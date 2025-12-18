Надежда Йорданова: ГЕРБ направиха политически невъзможна коалицията с нас

Възможен е реформаторски бюджет с реформаторски мерки. Той ще изчиства корупционни практики. Ние влизаме в следващите избори с амбициозната задача да сме първа политическа сила. Целта ни да има стриктен бюджет, който да не позволява изтичането на средства в пясъци. Това заяви съпредседателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Надежда Йорданова в предаването „Още от деня“ по БНТ.
През последните месеци ГЕРБ със своето арогантно поведение изгориха всички мостове за политически разговори. Те изоставиха всичко дясно. Те направиха политически невъзможна коалицията с нас.
Към настоящия момент Румен Радев действа като президент на България. Всякакви спекулации дали той ще влезе на партийния терен, нека ги оставим на политическите анализатори. Нашата задача е да говорим с гражданите и да се стремим да изпълним техните искания.
Основната причина за свикването на протеста е гнева на политическото лицемерие и арогантност. Гражданите трябва да имат възможност да кажат своята позиция. Те искат разграждане на модела „Борисов-Пеевски“. За да се случи това са нужни честни избори. Те настояват за справедливост, а такава може да има без и.д. главен прокурор Борислав Сарафов.
1 Я кажете за ГРУ?
20:42 18.12.2025
2 хъ хъ хъ
Коментиран от #9
20:43 18.12.2025
3 Зеленобрадова
20:43 18.12.2025
4 Факт
20:44 18.12.2025
5 разградска
20:45 18.12.2025
6 Правилните
20:46 18.12.2025
7 ...
20:47 18.12.2025
8 Красимир Петров
20:48 18.12.2025
9 Анонимен
До коментар #2 от "хъ хъ хъ":Тиквата и прасето са по убави.
20:48 18.12.2025
10 хей
20:49 18.12.2025
11 Иван Попов
20:49 18.12.2025
12 ококор
20:51 18.12.2025
13 Ааа така
20:51 18.12.2025
14 Антонио
20:55 18.12.2025
15 щитп
20:56 18.12.2025
16 ДрайвингПлежър
Коментиран от #30
20:57 18.12.2025
17 Как Ще Изчистиш ?
36 Години !
Корупция !
При Това !
Само с Бюджета !
А Противоречащите на Закона !
И Конституцията !
Закони !
И Нормативни Актове !
Които Инициират !
Корупциата !
С Приказките !
И Циците Си !
Няма Да !
Предотвратиш !
Явно Проблема Е !
В Мозъка !
Коментиран от #24
20:58 18.12.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ НИ ЗАНИМАВАЙТЕ С ПОКОЙНИЦИ.
20:58 18.12.2025
19 Изрод
21:00 18.12.2025
20 ППДБ
Коментиран от #32
21:00 18.12.2025
21 Бай Араб
21:02 18.12.2025
22 смях
21:03 18.12.2025
23 Данко Харсъзина
21:05 18.12.2025
24 Бай Араб
До коментар #17 от "Как Ще Изчистиш ?":Това,което трябва да се изчисти е територията,която заемат българите,те не заслужават да имат държава,българите заслужават да бъдат грабени от Русия.
21:05 18.12.2025
25 Но и вие не сте стока
21:05 18.12.2025
26 Спецназ
ВСЕКИ, ВСЕКИ, ВСЕКИ!!
Който се е докоснал до отровната ГЪБА ГЕРБ си е заминал...
За Славуца разбирам, ама вие поне имахте някакви политики,
ама след Сглобката- карай- ЧАО, БАУ
Дадохте живот на Възраждане, от което нЕма лошо,
те поне си имат Програма и ценности и нЕма да лапат х.Я на Боко като вас.
21:06 18.12.2025
27 Уса
21:07 18.12.2025
28 Ами
управляваха с тези, които преди няколко дни свалиха от власт.
Помнят и други неща ... Така, че едва ли биха заложил точно на ПП-ДБ :)
21:08 18.12.2025
29 ?????
Но вълните са много.
Няма да им е лесно.
Затва и искат тяхните си машинки с тяхните флашки.
21:12 18.12.2025
30 Бай Араб
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Абе с никого,те са поставени в НС да акумолират някакъв вот,който да не може да бъде употребен за развитието на България,това е мъртъв вот,нито закони се коват,нито нищо,само години наред се казва какво направил г-н Борисов,само това нищо повече,само и самои олигарсите да продължават да грабят българите
21:13 18.12.2025
31 Промяна
21:14 18.12.2025
32 Машинно гласуване!
До коментар #20 от "ППДБ":А свинчо с 1% одобрение как прескача 10% бариера?Че и отгоре.
21:14 18.12.2025
33 Оптимист
21:16 18.12.2025
34 Бай Араб
21:17 18.12.2025
35 Питар
Те почти разсипаха държавата
21:23 18.12.2025
36 Лека, полека
21:23 18.12.2025
37 Камилчев
21:25 18.12.2025
38 Мда
Никой от сектата не говори з програма, за визия на България!
Ако тези идиоти минат 10 % на изборите, значи яко е манипулирано в тяхна полза!
А и Гълъбице какво ще кажеш за директора на 138 училище! Ваш кадър е!
Аз като баща ще ти кажа , че ще му откъсна топките!
Надке къде е регистъра на педофилите, не е приет по ваше настояване!
21:35 18.12.2025
39 МДАМ
21:40 18.12.2025
40 УСМИХНАТА ЩАСТЛИВА
21:41 18.12.2025
41 Даката
Арогантни били ГЕРБ, защото веднага подали оставка, след като я поискахте, толкова настоятелно заедно с групата русофили искащи България вън от Европейския съюз и НАТО... вие какво си мислехте, че ще ви ухажват ли, не може да се държите подло и да очаквате че ГЕРБ, ще го преглътне.
Арогантното поведение е по-скоро от страната на ПП ДБ нещастниците, които повече никога да видят власт, защото се самозабравят и оливат... Имаше една приказка, че ако искаш да видиш истинското лице на някой, та бил той и политик е като му дадеш власт и пари... ако е пич става още по-голям пич, ако е боклук, става още по-голям боклук...народа го е казал, сигурно е вярно, щото видяхме че ПП ДБ са боклуци, не струват, ама никак не струват... подли лицемери без капка свян и достойнство.
21:43 18.12.2025
42 УСМИХНАТА ЩАСТЛИВА
21:44 18.12.2025