Иво Инджов: С тежки компромиси, а и със сериозни имиджови щети трябва обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов"

Партия на Радев + ПП-ДБ + МЕЧ +... "Възраждане" дори...

Това прогнозира във "Фейсбук" Иво Инджов.

Няма друг начин, май, да се събере мнозинство от 160 депутати, за да се смени ВСС, респ и.ф. главния прокурор - за да се установи върховенство на закона, както и да се разчисти терен за същинска битка с корупцията.

Макар и с тежки компромиси от страна на участниците в него, а и на сериозни имиджови щети, трябва да се създаде нещо като временен обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов". С подкрепата на Протеста.

Ако това не стане, Борисов и Пеевски ще се съвземат и съвсем ще превземат държавата, а олигарсите доволно ще им ръкопляскат.