Стефан Янев: Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата. Радев не е алтернатива

16 Декември, 2025 18:13 922 25

В основата на кризата, по думите на бившия служебен премиер, стои усещането на гражданите, че не са представени и че държавата „се занимава със себе си“, вземайки решения в тесен кръг и в нечий друг интерес. Именно това отчуждение поражда апатия и гняв, а не конкретни партийни конфигурации.

Стефан Янев: Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата. Радев не е алтернатива - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След оставката на кабинета „Желязков” политическата обстановка става все по-динамична и напрегната. Консултациите при президента Румен Радев засилиха съмненията, че нов кабинет може да бъде сформиран в рамките новото 51во народно събрание, а преди броени часове изпълнителното бюро на БСП подаде оставка.

Според бившият служебен премиер и лидер на ПП „Български възход” Стефан Янев случващото се в отделните партии е второстепенно, а консултациите при президента са „рутинен процес“, който няма да промени очертаващата се перспектива – избори. По-важният въпрос, подчерта той в предаването „Денят на живо” по NovaNews, е как се стигна до сегашната политическа ситуация и защо парламентът отново е изчерпан толкова бързо.

Янев смята, че истинската причина хората да излязат по площадите не е била ясно назована. „Никой не си дава сметка каква е основната сила, която изкара хората на улицата – това е кризата на доверието“, каза лидерът на „Български възход” и изрази сигурност, че този потенциал за протест няма да изчезне.

В основата на кризата, по думите му, стои усещането на гражданите, че не са представени и че държавата „се занимава със себе си“, вземайки решения в тесен кръг и в нечий друг интерес. Именно това отчуждение поражда апатия и гняв, а не конкретни партийни конфигурации.

На въпроса дали вижда алтернатива в президента Румен Радев, Янев беше категоричен: „Не“. Според него дебатът за нови лица е подвеждащ. „Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата“, подчерта той, като добави, че дори нови политически фигури биха се превърнали в част от статуквото, ако моделът на функциониране на държавата остане същият.

Като първа стъпка към промяна Янев посочи честните избори, но направи важно уточнение – спорът „с машини или без машини“ не решава проблема. „С машини или без, това няма да промени нищо в прозрачността на изборния процес“, каза той. По думите му ключът е в цялостната организация, отчетността и активното участие на гражданите, които трябва да припознаят изборите като начин да си върнат доверието в институциите.


  • 1 Така е! Радев не е алтернатива

    7 19 Отговор
    Радев е подлец. Радев е атлантик. Радев е ционист.

    Коментиран от #4, #17

    18:19 16.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    22 2 Отговор
    А бе нещаст.ик на ли и теб те видяхме кви лай.а из...ра

    18:20 16.12.2025

  • 3 Хипотетично

    11 2 Отговор
    Смяна на модела, но нито стъпки за смяната, нито как би изглеждал новия янев модел.

    18:21 16.12.2025

  • 4 404

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Така е! Радев не е алтернатива":

    Лекувай се бе шмат.а

    Коментиран от #5

    18:21 16.12.2025

  • 5 И двуличник

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "404":

    И лъжец

    Коментиран от #9

    18:23 16.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И на какво точно

    7 8 Отговор
    е алтернатива Радев, че не се сещам ? Нещо алтернативно заявил ли е? Какво? ... А кажете?

    18:26 16.12.2025

  • 8 Може протестиращите да не си признават

    13 3 Отговор
    Но причината за протеста е страха че приемането на еврото е грешка поне в този момент това не трябваше да става.

    18:27 16.12.2025

  • 9 404

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "И двуличник":

    Имаш талант сега си на 49 г и до като на вършиш 50 може и да направиш сеФтето

    Коментиран от #11

    18:28 16.12.2025

  • 10 Да приемем че Радев има пълно

    5 3 Отговор
    Мнозинство в парламента. И какво алтернативно мислите че ще направи?

    18:29 16.12.2025

  • 11 Доста над 49

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "404":

    бабиното ...

    Коментиран от #14

    18:30 16.12.2025

  • 12 Да,бе

    5 1 Отговор
    То и народът ни няма алтернатива,ама по овчедушие и търпимост...Свобода или смърт се превърна в рестарт или заличаване.

    18:33 16.12.2025

  • 13 Напомнящ

    5 1 Отговор
    И този се измъкна да ръси мозък,за което мерси,но няма нужда!!! Аман от провалени драпачи за власт,от които само злини и празни дрънканици сме видели! Един смислен коментар няма,говорят едни и същи недомислици и все с пожелателен характер! Този нали беше премиер,защо тогава не смени системата??? Явно порочната,пропаднала система на мутри и олигарски ги устройва всички управници,когато са във властта и лапачката!!!

    18:33 16.12.2025

  • 14 404

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Доста над 49":

    Честито . макрон е по зле от теб.Но дядо му е доволен

    18:34 16.12.2025

  • 15 Притрябвали сте

    2 1 Отговор
    им на младите българи !

    18:34 16.12.2025

  • 16 Целия ЕС гласува с хартиени бюлетини

    5 0 Отговор
    С изключение на миниатюрната държавица Естония.

    Как в останалите държави от ЕС хартиената бюлетина не им проваля изборите?

    Коментиран от #18

    18:34 16.12.2025

  • 17 Атлантик и ционист е

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Така е! Радев не е алтернатива":

    Но не е подлец. Той си казва мнението за разлика от борисофф който казва че няма да коментира натикването в еврозоната , защото това било политическо решение. Тоест решение на чужди сили и интереси.

    18:36 16.12.2025

  • 18 Не са

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Целия ЕС гласува с хартиени бюлетини":

    от племе диво и крадливо !

    Коментиран от #21

    18:37 16.12.2025

  • 19 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Храни куче да те лае,този не плюеше по Радев като го направи Мин.Председател на служебното правителство и напълни гушката.Няма не наказана добрина.

    18:37 16.12.2025

  • 20 Прокси атлантическа лимонка

    2 1 Отговор
    е Радев. Хибридна фигура която нищо съществено няма да промени за съжаление. Сякаш не сме били свидетели когато едно говори в България, час по късно се качва на самолета и в чужбина говори точно обратното все едно че са го сменили с друг в самолета. Примери десетки ...

    Коментиран от #25

    18:37 16.12.2025

  • 21 Как не бяхме такива преди 10.11.1989?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не са":

    Нещо да кажеш?

    Или циганите тогава имаха работа?

    18:40 16.12.2025

  • 22 гост

    2 0 Отговор
    СтеВане, ти се окъка още преди да се явиш на "онези" избори, когато олигархията те хвана за топките и ти излъга надеждите на хората, които ти повярваха! Сега поне си мълчи и си кротувай с пенЦийката !

    18:42 16.12.2025

  • 23 Кога пък Радев

    2 0 Отговор
    Срещу НАТО или пък срещу геноцида на Израел се е обявил? Или срещу тероризма на Украйна ? Или пък срещу решение на ЕК? На какво е точно алтернатива ? А недоразуменията които за посланници назначи алтернативни ли са? А квотите му във ВКС алтирнативни ли са? .и т.н ...алтернатива дръжки. Ами мислете бре

    18:44 16.12.2025

  • 24 Емигрант

    0 1 Отговор
    Не бях чувал по-прости изказване от политик, дори Намагнитения не е толкова умствено ограничен ? Как ще смениш модел със същите престъпници бе "таранкоолу" ? Да разбираме значи, че този повреден мозък ще смени модела със същите престъпници, а е бил "главатар" на българите ? Как ще се оправите бе българи, като такива като този, Тиквата, Намагмитения, Зафиров, Чалгата и всички които като него искат да сменят модела но да си останат по местата ? Модел се сменя като тези които са били управляващи на престъпния модел влезнат в затвора и се появят нови способни и млади политици ни чули, ни видели, ни наследили родственици на шумкари и ятаци ! Ха ха ха ще се смея до утре нов модел със старите ку....!

    18:44 16.12.2025

  • 25 Мааани го тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Прокси атлантическа лимонка":

    никога нищо не казва, само чете сричайки написаното му! Оная обща.та до него е повече мъж.

    18:45 16.12.2025

