Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов

21 Декември, 2025 17:43 1 244 3

  • георги смиленов-
  • оператор-
  • режисьор-
  • почина

Близо 15 години е бил кореспондент на Българската национална телевизия от Варна

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 93-годишна възраст почина Георги Смиленов – оператор, режисьор, писател-документалист и краевед, чийто живот беше свързан с културата и историята на Варна. Това съобщи БНТ.

Близо 15 години е бил кореспондент на Българската национална телевизия от Варна.

Продължава работа като оператор и режисьор в Регионалния телевизионен център на БНТ.

Автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна.

Има повече от 250 публикации в местния и столичния печат.

Автор на книги, сред които „Съновидения от Стара Варна“ и „Светлини от сцената“.

Духовното му наследство включва паметта на града, старата архитектура, историята на варненските културни институции. Носител на награда „Варна“ в категорията кино и телевизионни филми.

Сред колегите си остава пример за журналистическа честност и отдаденост на работата.

Екипът на БНТ изказва съболезнования на семейството и близките на Георги Смиленов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гил бейтс

    2 0 Отговор
    тоя май сме го изтървали по ковидарско ваксинационно време

    18:02 21.12.2025

  • 2 мнение

    0 0 Отговор
    как да не завидиш - 40 години пенсионер

    18:24 21.12.2025

  • 3 добра възраст

    0 0 Отговор
    Ето какво може да се постигне с добри дела и смилянски боб.

    18:38 21.12.2025

