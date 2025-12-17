Новини
ИТН при Румен Радев: Видимо в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

17 Декември, 2025 12:08 533 14

  • итн-
  • румен радев-
  • консултации-
  • политическа ситуация-
  • преконфигуриране

"Мислите ли, че има други критично важно закони, които това Народно събрание трябва да приеме, и дали ще успее, защото виждаме, че атмосферата на работа рязко се влошава", попита държавният глава

ИТН при Румен Радев: Видимо в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трети ден държавният глава Румен Радев провежда срещи с представители на парламентарните групи, преди процедурата по връчването на мандати за съставяне на правителство. След консултациите по-рано днес с "БСП–Обединена левица" при него вече са и депутатите от "Има такъв народ", съобщават от Dariknews.bg.

От името на формацията на срещата дойдоха председателят на парламентарната група Тошко Йорданов, както и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.

Управлението в оставка е длъжно по Конституция да осигури непрекъсваемост и стабилност до встъпване в длъжност на служебен кабинет, заяви президентът Радев на представителите на ИТН.

"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам факта, че вие сте тук. В една сложна позиция, тъй като вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни по Конституция да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до встъпване в изпълнение на своите задължения на служебно правителство, ако стигнем дотам, и в същото време мислите и работите за вашата следващата политическа позиция", каза Румен Радев.

Държавният глава попита представителите на ИТН имат ли желание за преформатиране на управлението в рамките на 51-вото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори, за Изборния кодекс, ще приемат ли 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките, както и трябва ли да има приет бюджет или удължителен закон.

"Мислите ли, че има други критично важно закони, които това Народно събрание трябва да приеме, и дали ще успее, защото виждаме, че атмосферата на работа рязко се влошава", попита още държавният глава.

"Днес в парламента ще се гласува, надяваме се на две четения, само удължителният бюджет", посочи Тошко Йорданов от ИТН и допълни: "Това, което направихме ние като парламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше да стане ясно на всички български граждани кои са против него, защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, тъй като държавата, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Този бюджет бе провален от ПП-ДБ и днес просто искахме да стане ясно кой е против".

По повод конфигурациите в парламента и нужна ли е промяна, той заяви, че в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране.

"Що се отнася за нова конфигурация... не е нужно човек да прави необосновани изказвания. Видимо в тази конфигурация, която е в момента парламентът, в тази политическа ситуация, която в момента се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране", допълни Йорданов.

Председателят на ПГ на ИТН предупреди още, че преход от лев към евро без правителство и без бюджет има своите рискове.

"И може би последствия, и каквито и да са те, ще бъдат на тези, които провалиха правителството, искайки му оставката, и бюджетът. Естествено правителството в оставка ще работи, но да се лъжем, че цялата държава не навлиза в лека пауза, когато няма редовно правителство, това също е факт. Бихме подкрепили всеки полезен закон в този отиващ си парламент", добави Йорданов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъъъ

    11 0 Отговор
    Защо изобщо се занимава с тези лузери?🤔

    12:15 17.12.2025

  • 2 Този пък

    7 0 Отговор
    Да го подсеща Президента?! Някой се е самозабравил здравата!!! Сбогом!

    12:16 17.12.2025

  • 3 изобщо

    9 0 Отговор
    Президента трябваше да не ги приеме

    12:17 17.12.2025

  • 4 скилоки

    4 0 Отговор
    Тошко -Зулус, ИТН боклук, усещаш ли как ще ти направят главата квадратна??? Излъгахте българите и още се озъртате какво да "сглобите" и да лапате, ама ще ходиш с квадратна кратуна. Не е хубаво да лъжете. Слава на Господ Иисус Христос скоро ще се сглобяваш само със Слави Зулуса. Няма да ни липсвате.

    12:22 17.12.2025

  • 5 Оракула от Делфи

    7 0 Отговор
    С две думи , ИТН одобрява обира на хазната , чрез измамите с бюджета!
    Много " гал-фони" , и пъпеши- мераклий за депутати , "много нящу"!!!

    12:26 17.12.2025

  • 6 Видимо е

    5 0 Отговор
    Че ИТН ще гледат парламента по телевизията

    12:28 17.12.2025

  • 7 побърканяк

    4 1 Отговор
    ИТН се самоизчегъртаха

    12:30 17.12.2025

  • 8 Тошко си търси

    3 0 Отговор
    Нов господар.

    12:32 17.12.2025

  • 9 Енрике Иглесиас

    2 0 Отговор
    Тошко Африкански. Еврото е "горещият картоф" за теб. Така че седиш, така мaймунке мpъсна, ти колко си дoлен.

    12:36 17.12.2025

  • 10 Видимо

    2 0 Отговор
    Точко е бо клук

    12:36 17.12.2025

  • 11 Гледам

    1 0 Отговор
    Президента е видимо доволен от случващото се. Мед му капе от устата.

    12:36 17.12.2025

  • 12 МЕНГЕЛЕ

    1 0 Отговор
    странно но всички кукери изглеждат еднакво - аграрна физионамия и физика кореспондираща повече към родителите от които са произлезли - маймуните.....мноооо бавно развитие на индивида ,препоръчвам да не се размножават

    12:37 17.12.2025

  • 13 увехнали марули

    1 0 Отговор
    на консултации

    12:38 17.12.2025

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    За последен път надявам се и никога повече зулуси в парламента!

    12:38 17.12.2025

