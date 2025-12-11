Новини
България »
Всички градове »
Радостин Василев: Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слиза на терен

Радостин Василев: Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слиза на терен

11 Декември, 2025 15:52 952 19

  • радостин василев-
  • изненади-
  • румен радев-
  • политически терен

"Ние от МЕЧ приемаме много сериозно действието на Росен Желязков като провокация спрямо гражданите и отмъщение към това, което те заявиха на площада", каза още Василев

Радостин Василев: Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слиза на терен - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Няма да скрия, че с определена изненада приехме решението на правителството да подаде оставка. Но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улиците". Това заяви Радостин Василев от МЕЧ, цитиран от БНТ.

"В настоящето Народно събрание ние не виждаме възможност за преформулиране на управляващото мнозинство. Или ако такова се направи с мандат на ГЕРБ това би било означавало много голямо предателство спрямо очакванията на протеста".

Лидерът на МЕЧ заяви, че "правителството не е било свалено от опозицията, а от гражданското общество".

Те направиха това, което ние отвътре не можехме, заяви той. Гражданите очакват избори, на които "Пеевски и Борисов да останат извън управлението", допълни той.

"Ние от МЕЧ приемаме много сериозно действието на Росен Желязков като провокация спрямо гражданите и отмъщение към това, което те заявиха на площада".

От МЕЧ заявиха, че искат максимално бързо избори.

Обявиха се за изцяло машинно гласуване. Радостин Василев беше категоричен, че "правителство с Борисов и Пеевски не биха подкрепили и не биха участвали".

"Така, че се надявам останалите оцелели след нови избори лидери да формираме такова правителство срещу тези двама човека. Ивелин Михайлов няма да го има след следващите избори. ИТН и БСП няма да ги има. Така, че изборът ни ще бъде стеснен до други кандидати".

Очаквайте изненади, заяви Василев и допълни още, че "сега е моментът президентът Радев да слиза на терен и го очакваме на политическия терен".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    10 2 Отговор
    Не ни трябвате! Ако ще заменяме сегашното правителство с такива като вас.

    15:57 11.12.2025

  • 2 Народно Събрание

    5 4 Отговор
    Кривителството да подаде остаФка,защото Радостин Василев от ТЕЧ иска власт и кинти в пачки.

    15:58 11.12.2025

  • 3 Ники П.

    8 9 Отговор
    Г-н. Радев . ВРЕМЕ Е !!!
    ЧАКАМЕ ВАШАТА ПАРТИЯ И ДА ГИ СЪБАРЯМЕ И ПРИБИРАМЕ КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО . ИЛИ ДА НАПУСКАТ БГ

    15:59 11.12.2025

  • 4 запознат

    5 2 Отговор
    Радев е умен и ще изчака
    няма да бърза

    16:01 11.12.2025

  • 5 Президента

    6 1 Отговор
    е все още президент бе руди

    Коментиран от #13

    16:01 11.12.2025

  • 6 Радев да ги почва

    7 7 Отговор
    В момента има два варианта. Единият е това, което иска ПП/ДБ. Оттегляне на Пеевски от властта и Борисов в пенсия. Така ПП/ДБ и ГЕРБ, вече водено от соросоидите, ще направят нова сглобка. - А. Атанасов вече намекна сутринта за това. Тогава жална ни майка - ставаме нова Украйна, а Урсула ще се разпорежда с нас като с мръсни кучета. Другият вариант е Радев да слиза на сцената и коалиция около него без ПП/ДБ. Само така може да се спаси България от война - външна и гражданска. Мислете за когото гласувате преди да е станало късно. Помнете кой ни натресе еврото без да ни пита, кой забрани референдума, кой слугува на Урсула и кой ни превърна в придатък на Украйна - най-вече ПП/ДБ.

    16:02 11.12.2025

  • 7 мечо

    1 5 Отговор
    а сас величие какво парвиме кога щте ги закриеме раостине пирамиди и фарони ни оправлиават даржажата срам и позор

    Коментиран от #12

    16:03 11.12.2025

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Тия пикаджииски журналя защо се допускат да влизат в държавни институции и да квичат по коридорите ?

    16:03 11.12.2025

  • 9 Радев съм

    5 2 Отговор
    Ген. Решетников не ми е казал още!

    16:06 11.12.2025

  • 10 Стенли

    3 1 Отговор
    Румен Радев за мен е една фурнаджийска лопата помним как отказа референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и още работи така че единствено ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч и пак ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ

    16:07 11.12.2025

  • 11 Радо гела маже

    3 1 Отговор
    Румен Радев няма шанс, и няма да има никакви изненади. Много грешите точките във времето, когато Радев го смятаха за човек до народа. За президент на всички граждани. Какъвто трябва да бъде един президент и да носи потенциала за обединение в себе си. В онази точка в която си вдигна фалшивия юмрук хоората искаха да вярват в някого, че стои до тях. Въпреки вонята на определени партии която се носеше още тогава, хората избираха на вярват на Радев. Аз бях един от тях, аз вярвах че Радев е патриот и човек на народа. Обаче се оказа човек на задкулисието, показа се като тесен партиен лидер. На който избиратели са пределно ясно, по антиевропейската му насоченост може да се предопредели къде се поставя като политик. Радев от преди 5 6 години загуби правото да се определя, като човек на народа. Той не е такъв. Може да придърпа към себе си 15% до 21 % при 40% 45 % гласуване. Което ми се струва и това за много. Но разбира се на момата и плащат да мами. Мома мами.

    Коментиран от #18

    16:09 11.12.2025

  • 12 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "мечо":

    Мечо и друг път съм казвал ограмоти се малко

    16:09 11.12.2025

  • 13 Зъл пес

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Президента":

    Кой е тоз президент?Аз не съм чул Бългория да има президент!

    16:09 11.12.2025

  • 14 Радев да слиза на терен🤣🤣🤣

    1 1 Отговор
    И да подпише още някой договор с Боташ 🤣🤣🤣
    А после ще се чудим защо си лекуваме децата в Турция, а не в България 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Страшни гении сте 😄
    Направо изгарям от нетърпение 🤣🤣🤣

    16:11 11.12.2025

  • 15 румен кРадев БОгаТАШа

    0 1 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.

    16:12 11.12.2025

  • 16 Хахах

    0 0 Отговор
    Такъв Лине сценария на задкулисната мафия? Здраво са се панирали. Чудят се как да доведат поредния спасител? Какво ще накарате Радев да подаде оставка, като президент и да обяви създаване на антиевропейска партия? Това ли е сценария. Обаче, кой ще пробутате за президент? Не съм усетил кой. Крум Зарков ли? Някой от младежките редици на БСП?

    16:13 11.12.2025

  • 17 румен кРадев е руска марионетка !

    0 0 Отговор
    Рyмеьн, тьi куда ?
    Чемодан-вокзал-Москва !!!

    16:15 11.12.2025

  • 18 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Радо гела маже":

    Тук съм съгласен с теб че Радев е фурнаджийска лопата но все пак по добре той отколкото другите но да не забравяме че той беше против референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той докара Асен Василев Кирил Петков Николай Денков и куп други индивиди така че винаги трябва да се има едно наум за него аз не казвам че Костадинов е идеален но поне човека се мъчи да направи нещо

    16:17 11.12.2025

  • 19 Румен Радев официално

    1 0 Отговор
    6 ал съм та

    16:20 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол