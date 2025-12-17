Новини
България »
Кокичета цъфнаха в Смолян дни преди Коледа

Кокичета цъфнаха в Смолян дни преди Коледа

17 Декември, 2025 22:44 591 6

  • смолян-
  • кокиче-
  • кокичета-
  • рози-
  • сняг-
  • зима

Аномалията не се изчерпва само с кокичетата

Кокичета цъфнаха в Смолян дни преди Коледа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кокичета изненадаха жителите на Смолян, като разцъфтяха в градините още преди падането на първия сняг в града. Пролетните предвестници се появиха по-рано от обичайното вследствие на нетипично високите температури за месец декември, съобщи БНР.

Аномалията не се изчерпва само с кокичетата. Дни преди коледните празници, в някои дворове в областния град се забелязват и цъфтящи рози, което е крайно необичайно за планинския регион по това време на годината. Въпреки че през последните години се наблюдава тенденция първите пролетни цветя да поникват в края на декември, сегашният цъфтеж изпреварва дори тези променени срокове.

Зимната обстановка в региона остава оскъдна. Първата снежна покривка в Смолянска област се образува още в края на миналия месец, но тя се задържа само по високите части на планината.

Към момента естествен сняг може да се види единствено в района на връх Перелик. Любителите на зимните спортове ще трябва да разчитат на технологиите, тъй като по пистите в курорта Пампорово започват да се образуват бели петна благодарение на системата за изкуствено заснежаване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    2 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:46 17.12.2025

  • 2 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Нормално е за кокичета да цъфтят през декември, обикновено при дъждове след по-продължително засушаване. Приспособяване към околната среда.

    22:48 17.12.2025

  • 3 Ужас...

    4 2 Отговор
    това е края...

    22:59 17.12.2025

  • 4 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Цъфнали са, защото под тях са заровени тримата нагли дето милицията още не може да ги намери след като изчезнаха...

    23:00 17.12.2025

  • 5 Чувало се е

    2 0 Отговор
    Че ако нещо цъфне преди зимата,ще има яка зима,но то всичко се измени,явно топлофикация няма късмет да надуе сметките пък и формула няма....,а Европа я иска....формулата и други...та не се знае кога и къде какво ще се изсипе,но дано е за добро!

    23:03 17.12.2025

  • 6 Име

    3 2 Отговор
    Смолян го свързвам с препакетиран китайски боб .... Сега явно препакетират и китайски кокичета . Тия трябва да станат официална провинция на Китай

    23:11 17.12.2025

