Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро

5 Януари, 2026 21:29 817 25

Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест срещу действията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро се проведе пред паметника на националния герой на Венецуела Симон Боливар в София, съобщи БНТ.

Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба.

Хората осъдиха действията на Доналд Тръмп във латиноамериканската държава и призоваха за зачитане на международното право.

"Кубинското правителство категорично осъжда тези действия и призовава за спазване на международното право и за преустановяване на заплахите, които поставят в опасност мира в района на Латинска Америка", коментира посланикът на Куба в България н. пр. Мариета Гарсия Хордан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 1 Отговор
    AMERICA FIRST! GREENLAND WE COME IN PEACE! ЕС защо не налага санкции?

    21:31 05.01.2026

  • 2 малко истински факти

    7 5 Отговор
    Мисирки.Ха ха хааааа "Разбирам комплексите на хората, които се смятат за по-умни от Бойко Борисов, а той вече 20 години ги управлява, но не мога да им помогна", коментира журналистът. - това изчерпва цялата тема за соросжурналите и ДБдрънкачките мисирски .

    21:31 05.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    БРАВО!

    21:31 05.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Ексклузивно! Американски самолети кръжат над Тихуана!

    Коментиран от #6

    21:32 05.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    УСЕТИХТЕ ЛИ, ЧЕ ПАРИТЕ ВИ НАМАЛЯХА ДВА ПЪТИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНИТЕ? СТАВАМЕ ТОТАЛ ЩЕТА!

    Коментиран от #11

    21:32 05.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    КЪДЕ Е ТОВА

    Коментиран от #9

    21:33 05.01.2026

  • 7 коминтерновци разни

    3 11 Отговор
    Пак некви комуноиднозаблудени и блуждаежоопиянени се жалват публично ... нищо ново .

    21:33 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мимоза Графинята

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    До езерето байкал....курорт

    Коментиран от #15

    21:38 05.01.2026

  • 10 аре

    3 9 Отговор
    Какви са тия безделници и безпризорници , дето нарушават общественото спокойствие , ай чиба.

    21:39 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    5 1 Отговор
    А Украинският парцал защо е ?

    Коментиран от #17, #20

    21:41 05.01.2026

  • 13 Венецуела е обявила мобилизация

    4 1 Отговор
    на въоръжените сили и военен режим, като някои важни предприятия са изцяло под контрол от военните.

    Коментиран от #19

    21:41 05.01.2026

  • 14 Мимоза Графинята

    1 2 Отговор
    Обектива се смее
    Осем милиона венецуелски мигрантос празнуват....
    Осем булгарбболиварци тъгуват

    21:42 05.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мимоза Графинята":

    Тихуана е главният и най-голям град в мексиканския щат Долна Калифорния. Тихуана е най-западният град на Латинска Америка. Населението на Тихуана е 1 410 700 жители! ЗАЩО МЕ ПОДВЕЖДАШ? ГОРЕ ДОЛУ КОЛКОТО ЛОМ!🤔

    21:42 05.01.2026

  • 16 марио

    0 2 Отговор
    Всичко мара втасала, та за мадуро се загрижила, няма лошо мадуро си е самият мадуро, струва си, но поне плакат за сметта на София да беше прибавила, ама явно си харесва боклука.

    21:42 05.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нннн

    7 1 Отговор
    Имало 4-милионен антиамерикански митинг в Каракас. НаШте медии мълчат... Информирайте ни, де!

    Коментиран от #21

    21:44 05.01.2026

  • 19 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Венецуела е обявила мобилизация":

    КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА! ОБОРА СИ ВЗЕ НЕГОВОТО!

    21:44 05.01.2026

  • 20 Ваша милост

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Фентанила от мехико
    Ще ви спаси от кошмарите

    21:46 05.01.2026

  • 21 Факти:

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Не можем ве, Сорос и Валенберг не дават.

    21:47 05.01.2026

  • 22 Днес Мадуро скоро и Путин

    2 2 Отговор
    На Бункерния плъх сигурно вече копаят бункер под бункера и цяла армия е ангажирана да го варди

    21:48 05.01.2026

  • 23 Приятел

    1 0 Отговор
    Написано от Веско Маринов. Бог да го прости!
    Мен дълго ме безпокоеше обстоятелството, че някои основни закони на природата биваха нарушавони при определени обстоятелства. Например, Първият Закон на Термодинамиката, известен като Закон за Запазване на Енергията. Оказва се, че дори един от основните закони на физиката, Теорията на Относителността на Айнштайн, е също формулиран по поръчка на Световните Банкери, с цел запазване на тяхната власт над човечеството. Това се смяташе за наука, въпреки че е базирано на измислен постулат (максималната скорост на светлината) и противоречи на Квантовата Механика. Още през 70-те години, великият български физик д-р Стефан Маринов доказва, че теорията на Айнштайн е фалшива. Той по-късно бе блъснат от седмия етаж на библиотека в Залцбург. Неговата книга е достъпна по Интернета. Долното видео на руски обяснява подробно как се стига до горната „теория”. Достатъчно е да гледате само първите 30 минути, щото по-късно започва известна руска пропаганда.

    21:49 05.01.2026

  • 24 Приятел

    1 0 Отговор
    Написано от Веско Маринов. Бог да го прости!
    Тъй-като нашето образование е превзето от агенти на същите Заговорници, в училищата се преподава фалшива наука. Моето мнение също е, че докато българските ученици не започнат да изучават кой е бил известен на Уол Стрийт в началото на 20-те години на миналия век като „Господарят на болшевиките”, нашите проблеми няма да престанат. Защо такива познания са критично важни за българските деца? Защото болшевиките, и тяхните лакеи, доведоха до избиване на цвета на българската нация, и така раздрусаха нейната култура, че камък върху камък не остана.

    21:51 05.01.2026

  • 25 Приятел

    1 0 Отговор
    Написано от Веско Маринов. Бог да го прости!
    От друга страна хубави новини – Заговорниците са уплашени! На тяхно събиране в Давос, Швейцария, Збигнйев Бжежински е изнесъл доклад, където твърди, че в момента протича процес на пробуждане, който няма прецедент в историята на човечеството. Също твърди, че ако не се вземат срочни мерки, има опасност структурата на властта в света да се промени. Този доклад е бил публикуван в една от официалните публикации на свързана организация.

    21:53 05.01.2026

