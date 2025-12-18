Новини
МЕЧ при президента: Най-подходящо е изборите да са в началото на април

18 Декември, 2025 12:22 912 16

  • меч-
  • консултации-
  • румен радев-
  • избори-
  • април

Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство без политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства - на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели, коментира Радостин Василев

МЕЧ при президента: Най-подходящо е изборите да са в началото на април - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МЕЧ - осмата политическа сила в парламента, провежда консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. Формацията бе представена от лидера си Радостин Василев, Красимир Манов, Кирил Веселински, който е председател на ПГ, и от Христо Расташки.

"Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”. Това заяви президентът по време на консултациите, цитиран от Нова телевизия.

„Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство без политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства - на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели. За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Освен това не само не се вслуша в гласа на опозицията, но и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"В пленарна зала имаме огромни и не просто политически различния с огромна част от народните представители, избрани с купени гласове, корпоративен вот и натиск. Имаме цивилизационни различия с голяма част от народните избраници. Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хора от "ДПС-Ново начало", които не говорят български език и не са избрани легитимно, си позволяват открито да заплашват лидери на партии и семействата им. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани", обясни Василев.

По думите му това било "последното правителство, което можеше да бъде сформирано чрез такъв тип политическо предателство". Лидерът на формацията беше категоричен, че кабинетът не бил свален от опозицията, а от огромния обществен натиск от площадите.

"Този протест не беше за бюджета. Той беше срещу Борисов, Пеевски и срещу модела на грабежа. Това мнозинство не е в състояние да свърши нищо добро. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, "ДПС-Ново начало" и Бойко Борисов", посочи още Василев.

Според него най-подходящо е изборите да се проведат в първата седмица на април - преди Великденските празници.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажи честно ... 🤣

    8 12 Отговор
    Гела и кРадев много влюбено се гледат. 🤣🤣🤣
    Ще има сватба !
    Само не знам кой ще е булката. 🤣

    Коментиран от #7

    12:25 18.12.2025

  • 2 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    7 5 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #6

    12:26 18.12.2025

  • 3 Януари

    3 2 Отговор
    голяма част ще са пияни , имени дни през ден и поводи да се налюлят много , малък Сечко ако се разлюти , не се знае какъв студ и сняг ще донесе , така , че март и април са подходящи за изборите !

    12:26 18.12.2025

  • 4 замислен

    7 3 Отговор
    За тези пък колко народ е гласувал? Имат ли позиция да поставят условия?

    Коментиран от #8

    12:33 18.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Никой не иска да управлява ПРЕЗ ЗИМАТА❗А сега властта в оставка ще вика, че опозицията е виновна, а тя от своя страна ще вика, че Бо.и.Де все още са на власт и вината е тяхна ‼️

    12:38 18.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Добре сменяш собственика на тези думи❗
    А изразът е на бившия САШтински посланик у нас:
    " БорисОФ е ку-чи син, но е наш ку-чи син!"
    Все още има хора които помним‼️

    12:41 18.12.2025

  • 7 ММА

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кажи честно ... 🤣":

    Тоя депутат ли е или каратист?

    Коментиран от #9

    12:52 18.12.2025

  • 8 Стършели

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "замислен":

    Тоя МЕЧ без острие и гласове се опитва да командва Президента?
    Глутница от малко но гладни псета.

    12:58 18.12.2025

  • 9 Хехе

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "ММА":

    По-скоро на Настрадин Ходжа магарето, което хвърля къчове😂

    13:01 18.12.2025

  • 10 Гандалф

    4 1 Отговор
    Април...следващите септември октомври и така нататък...ако някои се заблуждава, че ще се промени нещо...дълбоко се заблуждава...

    13:02 18.12.2025

  • 11 Вчера гледам видеото с Меч и

    3 2 Отговор
    приматът от НН, поздравления за Радостин Василев Меч за добре свършена работа но по същество за боят който е достоен да влезе в списанието за Комикси
    PIF от времето когато бяхме още в пети клас, имаше едно френско списание за Комикси, веднъж седмично, та там имаше една серия комикси с доктор Justice, та тоя доктор беше Карате експерт и само там съм виждал такова "маваши гери" като вчерашното но Радостин Василев,
    Василев е достоен да врезе в Комиксите на Демокрацията с карате " маваши гери" dispatching the bad guys чао.😁😆🇧🇬

    13:03 18.12.2025

  • 12 Дядо Митьоo

    4 1 Отговор
    Руди гела е вече с нов прякор-Руди вдигнатите крака!

    13:15 18.12.2025

  • 14 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Догодина със сигурност,ще се проведат три избора.Първият,за Парламент, вероятно в края на Март.Но заради евентуална бъдеща сглобка,от старите" нови" в Парламента,с нищо по различна от досегашната, ще има масови протести в цялата държава.Не заради политики,партии,шишо, гошо или пешо.Народа ще се отзове пред жестоката реалност,с орязани наполовина доходи и пенсии( заради превалутирането) и рязък скок на цените,но вече в евро.Ще се окажем в ситуация,че късно есента,ще има втори , предсрочни избори,а Октомври за президент.

    13:21 18.12.2025

  • 15 време е -опита на Р.василев

    0 0 Отговор
    Тоя няма ли някой патриот българин да го посрещне и да го пита ,защо като конституционалист работиш за опг и грабежите на държавата бб и дпи разбирасе физиономията да му заприлича на български функционален и работещ за българската държава ,а не на опг ббдп

    13:27 18.12.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Руди Локала печели избирателите на Коцко Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 със тънките нежни ръчички.

    13:47 18.12.2025

Новини по градове:
