Радостин Василев: Очаквайте изненади. Сега е моментът Румен Радев да слиза на терен

"Няма да скрия, че с определена изненада приехме решението на правителството да подаде оставка. Но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улиците". Това заяви Радостин Василев от МЕЧ, цитиран от БНТ.
"В настоящето Народно събрание ние не виждаме възможност за преформулиране на управляващото мнозинство. Или ако такова се направи с мандат на ГЕРБ това би било означавало много голямо предателство спрямо очакванията на протеста".
Лидерът на МЕЧ заяви, че "правителството не е било свалено от опозицията, а от гражданското общество".
Те направиха това, което ние отвътре не можехме, заяви той. Гражданите очакват избори, на които "Пеевски и Борисов да останат извън управлението", допълни той.
"Ние от МЕЧ приемаме много сериозно действието на Росен Желязков като провокация спрямо гражданите и отмъщение към това, което те заявиха на площада".
От МЕЧ заявиха, че искат максимално бързо избори.
Обявиха се за изцяло машинно гласуване. Радостин Василев беше категоричен, че "правителство с Борисов и Пеевски не биха подкрепили и не биха участвали".
"Така, че се надявам останалите оцелели след нови избори лидери да формираме такова правителство срещу тези двама човека. Ивелин Михайлов няма да го има след следващите избори. ИТН и БСП няма да ги има. Така, че изборът ни ще бъде стеснен до други кандидати".
Очаквайте изненади, заяви Василев и допълни още, че "сега е моментът президентът Радев да слиза на терен и го очакваме на политическия терен".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
15:57 11.12.2025
2 Народно Събрание
15:58 11.12.2025
3 Ники П.
ЧАКАМЕ ВАШАТА ПАРТИЯ И ДА ГИ СЪБАРЯМЕ И ПРИБИРАМЕ КЪДЕТО ИМ Е МЯСТОТО . ИЛИ ДА НАПУСКАТ БГ
15:59 11.12.2025
4 запознат
няма да бърза
16:01 11.12.2025
5 Президента
Коментиран от #13
16:01 11.12.2025
6 Радев да ги почва
16:02 11.12.2025
7 мечо
Коментиран от #12
16:03 11.12.2025
8 ООрана държава
16:03 11.12.2025
9 Радев съм
16:06 11.12.2025
10 Стенли
16:07 11.12.2025
11 Радо гела маже
Коментиран от #18
16:09 11.12.2025
12 Стенли
До коментар #7 от "мечо":Мечо и друг път съм казвал ограмоти се малко
16:09 11.12.2025
13 Зъл пес
До коментар #5 от "Президента":Кой е тоз президент?Аз не съм чул Бългория да има президент!
16:09 11.12.2025
14 Радев да слиза на терен🤣🤣🤣
А после ще се чудим защо си лекуваме децата в Турция, а не в България 😵💫😵💫😵💫😵💫
Страшни гении сте 😄
Направо изгарям от нетърпение 🤣🤣🤣
16:11 11.12.2025
15 румен кРадев БОгаТАШа
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
16:12 11.12.2025
16 Хахах
16:13 11.12.2025
17 румен кРадев е руска марионетка !
Чемодан-вокзал-Москва !!!
16:15 11.12.2025
18 Стенли
До коментар #11 от "Радо гела маже":Тук съм съгласен с теб че Радев е фурнаджийска лопата но все пак по добре той отколкото другите но да не забравяме че той беше против референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той докара Асен Василев Кирил Петков Николай Денков и куп други индивиди така че винаги трябва да се има едно наум за него аз не казвам че Костадинов е идеален но поне човека се мъчи да направи нещо
16:17 11.12.2025
19 Румен Радев официално
16:20 11.12.2025