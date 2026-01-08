Новини
Симов каза какво ѝ е нужно на БСП

8 Януари, 2026 12:01 732 31

Той посочи, че ако симпатизантите на левицата отворят програмата на БСП-ОЛ със сто решения за България ще видят, че са реализирани много от тях

Симов каза какво ѝ е нужно на БСП - 1
Кадър Евроком
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз Конгрес". Това заяви в ефира на Евроком Александър Симов, член на Националния съвет на БСП. По думите му партията е поставила държавния интерес над партийния за пореден път, участвайки в управлението и ще плати своята цена за това. "БСП винаги е била държавническа партия. Тепърва предстои да видим каква заявка за промени ще даде председателят на Националния съвет Атанас Зафиров“, каза още социалистът.

Симов заяви, че ако БСП - ОЛ не е влязла в управлението, е щяло да се стигне до нова сглобка. "За мен е непоносимо да гледам как десните управляват България. Задачата на БСП днес не е да влиза във вътрешнопартийна битка за нов лидер, а да се опита да обясни на своите избиратели, какво постигнахме и какво не постигнахме в управлението“, каза още гостът.

Според Александър Симов благодарение на БСП е запазено "швейцарското правило", както и чрез бюджета са прокарани много социални идеи, които обаче са останали неразказани на хората. Той припомни още, че БСП е отстояла и да не се продават реакторите от АЕЦ "Белене" на Украйна, както и изпращането на български войници на фронта там. "Проведохме и много други битки, грешката е че тези битки бяха тихи, без широко медийно разгласяване", каза социалистът.

Той посочи, че ако симпатизантите на левицата отворят програмата на БСП-ОЛ със сто решения за България ще видят, че са реализирани много от тях. "Не отстъпихме от нашата програма, но като имаме само 19 народни представители в парламента, беше невъзможно да не направим някои компромиси", обясни ситуацията Симов.

Той сподели, че има необходимост от някои изменения в изборните правила, но изрази твърдо несъгласие да се гласува на сто процента машинно с наличните устройства. "Ако го направим да е като в други страни, машините да бъдат сканиращи устройства на хартиената бюлетина и гласът на хората да се отчита електронно и на хартия, това е съвсем друго нещо", коментира Александър Симов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Саше

    22 1 Отговор
    Сашеее ,САшеее. Много си тъп

    12:02 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 нннн

    23 2 Отговор
    На БСП й трябват поп и трап.

    Коментиран от #19

    12:04 08.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кариера

    5 3 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    12:04 08.01.2026

  • 6 ккк

    12 5 Отговор
    залязвате , просто го приемете и се ориентирайте към НН при Д-то

    12:05 08.01.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    14 2 Отговор
    Нужен и е поп, да я опее! С кандилото, според православния обряд!

    12:05 08.01.2026

  • 8 Симов, Симов

    17 1 Отговор
    Заприличал си на Дебелите и Мазни бесепари и тяхното пеевско-борисово началство. След прегръдката на БСП с мафията на Борисов и Пеевски сте малобройни, жалки и смешни.

    12:05 08.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По-малко лигльовци

    9 1 Отговор
    като този Симов!

    12:12 08.01.2026

  • 11 Мухаа ха!

    16 1 Отговор
    У каналаааа! До тук бяхте ,забравете за Парламент и участие във властта.Както ми сподели един приятел: 25 г ги подържах без никакви резерви.Но след мишкуването им за еврозоната,ги ненавиждам повече от всички останали партии.Те поне бяха последователни на тази тема .А прекрасно осъзнаваха ,какви ще бъдат последиците точно за онази част от народа,която гласуваше за тях в продължение на десетки години.

    12:12 08.01.2026

  • 12 Гатьо Гатев

    8 1 Отговор
    Симов,циментена главо,ИНФАНТИЛ си остана докрай.........Хващай пътя за Москва........

    Коментиран от #21

    12:14 08.01.2026

  • 13 123

    4 1 Отговор
    На. БСП и е необходимо това, което го гали "общата"

    12:14 08.01.2026

  • 14 Ей,кво нещо...

    11 1 Отговор
    100 годишна партия и изчезва от политическият небосклон.

    12:15 08.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 УНИзян

    14 1 Отговор
    Саше, Бившата социалистическа партия умре заедно с лева. Това ви беше панахидата.

    12:16 08.01.2026

  • 17 Факт

    1 6 Отговор
    Симов кръвта му кипи и умът му сече. Да го изберат за Председател. Трябват им енергични хора.

    12:17 08.01.2026

  • 18 СИМОВ ПРОДАЖНИК

    12 1 Отговор
    А ми изглеждаше свестен преди. Какво ли не правят тези пусти пари. Едни у касички други правят с тях войни. Трети заграбват и правят си колонии на тези години. А аз се питам до кога ли ще ви трае той. Бога наш.

    12:17 08.01.2026

  • 19 В случая само трап стига

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    нали комунягите са безбожници, поп не им е нужен.

    12:18 08.01.2026

  • 20 Трябва им вън от парламента

    5 1 Отговор
    Корумпирани боклуци колко време сте в парламента заедно с герб и дпс = коалирана престъпна група предатели

    12:25 08.01.2026

  • 21 Булба67

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гатьо Гатев":

    Еее чий ще го дири у Москва? Може само ,, Партийният билет" да му е там! По скоро да излита за ,, Брюксел" ама да вземе и Парванов, Станишев, Насю,, щото много отдавна тия ни Продадоха на тях!

    12:26 08.01.2026

  • 22 Ежко

    4 1 Отговор
    На БСП е нужно закриване!ТаковМ ви решенията,след като се коалирате с ГРОБ!

    12:33 08.01.2026

  • 23 Гответе се за погребение

    7 1 Отговор
    На следващите избори Баба Столетница ще се помине заради алчни и корумпирани бесепари. Да кажем няколко добри думи за комунистите. След ВСВ селата бяха без водопроводи и асфалтирани пътища. Това се построи. С бригадирски труд се построиха пътища, АЕЦ, Нефтохим, Хим. заводи в Димитровград и Враца, във всеки окръжен град голямо предприятие, най-голямото автомобилно предприятие в Европа СО МАТ, Селското стопанство беше на трето място по приходи в Държавния бюджет, безплатно здравеопазване и образование, и на 26 място според ООН по развитие. Жалко че комуниста Др. Борисов го отрича това.
    Да почива в мир Столетницата.

    Коментиран от #26

    12:33 08.01.2026

  • 24 Никой

    1 1 Отговор
    Но - наистина - вече е изчерпано доверието в пълен комплект. Спрямо всички - пък нека си повтарят едно и също.

    Нито ГЕРБ - нито БСП - дори и Живков да дойде - което е крайно съмнително.

    12:35 08.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стършел

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Гответе се за погребение":

    Никакъв мир за тия!

    12:35 08.01.2026

  • 27 Прехвърлете се към противниковия лагер

    0 1 Отговор
    Така се прави-О сиране и преминаване към противника.

    12:41 08.01.2026

  • 28 Корупция

    1 0 Отговор
    Възприятието за корупция в България е много високо — страната често е сред най-корумпираните в Европейския съюз според оценки на Transparency International и други организации. Корупцията в политиката е била причина за масови протести и повтарящи се правителствени кризи.
    По-долу е представено обобщение на политическите партии и фигури в България, които най-често са били свързвани с корупция или съмнителни практики (на базата на медийни разследвания, обществени възприятия и документирани случаи; споменаването не означава задължително съдебна присъда):
    🔴 Партии и фигури, свързвани с корупция
    1. ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България)
    Дясноцентристка партия, ръководена от Бойко Борисов, който е бил министър-председател на страната в няколко мандата.
    Партията е била обект на многобройни обвинения в корупция, клиентелизъм, злоупотреба с публични средства и неправомерно влияние, включително скандали с европейски фондове и фаворизиране, които рядко са довели до осъждане на високопоставени лица.
    Репутацията на ГЕРБ по отношение на корупцията е основен фактор за масовите протести през последните години.
    2. ДПС (Движение за права и свободи, исторически свързано с Делян Пеевски и други фигури)
    Макар официално да се представя като партия, защитаваща правата на турското малцинство, Делян Пеевски — дългогодишно свързван с ДПС — е санкциониран от САЩ по закона „Магнитски“ за „значителна корупция“, контрол върху медии и изграждане на мрежи за икономичес

    12:43 08.01.2026

  • 29 Запомнете го ей младите!

    1 1 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва .. А относно "какво ѝ е нужно на БСП" отговора е първо да влязат на сайта на WSWS и да си сверят часовника с колегите им от САЩ ! Да си отговорят на въпроса има ли нещо общо това което правят с лявата политика на левите или са само едно прокси, една фалшива партия вредна за хората.....сайта на WSWS ! ...

    12:44 08.01.2026

  • 30 Продължи

    1 0 Отговор
    2. ДПС (Движение за права и свободи, исторически свързано с Делян Пеевски и други фигури)
    Макар официално да се представя като партия, защитаваща правата на турското малцинство, Делян Пеевски — дългогодишно свързван с ДПС — е санкциониран от САЩ по закона „Магнитски“ за „значителна корупция“, контрол върху медии и изграждане на мрежи за икономическо влияние.
    Поради това ДПС често се асоциира с т.нар. „завладяване на държавата“ и липса на прозрачност.
    3. Българска социалистическа партия (БСП)
    Лявоцентристката партия е била замесвана в различни корупционни скандали, свързани с министерства под нейно управление и институционални слабости, макар тези случаи често да се разглеждат като част от по-широк системен проблем.
    🔎 Допълнителен контекст
    ✔️ Корупцията в България не е ограничена до една-единствена партия: широко разпространено е мнението, че значителна част от политическия елит — особено партиите с дългогодишно участие във властта — са свързани с корупционни практики или поддържат мрежи от влияние в полза на тесни елити.
    ✔️ Организации като Transparency International редовно класират България като най-корумпираната или една от най-корумпираните държави в ЕС, с политически и съдебни институции, възприемани като неефективни в борбата срещу подкупите, клиентелизма и непрозрачното партийно финансиране.

    12:46 08.01.2026

  • 31 Ох не дей.....мишленце Симов

    0 0 Отговор
    За мен е непоносимо да гледам как десните управляват България и за тва управлявах с тях.....

    12:47 08.01.2026

