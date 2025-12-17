Радостин Василев за боя в пленарна зала: Надвеси се над мен, започна да ме заплашва и да ме обижда

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обясни пред медиите в Народното събрание защо се стигна до боя с народния представител от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу.

"До бой се стигна, защото народен представител от Ново начало, без да е провокиран по никакъв начин, се надвеси над мен и започна да ме заплашва и обижда", сподели Василев, цитиран от news.bg.

Той добави, че го е търпял около 40-50 секунди и след това се е наложило "да го отстрани".

Василев не пожела да каже точно с какво го е обидил Далоолу, но уточни само, че става въпрос за "нелицеприятни думи".

"Каза ми малоазиатски думи, характерни за "ДПС - Ново начало" и за тези, които правят дюнерите. Пита ме на какъв се правя и какво ще стане, но се наложи да го махна. Това е най-малкото, което можеше да се случи, защото дясното не влезе, иначе щеше да спи още", коментира лидерът на МЕЧ.

Радостин Василев заяви, че не помни толкова нагъл случай досега народен представител, от която и да било партия да е заплашвал колега повече от една минута.

"Този измамник от Велико Търново е в парламента с купени гласове и всякакви методи вече срещу Делян Пеевски и наглостта им са позволени", добави той. И поясни, че не е получил никаква санкция от председателя на Народното събрание.

На въпрос на News.bg дали ще се стигне до дела, Василев заяви, че нямало да се стигне до завеждане на дело срещу него, тъй като на Далоолу нищо му нямало.

"Такива думи използваше срещу мен, гърдите му висяха над главата ми", каза още лидерът на МЕЧ по отношение на депутата от "ДПС - Ново начало". И добави, че "на такива тумбаци като на този мошеник такива ритници се раздават".

"Това е абсолютно нормално поведение и това е бъдещето", категоричен бе Радостин Василев.