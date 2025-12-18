Новини
Георги Вълчев: Най-големият проблем за образованието не е удължителният бюджет, а неизвестността

18 Декември, 2025 19:37 440 12

  • георги вълчев-
  • бюджет-
  • образование

Според ректора на СУ младите хора започват да виждат бъдещето си в България и искат една нормална демократична среда

Георги Вълчев: Най-големият проблем за образованието не е удължителният бюджет, а неизвестността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Удължителният закон за бюджета сам по себе си не е най-голямото предизвикателство пред българското образование. По-сериозният проблем е липсата на яснота колко дълго страната ще остане в режим на временни решения и кога ще бъде приет редовен бюджет. Това заяви ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По думите му образованието е една от сферите, в които са жизненоважни предвидимостта, приемствеността и последователните политики. „Никой не може да каже какво ще стане след предсрочните избори, а именно това създава напрежение”, допълни ректорът.

Той припомни, че в предишния проектобюджет са били предвидени значително по-високи средства за висшето образование, с около 10% увеличение. Именно тази част от бюджета е получила подкрепата на синдикатите, въпреки че като цяло документът не е бил приет. „В година, в която имаме сложни процеси около приемането на еврото и настройването на различни системи, не могат да се очакват чудеса. Това, което ни липсваше и в предишния бюджет, са средствата за капиталови разходи във висшето образование”, посочи Вълчев.

Според него надеждата е след преминаването през трудната 2026 г. да бъдат осигурени повече ресурси за подобряване на материалната база на университетите.

Ректорът на СУ отбеляза, че днешните студенти са първото поколение, което няма спомен за живота преди демократичните промени. „Това са млади хора, които са живели изцяло във време, в което се опитваме да изградим демократично общество. Те могат свободно да пътуват, да сравняват и да виждат, че светът не е утопично място за реализация”, каза Вълчев.

По думите му все по-ясно се откроява устойчива тенденция. Младите започват да виждат бъдещето си в България. „Те искат нормална, сигурна и подкрепяща среда, вместо отново да избират пътя на емиграцията. Затова е напълно естествено да настояват за нормална демократична държава”, допълни той.

Относно студентските протести Вълчев отбеляза, че подобни форми трудно формулират систематични искания, но посланието им е ясно – достъпно и качествено образование. „Ние нямаме голям демографски потенциал и трябва да дадем възможност на всеки млад човек, който иска да се развива, да получи добро образование и да бъде полезен на себе си и на обществото”, подчерта ректорът.

Той акцентира и върху ролята на финансирането като инструмент за провеждане на политики. По думите му през последните години са направени важни стъпки – увеличаване на стипендиите в стратегически направления, освобождаване от такси за част от специалностите и по-активно участие на бизнеса.

Като пример Вълчев посочи програмите на Софийския университет чрез Института по изкуствен интелект и Факултета по математика и информатика, където студентите получават стипендии от 2000 лева, за да могат да учат, без да бъдат принудени да работят. „Няма универсално решение. Трябват нормални политики, които да отговарят едновременно на потребностите на младите хора и на нуждите на държавата”, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Училищата са развъдник на наркомани и педофили

    19:39 18.12.2025

  • 2 Пример

    0 0 Отговор
    Да питам този ректор, когато има бюджет и им плащат държавна поръчка за 200 студенти, те защо вадят 20? При този брак, аз бих им спрял изобщо плащанията!

    19:39 18.12.2025

  • 3 ГЛУПОСТИ

    1 0 Отговор
    най големия проблем на образованието е огромния брой университети, което дава възможност на всяко дърво да влезе и завърши виззшо!!! После каквото покажат връзките. Едно време в средното се късахме да учим, щото после се кандидатстваше и просто за да те приемат трябваше да знаеш и можеш…сега просто си приет във вишото, както се казва преди да си завършил първиклас!

    19:43 18.12.2025

  • 4 Спецназ

    3 0 Отговор
    ТОЯ "Професор" не каза и една дума за подобряване на образованието!
    ФАКТ!

    САМО ЗА ПАРИ!

    19:43 18.12.2025

  • 5 тъй ли

    2 0 Отговор
    ако ви пукаше за образованието, нямаше да тикате в ръцете на децата таблети и телефони. Нямаше и да гикарате само да заграждат верният отговор, вместо да пишат обоснован отговор наръка.

    19:49 18.12.2025

  • 6 Стенли

    1 0 Отговор
    Абе кво ни пука нали сме в клуба на задлъжнелите опс на богатите 😁

    19:50 18.12.2025

  • 7 само погледнете

    3 0 Отговор
    "политиците" и "успелите" в България какви орунгели са и няма какво да се говори за образование и за каквото и да е...

    19:50 18.12.2025

  • 8 Дърт даскал

    1 0 Отговор
    Професоре, нали знаеш максимата: ПО-ДОБРЕ ПО-МАЛКО, НО ПО-ДОБРЕ! Кому са нужни 52 /ПЕТДЕСЕТ И ДВА/ ВУЗ-а, в които нередовни преподаватели "обучават" нередовни студенти? За да се стигне до там, че хора с дипломи да се хвалят :"АЗ НЕ СЪМ СЕ ЯВИЛ НА НИТО ЕДИН ИЗПИТ" или "БАЩА МИ ЗНАЙ НА КОГО КОЛКО ДА ДАДЕ за да "завърша" до като съм в Белгия" !

    19:55 18.12.2025

  • 9 Артилерист

    1 0 Отговор
    Г-н ректорът на Университета трябва да намери кураж да оглави интелигенцията и да подемат разяснителна кампания не само за неяснотите в съсипаното бг образование, ами и по-кардинално за състоянието и накъде се е запътила България.

    19:56 18.12.2025

  • 10 Тишина в клас

    0 1 Отговор
    Усъвършенствания ИИ ще идва с по няколко висши и цяла библиотека с енциклопедии, за какво са им даскалици и директори със скрити камери на горките дечица? Влиза един Робокоп и всички внимават и слушат.

    19:57 18.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Абе да сте видели даскал или професор да излезе да простестира, че образованието е калпаво и децата излизат от училище и университета неуки и негодни?

    Нема баце! Протестират за още кинтички, щото системата ги урежда! Измиват си ръцете с нея и кибичат в час колкото да мине времето да вземата заплата и да дойде поредната ваканция!

    Никви пари за тая алчна шайка! По-малко работа вършат и от полицаите!

    19:59 18.12.2025

  • 12 Доци

    0 0 Отговор
    Най -големият проблем е че във висшето образование никой не осигурява реални стажове за работа още от началото . Липса на всякаква практика със записаното по специалност . Интереса е еднолинеен - парите на студента постоянно увеличавани за семестриалните такси . Излизат без персрпективи за бъдеща работа или реализация в наука. Нефункционални кълвачи на зазубрено с помоща на интернет. А едни професори и доценти с все повече имоти и луксозни лимузини. Кой в чужбина би признал това хартиеното накрая което си слагаш в рамка. А вече и тук.

    20:03 18.12.2025

