Кокичета цъфнаха в Смолян дни преди Коледа

Кокичета изненадаха жителите на Смолян, като разцъфтяха в градините още преди падането на първия сняг в града. Пролетните предвестници се появиха по-рано от обичайното вследствие на нетипично високите температури за месец декември, съобщи БНР.

Аномалията не се изчерпва само с кокичетата. Дни преди коледните празници, в някои дворове в областния град се забелязват и цъфтящи рози, което е крайно необичайно за планинския регион по това време на годината. Въпреки че през последните години се наблюдава тенденция първите пролетни цветя да поникват в края на декември, сегашният цъфтеж изпреварва дори тези променени срокове.

Зимната обстановка в региона остава оскъдна. Първата снежна покривка в Смолянска област се образува още в края на миналия месец, но тя се задържа само по високите части на планината.

Към момента естествен сняг може да се види единствено в района на връх Перелик. Любителите на зимните спортове ще трябва да разчитат на технологиите, тъй като по пистите в курорта Пампорово започват да се образуват бели петна благодарение на системата за изкуствено заснежаване.