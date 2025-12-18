Радостин Василев: Ще търсим широко обединение срещу модела "Борисов- Пеевски"

Размяната на реплики, а после и физически сблъсък между Гюнай Далоолу и Радостин Василев доведе до прекъсване на заседанието на парламента вчера

Лидерът на МЕЧ обясни в студиото на bTV, че е бил заплашван от Далоолу.

„Нелицеприятни думи и нецензурни летяха в моя посока. Не искам да ги повтарям, не са подходящи за широка публика. Основното е, че той заплашваше мен и семейството ми, каза, че ще ни се случат лоши неща. Надвеси се над мен, обиди ме, заплаши ме и се наложи да го отстраня“, обясни Василев.

Той добави, че на записи в НС може да се чуе какво му е говорено от депутата на ДПС - НН.

Василев заяви още, че в парламента има депутати, които, според него, не владеят български език достатъчно добре, за да изпълняват законодателна дейност. От думите му стана ясно, че конфликтът ескалирал именно след негови публични изказвания по темата.

„Той не е доволен от мое интервю, в което казвам, че има неграмотни депутати, като това изказване стана на фона на негова снимка. Такива хора нямат място според мен и според нас в парламента. Хора, които дори не говорят правилно, камо ли да се изказват, да четат или да са нормотворци“, каза още Василев.

Лидерът на МЕЧ използва остри квалификации по адрес на опонентите си от ДПС - НН и заяви, че „ще се борят с модела“ дори с „физическа саморазправа“.

„Истината е, че неграмотна, гадна, долна, измет е заринала парламента и институциите, и тя трябва да бъде изрината дори с физическа саморазправа. Това е безизходността, към която сме изправени заради липсата на справедливост. Цялото българско общество е жертва“, заяви още Василев.

В разговора беше припомнен и друг случай – напрежение около заснемане по време на протест, при който Василев е обвиняван, че е реагирал агресивно към човек, снимащ с телефон.

Лидерът на МЕЧ обясни, че е помолил въпросния мъж да спре да го снима няколко пъти и спомена, че той не е журналист.

С него имаме история отпреди месец, направи провокации на наше събитие, с компрометиращи снимки и изопачи информацията. Имам право да не искам да бъда сниман и помолих няколко пъти“, добави Василев.

Позиции за избори, машинно гласуване и президентски консултации

Радостин Василев заяви, че според МЕЧ изборите трябва да са в по-благоприятен период, като посочи началото на април като възможен вариант. По темата за изборния процес той настоя за изцяло машинно гласуване със съществуващите устройства.

Василев коментира и предстоящите срещи при президента, като каза, че формацията му ще търси „широко обединение“ срещу „модела Борисов–Пеевски“ и добави, че вижда президента като потенциален партньор в тази посока.

„Чакаме го на терена“, заяви лидерът на МЕЧ.

По външнополитически теми той заяви позиции, като водещата определи като разминаващи се с общата линия на ЕС, включително по отношение на войната в Украйна и процеса по присъединяване към еврозоната.

„Ние не поставяме европейската идентичност на България под въпрос. Ние не сме „Възраждане“, но имаме една умерена консервативна линия, която балансира между интересите и поставя българския интерес на първо място.“, заяви Василев.