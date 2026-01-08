Новини
НВО по математика в 7 клас няма да включва задачи с елементи от природните науки

8 Януари, 2026 12:44 859 11

Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата

Снимка: БГНЕС
Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след 7. клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.

Решението е свързано с последното определение на Административен съд -София, което създава несигурност особено в настоящата политическа ситуация. „За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи“, обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени – така както е утвърдено преди началото на учебната година.

Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в 7. клас да включва 6 интегрирани задачи от областите Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, и География и икономика.

В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.

Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев проведе редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Участниците се обединиха, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.

 


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    8 0 Отговор
    Кно стана с педофила? Директор...

    12:46 08.01.2026

  • 2 Тома

    11 1 Отговор
    Благодарение на дядо сорос образованието в България е пълна нула

    12:49 08.01.2026

  • 3 Казуар

    5 0 Отговор
    Другарят Вълчев ще прави България нация техническа, нация комунистическа - ТЖ.

    13:01 08.01.2026

  • 4 Този министър,

    8 1 Отговор
    когато и да го разкарат ще е късно. Маса поразии направи и той, като повечето негови предшественици. Не мове да се явяваш на изпит по математика и в него да бъдат включени още дузина др. предмети, макар и само със задачи. Става изпит по всичкология. Медиците да си решават задачите по биология и химия. Физиците по физика и т.н. Ами да включи задачи и за котката на Шрьодингер. Добре, че има окомуш родители да му се противопоставят. Направиха от децата ни де,,били. Най-хубавото е, че тези де,,,,били някой ден ще им видят сметката.

    13:09 08.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    То повечето условни задачи са свързани с природни науки , физика , химия и пр. 🤔
    Оставете им само събиране и изваждане до 100❗

    13:22 08.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Трябва ли да завършат десети клас за да могат да решават задачи от типа
    Колко време е нужно на водач по магистрала "Тракия" да стигне от Бургас до София 🤔❗
    Щото тати ще каже, че тук има физика, мама че е има география, а батко дори и теория на вероятностите може да заподозре😀

    13:29 08.01.2026

  • 7 Гербаджията Боби

    3 1 Отговор
    Я един още евреи е станал министър.

    13:35 08.01.2026

  • 8 Малииии

    3 0 Отговор
    Голям смях е това министерстяо на образованието. Тя стана пак една, тати ще ми купи колело ама друг път! Стоят едни празни глави в това министерство и трошат само пари. Баба Янка пак ще печата нови учебници. Ще смени лева с евро. Да ни е жива и здрава и да има за памперси.

    13:36 08.01.2026

  • 9 Боже златни, МОН УМНИТЕ

    0 0 Отговор
    Ами щом министър, зам министри корици експерти са толкова умни да предлагат такова оценяване, как да искаме от децата да знаят ,да разбират....Или учителите да са виртуозни и да се справят те в такава отравия от МОН. Е, те с бебето Янка пак ще им вдигнат заплатите и всички ще мълчат и слушкат.

    ,

    13:50 08.01.2026

  • 10 Моите внуци няма да са тъпи

    1 1 Отговор
    Обучението им по математика е моя задача. Почнал съм ги от малки. С тези задачки от НВО се справят с лекота. Без значение с думи или с изрази. Не мога да разчитам на държавното образование, което е подвластно на мераците на неграмотен електорат.

    13:57 08.01.2026

  • 11 Браво

    0 0 Отговор
    Така ще отменим и еврото

    14:23 08.01.2026

