Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро

Протест срещу действията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро се проведе пред паметника на националния герой на Венецуела Симон Боливар в София, съобщи БНТ.
Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба.
Хората осъдиха действията на Доналд Тръмп във латиноамериканската държава и призоваха за зачитане на международното право.
"Кубинското правителство категорично осъжда тези действия и призовава за спазване на международното право и за преустановяване на заплахите, които поставят в опасност мира в района на Латинска Америка", коментира посланикът на Куба в България н. пр. Мариета Гарсия Хордан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:31 05.01.2026
2 малко истински факти
21:31 05.01.2026
3 Боруна Лом
21:31 05.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
21:32 05.01.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #11
21:32 05.01.2026
6 Боруна Лом
До коментар #4 от "Последния Софиянец":КЪДЕ Е ТОВА
Коментиран от #9
21:33 05.01.2026
7 коминтерновци разни
21:33 05.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мимоза Графинята
До коментар #6 от "Боруна Лом":До езерето байкал....курорт
Коментиран от #15
21:38 05.01.2026
10 аре
21:39 05.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
Коментиран от #17, #20
21:41 05.01.2026
13 Венецуела е обявила мобилизация
Коментиран от #19
21:41 05.01.2026
14 Мимоза Графинята
Осем милиона венецуелски мигрантос празнуват....
Осем булгарбболиварци тъгуват
21:42 05.01.2026
15 Боруна Лом
До коментар #9 от "Мимоза Графинята":Тихуана е главният и най-голям град в мексиканския щат Долна Калифорния. Тихуана е най-западният град на Латинска Америка. Населението на Тихуана е 1 410 700 жители! ЗАЩО МЕ ПОДВЕЖДАШ? ГОРЕ ДОЛУ КОЛКОТО ЛОМ!🤔
21:42 05.01.2026
16 марио
21:42 05.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нннн
Коментиран от #21
21:44 05.01.2026
19 Боруна Лом
До коментар #13 от "Венецуела е обявила мобилизация":КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА! ОБОРА СИ ВЗЕ НЕГОВОТО!
21:44 05.01.2026
20 Ваша милост
До коментар #12 от "Сатана Z":Фентанила от мехико
Ще ви спаси от кошмарите
21:46 05.01.2026
21 Факти:
До коментар #18 от "нннн":Не можем ве, Сорос и Валенберг не дават.
21:47 05.01.2026
22 Днес Мадуро скоро и Путин
21:48 05.01.2026
23 Приятел
Мен дълго ме безпокоеше обстоятелството, че някои основни закони на природата биваха нарушавони при определени обстоятелства. Например, Първият Закон на Термодинамиката, известен като Закон за Запазване на Енергията. Оказва се, че дори един от основните закони на физиката, Теорията на Относителността на Айнштайн, е също формулиран по поръчка на Световните Банкери, с цел запазване на тяхната власт над човечеството. Това се смяташе за наука, въпреки че е базирано на измислен постулат (максималната скорост на светлината) и противоречи на Квантовата Механика. Още през 70-те години, великият български физик д-р Стефан Маринов доказва, че теорията на Айнштайн е фалшива. Той по-късно бе блъснат от седмия етаж на библиотека в Залцбург. Неговата книга е достъпна по Интернета. Долното видео на руски обяснява подробно как се стига до горната „теория”. Достатъчно е да гледате само първите 30 минути, щото по-късно започва известна руска пропаганда.
21:49 05.01.2026
24 Приятел
Тъй-като нашето образование е превзето от агенти на същите Заговорници, в училищата се преподава фалшива наука. Моето мнение също е, че докато българските ученици не започнат да изучават кой е бил известен на Уол Стрийт в началото на 20-те години на миналия век като „Господарят на болшевиките”, нашите проблеми няма да престанат. Защо такива познания са критично важни за българските деца? Защото болшевиките, и тяхните лакеи, доведоха до избиване на цвета на българската нация, и така раздрусаха нейната култура, че камък върху камък не остана.
21:51 05.01.2026
25 Приятел
От друга страна хубави новини – Заговорниците са уплашени! На тяхно събиране в Давос, Швейцария, Збигнйев Бжежински е изнесъл доклад, където твърди, че в момента протича процес на пробуждане, който няма прецедент в историята на човечеството. Също твърди, че ако не се вземат срочни мерки, има опасност структурата на властта в света да се промени. Този доклад е бил публикуван в една от официалните публикации на свързана организация.
21:53 05.01.2026