Почина журналистът Николай Стефанов

6 Януари, 2026 18:12

Преди да поеме ръководна функция, той постъпва в медията през 1984 година като редактор в международния отдел

Българската журналистика загуби едно от своите емблематични имена. На 75-годишна възраст почина Николай Стефанов, дългогодишен журналист и ръководител в едни от най-тиражните печатни издания у нас. Тъжната вест съобщиха колегите му от вестник "Труд".

Стефанов, който остави трайна следа в професията, е издъхнал днес, оставяйки след себе си спомена за висок професионализъм и отдаденост на словото.

Николай Стефанов заемаше отговорния пост на първи заместник-главен редактор на вестник "Труд" в един от най-динамичните периоди за българския печат – между 1994 и 2000 година. Това е времето, в което вестникът достига рекордни тиражи и има ключово влияние върху обществено-политическия живот в страната. Преди да поеме ръководна функция, той постъпва в медията през 1984 година като редактор в международния отдел, където демонстрира широка ерудиция и познаване на световните процеси.

Роден е на 27 март 1950 година в село Калотина, Софийско. Образованието му е солидно – възпитаник е на елитната Английска гимназия в София, а по-късно завършва и специалност "Журналистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Кариерата му започва през 1974 година като репортер във вестник "Земеделско знаме", където работи три години. Професионалната му биография включва и период като екскурзовод в "Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.), след което се завръща в медиите като редактор във вестник "Учителско дело" (1981-1984 г.).

Поклонението пред тленните останки на Николай Стефанов ще се състои този петък, 9 януари, от 12:00 часа на Централните софийски гробища.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    5 8 Отговор
    не е издържал на превалутирането и на хубавия демократичен живот

    Коментиран от #2

    18:14 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чудесно

    8 0 Отговор
    Абе Венци, абе пиянде, колега ти е бил човека, не след дълго ще го последваш. Не можа ли да му пуснеш една снимка. Само свещичката ли заслужаваше твоят колега? Всичката ти работа толкова.

    18:28 06.01.2026

  • 4 под червеното знаме

    5 0 Отговор
    В "онези"времена в елитните английски гимназии приемаха само деца на партийния елит и АБпФК.Много трудно приемаха но и се учеше здраво.Езиците бяха прозореца към света.Тогава интернет нямаше.

    Коментиран от #5

    18:41 06.01.2026

  • 5 Клетва

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "под червеното знаме":

    ...Абе спомням си...всякаш бе нещо бе ,като ,,,Вчера" де се...клехме...

    19:08 06.01.2026

