    Докато не змиришеш на на нефтен дестилат.

    03:00 17.12.2025

  • 9 Горски

    7 2 Отговор
    Акъл от Бащата на корупцията не щем! Политически труп! В кой свят този червей е на свобода и не търка наровете в Белене? Кръгът „Агнешки главички” обаче залязва след 2001 г. Сменя се властта, Костов е само обикновен опозиционен депутат, вече „не пее”. През 2003 година по времето на един вот на недоверие от страна на СДС към премиера тогава Симеон Сакс Кобургготски Никола Николов дори предпочита да отиде на сафари в Африка, вместо да гласува в парламента, така както иска Костов. Групата на СДС е бясна. Никола Николов е изключен от парламентарната група и става независим депутат. Но на Николов не му пука. Той винаги е знаел, че зеления цвят (на долара) е много по-привлекателен от синия на СДС, червения (на БСП) или жълтия (на НДСВ). Така официално водеща фигура сред старата дружинка става Прокопиев, но вече като групата „Капитал”. „Агнешки главички” вече звучи лошо. Николов се „покрива”, но остава до стои зад пердето. Новият лидер си е научил уроците от Николов, той е наясно, че освен икономическа мощ трябва и интелектуална. През ноември 2002 г. се формира сдружението с идеална цел „Глобална България”.

    03:00 17.12.2025

  • 10 Само рогата му липсват

    7 2 Отговор
    На тоя слуга Луциферов.

    Коментиран от #11

    03:02 17.12.2025

  • 11 Човека купил си прокурори и съдии.

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Само рогата му липсват":

    Турското робство пасти да яде. И до сега така.

    03:09 17.12.2025

  • 12 Никой

    3 1 Отговор
    Ама нали си е оправил живота - има фабрика в Смолян за пуловерчета и поне няма да мръзне зимата.

    Нещо по въпроса за БГА "Балкан". Ако не се беше махнал от власт - щеше да изфука всичко до шушка. Това е нашият приятел и съветник и другар по душа.

    Какво ни остана - произвеждаме кабели за автомобили. Сигурно нещо има някъде - но това е малоценно - както и да е - то не е проблем и да си беден.

    Учените казват - че бедността удължава живота - не се храниш обаче пълноценно.

    Коментиран от #13

    03:18 17.12.2025

  • 13 Този от времето на Елцин.

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Британия беше велика.

    03:25 17.12.2025

  • 14 България

    0 0 Отговор
    Се управлява лошо! Главата на рибата смърди! Те ни занимава с Пеевски , правосъдие и лева! Политиката по доходите е проблема!

    03:41 17.12.2025

  • 15 Тоя мръсник , чървулски.

    2 2 Отговор
    С със какво самочуствие се показва , работил е само за американското и англиското разузнаване.

    03:41 17.12.2025

  • 16 Дааа,

    2 1 Отговор
    Всички болшевишки слуги намятат бели одежди. Този имаше мнозинство, имаше цялата власт чрез лустрация да направи България една просперираща европейска държава. Продаде надеждите на цял народ. Да бъде трижди npokлет.

    Коментиран от #17

    03:46 17.12.2025

  • 17 В неговото време

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дааа,":

    Този продаде българско - циганският народ.

    04:13 17.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дедо поп

    1 0 Отговор
    Анаtема!

    04:14 17.12.2025

  • 20 Едно говори

    1 0 Отговор
    Друго прави.

    04:37 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове