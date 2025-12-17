ИТН при Румен Радев: Видимо в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Трети ден държавният глава Румен Радев провежда срещи с представители на парламентарните групи, преди процедурата по връчването на мандати за съставяне на правителство. След консултациите по-рано днес с "БСП–Обединена левица" при него вече са и депутатите от "Има такъв народ", съобщават от Dariknews.bg.

От името на формацията на срещата дойдоха председателят на парламентарната група Тошко Йорданов, както и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.

Управлението в оставка е длъжно по Конституция да осигури непрекъсваемост и стабилност до встъпване в длъжност на служебен кабинет, заяви президентът Радев на представителите на ИТН.

"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам факта, че вие сте тук. В една сложна позиция, тъй като вие сте управление в оставка и като такова сте длъжни по Конституция да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до встъпване в изпълнение на своите задължения на служебно правителство, ако стигнем дотам, и в същото време мислите и работите за вашата следващата политическа позиция", каза Румен Радев.

Държавният глава попита представителите на ИТН имат ли желание за преформатиране на управлението в рамките на 51-вото Народно събрание или отиваме на предсрочни парламентарни избори, за Изборния кодекс, ще приемат ли 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките, както и трябва ли да има приет бюджет или удължителен закон.

"Мислите ли, че има други критично важно закони, които това Народно събрание трябва да приеме, и дали ще успее, защото виждаме, че атмосферата на работа рязко се влошава", попита още държавният глава.

"Днес в парламента ще се гласува, надяваме се на две четения, само удължителният бюджет", посочи Тошко Йорданов от ИТН и допълни: "Това, което направихме ние като парламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше да стане ясно на всички български граждани кои са против него, защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората, взеха да бягат от отговорност, тъй като държавата, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Този бюджет бе провален от ПП-ДБ и днес просто искахме да стане ясно кой е против".

По повод конфигурациите в парламента и нужна ли е промяна, той заяви, че в тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране.

"Що се отнася за нова конфигурация... не е нужно човек да прави необосновани изказвания. Видимо в тази конфигурация, която е в момента парламентът, в тази политическа ситуация, която в момента се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране", допълни Йорданов.

Председателят на ПГ на ИТН предупреди още, че преход от лев към евро без правителство и без бюджет има своите рискове.

"И може би последствия, и каквито и да са те, ще бъдат на тези, които провалиха правителството, искайки му оставката, и бюджетът. Естествено правителството в оставка ще работи, но да се лъжем, че цялата държава не навлиза в лека пауза, когато няма редовно правителство, това също е факт. Бихме подкрепили всеки полезен закон в този отиващ си парламент", добави Йорданов.