Протест в София срещу действията на САЩ във Венецуела и съдебното преследване на президента Мадуро

Протест срещу действията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Мадуро се проведе пред паметника на националния герой на Венецуела Симон Боливар в София, съобщи БНТ.

Организатори са Асоциацията за приятелство България - Венецуела и Асоциацията за приятелство България - Куба.

Хората осъдиха действията на Доналд Тръмп във латиноамериканската държава и призоваха за зачитане на международното право.

"Кубинското правителство категорично осъжда тези действия и призовава за спазване на международното право и за преустановяване на заплахите, които поставят в опасност мира в района на Латинска Америка", коментира посланикът на Куба в България н. пр. Мариета Гарсия Хордан.