Иво Инджов: С тежки компромиси, а и със сериозни имиджови щети трябва обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов"

Партия на Радев + ПП-ДБ + МЕЧ +... "Възраждане" дори...
Това прогнозира във "Фейсбук" Иво Инджов.
Няма друг начин, май, да се събере мнозинство от 160 депутати, за да се смени ВСС, респ и.ф. главния прокурор - за да се установи върховенство на закона, както и да се разчисти терен за същинска битка с корупцията.
Макар и с тежки компромиси от страна на участниците в него, а и на сериозни имиджови щети, трябва да се създаде нещо като временен обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов". С подкрепата на Протеста.
Ако това не стане, Борисов и Пеевски ще се съвземат и съвсем ще превземат държавата, а олигарсите доволно ще им ръкопляскат.
1 Нехис
Коментиран от #10
12:11 18.12.2025
2 Възpожденец 🇧🇬
12:12 18.12.2025
3 !!!?
12:13 18.12.2025
4 За всички партии трябва да важат
12:15 18.12.2025
5 СЛОБКА1 =
ППДБ са полезните идиоти за сяка сглобка.
12:16 18.12.2025
6 Имена
Коментиран от #7
12:18 18.12.2025
7 Герб и ДПС са проблема
До коментар #6 от "Имена":Борисов и Пеевски са едно на ръка.
12:20 18.12.2025
8 Майора
12:22 18.12.2025
9 ококор
12:27 18.12.2025
10 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "Нехис":Много е прав и точно така трябва да се направи за да се отстранят двете Мазни и Угоени парчета, простата герберска Тиква Борисов и Пеевски. Единен фронт от всички, които са опозиция на тази пеевско-герберска коалиция.
12:27 18.12.2025