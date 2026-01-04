Новини
Йордан Божилов: Никой диктатор не е защитен

Йордан Божилов: Никой диктатор не е защитен

4 Януари, 2026 11:22

Най-яркото доказателство за задкулисна договорка е предаването на властта

Военната операция на САЩ във Венецуела и арестът на Николас Мадуро не са триумф на демокрацията, а брутален пример за налагане на интереси над международното право. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на NOVA. Според експерта по сигурността, зад фасадата на "правосъдие срещу наркотероризма" прозират корпоративни апетити за контрол над най-големите петролни залежи в света.

Най-яркото доказателство за задкулисна договорка е предаването на властта. Вместо управлението да поеме лидерът на демократичната опозиция Мария Корина Мачадо, Вашингтон мълчаливо одобри за временен президент Делси Родригес – досегашната дясна ръка на Мадуро и ключова фигура в режима.

"САЩ вероятно търсят форма на стабилност, за да гарантират прехода. Опитите за рязка демократизация в страни като Ирак, Либия и Афганистан не доведоха до желаните резултати. Сега Вашингтон търси по-контролиран процес", анализира Божилов.

Този ход разкрива, че приоритетът на Белия дом не е свободата на венецуелците, а запазването на административната структура, която може да подпише новите петролни договори.

Според Божилов, икономическата логика е водеща. Венецуелският нефт е специфичен (тежък) и изисква технологии, с които разполагат основно американските гиганти като Chevron. След национализацията от Уго Чавес, секторът се срина поради липса на експертиза и инвестиции.

"Нефтът във Венецуела е специфичен и изисква нови технологии за преработка, с каквито американските компании разполагат. Тяхното завръщане би било положително за икономическата експлоатация на ресурсите, но политическият изход остава несигурен", коментира експертът.

С отстраняването на Мадуро, но запазването на послушен "преходен" кабинет, американските корпорации получават най-доброто от двата свята – достъп до ресурсите без хаоса на гражданска война.

Божилов предупреди, че "хирургическата" операция на САЩ отваря кутията на Пандора. Пренебрегването на суверенитета и международното право връща света към епохата, в която по-силният налага волята си с оръжие.

"Либералният модел е в криза. Виждаме, че водещ е интересът на отделните държави, който надделява над правото. От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние", подчерта той.

Това означава, че Москва и Пекин вече имат "американски прецедент", с който да оправдаят бъдещи агресивни действия срещу свои съседи.

"Светът е изправен пред нов прецедент, в който никой диктатор, но и никой суверен, не е защитен", обобщи мрачната картина Божилов.


  • 1 Големи

    34 3 Отговор
    мъдрости измъдрил , разбира се нищо конкретно .

    11:26 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А50

    38 4 Отговор
    Този да не намеква нещо за Нетаняху, Зелански, Тръмп, шеиховете, Макрон, Урсула

    11:27 04.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    42 4 Отговор
    Защитени са само подлогите продали народите си на ,шепа ционисти ,като ваша милост ,бо@@@@

    11:27 04.01.2026

  • 6 аз съм Венецуела

    49 2 Отговор
    Никой инако-мислещ не е защитен. САЩ се доказаха като световен диктатор и удариха дъното с този криминален акт на безпомощност. Очевидно цветните революции вече не вършат работа.

    Коментиран от #9

    11:28 04.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оруел ряпа да яде

    49 1 Отговор
    Терминология, която се използва от фалшивите медии:

    Русия --> Инвазия, агресия, тероризъм
    САЩ ---> Интервенция, военна операция
    Израел ---> Ограничена сухопътна операция

    11:29 04.01.2026

  • 9 К.О.Т.арАК 🐱

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "аз съм Венецуела":

    коя е великата сила?

    Коментиран от #17

    11:29 04.01.2026

  • 10 Елюминат

    33 1 Отговор
    А,добър ден! Какво прозрение, че САЩ са крадци и сготвиха Мадуро съвместно с венецуелци.

    11:29 04.01.2026

  • 11 Тръмп

    28 1 Отговор
    Тази вечер Делта Форс идва за Бойко Борисов и Шиши.

    Коментиран от #27

    11:30 04.01.2026

  • 12 ми тука?

    31 3 Отговор
    че ние тук сме в евро диктатура

    11:30 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тома

    29 3 Отговор
    Ега си анализатора щом смята кражбата на нефт от Либия Ирак а сега от Венецуела за демокрация

    Коментиран от #29

    11:30 04.01.2026

  • 15 Евтина манипулация

    21 1 Отговор
    Факти, айде като цитирате, да цитирате цялата фраза, а не избрана от вас част от нея, така се прави. Човекът казва, че никой диктатор не е защитен, но и никой суверен, а това е от съществено значение...

    11:30 04.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Този ,, диктатор,, Мадуро е избран със същите машини като нашият парламент.

    11:31 04.01.2026

  • 17 аз съм Венецуела

    17 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.арАК 🐱":

    Великите и достойните не играят подло.

    Коментиран от #26

    11:31 04.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Какво му е специфичното на нефта във Венесуела? Цяла Западна Европа го ползва?

    11:32 04.01.2026

  • 19 От вратовръзка към клуп

    15 1 Отговор
    Когато оправдаваш едно зло, то може да стане оправдание и за собствената ти смърт.

    11:33 04.01.2026

  • 20 Българин

    21 5 Отговор
    Нещата са много прости!
    Китай взема Азия, Африка и Австралия.
    Путин взема ивропата.
    За Тръмп остава Америка.
    И всеки ще прави, каквото реши в своята зона на подчинение! И няма никакво знчение, на кой му харесва и на кой не.
    За това Тръмп не се възмущава, колко хиляди укри е изпепилил Вовата вчера, и какви са условията в китайските фабрики. Всеки да си управлява неговите си територии в съответствие с интересите си.
    Силните ще управляват, слабите ще изпълняват! Няма да има игрички на димукрация, международно право, хуманизъм общочовешки ценности и всякакакво подобно лицемерии!
    Това е новият световен ред! Хората по света са доволни от него, защото той ни връща нормалността!

    11:33 04.01.2026

  • 21 Даниел

    13 2 Отговор
    Пределно ясно е,че случилото се е недопустимо в правния свят,но пък нямам нищо против да пусне и няколко хеликоптера към бг-то,че в партииния дом има много trash за извозване!

    11:33 04.01.2026

  • 22 А50

    9 1 Отговор
    Като цяло е прав човека

    11:33 04.01.2026

  • 23 Свободата е робство

    15 3 Отговор
    Робството е свобода!

    Правото на силния е над силата на правото.

    Пиратството и разбойничеството са най-върховната човешка ценност.

    11:33 04.01.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 10 Отговор
    АМИ НАШИЯ ДИКТАТОР МУНЧО ..................... НЕ Е ЛИ ЗАЩИТЕН , ПАZЯТ ГО ДВА ГОЛЕМИ "ЧЕРНИ" ДЖИПА ..................... ПЪЛНИ С 20 ДУШИ "БАШИБОЗУК" ..................... ФАКТ !

    11:34 04.01.2026

  • 25 Тодор Живков

    12 4 Отговор
    Другарю Божилов, предвидено е другарката Мачадо първо да спечели изборите, за да има криво ляво някаква легитимност! За целта отговорните другари от братското нам ЦРУ ще проведат избори на, които и родните политици ще завидят. Хич не вярвам петролните корпорации да се разбързат за инвестиции! Подозирам, че има още много мадуровци, склонни да правят пакости!

    11:34 04.01.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "аз съм Венецуела":

    коя е таз , велика и единствена световна сила , дет може да арестува БРИКС президенти?

    11:35 04.01.2026

  • 27 Пилот

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Делтафорс авиокомпания по вътрешните линии в щатите ли беше?

    11:36 04.01.2026

  • 28 Ае копейките

    4 15 Отговор
    БРИКС напечата ли вече валутата?Бункерният създаде ли многополюсен свят?

    Коментиран от #33

    11:37 04.01.2026

  • 29 Географ

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    Пропусна кражбата на нефта на Сирия. И те са си ситуирали държавата върху щатска територия и нефтът там е на щатите.

    11:38 04.01.2026

  • 30 Пич

    13 2 Отговор
    Този е невероятно умствено маломощен !!! Ми що не идат САЩ да отвлекат Урсула - от нея по голям диктатор няма ?! И цялата латинска Америка , и цялата Африка , и всички араби , и Израел , и Китай , и Северна Корея , и .......... въобще , този индивид чувал ли е , че има международно право...?!

    Коментиран от #35

    11:40 04.01.2026

  • 31 Цялата операция е предварително

    12 1 Отговор
    съгласована с предателски кръг около Маядуро. Никакви бойни действия срещу армията на Щатите в продължение на 4 месеца. Петата колона във Венецуела свърши работата. Парите са велико нещо, те изкушяват и дават път на предателството. От тази операция губят Китайците, а за Руснците , да си подбират приятелите. Порне една пушка да бе пукнала в продължение на 4 месеца. Нито една.
    Това напомня военната операция на Маргарет Татчър срещу Аржентина през 1882 година , къдета генералите и офицерите на Аржентина се оказаха възпитаници в Английските военни училища.
    Предателство срещу пари и обещана длъжност.
    Това са арабите и латиноамериканците.

    11:41 04.01.2026

  • 32 АГАТ а Кристи

    5 13 Отговор
    Другарят Мадуро не е диктатор !
    Както и другарите Путин и Ун !!!
    Това се отнася и за другарят кРАДЕВ , ако Господ Ленин му даде възможностите на гореспоменатите "другари"....

    11:41 04.01.2026

  • 33 БРИКС

    12 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ае копейките":

    Всяка страна в БРИКС си има собствена валута и 99% от сделките се извършват в национални валути, ако не ви е известно. Там са равноправни партньори, а не като у нас подмандатна територия на САЩ и урсулианците.

    Коментиран от #46

    11:44 04.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Международното

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    право е само за слабите страни! Русия спазва ли международното право?
    Америка спазвали го?
    Сега и китай ще си присвои Тайван!
    До тук с международното право!

    Коментиран от #38

    11:48 04.01.2026

  • 36 Ихаа, от страх изтриха!

    12 0 Отговор
    Споко, бе!

    Мишките, не бойте се!

    Само президентът на Куба Мигел Диас-Канел изрече великата истина, че САЩ извършиха държавен тероризъм.

    Нашият триморец, "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", не смее да се покаже!

    11:49 04.01.2026

  • 37 БОЦ - ко

    4 3 Отговор
    Си застана на мястото Мадуро,
    А именно - на Тръмп под к....о !

    11:51 04.01.2026

  • 38 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #35 от "Международното":

    Сори , но ще повторя , че паветниците сте маломощни в реториката !!! След като врещяхте че Путин потъпква международно право и трябва да бъде арестуван , трябва да мерите с еднакъв аршин , и сега да врещите че Тръмп потъпква международното право , и трябва да бъде арестуван !!! Като нямате ум да говорите - мълчете!!!

    Коментиран от #41, #42, #59

    11:52 04.01.2026

  • 39 Глупаци

    6 2 Отговор
    Мадуро, като искаше да анексира територии от Гвиана що не плакахте тогава, ами ревете сега за него...

    11:56 04.01.2026

  • 40 Така е... прав си

    7 1 Отговор
    Крайно време е...
    Петров и Боширов някоя нощ да събудят и хеликоптиризират европейския Мадуро/Зелю/..

    12:02 04.01.2026

  • 41 Подлогите на капитала

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пич":

    са малоумни във всяко едно отношение, а не само в реториката.

    От подлоги какво да очакваш?

    12:02 04.01.2026

  • 42 А че то

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пич":

    От къде ум в жълтопаветник...

    12:03 04.01.2026

  • 43 Алиту с двата куфара

    2 1 Отговор
    Нито пък крадливи псевдо банкери.
    Да не се разходиш и ти до Ню Йорк на американски разноски.

    12:06 04.01.2026

  • 44 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    4 1 Отговор
    БРАВО НАБОРЧЕ, НЕ ОЧАКВАХ ТАКЪВ "ПРАВДОПОДОБЕН" КОМЕНТАР, ПРИЯТНО СЪМ ИЗНЕНАДАН!

    12:09 04.01.2026

  • 45 Точен

    6 1 Отговор
    Слез Мадуро идва ред за Зеленски...

    12:09 04.01.2026

  • 46 койдазнай

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "БРИКС":

    А как държавите в БРИКС определят обменните курсове?

    12:12 04.01.2026

  • 47 сноу

    3 1 Отговор
    Ха таса-а...дойдохме си на думата дака-а...ама ти от доста години я шикалкавиш и се изоглавяш, но не смееш ясно с нея да боравиш...и авторитетни очилца ти сложихме ,и скъпо костюмче ти ушихме ,че експерт те кръстихме и дебела заплатка ти харизахме, все по старому си каканижеше и приказки на едра слама си разказваше...

    12:19 04.01.2026

  • 48 Гошо

    3 1 Отговор
    Хмммм, вижте му ушичките на тоя... От какъв произход ще да е?

    12:20 04.01.2026

  • 49 Павел Пенев

    3 2 Отговор
    Този експерт е обикновен дебил.

    12:20 04.01.2026

  • 50 n√Варна

    1 5 Отговор
    Все още сАветЦки вАзпитаници ръсят мозък и дават акъл, без нЕкой да ги е питАл!

    12:21 04.01.2026

  • 51 Милена

    6 2 Отговор
    Свидетели сме как една страна-Русия напада друга на нейната граница заради своята защита, заради чужди биолаборатории и избиването на хиляди мирни граждани от фашисткия режим. И е определяна от медиите като агресивна, терористична държава.

    Свидетели сме как Сащ постоянно нападат беззащитни страни, за да граби ресурсите им и това е освобождение, демократизиране, тяхно право, мирна инвазия..за благото на човечеството..

    В какъв оруевски свят живеем..!??

    12:23 04.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бай йордане набръчксй го тива под темето

    1 1 Отговор
    Ако те него напраеят както го праеят гражданската почва на другата сутрин мсчетето само ще влоши ситоацията и най важното мислиш като за бългурски слуги но там не е бългурия

    12:31 04.01.2026

  • 54 Булдог

    2 0 Отговор
    За Франко, Тито, Пиночет - нито дума!

    12:38 04.01.2026

  • 55 Име

    2 0 Отговор
    А какво е определението за "диктатура"? Кои са най-големите диктатори на Земята?!

    12:41 04.01.2026

  • 56 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ ОТПАДЪК

    12:48 04.01.2026

  • 57 До очилатия плужек

    1 1 Отговор
    И за предателите.

    12:49 04.01.2026

  • 58 бай Иван

    1 0 Отговор
    "Никой диктатор не е защитен"

    от друг много по силен диктатор хегемон

    12:51 04.01.2026

  • 59 Понимаеш?

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пич":

    Утьо, "малката" разлика, че няма даже и ранени, а при твоя идол има милиони загинали!

    12:55 04.01.2026

  • 60 Истината

    1 0 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    12:58 04.01.2026

