Новини
България »
Почина един от най-великите родни спортисти и колекционер Боян Радев

Почина един от най-великите родни спортисти и колекционер Боян Радев

18 Декември, 2025 09:13, обновена 18 Декември, 2025 09:38 4 123 47

  • боян радев-
  • почина

Тъжна вест

Почина един от най-великите родни спортисти и колекционер Боян Радев - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 83 години от този свят си отиде един от най-великите родни спортисти - двукратният олимпийски шампион в борбата Боян Радев.

Новината съобщи журналистът Иво Димитров в социалните мрежи.

"Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!", пише той.

Боян Радев е роден на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за „Спартак“-София. Двукратен олимпийски шампион.

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер. След като прекратява кариерата си той става най-големият меценат на изкуство в България. По мнението на специалисти неговата забележителна колекция с произведения на най-големите български художници няма равна на себе си.

Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала „Дарение Боян Радев“. В експозицията са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота.

Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.

Боян Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. Също така МОК му връчва „Трофей на президента“.

Международната федерация по борба го отличи със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Спортен клуб „Левски“ го е обявил за спортист №1 на ХХ век. Носител е на орден „Стара планина“, I степен.

Той дълги години беше български състезател по класическа борба в категория до 97 кг.

Носител е на орден "Стара планина" първа степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата "Златен век" огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата "Спорт и изкуство" на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (18 юни 2010), на почетния знак "Венец на победителя" на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др.

Обявен е за почетен гражданин на София през 2004 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалко

    73 7 Отговор
    Отиде си един от най великите борци на България .Лека му пръст !!

    Коментиран от #19

    09:19 18.12.2025

  • 2 1234

    65 7 Отговор
    Един по един си отиват Големите - спортисти, треньори , учители, будители, поети...

    09:21 18.12.2025

  • 3 НАЙ ГОЛЕМИЯ

    54 6 Отговор
    ВЕЛИК БОРЕЦ ВЕЛИК БЪЛГАРИН БОГ ДА ГО ПРОСТИ ВЕЧНА МУ ПАМЕТ ПОКЛОН.

    09:24 18.12.2025

  • 4 шири

    46 2 Отговор
    Винаги ще го помним!Велик български спортист!

    09:27 18.12.2025

  • 5 НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ

    32 10 Отговор
    ОТДЕ Е ЗИМАЛ И КАК И С КАКВО ТИЯ НЕСМЕТНИ АРТЕФАКТИ......ЧУДЕСЕН ПРИМЕР ЧЕ НА ЧОВЕК МУ ТРЯАТ ЧИФТ НОВИ ОБУВКИ И КОСТЮМ ЗА ОТВЪДНОТО ДРУГОТО......

    Коментиран от #7, #13, #32

    09:32 18.12.2025

  • 6 50/50

    41 3 Отговор
    Един от най значимите знаци на България! Представете си какво са били за националното самочувствие на социалистическа България тези първи големи спортисти, от изкуството също, постигнали успехи на международно ниво! Боян Радев не просто е спечелил на тепиха! Направил го е безапелационно, помитайки именита конкуренция от доказани сили в борбата! Сребърният и бронзовият медалист са го понесли на раменете си!

    09:32 18.12.2025

  • 7 МДАМ

    29 6 Отговор

    До коментар #5 от "НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ":

    И защо не? Все пак оставя нещо след себе си. Другото е да живееш като добитък

    09:35 18.12.2025

  • 8 97 кг. това е категория свръх тежка,

    42 3 Отговор
    срещнах Боян Радев на Витошка преди 2/3 години, много остарял.
    Олимпийски Шампион два пъти в свръх тежка, класическа борба.
    Радетел за Българското Изкуство.
    Аполитичен, стои настрана от евтини политически изяви и настрана от политиката в България.
    Уважение към спортистът и човекът Боян Радев.

    Коментиран от #39

    09:36 18.12.2025

  • 9 Очевидец

    13 10 Отговор
    Голям борец , да почива в мир!!!
    ----Не знам защо...???
    Някой го наричаха , бащата на "червената мафия" в България???

    09:36 18.12.2025

  • 10 Сандо

    26 5 Отговор
    Един образец за това какво е истински МЪЖ !!!Тъжно е,че все по-рядко се срещат такива хора.

    09:36 18.12.2025

  • 11 Георгиев

    27 3 Отговор
    Да почива в мир!
    Всичките си пари вложи в дейности за България. И не успяха да го откраднат както стана с колекцията на Божков. Дари я на държавата и името си също.
    Дълбок поклон!

    Коментиран от #46

    09:37 18.12.2025

  • 12 Панайотов

    22 26 Отговор
    Отиде си бодигардът на Тодор Живков, крадецът на картини у основател на групировките. Заедно с приятеля му Любен Гоцев

    09:39 18.12.2025

  • 13 Ник. А

    19 13 Отговор

    До коментар #5 от "НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ":

    Откровена мутра, държеше на едно с другите мафиоти доста неща.Интересно дали сега ще си ги разпределят со кротце, со благо, или ще има кютеци 🧐

    09:40 18.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедо

    6 2 Отговор
    Пишеше ,че е в много тежка деменция ,живее в дом за хора с деменция и въобще не осъзнава вече света около себе си . Ме помни че е бил шампион ,както и не разпознава роднините си.

    Коментиран от #21

    09:46 18.12.2025

  • 16 Боян е велик Българин

    11 2 Отговор
    ВЕЛИК ! ВЕЧНА ПАМЕТ БРАТ !

    09:49 18.12.2025

  • 17 РЕАЛИСТ

    15 6 Отговор
    За починал или добро или нищо, но не беше цвете за мирисане. Рекетираше художници. Да споменем, що го подгони Бай Тошо и Боян Радев му се молеше за пенсия. Боян Радев карал кола пред мавзолея, когато беше забранено. Милиционер ги спира и му казва, че ме в разрешено. Боян Радев ревнал" Знаеш ли , кой съм аз" После хванал милиционера и подкарал колата. Така го влачил по жълтите павета. Та такъв бил този "велик" българин.

    Коментиран от #47

    09:52 18.12.2025

  • 18 Турбодизел

    19 2 Отговор
    Беше ни съсед. Природно адски як мъж. Естествено грубоват, бонвиван, но то кой не е грешен хеле пък на днешно време? Запомнил съм го с добро и с приказката "Ей момче, накрая ти остават само хубавите спомени от това, какво си си боднал на вилицата и на . Светла му памет. Изживя си живота както много от нас нямат смелост да направят.

    09:55 18.12.2025

  • 19 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "жалко":

    Бог да го прости..... Голям българин и човек....

    09:56 18.12.2025

  • 20 БеГемот

    12 6 Отговор
    Само не разбрах от де тоя човек имаше пари да купува и колекционира толкова скъпи вещи....не е от борбътъ...

    10:00 18.12.2025

  • 21 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо":

    Какво да кажа, освен че възрастните хора ги налягат и такива болести, без значение кой си какво си бил..... Не съм се интересувал точно последните години какво е било битието на Боян Радев, но за мен си остава един от големите българи....

    10:00 18.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мнение

    12 5 Отговор
    Бог да го прости. Беше крадец и далавераджия. Всички картини ги е откраднал, има оставени показания още от Дечко Узунов как Боян Радев краде от него. Време е МВР да върне картините на тези, от които са откраднати

    10:02 18.12.2025

  • 24 Сила

    14 3 Отговор
    Не знам за мутрите ( племенника му Бранко беше голям изрод ) и как е събирал колекцията си , но знам , че през 70 те години на миналия век при завръщане на държавна делегация от Виена другарите" дипломати " и разни партийни величия си донесли розови тоалетни чинии ( било хит на времето ) а охранителя Боян Радев си донесъл няколко картини на европейски художници ...факт !....Без коментар !!!

    10:05 18.12.2025

  • 25 Айде

    8 1 Отговор
    Светла му памет! Голям българин!

    10:07 18.12.2025

  • 26 Славен

    4 1 Отговор
    Българин !

    10:11 18.12.2025

  • 27 Леля Гошо

    6 1 Отговор
    Бог да го прости, велик борец, уникален характер, въпреки че не беше ангел небесен.

    Проява на лош вкус е да се допускат ободни коментари под вестта за кончината на когото и да било.

    10:12 18.12.2025

  • 28 жоро илиев пряко от ада

    9 2 Отговор
    Той откъде имаше пари, за да купува произведения на изкуството? Това е доста скъпо хоби. Едва ли е от пенсията за медалите.

    10:12 18.12.2025

  • 29 пииш

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "А , дано !":

    вустатахти

    10:13 18.12.2025

  • 30 чудна работа.

    7 2 Отговор
    Значи за едни е меценат,а другите,иманярите са за затвора?Е,това не моем го разбра.На Черепа защо му конфискуваха колекцията,а на този каруцар,не?Коментара ми няма общо с медалите.Човек се ражда такъв какъвто е.С таланта си.По същата причина не се раждат и нови Паганини или Моцарт.Този пак много живя след погълнатите алкохол и пури.Една пура струва 100долара!

    Коментиран от #42

    10:14 18.12.2025

  • 31 Великите от СОЦА

    3 1 Отговор
    Спортисти артисти един по един си отиват. БЛАГОДАРИМ ТИ БАТЕ БОЯНЕ ГОЛЯМ БЪЛГАРИН КАКТО ВСИЧКИ ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ. СВЕТЛА ТИ ПАМЕТ И АКО ГРЕШКИ ИМАШ НЕГА ГОСПОД ТИ ПРОСТИ.

    10:14 18.12.2025

  • 32 всичко

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ":

    отнето от иманяри, и картини от починали големи художници,не са отивали при наследници А се трупаха от ,,борчетата ,,на склад при ГОЛЕМИЯ БОРЕЦ и това бяха предмети лично на фамилия живкови Да си голям борец си има предимства ,но определено и задължения,А Всички си спомняме годините на борчетата които унищожиха демокрацията та до днес

    10:15 18.12.2025

  • 33 незнайко

    4 0 Отговор
    Сега се очаква делба на наследството от Галя и Боян неговите деца !

    10:15 18.12.2025

  • 34 И той, както и Вежди

    5 2 Отговор
    Беше неприлично богат и ламтеше за още, като баба Лили Иванова!
    Победите са си победи!

    Коментиран от #36

    10:19 18.12.2025

  • 35 гражданин

    4 3 Отговор
    рекетирал, дерибействал, бил аполитичен, видиш ли, но пък бил в лични отношения и осигурявал защитата на Първия човек и де факто диктатор в държавата, типична история от комунистическо време, сега трябва да плачем за него, да му приберат всички картини и ценни вещи, на него и семейството му, не само тези дето е дарил, а и останалите

    Коментиран от #38

    10:20 18.12.2025

  • 36 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "И той, както и Вежди":

    Кой си ти бе невзрачна мишко?

    10:21 18.12.2025

  • 37 Избирател

    6 1 Отговор
    Да сложим КРАЙ на глезлювците студенти, преподаватели в университети и учители и да ги ЗАДЪЛЖИМ да вземат участие в избирателните комисии във всяко населено място за да се вдигне нивото (като най прогресивната и образована страна на обществото) и да се гарантира максимално честноста на изборите!

    10:21 18.12.2025

  • 38 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "гражданин":

    Окачи се на клон бе еерас некадърен

    10:22 18.12.2025

  • 39 така де

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "97 кг. това е категория свръх тежка,":

    на витошка съм го виждал в сладкарница Най вероятно си беше неговата ,и ДА беше преди 20 г и пак не беше много млад . ЗДРАВ КОРЕН. БРАВО

    10:22 18.12.2025

  • 40 Помня как Боян Радев

    4 0 Отговор
    с ударена лява ръка победи японеца ..световен шампион в Токио.
    Японецът го вдигна и го разнасяше на арената, а всички зрители станаха да го аплодират на крака
    Велик българин !

    10:25 18.12.2025

  • 41 Жалко, лешоядите кръжат

    4 1 Отговор
    Радев и Божков бяха пазители и реставратори на българските съкровища. Божков демонстративно и нагло го обраха, сега колекцията на Радев е на път.

    10:26 18.12.2025

  • 42 НЕзнаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "чудна работа.":

    нали, на черепа му конфискуваха артефакти оценени за 2 милиарда евра и то от интерпол и изнесени в гърция СЕГА ГЪРЦИЯ ПРЕТЕНДИРА ЗА ТЯХ а черепа още на другия ден прати българите да палят софия ,беше 1 октомври помниш нали

    10:27 18.12.2025

  • 43 до журналиста Иво

    3 1 Отговор
    И на какво те научи един човек без каквото и да е образование бе Иво,че ми стана интересно?Как е придобил национални ценности на изкуството,когато в България нямаше пазар на такива.Малкото фалшификати се продаваха единствено чрез магазините на СБХ.И как този човек е поне полковник от ДС когато не знае дори българската азбука,не визирам златното сечение.Гонзо спрямо този каруцар е академик!

    10:32 18.12.2025

  • 44 Тома

    0 0 Отговор
    Уникален спортист, уникален човек!
    Нека почива в мир!

    10:38 18.12.2025

  • 45 А от къде пари за колекциите?

    1 0 Отговор
    По бай Тошово време беше шофьор в посолството във Виена.Как ли стават тия работи?

    10:39 18.12.2025

  • 46 Жулиен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георгиев":

    Какви пари?Колко трудов стаж има и къде?Освен Волга и парични награди,има и малко присъствие в посолството във Виена и охрана на Живков.Но те са нищо и временни защото и за там се изисква малко мозък.Та откъде ги имаше тези пари,ако не е тайна?

    10:41 18.12.2025

  • 47 д-а-а!Така беше.

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Велик каруцар.Защо обаче други олимпийци не притежават и картичка,не картина.Този обикаляше известните художници по ателиетата и се избираше картини без да им плати и стотинка.Това е истината.Нагла селска мутра.

    10:49 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове