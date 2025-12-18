МЕЧ при президента: Най-подходящо е изборите да са в началото на април

МЕЧ - осмата политическа сила в парламента, провежда консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. Формацията бе представена от лидера си Радостин Василев, Красимир Манов, Кирил Веселински, който е председател на ПГ, и от Христо Расташки.
"Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”. Това заяви президентът по време на консултациите, цитиран от Нова телевизия.
„Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство без политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства - на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели. За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Освен това не само не се вслуша в гласа на опозицията, но и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
"В пленарна зала имаме огромни и не просто политически различния с огромна част от народните представители, избрани с купени гласове, корпоративен вот и натиск. Имаме цивилизационни различия с голяма част от народните избраници. Напрежението в пленарна зала ескалира до степен на физическа саморазправа, защото хора от "ДПС-Ново начало", които не говорят български език и не са избрани легитимно, си позволяват открито да заплашват лидери на партии и семействата им. Ние заради това се казваме МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани", обясни Василев.
По думите му това било "последното правителство, което можеше да бъде сформирано чрез такъв тип политическо предателство". Лидерът на формацията беше категоричен, че кабинетът не бил свален от опозицията, а от огромния обществен натиск от площадите.
"Този протест не беше за бюджета. Той беше срещу Борисов, Пеевски и срещу модела на грабежа. Това мнозинство не е в състояние да свърши нищо добро. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски, "ДПС-Ново начало" и Бойко Борисов", посочи още Василев.
Според него най-подходящо е изборите да се проведат в първата седмица на април - преди Великденските празници.
1 Кажи честно ... 🤣
Ще има сватба !
Само не знам кой ще е булката. 🤣
Коментиран от #7
12:25 18.12.2025
2 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #6
12:26 18.12.2025
3 Януари
12:26 18.12.2025
4 замислен
Коментиран от #8
12:33 18.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:38 18.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Добре сменяш собственика на тези думи❗
А изразът е на бившия САШтински посланик у нас:
" БорисОФ е ку-чи син, но е наш ку-чи син!"
Все още има хора които помним‼️
12:41 18.12.2025
7 ММА
До коментар #1 от "Кажи честно ... 🤣":Тоя депутат ли е или каратист?
Коментиран от #9
12:52 18.12.2025
8 Стършели
До коментар #4 от "замислен":Тоя МЕЧ без острие и гласове се опитва да командва Президента?
Глутница от малко но гладни псета.
12:58 18.12.2025
9 Хехе
До коментар #7 от "ММА":По-скоро на Настрадин Ходжа магарето, което хвърля къчове😂
13:01 18.12.2025
10 Гандалф
13:02 18.12.2025
11 Вчера гледам видеото с Меч и
PIF от времето когато бяхме още в пети клас, имаше едно френско списание за Комикси, веднъж седмично, та там имаше една серия комикси с доктор Justice, та тоя доктор беше Карате експерт и само там съм виждал такова "маваши гери" като вчерашното но Радостин Василев,
Василев е достоен да врезе в Комиксите на Демокрацията с карате " маваши гери" dispatching the bad guys чао.😁😆🇧🇬
13:03 18.12.2025
12 Дядо Митьоo
13:15 18.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Безпристрастен
13:21 18.12.2025
15 време е -опита на Р.василев
13:27 18.12.2025
16 таксиджия 🚖
13:47 18.12.2025