Симов каза какво ѝ е нужно на БСП

„На БСП и е нужна подготовка за изборите, а не бърз Конгрес". Това заяви в ефира на Евроком Александър Симов, член на Националния съвет на БСП. По думите му партията е поставила държавния интерес над партийния за пореден път, участвайки в управлението и ще плати своята цена за това. "БСП винаги е била държавническа партия. Тепърва предстои да видим каква заявка за промени ще даде председателят на Националния съвет Атанас Зафиров“, каза още социалистът.

Симов заяви, че ако БСП - ОЛ не е влязла в управлението, е щяло да се стигне до нова сглобка. "За мен е непоносимо да гледам как десните управляват България. Задачата на БСП днес не е да влиза във вътрешнопартийна битка за нов лидер, а да се опита да обясни на своите избиратели, какво постигнахме и какво не постигнахме в управлението“, каза още гостът.

Според Александър Симов благодарение на БСП е запазено "швейцарското правило", както и чрез бюджета са прокарани много социални идеи, които обаче са останали неразказани на хората. Той припомни още, че БСП е отстояла и да не се продават реакторите от АЕЦ "Белене" на Украйна, както и изпращането на български войници на фронта там. "Проведохме и много други битки, грешката е че тези битки бяха тихи, без широко медийно разгласяване", каза социалистът.

Той посочи, че ако симпатизантите на левицата отворят програмата на БСП-ОЛ със сто решения за България ще видят, че са реализирани много от тях. "Не отстъпихме от нашата програма, но като имаме само 19 народни представители в парламента, беше невъзможно да не направим някои компромиси", обясни ситуацията Симов.

Той сподели, че има необходимост от някои изменения в изборните правила, но изрази твърдо несъгласие да се гласува на сто процента машинно с наличните устройства. "Ако го направим да е като в други страни, машините да бъдат сканиращи устройства на хартиената бюлетина и гласът на хората да се отчита електронно и на хартия, това е съвсем друго нещо", коментира Александър Симов.