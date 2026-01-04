Йордан Божилов: Никой диктатор не е защитен

Военната операция на САЩ във Венецуела и арестът на Николас Мадуро не са триумф на демокрацията, а брутален пример за налагане на интереси над международното право. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на NOVA. Според експерта по сигурността, зад фасадата на "правосъдие срещу наркотероризма" прозират корпоративни апетити за контрол над най-големите петролни залежи в света.
Най-яркото доказателство за задкулисна договорка е предаването на властта. Вместо управлението да поеме лидерът на демократичната опозиция Мария Корина Мачадо, Вашингтон мълчаливо одобри за временен президент Делси Родригес – досегашната дясна ръка на Мадуро и ключова фигура в режима.
"САЩ вероятно търсят форма на стабилност, за да гарантират прехода. Опитите за рязка демократизация в страни като Ирак, Либия и Афганистан не доведоха до желаните резултати. Сега Вашингтон търси по-контролиран процес", анализира Божилов.
Този ход разкрива, че приоритетът на Белия дом не е свободата на венецуелците, а запазването на административната структура, която може да подпише новите петролни договори.
Според Божилов, икономическата логика е водеща. Венецуелският нефт е специфичен (тежък) и изисква технологии, с които разполагат основно американските гиганти като Chevron. След национализацията от Уго Чавес, секторът се срина поради липса на експертиза и инвестиции.
"Нефтът във Венецуела е специфичен и изисква нови технологии за преработка, с каквито американските компании разполагат. Тяхното завръщане би било положително за икономическата експлоатация на ресурсите, но политическият изход остава несигурен", коментира експертът.
С отстраняването на Мадуро, но запазването на послушен "преходен" кабинет, американските корпорации получават най-доброто от двата свята – достъп до ресурсите без хаоса на гражданска война.
Божилов предупреди, че "хирургическата" операция на САЩ отваря кутията на Пандора. Пренебрегването на суверенитета и международното право връща света към епохата, в която по-силният налага волята си с оръжие.
"Либералният модел е в криза. Виждаме, че водещ е интересът на отделните държави, който надделява над правото. От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние", подчерта той.
Това означава, че Москва и Пекин вече имат "американски прецедент", с който да оправдаят бъдещи агресивни действия срещу свои съседи.
"Светът е изправен пред нов прецедент, в който никой диктатор, но и никой суверен, не е защитен", обобщи мрачната картина Божилов.
1 Големи
11:26 04.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А50
11:27 04.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Kaлпазанин
11:27 04.01.2026
6 аз съм Венецуела
Коментиран от #9
11:28 04.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оруел ряпа да яде
Русия --> Инвазия, агресия, тероризъм
САЩ ---> Интервенция, военна операция
Израел ---> Ограничена сухопътна операция
11:29 04.01.2026
9 К.О.Т.арАК 🐱
До коментар #6 от "аз съм Венецуела":коя е великата сила?
Коментиран от #17
11:29 04.01.2026
10 Елюминат
11:29 04.01.2026
11 Тръмп
Коментиран от #27
11:30 04.01.2026
12 ми тука?
11:30 04.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тома
Коментиран от #29
11:30 04.01.2026
15 Евтина манипулация
11:30 04.01.2026
16 Последния Софиянец
11:31 04.01.2026
17 аз съм Венецуела
До коментар #9 от "К.О.Т.арАК 🐱":Великите и достойните не играят подло.
Коментиран от #26
11:31 04.01.2026
18 Последния Софиянец
11:32 04.01.2026
19 От вратовръзка към клуп
11:33 04.01.2026
20 Българин
Китай взема Азия, Африка и Австралия.
Путин взема ивропата.
За Тръмп остава Америка.
И всеки ще прави, каквото реши в своята зона на подчинение! И няма никакво знчение, на кой му харесва и на кой не.
За това Тръмп не се възмущава, колко хиляди укри е изпепилил Вовата вчера, и какви са условията в китайските фабрики. Всеки да си управлява неговите си територии в съответствие с интересите си.
Силните ще управляват, слабите ще изпълняват! Няма да има игрички на димукрация, международно право, хуманизъм общочовешки ценности и всякакакво подобно лицемерии!
Това е новият световен ред! Хората по света са доволни от него, защото той ни връща нормалността!
11:33 04.01.2026
21 Даниел
11:33 04.01.2026
22 А50
11:33 04.01.2026
23 Свободата е робство
Правото на силния е над силата на правото.
Пиратството и разбойничеството са най-върховната човешка ценност.
11:33 04.01.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
11:34 04.01.2026
25 Тодор Живков
11:34 04.01.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "аз съм Венецуела":коя е таз , велика и единствена световна сила , дет може да арестува БРИКС президенти?
11:35 04.01.2026
27 Пилот
До коментар #11 от "Тръмп":Делтафорс авиокомпания по вътрешните линии в щатите ли беше?
11:36 04.01.2026
28 Ае копейките
Коментиран от #33
11:37 04.01.2026
29 Географ
До коментар #14 от "Тома":Пропусна кражбата на нефта на Сирия. И те са си ситуирали държавата върху щатска територия и нефтът там е на щатите.
11:38 04.01.2026
30 Пич
Коментиран от #35
11:40 04.01.2026
31 Цялата операция е предварително
Това напомня военната операция на Маргарет Татчър срещу Аржентина през 1882 година , къдета генералите и офицерите на Аржентина се оказаха възпитаници в Английските военни училища.
Предателство срещу пари и обещана длъжност.
Това са арабите и латиноамериканците.
11:41 04.01.2026
32 АГАТ а Кристи
Както и другарите Путин и Ун !!!
Това се отнася и за другарят кРАДЕВ , ако Господ Ленин му даде възможностите на гореспоменатите "другари"....
11:41 04.01.2026
33 БРИКС
До коментар #28 от "Ае копейките":Всяка страна в БРИКС си има собствена валута и 99% от сделките се извършват в национални валути, ако не ви е известно. Там са равноправни партньори, а не като у нас подмандатна територия на САЩ и урсулианците.
Коментиран от #46
11:44 04.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Международното
До коментар #30 от "Пич":право е само за слабите страни! Русия спазва ли международното право?
Америка спазвали го?
Сега и китай ще си присвои Тайван!
До тук с международното право!
Коментиран от #38
11:48 04.01.2026
36 Ихаа, от страх изтриха!
Мишките, не бойте се!
Само президентът на Куба Мигел Диас-Канел изрече великата истина, че САЩ извършиха държавен тероризъм.
Нашият триморец, "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", не смее да се покаже!
11:49 04.01.2026
37 БОЦ - ко
А именно - на Тръмп под к....о !
11:51 04.01.2026
38 Пич
До коментар #35 от "Международното":Сори , но ще повторя , че паветниците сте маломощни в реториката !!! След като врещяхте че Путин потъпква международно право и трябва да бъде арестуван , трябва да мерите с еднакъв аршин , и сега да врещите че Тръмп потъпква международното право , и трябва да бъде арестуван !!! Като нямате ум да говорите - мълчете!!!
Коментиран от #41, #42, #59
11:52 04.01.2026
39 Глупаци
11:56 04.01.2026
40 Така е... прав си
Петров и Боширов някоя нощ да събудят и хеликоптиризират европейския Мадуро/Зелю/..
12:02 04.01.2026
41 Подлогите на капитала
До коментар #38 от "Пич":са малоумни във всяко едно отношение, а не само в реториката.
От подлоги какво да очакваш?
12:02 04.01.2026
42 А че то
До коментар #38 от "Пич":От къде ум в жълтопаветник...
12:03 04.01.2026
43 Алиту с двата куфара
Да не се разходиш и ти до Ню Йорк на американски разноски.
12:06 04.01.2026
44 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
12:09 04.01.2026
45 Точен
12:09 04.01.2026
46 койдазнай
До коментар #33 от "БРИКС":А как държавите в БРИКС определят обменните курсове?
12:12 04.01.2026
47 сноу
12:19 04.01.2026
48 Гошо
12:20 04.01.2026
49 Павел Пенев
12:20 04.01.2026
50 n√Варна
12:21 04.01.2026
51 Милена
Свидетели сме как Сащ постоянно нападат беззащитни страни, за да граби ресурсите им и това е освобождение, демократизиране, тяхно право, мирна инвазия..за благото на човечеството..
В какъв оруевски свят живеем..!??
12:23 04.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бай йордане набръчксй го тива под темето
12:31 04.01.2026
54 Булдог
12:38 04.01.2026
55 Име
12:41 04.01.2026
56 Боруна Лом
12:48 04.01.2026
57 До очилатия плужек
12:49 04.01.2026
58 бай Иван
от друг много по силен диктатор хегемон
12:51 04.01.2026
59 Понимаеш?
До коментар #38 от "Пич":Утьо, "малката" разлика, че няма даже и ранени, а при твоя идол има милиони загинали!
12:55 04.01.2026
60 Истината
12:58 04.01.2026