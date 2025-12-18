Новини
Радостин Василев: Ще търсим широко обединение срещу модела "Борисов- Пеевски"

18 Декември, 2025 09:29

Чакаме президента Радев на терен, каза още лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: Ще търсим широко обединение срещу модела "Борисов- Пеевски" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Размяната на реплики, а после и физически сблъсък между Гюнай Далоолу и Радостин Василев доведе до прекъсване на заседанието на парламента вчера

Лидерът на МЕЧ обясни в студиото на bTV, че е бил заплашван от Далоолу.

„Нелицеприятни думи и нецензурни летяха в моя посока. Не искам да ги повтарям, не са подходящи за широка публика. Основното е, че той заплашваше мен и семейството ми, каза, че ще ни се случат лоши неща. Надвеси се над мен, обиди ме, заплаши ме и се наложи да го отстраня“, обясни Василев.

Той добави, че на записи в НС може да се чуе какво му е говорено от депутата на ДПС - НН.

Василев заяви още, че в парламента има депутати, които, според него, не владеят български език достатъчно добре, за да изпълняват законодателна дейност. От думите му стана ясно, че конфликтът ескалирал именно след негови публични изказвания по темата.

„Той не е доволен от мое интервю, в което казвам, че има неграмотни депутати, като това изказване стана на фона на негова снимка. Такива хора нямат място според мен и според нас в парламента. Хора, които дори не говорят правилно, камо ли да се изказват, да четат или да са нормотворци“, каза още Василев.

Лидерът на МЕЧ използва остри квалификации по адрес на опонентите си от ДПС - НН и заяви, че „ще се борят с модела“ дори с „физическа саморазправа“.

„Истината е, че неграмотна, гадна, долна, измет е заринала парламента и институциите, и тя трябва да бъде изрината дори с физическа саморазправа. Това е безизходността, към която сме изправени заради липсата на справедливост. Цялото българско общество е жертва“, заяви още Василев.

В разговора беше припомнен и друг случай – напрежение около заснемане по време на протест, при който Василев е обвиняван, че е реагирал агресивно към човек, снимащ с телефон.

Лидерът на МЕЧ обясни, че е помолил въпросния мъж да спре да го снима няколко пъти и спомена, че той не е журналист.

С него имаме история отпреди месец, направи провокации на наше събитие, с компрометиращи снимки и изопачи информацията. Имам право да не искам да бъда сниман и помолих няколко пъти“, добави Василев.

Позиции за избори, машинно гласуване и президентски консултации

Радостин Василев заяви, че според МЕЧ изборите трябва да са в по-благоприятен период, като посочи началото на април като възможен вариант. По темата за изборния процес той настоя за изцяло машинно гласуване със съществуващите устройства.

Василев коментира и предстоящите срещи при президента, като каза, че формацията му ще търси „широко обединение“ срещу „модела Борисов–Пеевски“ и добави, че вижда президента като потенциален партньор в тази посока.

„Чакаме го на терена“, заяви лидерът на МЕЧ.

По външнополитически теми той заяви позиции, като водещата определи като разминаващи се с общата линия на ЕС, включително по отношение на войната в Украйна и процеса по присъединяване към еврозоната.

„Ние не поставяме европейската идентичност на България под въпрос. Ние не сме „Възраждане“, но имаме една умерена консервативна линия, която балансира между интересите и поставя българския интерес на първо място.“, заяви Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пенчо

    24 9 Отговор
    Айде стига с тази гофрета!

    09:30 18.12.2025

  • 2 ЕлСмешнико

    31 15 Отговор
    ти ли бе, нагла мутра ще бори мутрите ......

    09:30 18.12.2025

  • 3 Не съм му фен

    32 11 Отговор
    Но вчера ме накефи

    09:30 18.12.2025

  • 4 Гост

    22 6 Отговор
    ,,СКЕЧОВЕТЕ,, за ,,ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ,, продължават...

    09:34 18.12.2025

  • 5 Ццц

    28 3 Отговор
    Жълти зъбки и нерви лабави...нали щяхте да ги тествате преди да започнат да законодателстват? Парламентът ни заприлича на украинското президентство - пълен е с дрогирани палячовци.

    09:36 18.12.2025

  • 6 Трол

    21 3 Отговор
    Г-н Василев е подготвил десетки каратисти срещу модела Борисов-Пеевски.

    09:36 18.12.2025

  • 7 искам

    15 6 Отговор
    нокаути

    09:36 18.12.2025

  • 8 Спрете го

    27 10 Отговор
    този психично болен човек. И всички
    бъдещи депутати на психотест. Остана и лудите да са в парламента,за тях има други заведения за лекуване

    Коментиран от #25

    09:36 18.12.2025

  • 9 фаесдве

    23 5 Отговор
    Руди Скеча, свинята Шишко го е напазарувал с целия му катун. Този напазаруван Плевенски циганин успешно излъга на предните избори много народ че ще се бори с мафията, но 10 месеца маскареше по поръчка Ивелин Михайлов и Величие. ТАкъв е и този "борец". Дадоха му някои лев и както приляга на всеки циганин, Руди си купи ново БМВ със МР-3. На другите избори за този глупав циганин ще гласуват само Просташки и милиционера Радул, ако не се е напил с бири в съседната кръчма. Слава на Господ Иисус Христос, бързо си показа "лъжливите зъбки" Руди. Ще гледаш парламента по телевизията напазаруван Плевенски циганин.

    09:37 18.12.2025

  • 10 БСТ

    11 22 Отговор
    Евала пич ще гласувам за теб !

    09:38 18.12.2025

  • 11 Играч

    15 3 Отговор
    На онзи черен "болярин" интелектът му е изписан на лицето, няма нужда да му търсиш дипломите. Василев правилно се е позиционирал, да обира обърканите в представите си за европейско, българско, интереси, на тях малко им трябва, за да го подкрепят, а са предимно млади хора.

    09:38 18.12.2025

  • 12 МДАМ

    21 2 Отговор
    Гамен търси нископлатени лумпени с опит.

    09:38 18.12.2025

  • 13 Въй

    16 1 Отговор
    Ще търсиш баба си!

    09:39 18.12.2025

  • 14 Заплатите на федералните депутати в Белг

    13 0 Отговор
    Заплатите на федералните депутати в Белгия ще бъдат замразени за следващите четири години

    09:43 18.12.2025

  • 15 ФЕЙК - либераст

    9 2 Отговор
    Парламента е претъпкан с високоинтелектуални депутати минали през 3-4 партии, с най- малко толкова дипломи /Сачева - с 14/ владеещи по толкова езика като Делян Делян, Бойко Бойко, Маноил Маноил, Байрам Байрам, Атанас Атанас, Йордан Йордан, Драгомир Драгомир, Оглу Оглу и още 232 подобни на тях!

    09:44 18.12.2025

  • 16 Абе

    5 7 Отговор
    Браво на МЕЧ но без Роксана на изборите,че говора е малко

    09:45 18.12.2025

  • 17 В Парламента трябва да има задължителен

    7 12 Отговор
    Функционален Тест по следните предмети:
    1. Български Език
    2. Турски Език
    3. Английски Език
    4. Математика
    5.Логика
    6. Химн на България

    Повтарям, Функционален тест, не някой си да размахва некви тапии, купени с наши пари!
    Без Осми Клас, никакви Парламентаристи!

    Въпрос: тоя примат Гюнай Далоолу от НН знае ли на изуст Химна на България, може ли да говори и пише на Български, може ли да говори и пише на Турски, може ли да смята по математика и да аргументира логически, владее ли устно и писмено Английски език?

    Или само може да стиска юмруци и да напада на Парламентаристи които не очакват брутална физическа разправа?

    Уважение за Радостин Василев,
    Слава и Меч.🇧🇬

    09:45 18.12.2025

  • 18 българин

    7 0 Отговор
    търсели широка ама реално само с една партия възраждане хахаха

    09:48 18.12.2025

  • 19 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    18 1 Отговор
    Е САМОВЛЮБЕН И СБОЛНО ЕГО.

    09:49 18.12.2025

  • 20 Предложение

    16 1 Отговор
    По-добре да потърсиш медецинска помощ.

    09:52 18.12.2025

  • 21 Хехе

    12 2 Отговор
    И къде ще го търсите това обединение? На някой турнир по карате или ММА?

    09:52 18.12.2025

  • 22 Абе льольо

    15 1 Отговор
    Къде си тръгнал с един файтон идиоти да ставаш фактор,само се ежиш като японско петле докато некъде не изядеш една гора бой.

    09:58 18.12.2025

  • 23 Промяна

    13 2 Отговор
    ТОЗИ БОЖКОВ ГЕЛ ЩЯЛ ИСКАЛ ДА УПРАВЛЯВА ТОВА Е НАЙ ГОЛЯМАТА ПОДИГРАВКА С ДЪРЖАВАТА НИ

    09:59 18.12.2025

  • 24 123

    1 6 Отговор
    А дано .

    09:59 18.12.2025

  • 25 Герп боклуци

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Спрете го":

    Трябва и тест за интелигентност, както и тест за владеене на Български език, а в повечето случаи и психотест

    10:02 18.12.2025

  • 26 Радо Гела

    5 0 Отговор
    Чакаме да видим кого да натепаме или изнудиме.

    10:22 18.12.2025

  • 27 ЗАПОЧНА ДА МИ ХАРЕСВАШ

    2 0 Отговор
    Мисли особено ДЕЙСТВИЯТА ТИ СА ДОБРИ.

    10:24 18.12.2025

  • 28 Истината

    3 0 Отговор
    Мутрата я видяхме а Радев на терена ...като си намери ръкавиците но с халосни удари ала махалата много бой ще ядеш

    10:26 18.12.2025

  • 29 Егати и широкото обединение ще е това🙊

    3 0 Отговор
    Това широко обединение аковлезе в парламента, вътре ще има кютек като пияни тираджии в селска кръчма🙈

    10:27 18.12.2025

  • 30 МВР служител

    3 1 Отговор
    Какво обединение, какви пет лева. За това, че служителите на ДАНС и прокуратурата прибират заплати по 30 бона и се правят, че не виждат очевадната злоупотреба с непозволена власт на Пеевски Борисов и техните метастази, трябва ние да се обединяваме и да им вършим работата

    10:29 18.12.2025

  • 31 Б. Методиев. Б

    2 1 Отговор
    Аз съм се скрил в зайчарника, този е опасен, гледа лошо и налита на бой, имам кръвно и няма да участвам вече в представлението, отивам в Барселона на лечение.

    10:30 18.12.2025

  • 32 Кафе

    2 1 Отговор
    Утайка си утайка

    Коментиран от #38

    10:30 18.12.2025

  • 33 Кубрат

    1 0 Отговор
    Очаквам с голям интерес поредицата от боксови мачове между Цончо и Божанков, или между Сачева и Байрям Байрям... супер тежка категория.

    10:34 18.12.2025

  • 34 Мнение

    1 2 Отговор
    Много балансиран и много хубаво говори.Хейтарите говорят глупости .

    10:36 18.12.2025

  • 35 Внимавайте

    1 0 Отговор
    Това комплексарите са най опасни ,за хората около тях.Нека тези който го избраха да имат обица на ухото.

    10:49 18.12.2025

  • 36 Емигрант

    0 0 Отговор
    Това е правилното решение срещу мутрите, мафията и многолюдното просташко и чалгарско население в овчата кошара !

    10:54 18.12.2025

  • 37 Остап Бендер

    0 0 Отговор
    Ще има широко обединение и огромна подкрепа в полза на Пеевски от интелигентните българи, които ще дадат отпор на такива псевдопатриоти продали се на олигарсите от Империята на злото.

    10:57 18.12.2025

  • 38 А ти кскво

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кафе":

    "кафе" си бе, "Нова Бразилия" ли, което не съществува никъде по света, а е най-голямата българска измама за кафе ? Ха ха той бил "кафе", ама от ментетата в световен мащаб ?

    10:58 18.12.2025

