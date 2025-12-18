Новини
България »
АПС и МЕЧ отиват за консултации при президента Румен Радев

18 Декември, 2025 06:08, обновена 18 Декември, 2025 05:44 451 3

  • апс-
  • меч-
  • румин радев-
  • президент-
  • консултации

Срещите са в 10.00 и 11.30 часа на Дондуков 2

АПС и МЕЧ отиват за консултации при президента Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Две от опозиционните партии ще се срещнат с президента в рамките на консултациите по съставяне на нов кабинет в 51-вото Народно събрание. В 10 часа Румен Радев ще приеме представителите на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“. За 11.30 часа на „Дондуков“ 2 е насрочена среща с МЕЧ.

"Дали има още живот в 51-вото Народно събрание, или да се отива директно на предсрочни парламентарни избори? Изборният кодекс има ли нужда от промяна? Виждате ли проблеми с удължителния закон за бюджета на фона на новата финансово-икономическа ситуация, която ни очаква от началото на следващата година?", попита Радев.

На тези въпроси на президента първи днес ще отговарят представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи", с чиято подкрепа в началото на годината беше сформиран настоящият кабинет в оставка. Няколко месеца по-късно АПС оттегли подкрепата си с мотива, че мнозинството развива модела на корупция и институционален произвол. Хората на Ахмед Доган поискаха оставката на кабинета и подкрепиха шестия вот на недоверие. Председателят на групата на АПС – Хайри Садъков:

"Ние всички трябва да си дадем своите ясни изводи какво поведение трябва да имаме в политиката оттук насетне всички, които сме на политическия терен."

Четвъртият ден на политически консултации продължава в 11:30 часа с представители на групата на "Морал, Единство, Чест". Лидерът на МЕЧ – Радостин Василев:

"В настоящото Народно събрание ние не виждаме възможност за преформулиране на управляващо мнозинство. МЕЧ няма да отстъпи от позиция, че правителство с Пеевски и с Борисов не можем да подкрепяме и да участваме в такова."

Очаква се консултациите при президента да приключат утре със среща с представители на "Величие".


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиян Проскубан Сокол

    0 1 Отговор
    Аз раздавам порциите.

    05:48 18.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    4 1 Отговор
    ДПС то станаха две партии.
    Освен турска вече има и циганска версия.
    На изборите пожелавам слука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И ще получат тиквеник със свинско.

    05:50 18.12.2025

  • 3 мечо

    0 1 Отговор
    резолтата е ясен да се варви на исбори да си имаме редовно правителство стига с тес консолтаци

    06:15 18.12.2025

