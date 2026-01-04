Йордан Божилов: Никой диктатор не е защитен

Военната операция на САЩ във Венецуела и арестът на Николас Мадуро не са триумф на демокрацията, а брутален пример за налагане на интереси над международното право. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на NOVA. Според експерта по сигурността, зад фасадата на "правосъдие срещу наркотероризма" прозират корпоративни апетити за контрол над най-големите петролни залежи в света.

Най-яркото доказателство за задкулисна договорка е предаването на властта. Вместо управлението да поеме лидерът на демократичната опозиция Мария Корина Мачадо, Вашингтон мълчаливо одобри за временен президент Делси Родригес – досегашната дясна ръка на Мадуро и ключова фигура в режима.

"САЩ вероятно търсят форма на стабилност, за да гарантират прехода. Опитите за рязка демократизация в страни като Ирак, Либия и Афганистан не доведоха до желаните резултати. Сега Вашингтон търси по-контролиран процес", анализира Божилов.

Този ход разкрива, че приоритетът на Белия дом не е свободата на венецуелците, а запазването на административната структура, която може да подпише новите петролни договори.

Според Божилов, икономическата логика е водеща. Венецуелският нефт е специфичен (тежък) и изисква технологии, с които разполагат основно американските гиганти като Chevron. След национализацията от Уго Чавес, секторът се срина поради липса на експертиза и инвестиции.

"Нефтът във Венецуела е специфичен и изисква нови технологии за преработка, с каквито американските компании разполагат. Тяхното завръщане би било положително за икономическата експлоатация на ресурсите, но политическият изход остава несигурен", коментира експертът.

С отстраняването на Мадуро, но запазването на послушен "преходен" кабинет, американските корпорации получават най-доброто от двата свята – достъп до ресурсите без хаоса на гражданска война.

Божилов предупреди, че "хирургическата" операция на САЩ отваря кутията на Пандора. Пренебрегването на суверенитета и международното право връща света към епохата, в която по-силният налага волята си с оръжие.

"Либералният модел е в криза. Виждаме, че водещ е интересът на отделните държави, който надделява над правото. От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние", подчерта той.

Това означава, че Москва и Пекин вече имат "американски прецедент", с който да оправдаят бъдещи агресивни действия срещу свои съседи.

"Светът е изправен пред нов прецедент, в който никой диктатор, но и никой суверен, не е защитен", обобщи мрачната картина Божилов.