Важните новини във ФАКТИ на 17.12.2025 г.

Радостин Василев за боя в пленарна зала: Надвеси се над мен, започна да ме заплашва и да ме обижда

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обясни пред медиите в Народното събрание защо се стигна до боя с народния представител от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу.

Ще бъде направена проверка за готвена сделка за терен на 7-и и 8-и блок на АЕЦ

Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков се ангажира да бъде направена проверка във връзка с информация за подготвена покупко-продажба на терен за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщи БНР.

Шефът на СДВР: Камерите в 138-о училище са снимали и писоарите

Незаконните камери за видеонаблюдение, открити в тоалетните на 138-о СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София, са били поставени преди около един до два месеца. Това обяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов, цитиран от NOVA.

Диана Дамянова: Политическата класа надхвърля границите на търпимостта

Следващите седмици и месеци ще прекараме в една непрекъсната заплаха от протести. Големият въпрос е дали протестът ще се превърне в електоралната мощ. Към момента социологията не дава такъв аргумент. Това заяви експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус.

Пешеходец е бил прегазен от три коли на АМ "Тракия"

На 69-ия км на АМ "Тракия" пешеходец се е появил на магистралата между активната и изпреварващата лента.

Протест срещу еврото блокира столичния бул. „Цар Освободител“

Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ).

След скандала с камерите в ученическите тоалетни уволниха директора на 138-о училище

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщават от МОН.

Веселин Стойнев: Връщането на редовния бюджет в пленарна зала е политически инфантилизъм

Не можах да разбера кому беше нужно това. Внасяш един бюджет и после изведнъж се оказва, че ти не стоиш зад него, а всъщност искаш друг, но този си го внесъл и никой не може да каже точно защо. Това каза в интервю за "Още от деня" Петър Кичашки от "Галъп".

Орлин Колев: Ако всички откажат да бъдат министър-председатели, редовният кабинет остава да действа

Неизвестните са такива, каквито биха могли да повлияят на датата на бъдещите избори. Трябва да разделим разпоредбата на Чл. 99 на две части – опитите за образуване на редовно правителство в рамките на НС и това, че няма срок, в който президентът следва да връчи този мандат, второ е при връчен за трети пореден опит мандат на парламентарна група за образуване на правителство. Конституцията не предвижда срок за съответната парламентарна група, в който да върне папката на президента с опит за образуване на правителство. Това заяви конституционният съдия Орлин Колев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

ДАЗД наложи вето на снимането в училищните тоалетни

Поставянето на камери за видеонаблюдение в спалните помещения, тоалетните и стаите за лична хигиена на децата в образователните институции е абсолютно недопустимо. Това се посочва в официално становище на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), разпространено до медиите днес.

Благомир Коцев: Арестът ми беше, за да послужи за назидание

„Арестът ми беше една логична стъпка на много събития, които го предхождаха. От началото на моя мандат неведнъж съм получавал сигнали, че трудно би се работило като опозиционен кмет в една голяма община“, каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ кметът на Варна Благомир Коцев.

Парламентът прие окончателно удължителния бюджет

Народното събрание прие окончателно на второ четене т.нар. „удължителен закон“ за държавния бюджет, който гарантира финансовото функциониране на държавата в началото на 2026 година. В подкрепа на текстовете гласуваха 154 народни представители, 43 бяха „против“, а 8 се въздържаха. Групата на „БСП – Обединена левица“ не участва в гласуването, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Лек автомобил и моторист се удариха на кръстовището пред УНСС

Лек автомобил и моторист се удариха на кръстовището пред УНСС. Вследствие на сблъсъка 52-годишният моторист е с политравма. Транспортиран е за лечение във ВМА.

БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Кашата е от български производител

„БАБХ установи наличие на неорганичен арсен в бебешка храна. Беше проверен производителят. Бебешката каша - „био зърнена каша ориз четири плюс“, е спряна. Кашата в момента не е налична в търговската мрежа. Блокирани са още две партиди“, посочи бТВ.

Арх. Борислав Игнатов критикува бъдещите многоетажни паркинги в София

Столичната община анонсира, че ще изгражда 9 многоетажни паркинга за около 2000 паркоместа в различни райони на София чрез публично-частно партньорство. Разположението на някои от паркингите цели да се насърчи комбинираното пътуване с личен и обществен транспорт.

ГЕРБ и ИТН: Предложението на Асен Василев за индексацията на заплатите е незаконно. Но ще го подкрепим

Ще подкрепим предложението на Асен Василев, осъзнавайки всички рискове, които то води. Това заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова по повод идеята на лидера на "Продължаваме Промяната" еднократно да се индексират възнагражденията с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025., съобщават от Dariknews.bg.

ДПС-Ново начало: От 2023 г. НСО охранява Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски

"ДПС - Ново начало" съобщи колко струва охраната на лидера Делян Пеевски. От партията уточниха, че ползваният от Пеевски автомобил е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.

Предложение от ПП-ДБ: Еднократна индексация на заплатите според натрупаната за тази година инфлация

ПП-ДБ ще направи предложение за еднократна индексация на доходите според натрупаната за 2025 г. инфлация, съобщават от БНТ. Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания.

Таксиметров шофьор преби с юмруци трудноподвижен мъж в Русе

Таксиметров шофьор нападна с юмруци трудноподвижен мъж в Русе, съобщиха от полицията.

Без дебати: Депутатите приеха на първо четене удължителния закон за бюджета

Без дебат, със 149 гласа "за", 38 "против" и 12 "въздържал се" парламентът прие на първо четене т.нар. удължителен закон за бюджета за 2026 г., предават от БТА. "За" бяха групите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама нечленуващи в парламентарна група народни представители. "Против" гласуваха от "Възраждане" и "Морал, единство, чест". Въздържа се групата на "БСП-Обединена левица". "Величие" не участва в гласуването.

Бойко Борисов: ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет, но последиците ще са тежки

ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.