"Заетост без бариери": Общините ще наемат безработни да почистват дерета като превенция срещу бедствия

8 Януари, 2026 11:51 543 16

"Предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета, залесяване на сухи реки. За да не стане така, че когато проблемът е дошъл да търсим средства да оправяме щетите и да казваме какво не сме направили", обяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов

"Заетост без бариери": Общините ще наемат безработни да почистват дерета като превенция срещу бедствия - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов представи механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия, информират от novini.bg. По новата мярка "Заетост без бариери" местните власти ще могат да наемат трайно безработни, хора с увреждания и други представители на групи в неравностойно положение за превенция и минимизиране на щетите от пожари и наводнения и за отстраняване на последствията от тях.

През последните години има постоянно природни явления, които създават огромни препятствия и стигаме до човешки жертви. Последните бяха огромните наводнения, пожарите. Тогава Министерство на труда и социалната политика отреагирахме като предоставихме 14 млн. лв. отново през пожарната към общините за превенция и доброволци. Сега - предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета, залесяване на сухи реки. За да не стане така, че когато проблемът е дошъл да търсим средства да оправяме щетите и да казваме какво не сме направили, обяви Гуцанов.

Направили сме така, че да бъдат наемани хора, които са безработни, хора, които са регистрирани в Агенцията по заетостта, за да можем и да намаляваме безработицата и да помагаме на кметовете на общините. Заплащането ще бъде една минимална работна заплата, а за висшисти една минимална работна заплата + 50%, уточни още министърът в оставка. По думите му програмата започва след по-малко от месец.

Мисля че това е една програма, която ще допринесе за това предварително да са взети мерки, а не след като е станал проблемът да се чудим как се е случило и защо държавата не е била на мястото си, каза още той.

Новата национална програма за превенция на бедствия чрез почистване на дерета и рискови терени е важна стъпка към трайно решаване на един дългогодишен проблем за общините, заяви Донка Михайлова, зам.-председателят на Националното сдружение на общините. По думите ѝ темата със затлачените дерета и речни корита е изключително сериозна, особено за планинските общини.

"На първо място много от деретата не са нанесени в кадастралните карти на общините. Второ - Законът за горите поставя ограничения при почистването им, включително по отношение на отпадналата дървесина, а липсата на яснота за собствеността и отговорностите затруднява трайната им поддръжка. Тези дерета традиционно създават проблеми при обилни дъждове и са причина за наводнения в населени места", отбеляза още Михайлова.

Тя поясни още, че всяка община ще определи конкретните терени, които ще бъдат включени в програмата.


България
  • 1 Онзи

    10 0 Отговор
    Взимайте команчи да работят. Иначе спирате помощите.

    12:07 08.01.2026

  • 2 превенция на беднотията

    7 2 Отговор
    в клуба на клошарите

    12:14 08.01.2026

  • 3 Лява ръка , десен джоб

    6 0 Отговор
    Си предоставил. Народа що ви изгони.

    12:16 08.01.2026

  • 4 Далавера "Импекс"

    5 0 Отговор
    Цена за час?

    12:25 08.01.2026

  • 5 Кой чисти дерета?

    8 0 Отговор
    Януари и Февруари при минусови температури. Но пък парите ще бъдат усвоени.

    12:26 08.01.2026

  • 6 мхм

    3 0 Отговор
    А до сега къде дремаха?

    12:28 08.01.2026

  • 7 Истината

    5 0 Отговор
    Гуцанов, ти верно ли птицо крадлива ги мислиш тезе неща...

    12:28 08.01.2026

  • 8 ккк

    2 0 Отговор
    парите ще ги усвоят работа никаква няма да се свърши

    12:36 08.01.2026

  • 9 Запомнете го ей младите!

    1 0 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..

    12:38 08.01.2026

  • 10 На дъното

    1 0 Отговор
    Или пък да върнат казармата и строителни войски.

    12:41 08.01.2026

  • 11 факт

    3 0 Отговор
    Суха пара е това. А ще бъде ли обвързано с конкретни резултати или е прикрита форма на раздаване на пари с оглед предстоящите избори. Нещо не ми се връзва сезонът и чистене на дерета. Каквото и да правите БСП оттече в деретата.

    12:42 08.01.2026

  • 12 Тия разбойници

    2 0 Отговор
    Воглаве с баш разбойника Джелязко бюлетината Не СА в оставка, а са с ОСТАВКА! Приета!
    Сега сте никои и не можете да се разполагате, като собственици на тая държава!
    ГРУХцанов, продажнико, проклети да сте!

    12:43 08.01.2026

  • 13 Крадците си

    0 0 Отговор
    Приготвят програма вече спокойно влизат в параметрите безработни и умствени увреждания .

    12:45 08.01.2026

  • 14 Груьо

    2 0 Отговор
    Ха-ха-ха и скапаните продажници...

    12:46 08.01.2026

  • 15 наемат трайно безработни, хора с уврежда

    0 1 Отговор
    Някой има ли информация за трайно безработни собственици на багери и самосвали? За хората с увреждания според изискванията на законодателството трябва да се осигури достъпна среда. Ако един инвалид може да слиза до коритото на реката и ибратно да се изкачи нека да отменят Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, както и техническите изисквания за достъпност на морските плажове.

    12:46 08.01.2026

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Гуци кога един безработен циганин е излязъл да работи след като взима социални,детски и храна

    12:47 08.01.2026

