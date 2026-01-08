"Заетост без бариери": Общините ще наемат безработни да почистват дерета като превенция срещу бедствия

Министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов представи механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия, информират от novini.bg. По новата мярка "Заетост без бариери" местните власти ще могат да наемат трайно безработни, хора с увреждания и други представители на групи в неравностойно положение за превенция и минимизиране на щетите от пожари и наводнения и за отстраняване на последствията от тях.

През последните години има постоянно природни явления, които създават огромни препятствия и стигаме до човешки жертви. Последните бяха огромните наводнения, пожарите. Тогава Министерство на труда и социалната политика отреагирахме като предоставихме 14 млн. лв. отново през пожарната към общините за превенция и доброволци. Сега - предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета, залесяване на сухи реки. За да не стане така, че когато проблемът е дошъл да търсим средства да оправяме щетите и да казваме какво не сме направили, обяви Гуцанов.

Направили сме така, че да бъдат наемани хора, които са безработни, хора, които са регистрирани в Агенцията по заетостта, за да можем и да намаляваме безработицата и да помагаме на кметовете на общините. Заплащането ще бъде една минимална работна заплата, а за висшисти една минимална работна заплата + 50%, уточни още министърът в оставка. По думите му програмата започва след по-малко от месец.

Мисля че това е една програма, която ще допринесе за това предварително да са взети мерки, а не след като е станал проблемът да се чудим как се е случило и защо държавата не е била на мястото си, каза още той.

Новата национална програма за превенция на бедствия чрез почистване на дерета и рискови терени е важна стъпка към трайно решаване на един дългогодишен проблем за общините, заяви Донка Михайлова, зам.-председателят на Националното сдружение на общините. По думите ѝ темата със затлачените дерета и речни корита е изключително сериозна, особено за планинските общини.

"На първо място много от деретата не са нанесени в кадастралните карти на общините. Второ - Законът за горите поставя ограничения при почистването им, включително по отношение на отпадналата дървесина, а липсата на яснота за собствеността и отговорностите затруднява трайната им поддръжка. Тези дерета традиционно създават проблеми при обилни дъждове и са причина за наводнения в населени места", отбеляза още Михайлова.

Тя поясни още, че всяка община ще определи конкретните терени, които ще бъдат включени в програмата.