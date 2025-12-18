Новини
България »
Иво Инджов: С тежки компромиси, а и със сериозни имиджови щети трябва обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов"

Иво Инджов: С тежки компромиси, а и със сериозни имиджови щети трябва обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов"

18 Декември, 2025 12:06 497 10

  • иво инджов-
  • парламент-
  • избори

Партия на Радев + ПП-ДБ + МЕЧ +... "Възраждане" могат да сменят ВСС

Иво Инджов: С тежки компромиси, а и със сериозни имиджови щети трябва обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов" - 1
Снимка: БГНЕС
Иво Инджов Иво Инджов политолог

Партия на Радев + ПП-ДБ + МЕЧ +... "Възраждане" дори...

Това прогнозира във "Фейсбук" Иво Инджов.

Няма друг начин, май, да се събере мнозинство от 160 депутати, за да се смени ВСС, респ и.ф. главния прокурор - за да се установи върховенство на закона, както и да се разчисти терен за същинска битка с корупцията.

Макар и с тежки компромиси от страна на участниците в него, а и на сериозни имиджови щети, трябва да се създаде нещо като временен обединен фронт срещу модела "Пеевски - Борисов". С подкрепата на Протеста.

Ако това не стане, Борисов и Пеевски ще се съвземат и съвсем ще превземат държавата, а олигарсите доволно ще им ръкопляскат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    4 3 Отговор
    Според този "пллитолог", койтоме на розова хранилка, трябва да махнем работещия млдел Борисов-Пеевски и да сложим модел Мунчо-Боташ-Хасан Василев, който включва кредити, неофициален кеш, пудели с пачки, нашето МВР, раздаване на пликове, заробващи договори и най-вече - хаос и инфлация.

    Коментиран от #10

    12:11 18.12.2025

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    2 4 Отговор
    ПП-ДБ, Единение и Синя България ще имат над 130 гласа и нямат нужда от националните предатели кРадев, копейкин или гела !

    12:12 18.12.2025

  • 3 !!!?

    6 4 Отговор
    Стига сте ни пробутвали кремълския парашутист Радев като "панацея" за отърваване от съветския модел "Магнитски" бе !!!

    12:13 18.12.2025

  • 4 За всички партии трябва да важат

    5 1 Отговор
    Едни и същи принципи и един и същи аршин. Според конституцията. Но тя трябва да се прилага честно , обаче как да стане като са назначавани от тия същите корумпирани партии и те същите като тях.

    12:15 18.12.2025

  • 5 СЛОБКА1 =

    5 1 Отговор
    = ГЕРБсдс+ДПС+ППДБ.

    ППДБ са полезните идиоти за сяка сглобка.

    12:16 18.12.2025

  • 6 Имена

    1 1 Отговор
    БОРИСОВ и ПЕВСКИ. Борисов и Пеевски.Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #7

    12:18 18.12.2025

  • 7 Герб и ДПС са проблема

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Имена":

    Борисов и Пеевски са едно на ръка.

    12:20 18.12.2025

  • 8 Майора

    2 2 Отговор
    Ало Инджов как виждаш дасе оправят нещата с мистър Кеш и подкрепящите го олигарси , готови да дадат над 1 млд лв за новата му партия и останалите партии , подкрепени от Черепа , Прокопиев и сие! Каква борба с корупцията с участието на Партията на кеша и пудела с пачките! Стига с мантрата Пеевски и Борисов!

    12:22 18.12.2025

  • 9 ококор

    1 0 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    12:27 18.12.2025

  • 10 Да те светна по въпроса:

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Много е прав и точно така трябва да се направи за да се отстранят двете Мазни и Угоени парчета, простата герберска Тиква Борисов и Пеевски. Единен фронт от всички, които са опозиция на тази пеевско-герберска коалиция.

    12:27 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове