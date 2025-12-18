Почина един от най-великите родни спортисти и колекционер Боян Радев

На 83 години от този свят си отиде един от най-великите родни спортисти - двукратният олимпийски шампион в борбата Боян Радев.
Новината съобщи журналистът Иво Димитров в социалните мрежи.
"Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!", пише той.
Боян Радев е роден на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за „Спартак“-София. Двукратен олимпийски шампион.
Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер. След като прекратява кариерата си той става най-големият меценат на изкуство в България. По мнението на специалисти неговата забележителна колекция с произведения на най-големите български художници няма равна на себе си.
Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала „Дарение Боян Радев“. В експозицията са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.
Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота.
Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.
Боян Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. Също така МОК му връчва „Трофей на президента“.
Международната федерация по борба го отличи със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Спортен клуб „Левски“ го е обявил за спортист №1 на ХХ век. Носител е на орден „Стара планина“, I степен.
Той дълги години беше български състезател по класическа борба в категория до 97 кг.
Носител е на орден "Стара планина" първа степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата "Златен век" огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата "Спорт и изкуство" на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен (18 юни 2010), на почетния знак "Венец на победителя" на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др.
Обявен е за почетен гражданин на София през 2004 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жалко
Коментиран от #19
09:19 18.12.2025
2 1234
09:21 18.12.2025
3 НАЙ ГОЛЕМИЯ
09:24 18.12.2025
4 шири
09:27 18.12.2025
5 НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ
Коментиран от #7, #13, #32
09:32 18.12.2025
6 50/50
09:32 18.12.2025
7 МДАМ
До коментар #5 от "НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ":И защо не? Все пак оставя нещо след себе си. Другото е да живееш като добитък
09:35 18.12.2025
8 97 кг. това е категория свръх тежка,
Олимпийски Шампион два пъти в свръх тежка, класическа борба.
Радетел за Българското Изкуство.
Аполитичен, стои настрана от евтини политически изяви и настрана от политиката в България.
Уважение към спортистът и човекът Боян Радев.
Коментиран от #39
09:36 18.12.2025
9 Очевидец
----Не знам защо...???
Някой го наричаха , бащата на "червената мафия" в България???
09:36 18.12.2025
10 Сандо
09:36 18.12.2025
11 Георгиев
Всичките си пари вложи в дейности за България. И не успяха да го откраднат както стана с колекцията на Божков. Дари я на държавата и името си също.
Дълбок поклон!
Коментиран от #46
09:37 18.12.2025
12 Панайотов
09:39 18.12.2025
13 Ник. А
До коментар #5 от "НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ":Откровена мутра, държеше на едно с другите мафиоти доста неща.Интересно дали сега ще си ги разпределят со кротце, со благо, или ще има кютеци 🧐
09:40 18.12.2025
15 Дедо
Коментиран от #21
09:46 18.12.2025
16 Боян е велик Българин
09:49 18.12.2025
17 РЕАЛИСТ
Коментиран от #47
09:52 18.12.2025
18 Турбодизел
09:55 18.12.2025
19 Европеец
До коментар #1 от "жалко":Бог да го прости..... Голям българин и човек....
09:56 18.12.2025
20 БеГемот
10:00 18.12.2025
21 Европеец
До коментар #15 от "Дедо":Какво да кажа, освен че възрастните хора ги налягат и такива болести, без значение кой си какво си бил..... Не съм се интересувал точно последните години какво е било битието на Боян Радев, но за мен си остава един от големите българи....
10:00 18.12.2025
23 Мнение
10:02 18.12.2025
24 Сила
10:05 18.12.2025
25 Айде
10:07 18.12.2025
26 Славен
10:11 18.12.2025
27 Леля Гошо
Проява на лош вкус е да се допускат ободни коментари под вестта за кончината на когото и да било.
10:12 18.12.2025
28 жоро илиев пряко от ада
10:12 18.12.2025
29 пииш
До коментар #22 от "А , дано !":вустатахти
10:13 18.12.2025
30 чудна работа.
Коментиран от #42
10:14 18.12.2025
31 Великите от СОЦА
10:14 18.12.2025
32 всичко
До коментар #5 от "НЕЩО ЗА СЛУХОВЕТЕ":отнето от иманяри, и картини от починали големи художници,не са отивали при наследници А се трупаха от ,,борчетата ,,на склад при ГОЛЕМИЯ БОРЕЦ и това бяха предмети лично на фамилия живкови Да си голям борец си има предимства ,но определено и задължения,А Всички си спомняме годините на борчетата които унищожиха демокрацията та до днес
10:15 18.12.2025
33 незнайко
10:15 18.12.2025
34 И той, както и Вежди
Победите са си победи!
Коментиран от #36
10:19 18.12.2025
35 гражданин
Коментиран от #38
10:20 18.12.2025
36 Ха ХаХа
До коментар #34 от "И той, както и Вежди":Кой си ти бе невзрачна мишко?
10:21 18.12.2025
37 Избирател
10:21 18.12.2025
38 Ха ХаХа
До коментар #35 от "гражданин":Окачи се на клон бе еерас некадърен
10:22 18.12.2025
39 така де
До коментар #8 от "97 кг. това е категория свръх тежка,":на витошка съм го виждал в сладкарница Най вероятно си беше неговата ,и ДА беше преди 20 г и пак не беше много млад . ЗДРАВ КОРЕН. БРАВО
10:22 18.12.2025
40 Помня как Боян Радев
Японецът го вдигна и го разнасяше на арената, а всички зрители станаха да го аплодират на крака
Велик българин !
10:25 18.12.2025
41 Жалко, лешоядите кръжат
10:26 18.12.2025
42 НЕзнаеш
До коментар #30 от "чудна работа.":нали, на черепа му конфискуваха артефакти оценени за 2 милиарда евра и то от интерпол и изнесени в гърция СЕГА ГЪРЦИЯ ПРЕТЕНДИРА ЗА ТЯХ а черепа още на другия ден прати българите да палят софия ,беше 1 октомври помниш нали
10:27 18.12.2025
43 до журналиста Иво
10:32 18.12.2025
44 Тома
Нека почива в мир!
10:38 18.12.2025
45 А от къде пари за колекциите?
10:39 18.12.2025
46 Жулиен
До коментар #11 от "Георгиев":Какви пари?Колко трудов стаж има и къде?Освен Волга и парични награди,има и малко присъствие в посолството във Виена и охрана на Живков.Но те са нищо и временни защото и за там се изисква малко мозък.Та откъде ги имаше тези пари,ако не е тайна?
10:41 18.12.2025
47 д-а-а!Така беше.
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Велик каруцар.Защо обаче други олимпийци не притежават и картичка,не картина.Този обикаляше известните художници по ателиетата и се избираше картини без да им плати и стотинка.Това е истината.Нагла селска мутра.
10:49 18.12.2025