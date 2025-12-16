Стефан Янев: Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата. Радев не е алтернатива

След оставката на кабинета „Желязков” политическата обстановка става все по-динамична и напрегната. Консултациите при президента Румен Радев засилиха съмненията, че нов кабинет може да бъде сформиран в рамките новото 51во народно събрание, а преди броени часове изпълнителното бюро на БСП подаде оставка.
Според бившият служебен премиер и лидер на ПП „Български възход” Стефан Янев случващото се в отделните партии е второстепенно, а консултациите при президента са „рутинен процес“, който няма да промени очертаващата се перспектива – избори. По-важният въпрос, подчерта той в предаването „Денят на живо” по NovaNews, е как се стигна до сегашната политическа ситуация и защо парламентът отново е изчерпан толкова бързо.
Янев смята, че истинската причина хората да излязат по площадите не е била ясно назована. „Никой не си дава сметка каква е основната сила, която изкара хората на улицата – това е кризата на доверието“, каза лидерът на „Български възход” и изрази сигурност, че този потенциал за протест няма да изчезне.
В основата на кризата, по думите му, стои усещането на гражданите, че не са представени и че държавата „се занимава със себе си“, вземайки решения в тесен кръг и в нечий друг интерес. Именно това отчуждение поражда апатия и гняв, а не конкретни партийни конфигурации.
На въпроса дали вижда алтернатива в президента Румен Радев, Янев беше категоричен: „Не“. Според него дебатът за нови лица е подвеждащ. „Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата“, подчерта той, като добави, че дори нови политически фигури биха се превърнали в част от статуквото, ако моделът на функциониране на държавата остане същият.
Като първа стъпка към промяна Янев посочи честните избори, но направи важно уточнение – спорът „с машини или без машини“ не решава проблема. „С машини или без, това няма да промени нищо в прозрачността на изборния процес“, каза той. По думите му ключът е в цялостната организация, отчетността и активното участие на гражданите, които трябва да припознаят изборите като начин да си върнат доверието в институциите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е! Радев не е алтернатива
Коментиран от #4, #17
18:19 16.12.2025
2 И Киев е Руски
18:20 16.12.2025
3 Хипотетично
18:21 16.12.2025
4 404
До коментар #1 от "Така е! Радев не е алтернатива":Лекувай се бе шмат.а
Коментиран от #5
18:21 16.12.2025
5 И двуличник
До коментар #4 от "404":И лъжец
Коментиран от #9
18:23 16.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И на какво точно
18:26 16.12.2025
8 Може протестиращите да не си признават
18:27 16.12.2025
9 404
До коментар #5 от "И двуличник":Имаш талант сега си на 49 г и до като на вършиш 50 може и да направиш сеФтето
Коментиран от #11
18:28 16.12.2025
10 Да приемем че Радев има пълно
18:29 16.12.2025
11 Доста над 49
До коментар #9 от "404":бабиното ...
Коментиран от #14
18:30 16.12.2025
12 Да,бе
18:33 16.12.2025
13 Напомнящ
18:33 16.12.2025
14 404
До коментар #11 от "Доста над 49":Честито . макрон е по зле от теб.Но дядо му е доволен
18:34 16.12.2025
15 Притрябвали сте
18:34 16.12.2025
16 Целия ЕС гласува с хартиени бюлетини
Как в останалите държави от ЕС хартиената бюлетина не им проваля изборите?
Коментиран от #18
18:34 16.12.2025
17 Атлантик и ционист е
До коментар #1 от "Така е! Радев не е алтернатива":Но не е подлец. Той си казва мнението за разлика от борисофф който казва че няма да коментира натикването в еврозоната , защото това било политическо решение. Тоест решение на чужди сили и интереси.
18:36 16.12.2025
18 Не са
До коментар #16 от "Целия ЕС гласува с хартиени бюлетини":от племе диво и крадливо !
Коментиран от #21
18:37 16.12.2025
19 ШЕФА
18:37 16.12.2025
20 Прокси атлантическа лимонка
Коментиран от #25
18:37 16.12.2025
21 Как не бяхме такива преди 10.11.1989?
До коментар #18 от "Не са":Нещо да кажеш?
Или циганите тогава имаха работа?
18:40 16.12.2025
22 гост
18:42 16.12.2025
23 Кога пък Радев
18:44 16.12.2025
24 Емигрант
18:44 16.12.2025
25 Мааани го тоя
До коментар #20 от "Прокси атлантическа лимонка":никога нищо не казва, само чете сричайки написаното му! Оная обща.та до него е повече мъж.
18:45 16.12.2025