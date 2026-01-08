Симов каза какво ѝ е нужно на БСП

„На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз Конгрес". Това заяви в ефира на Евроком Александър Симов, член на Националния съвет на БСП. По думите му партията е поставила държавния интерес над партийния за пореден път, участвайки в управлението и ще плати своята цена за това. "БСП винаги е била държавническа партия. Тепърва предстои да видим каква заявка за промени ще даде председателят на Националния съвет Атанас Зафиров“, каза още социалистът.
Симов заяви, че ако БСП - ОЛ не е влязла в управлението, е щяло да се стигне до нова сглобка. "За мен е непоносимо да гледам как десните управляват България. Задачата на БСП днес не е да влиза във вътрешнопартийна битка за нов лидер, а да се опита да обясни на своите избиратели, какво постигнахме и какво не постигнахме в управлението“, каза още гостът.
Според Александър Симов благодарение на БСП е запазено "швейцарското правило", както и чрез бюджета са прокарани много социални идеи, които обаче са останали неразказани на хората. Той припомни още, че БСП е отстояла и да не се продават реакторите от АЕЦ "Белене" на Украйна, както и изпращането на български войници на фронта там. "Проведохме и много други битки, грешката е че тези битки бяха тихи, без широко медийно разгласяване", каза социалистът.
Той посочи, че ако симпатизантите на левицата отворят програмата на БСП-ОЛ със сто решения за България ще видят, че са реализирани много от тях. "Не отстъпихме от нашата програма, но като имаме само 19 народни представители в парламента, беше невъзможно да не направим някои компромиси", обясни ситуацията Симов.
Той сподели, че има необходимост от някои изменения в изборните правила, но изрази твърдо несъгласие да се гласува на сто процента машинно с наличните устройства. "Ако го направим да е като в други страни, машините да бъдат сканиращи устройства на хартиената бюлетина и гласът на хората да се отчита електронно и на хартия, това е съвсем друго нещо", коментира Александър Симов.
1 Саше
12:02 08.01.2026
3 нннн
Коментиран от #19
12:04 08.01.2026
5 Кариера
12:04 08.01.2026
6 ккк
12:05 08.01.2026
7 Мдаа!🤔
12:05 08.01.2026
8 Симов, Симов
12:05 08.01.2026
10 По-малко лигльовци
12:12 08.01.2026
11 Мухаа ха!
12:12 08.01.2026
12 Гатьо Гатев
Коментиран от #21
12:14 08.01.2026
13 123
12:14 08.01.2026
14 Ей,кво нещо...
12:15 08.01.2026
16 УНИзян
12:16 08.01.2026
17 Факт
12:17 08.01.2026
18 СИМОВ ПРОДАЖНИК
12:17 08.01.2026
19 В случая само трап стига
До коментар #3 от "нннн":нали комунягите са безбожници, поп не им е нужен.
12:18 08.01.2026
20 Трябва им вън от парламента
12:25 08.01.2026
21 Булба67
До коментар #12 от "Гатьо Гатев":Еее чий ще го дири у Москва? Може само ,, Партийният билет" да му е там! По скоро да излита за ,, Брюксел" ама да вземе и Парванов, Станишев, Насю,, щото много отдавна тия ни Продадоха на тях!
12:26 08.01.2026
22 Ежко
12:33 08.01.2026
23 Гответе се за погребение
Да почива в мир Столетницата.
Коментиран от #26
12:33 08.01.2026
24 Никой
Нито ГЕРБ - нито БСП - дори и Живков да дойде - което е крайно съмнително.
12:35 08.01.2026
26 Стършел
До коментар #23 от "Гответе се за погребение":Никакъв мир за тия!
12:35 08.01.2026
27 Прехвърлете се към противниковия лагер
12:41 08.01.2026
31 Ох не дей.....мишленце Симов
12:47 08.01.2026