Новини
България »
Всички градове »
Радостин Василев за боя в пленарна зала: Надвеси се над мен, започна да ме заплашва и да ме обижда

Радостин Василев за боя в пленарна зала: Надвеси се над мен, започна да ме заплашва и да ме обижда

17 Декември, 2025 13:29 2 879 44

  • радостин василев-
  • бой-
  • пленарна зала-
  • заплахи-
  • обиди

"Такива думи използваше срещу мен, гърдите му висяха над главата ми", каза още лидерът на МЕЧ по отношение на депутата от "ДПС - Ново начало". И добави, че "на такива тумбаци като на този мошеник такива ритници се раздават"

Радостин Василев за боя в пленарна зала: Надвеси се над мен, започна да ме заплашва и да ме обижда - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обясни пред медиите в Народното събрание защо се стигна до боя с народния представител от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу.

"До бой се стигна, защото народен представител от Ново начало, без да е провокиран по никакъв начин, се надвеси над мен и започна да ме заплашва и обижда", сподели Василев, цитиран от news.bg.

Той добави, че го е търпял около 40-50 секунди и след това се е наложило "да го отстрани".

Василев не пожела да каже точно с какво го е обидил Далоолу, но уточни само, че става въпрос за "нелицеприятни думи".

"Каза ми малоазиатски думи, характерни за "ДПС - Ново начало" и за тези, които правят дюнерите. Пита ме на какъв се правя и какво ще стане, но се наложи да го махна. Това е най-малкото, което можеше да се случи, защото дясното не влезе, иначе щеше да спи още", коментира лидерът на МЕЧ.

Радостин Василев заяви, че не помни толкова нагъл случай досега народен представител, от която и да било партия да е заплашвал колега повече от една минута.

"Този измамник от Велико Търново е в парламента с купени гласове и всякакви методи вече срещу Делян Пеевски и наглостта им са позволени", добави той. И поясни, че не е получил никаква санкция от председателя на Народното събрание.

На въпрос на News.bg дали ще се стигне до дела, Василев заяви, че нямало да се стигне до завеждане на дело срещу него, тъй като на Далоолу нищо му нямало.

"Такива думи използваше срещу мен, гърдите му висяха над главата ми", каза още лидерът на МЕЧ по отношение на депутата от "ДПС - Ново начало". И добави, че "на такива тумбаци като на този мошеник такива ритници се раздават".

"Това е абсолютно нормално поведение и това е бъдещето", категоричен бе Радостин Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 6 Отговор
    ДПС вече ги бият навсякъде.Край с тях.

    Коментиран от #41

    13:32 17.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Правителството подаде оставка

    48 2 Отговор
    Но сглобката от гьнсуратлък не иска да дава властта и се опитва да се налага.

    13:34 17.12.2025

  • 4 123456

    14 30 Отговор
    Това са постановки - МЕЧ-а иска да се измие от ДПС и Пеевски ! Ама всички го видяхме колко му е морала и честта !

    13:35 17.12.2025

  • 5 Браво на гела

    49 7 Отговор
    Подкрепям Руди 100% .Станахме като "Междузвездни войни " Битката между тъмната и светлата страна !

    Коментиран от #31

    13:35 17.12.2025

  • 6 Питам:

    45 1 Отговор
    Помните ли преди няколко дена Байрам на квадрат правеше с микрофоните! Делян Делян събрал сбирщината от махалата в банда начело с него!

    13:35 17.12.2025

  • 7 някои

    4 29 Отговор
    такива са от пп дл налитат на бои истат с юмруци да оправят нещата това са харварите шерлатания натрапени на българския народ от вдигнатия юмруг които раздели нацията

    13:36 17.12.2025

  • 8 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    40 2 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ИМА ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВА ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ "СЛУЖИТЕЛИ" СЪС ВСИЧКИ СРЕДСТВА !!!!

    13:36 17.12.2025

  • 9 гражданин

    29 0 Отговор
    А трябваше един шамар да му зашиеш за да се о..пикае , защото само това заслужава

    13:36 17.12.2025

  • 10 Грешка на Радостин

    15 3 Отговор
    Трябвало е на място да го похарчи както софиянеца бъхти старци по подлезите.

    13:36 17.12.2025

  • 11 А дано

    30 0 Отговор
    На края всички да се изпотрепат, та народа да отдъхне от вас.

    13:37 17.12.2025

  • 12 младежа

    45 3 Отговор
    Айде сега да ви питам .Ако един дебел чичак се надвеси върху вас и започне да ви обижда , вие какво ще направите ? Аз бих постъпил като Радостин , че даже и по радикално

    Коментиран от #32

    13:37 17.12.2025

  • 13 Браво на Руди Гела

    31 2 Отговор
    Боят в пленарна зала е нещо, което много ми харесва! Така ще вършат по малко бели и повече ще радват хората!👍👍👍👍

    13:38 17.12.2025

  • 14 Шопарите !

    29 1 Отговор
    Шопарите !

    Си Мислят !

    Че Това Е !

    ШОПАРИСТАН !

    По Едно Тикме !

    И В Затвора !

    Винаги !

    Има Защо !

    13:38 17.12.2025

  • 15 обективен

    27 1 Отговор
    Езаците започнаха да поддражават на сивинето което ги управлява , ама си го получи !!

    13:38 17.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тоя

    26 1 Отговор
    турчеещия се неграмотен престъпник , какво прави изобщо в Парламента ? Един пиян хамалин да попадне там , би имал по - голямо уважение , а и би по - полезен. Въпросния Гуйнай лежкуни с четвърт милион годишно на плещите на данъкоплатците . Позор ненадминат !

    13:43 17.12.2025

  • 18 Свинчо

    3 2 Отговор
    Един глупак от неговата партиика Сръп каза че това е бъдещия министър председател на България .Господ да я пази от такива мекерета

    13:45 17.12.2025

  • 19 социология

    19 3 Отговор
    Ако Мирчев , миналата седмица доката 5 % отгоре .Днес Руди директно добави 10% гласове за партията си .

    13:47 17.12.2025

  • 20 Ачо

    17 3 Отговор
    Евала пич!Бой по прасетата особено по Коледа!Няма ли някой да фрасне по мутрата голямото прасе?Дерзайте!

    13:53 17.12.2025

  • 21 Абсурдистан

    11 3 Отговор
    Да чуди човек кой е гласувал за този махленски бабаит!

    13:54 17.12.2025

  • 22 Феникс

    5 0 Отговор
    На това му се вика бой на негри в тъмна нощ!

    13:58 17.12.2025

  • 23 младежа

    13 2 Отговор
    Тия не разбраха , че докато НН са в парламента народа няма да стои мирен никога .Тези направиха държавен преврат и разрушиха държавноста .Това е истината .В първи момент когато видях този да се пени на Руди , си помислих ,че са изтървали някой да влезе в НС ,той пък бил депутат от НН .Там явно по калъп ги правят , 150 кила , с 50 думи в реника от които 25 само нецензурни

    13:58 17.12.2025

  • 24 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    11 2 Отговор
    ЕЙ ЗА ТЕЗИ СЦЕНКИ ВИ ПЛАЩАМЕ ПО 20000 ЛВ НА МЕСЕЦ.

    13:59 17.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Обратно на автобусите

    6 4 Отговор
    Руди, искам следващия да е Айрян Айрян. После ги почваме всички реzаци наред. Възродителен Процес 2.0. По автобусите и към майка тюркия.

    14:03 17.12.2025

  • 27 мунчо в затвора!

    3 8 Отговор
    Социопатът и психопатът руди гела е в едно легло с Кокорчо и Свирчев - новият прайд.

    14:04 17.12.2025

  • 28 бръмбари и калинки

    1 0 Отговор
    на цирковия манеж
    бъхтещи се за нашето благо
    да бг да е най бедна в ес

    14:04 17.12.2025

  • 29 Сапун Шушана

    2 4 Отговор
    Фесовете на сапун!

    14:04 17.12.2025

  • 30 Излиза се отвън

    0 1 Отговор
    Биите се отвън,ще дойдат и млади хора ще се позбият и те ти революшън.

    14:06 17.12.2025

  • 31 "главата ми ще падне на гърдите ти"

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на гела":

    Има и бой има и поезия - БГ парламентът!

    14:07 17.12.2025

  • 32 Стисни го за топките

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "младежа":

    Следващия !

    14:09 17.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Депутатите нали имат депутатски

    2 0 Отговор
    Имунитет защо се нападат словесно и физически
    Всеки депутат трябва да спазва депутатския имунитет на друг депутат

    Коментиран от #44

    14:11 17.12.2025

  • 35 сурвакар

    0 2 Отговор
    Нищо лошо не е направил Радостин .Сега е сурвакаски сезон и той просто постави началото . Сурвакари от всички краища на страната ще се присединят да сурвакат НН за здраве

    14:11 17.12.2025

  • 36 Бойбойбой

    3 0 Отговор
    Балъците се бият отвън за безпари.Вътре са високо платени профита.

    14:11 17.12.2025

  • 37 Сега на изборите ще спечелят турците от

    0 0 Отговор
    АСП Ахмед Сокола Президент

    14:14 17.12.2025

  • 38 либерал

    3 0 Отговор
    Радостине, имаш време да понабиеш Свинята, байрама, хамута, ментата и цялата сган, която си те опълчи.

    14:16 17.12.2025

  • 39 Данаилмитова

    2 0 Отговор
    каквото повикало, такова се обадило. Много нагли и безпардонни станаха Новото "начало и Край" ( на следващите избори, ако не ги купят както предишните).

    14:18 17.12.2025

  • 40 Мама

    1 0 Отговор
    Моля Радостин да бъде освидетелстван,заради нашите деца.

    14:18 17.12.2025

  • 41 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ах горкия гел,били го заплашвали,но без да го докоснат,а той рита кат коза за дране.

    14:20 17.12.2025

  • 42 Сила

    3 0 Отговор
    Какво работи и с какво се е занимавал Гюнай , какво образование има ....няма никакви данни за този 61 годишен "български" гражданин ....!!!???!!!

    14:21 17.12.2025

  • 43 Ае малко по бодро

    0 0 Отговор
    Бръкни му в очите ,ритни го в чатала ,фани го за гушата и го души ,плюй го, находи го ..

    14:23 17.12.2025

  • 44 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Депутатите нали имат депутатски":

    ТЕЗИ НЕ СА ДЕПУТАТИ, А ЖАЛКИ КАРИКАТУРИ.

    14:23 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол