НВО по математика в 7 клас няма да включва задачи с елементи от природните науки

Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след 7. клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.
Решението е свързано с последното определение на Административен съд -София, което създава несигурност особено в настоящата политическа ситуация. „За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“, обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени – така както е утвърдено преди началото на учебната година.
Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в 7. клас да включва 6 интегрирани задачи от областите Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, и География и икономика.
В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.
Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Участниците се обединиха, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.
1 хихи
12:46 08.01.2026
2 Тома
12:49 08.01.2026
3 Казуар
13:01 08.01.2026
4 Този министър,
13:09 08.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Оставете им само събиране и изваждане до 100❗
13:22 08.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Колко време е нужно на водач по магистрала "Тракия" да стигне от Бургас до София 🤔❗
Щото тати ще каже, че тук има физика, мама че е има география, а батко дори и теория на вероятностите може да заподозре😀
13:29 08.01.2026
7 Гербаджията Боби
13:35 08.01.2026
8 Малииии
13:36 08.01.2026
9 Боже златни, МОН УМНИТЕ
,
13:50 08.01.2026
10 Моите внуци няма да са тъпи
13:57 08.01.2026
11 Браво
14:23 08.01.2026