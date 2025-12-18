МЕЧ при президента: Най-подходящо е изборите да са в началото на април

МЕЧ - осмата политическа сила в парламента, провежда консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. Формацията бе представена от лидера си Радостин Василев, Красимир Манов, Кирил Веселински, който е председател на ПГ, и от Христо Расташки.

"Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”. Това заяви президентът по време на консултациите, цитиран от Нова телевизия.

„Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство без политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства - на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели. За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Освен това не само не се вслуша в гласа на опозицията, но и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"В пленарна зала имаме огромни и не просто политически различния с огромна част от народните представители, избрани с купени гласове, корпоративен вот и натиск. Имаме цивилизационни различия с голяма част от народните избраници. Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хора от "ДПС-Ново начало", които не говорят български език и не са избрани легитимно, си позволяват открито да заплашват лидери на партии и семействата им. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани", обясни Василев.

По думите му това било "последното правителство, което можеше да бъде сформирано чрез такъв тип политическо предателство". Лидерът на формацията беше категоричен, че кабинетът не бил свален от опозицията, а от огромния обществен натиск от площадите.

"Този протест не беше за бюджета. Той беше срещу Борисов, Пеевски и срещу модела на грабежа. Това мнозинство не е в състояние да свърши нищо добро. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, "ДПС-Ново начало" и Бойко Борисов", посочи още Василев.

Според него най-подходящо е изборите да се проведат в първата седмица на април - преди Великденските празници.