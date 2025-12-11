Важните новини във ФАКТИ на 11.12.2025 г.

Росен Желязков: Правителството подаде оставка

Правителството подаде оставка. Нашата коалиция се събра и обсъди настоящия момент, така и решенията, които трябва да вземем. Протестът трябва да излъчи своите лидери и да обяви как ще се осъществи прехода и управлението през идващите турбулентни месеци. Преходът трябва да бъде гарантиран. Това трябва да е ясно преди гласуването на бюджета за 2026 година.

Юрий Асланов: Ако проектът на Радев се появи на терена, ще повлияе радикално на резултата от евентуалните избори

Оставката на правителството беше изненада, но изненада беше и развитието на събитията в последните дни, по-скоро заради мащаба на гражданските протести срещу правителството. Градацията на напрежението се увенча със своя логичен завършек. Не мисля че правителството и управляващото мнозинство щеше да издържи на натиска, ако беше продължил. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Юрий Асланов.

Емилия Милчева: Борисов малко късно си даде сметка, че тези протести завличат и ГЕРБ

След масовите протести в страната и подадената оставка на кабинета „Желязков“ политически анализатори коментират в студиото на Нова телевизия последиците и възможните сценарии за следващите месеци.

Виденов, Борисов, Орешарски, а сега и Желязков: Кои правителства паднаха след протести?

Правителството на Росен Желязков подаде оставка след многохилядните протести в цялата страна. Това е първият кабинет от повече от десетилетие, който пада след гражданско недоволство.

Проф. Румяна Коларова: Изборите вероятно ще се проведат преди 22 март

След многобройните протести в София и други големи градове, правителството на Росен Желязков подаде оставка. Какво предстои в идните месеци след този бърз изход от властта? Коментар по темата направиха политологът проф. Румяна Коларова и социологът Елена Дариева в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия, цитирани от novini.bg.

Съдът пусна под парични гаранции инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Съдът пусна под парични гаранции отстранените инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. Това съобщават от bTV.

Ивайло Мирчев: Други сглобки няма да има. И няма да предадем доверието на хората

Кабинетът го свалиха хората, които излязоха масово на площадите няколко пъти подред. Тази нова гражданска енергия, това връщане на гражданското общество всъщност беше правилният път. Но това е само първа стъпка към свалянето на кабинета. Но това е първа стъпка към разграждането на този модел. Не трябва никой да си прави илюзиите в момента, че е постигнат някакъв особен успех. Да - има оставка и това е добра първа стъпка. За да се разгради обаче модела Пеевски-Борисов в България е нужно много повече. Трябва всички да излязат да гласуват. Да се намерят 160 гласа за промяна на ВСС, за избор на нов главен прокурор. Ако ние това не успеем да направим се връщаме към старото и това е в момента целта на Борисов и Пеевски, това заяви в "Още от деня" Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Петко Петков, "Галъп": Най-вероятно служебен премиер ще бъде Рая Назарян

Мисля, че доста по-различни ще бъдат резултатите от изборите, защото в такива ситуации обикновено никой не печели и се получават предимно раздробени парламенти. Такова изказване направи в ефира на Nova News изпълнителният директор на „Галъп” Петко Петков по повод подадената днес оставка от правителството на Росен Желязков, цитиран от novini.bg.

Божанов: Борисов, макар че изглеждаше доста ядосан и обиден, пак не каза нито една лоша дума за Пеевски

Оставката на правителството е успех за гражданите. Те излязоха непримирими, изразиха своя гняв срещу безобразията на това управление и това е техен успех. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от novini.bg.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Ако президентът Румен Радев не сформира ново мнозинство в рамките на този парламент, ще трябва да се избира служебен премиер от „домовата книга”. На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание, съобщават от Нова телевизия.

Антон Кутев: Не съм сигурен, че ГЕРБ са се отказали да правят ново правителство в рамките на това НС

Приключило е правителството, но не и парламентът. Всичко зависи до голяма степен от президента – колко дълга ще е процедурата на завъртането на рулетката на трите мандата.

Ивелин Михайлов: Пеевски беше изненадан от оставката на кабинета. Решението е на Борисов

Оставката на правителството е решение на Борисов.

Съдът потвърди паричната гаранция от 200 000 лева за Благомир Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд, с което мярката за неотклонение на подсъдимия кмет Благомир Коцев беше изменена от „задържане под стража“ в парична гаранция от 200 000 лева.

Росен Желязков е депозирал оставката на правителството в деловодството на НС

Министър-председателят Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание. Това съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Светлин Тачев: Мащабът на протестите ускори оставката, правителството предпочете да избегне ескалацията

"Изненадан съм от бързината, с която е взето решението за оставка на кабинета. Смятах, че това може би щеше да се случи след Нова година. „Мащабът на протестите изигра ключова роля, защото отказ от незабавна оставка означаваше тази мобилизация да продължи да се разраства. Правителството предпочете да избегне възможността от още по-голямо напрежение и да прехвърли вината върху опозицията". Това каза Светлин Тачев от агенция „Мяра” в ефира на Новините на NOVA.

Радостин Василев: Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слиза на терен

"Няма да скрия, че с определена изненада приехме решението на правителството да подаде оставка. Но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улиците". Това заяви Радостин Василев от МЕЧ, цитиран от БНТ.

Асен Василев: Това е първа стъпка България да стане нормална, европейска държава

Тази оставка е първата стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той благодари на всички граждани, изплеснали по площадите, за да покажат на кабинета, че не може да управлява по този начин.

Борисов: Настоях за тази оставка днес, за да не ни заличат

За да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

Днес Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз, като обвини България, че не е транспонирала правилно Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки. Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС, дори когато повече от половината от финансирането им идва от публични източници. Това противоречие ограничава приложението на директивата и нарушава европейските изисквания за „публичноправни организации“, съобщи Нова тв.

Правителството на Росен Желязков оцеля в парламента, но оставката е факт

Правителството на Росен Желязков оцеля. Това стана при шестия вот на недоверие. Едва 106 депутати подкрепиха вота на недоверие, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".

Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата

"Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата. "Възраждане" ще работи за тяхното пълно унищожаване от политическата карта на страната", заяви пред БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Тошко Йорданов: Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях

„Преди една година в поредната осма предизборна кампания помните какво беше искането – правителство на всяка цена. ИТН имаше избор – да идем на осми или девети избори, или стабилност. Избрахме второто и постигнахме успехи“. Това каза на пресконференция депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

Делян Пеевски за оставката: Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците! Печелившият е друг. Да идва още днес

Печелившият е друг. Да идва още днес.

ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка

ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка. Искането беше направено от Павела Митова.

Гуцанов: Най-уязвимите групи ще получат повече през 2026 година

Всички най-уязвими слоеве от населението в България ще получат повече през 2026 година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред Народното събрание по време на дебатите за приемане на първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване.