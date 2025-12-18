Почина един от най-великите родни спортисти и колекционер Боян Радев

На 83 години от този свят си отиде един от най-великите родни спортисти - двукратният олимпийски шампион в борбата Боян Радев.

Новината съобщи журналистът Иво Димитров в социалните мрежи.

"Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!", пише той.

Боян Радев е роден на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за „Спартак“-София. Двукратен олимпийски шампион.

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер. След като прекратява кариерата си той става най-големият меценат на изкуство в България. По мнението на специалисти неговата забележителна колекция с произведения на най-големите български художници няма равна на себе си.

Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала „Дарение Боян Радев“. В експозицията са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота.

Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.

Боян Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. Също така МОК му връчва „Трофей на президента“.

Международната федерация по борба го отличи със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Спортен клуб „Левски“ го е обявил за спортист №1 на ХХ век. Носител е на орден „Стара планина“, I степен.

Той дълги години беше български състезател по класическа борба в категория до 97 кг.

Носител е на орден "Стара планина" първа степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата "Златен век" огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата "Спорт и изкуство" на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (18 юни 2010), на почетния знак "Венец на победителя" на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др.

Обявен е за почетен гражданин на София през 2004 г.