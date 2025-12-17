Радостин Василев за боя в пленарна зала: Надвеси се над мен, започна да ме заплашва и да ме обижда

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обясни пред медиите в Народното събрание защо се стигна до боя с народния представител от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу.
"До бой се стигна, защото народен представител от Ново начало, без да е провокиран по никакъв начин, се надвеси над мен и започна да ме заплашва и обижда", сподели Василев, цитиран от news.bg.
Той добави, че го е търпял около 40-50 секунди и след това се е наложило "да го отстрани".
Василев не пожела да каже точно с какво го е обидил Далоолу, но уточни само, че става въпрос за "нелицеприятни думи".
"Каза ми малоазиатски думи, характерни за "ДПС - Ново начало" и за тези, които правят дюнерите. Пита ме на какъв се правя и какво ще стане, но се наложи да го махна. Това е най-малкото, което можеше да се случи, защото дясното не влезе, иначе щеше да спи още", коментира лидерът на МЕЧ.
Радостин Василев заяви, че не помни толкова нагъл случай досега народен представител, от която и да било партия да е заплашвал колега повече от една минута.
"Този измамник от Велико Търново е в парламента с купени гласове и всякакви методи вече срещу Делян Пеевски и наглостта им са позволени", добави той. И поясни, че не е получил никаква санкция от председателя на Народното събрание.
На въпрос на News.bg дали ще се стигне до дела, Василев заяви, че нямало да се стигне до завеждане на дело срещу него, тъй като на Далоолу нищо му нямало.
"Такива думи използваше срещу мен, гърдите му висяха над главата ми", каза още лидерът на МЕЧ по отношение на депутата от "ДПС - Ново начало". И добави, че "на такива тумбаци като на този мошеник такива ритници се раздават".
"Това е абсолютно нормално поведение и това е бъдещето", категоричен бе Радостин Василев.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #41
13:32 17.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Правителството подаде оставка
13:34 17.12.2025
4 123456
13:35 17.12.2025
5 Браво на гела
Коментиран от #31
13:35 17.12.2025
6 Питам:
13:35 17.12.2025
7 някои
13:36 17.12.2025
8 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
13:36 17.12.2025
9 гражданин
13:36 17.12.2025
10 Грешка на Радостин
13:36 17.12.2025
11 А дано
13:37 17.12.2025
12 младежа
Коментиран от #32
13:37 17.12.2025
13 Браво на Руди Гела
13:38 17.12.2025
14 Шопарите !
Си Мислят !
Че Това Е !
ШОПАРИСТАН !
По Едно Тикме !
И В Затвора !
Винаги !
Има Защо !
13:38 17.12.2025
15 обективен
13:38 17.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тоя
13:43 17.12.2025
18 Свинчо
13:45 17.12.2025
19 социология
13:47 17.12.2025
20 Ачо
13:53 17.12.2025
21 Абсурдистан
13:54 17.12.2025
22 Феникс
13:58 17.12.2025
23 младежа
13:58 17.12.2025
24 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
13:59 17.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Обратно на автобусите
14:03 17.12.2025
27 мунчо в затвора!
14:04 17.12.2025
28 бръмбари и калинки
бъхтещи се за нашето благо
да бг да е най бедна в ес
14:04 17.12.2025
29 Сапун Шушана
14:04 17.12.2025
30 Излиза се отвън
14:06 17.12.2025
31 "главата ми ще падне на гърдите ти"
До коментар #5 от "Браво на гела":Има и бой има и поезия - БГ парламентът!
14:07 17.12.2025
32 Стисни го за топките
До коментар #12 от "младежа":Следващия !
14:09 17.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Депутатите нали имат депутатски
Всеки депутат трябва да спазва депутатския имунитет на друг депутат
Коментиран от #44
14:11 17.12.2025
35 сурвакар
14:11 17.12.2025
36 Бойбойбой
14:11 17.12.2025
37 Сега на изборите ще спечелят турците от
14:14 17.12.2025
38 либерал
14:16 17.12.2025
39 Данаилмитова
14:18 17.12.2025
40 Мама
14:18 17.12.2025
41 Зъл пес
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ах горкия гел,били го заплашвали,но без да го докоснат,а той рита кат коза за дране.
14:20 17.12.2025
42 Сила
14:21 17.12.2025
43 Ае малко по бодро
14:23 17.12.2025
44 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
До коментар #34 от "Депутатите нали имат депутатски":ТЕЗИ НЕ СА ДЕПУТАТИ, А ЖАЛКИ КАРИКАТУРИ.
14:23 17.12.2025