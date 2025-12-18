Новини
България »
Надежда Йорданова: ГЕРБ направиха политически невъзможна коалицията с нас

Надежда Йорданова: ГЕРБ направиха политически невъзможна коалицията с нас

18 Декември, 2025 20:39 918 42

  • надежда йорданова-
  • герб-
  • коалиция

През последните месеци ГЕРБ със своето арогантно поведение изгориха всички мостове за политически разговори. Те изоставиха всичко дясно

Надежда Йорданова: ГЕРБ направиха политически невъзможна коалицията с нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможен е реформаторски бюджет с реформаторски мерки. Той ще изчиства корупционни практики. Ние влизаме в следващите избори с амбициозната задача да сме първа политическа сила. Целта ни да има стриктен бюджет, който да не позволява изтичането на средства в пясъци. Това заяви съпредседателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Надежда Йорданова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

През последните месеци ГЕРБ със своето арогантно поведение изгориха всички мостове за политически разговори. Те изоставиха всичко дясно. Те направиха политически невъзможна коалицията с нас.

Към настоящия момент Румен Радев действа като президент на България. Всякакви спекулации дали той ще влезе на партийния терен, нека ги оставим на политическите анализатори. Нашата задача е да говорим с гражданите и да се стремим да изпълним техните искания.

Основната причина за свикването на протеста е гнева на политическото лицемерие и арогантност. Гражданите трябва да имат възможност да кажат своята позиция. Те искат разграждане на модела „Борисов-Пеевски“. За да се случи това са нужни честни избори. Те настояват за справедливост, а такава може да има без и.д. главен прокурор Борислав Сарафов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я кажете за ГРУ?

    16 2 Отговор
    Че граждането и селянето се интересуват. С парашут ли са дошли или с подводница?

    20:42 18.12.2025

  • 2 хъ хъ хъ

    26 3 Отговор
    Мазна тетка...

    Коментиран от #9

    20:43 18.12.2025

  • 3 Зеленобрадова

    20 4 Отговор
    Ще управляваме с Възраждане!

    20:43 18.12.2025

  • 4 Факт

    10 4 Отговор
    Вече се очертава ППДБ МЕЧ КОРНЕЛИЯ!

    20:44 18.12.2025

  • 5 разградска

    19 1 Отговор
    тп !

    20:45 18.12.2025

  • 6 Правилните

    15 3 Отговор
    Неразличими сте двете банди, празни очи, алчни ръце, заешко сърце, само се кланяте различно, едните на Вашингтон, а другите на Брюксел!

    20:46 18.12.2025

  • 7 ...

    16 0 Отговор
    На кривия вълната...

    20:47 18.12.2025

  • 8 Красимир Петров

    15 2 Отговор
    Всички са лъжци и крадци.Преди избори популистки обещания,а след изборите се обединяват.

    20:48 18.12.2025

  • 9 Анонимен

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "хъ хъ хъ":

    Тиквата и прасето са по убави.

    20:48 18.12.2025

  • 10 хей

    17 3 Отговор
    розова прасунко задравей здравей..и ЧАО

    20:49 18.12.2025

  • 11 Иван Попов

    6 16 Отговор
    Само Радев ще ви измете всичките

    20:49 18.12.2025

  • 12 ококор

    9 1 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    20:51 18.12.2025

  • 13 Ааа така

    16 1 Отговор
    "направиха политически невъзможна коалицията с нас"......те са си го мислили през цялото време значи. Ох на батко принципните ..

    20:51 18.12.2025

  • 14 Антонио

    10 0 Отговор
    Ксква ти е градинката....

    20:55 18.12.2025

  • 15 щитп

    18 1 Отговор
    Тази жена е еквивалент на Нинова ,доста тъпичка докарваща го от дълги и безсмислени словоизлиания неказващи нищо съществено.

    20:56 18.12.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    15 1 Отговор
    Аще дайте и аповете преди да я пускате по телевизията... като не с ГЕРБ с кого?

    Коментиран от #30

    20:57 18.12.2025

  • 17 Как Ще Изчистиш ?

    7 0 Отговор
    Как Ще Изчистиш ?

    36 Години !

    Корупция !

    При Това !

    Само с Бюджета !

    А Противоречащите на Закона !

    И Конституцията !

    Закони !

    И Нормативни Актове !

    Които Инициират !

    Корупциата !

    С Приказките !

    И Циците Си !

    Няма Да !

    Предотвратиш !

    Явно Проблема Е !

    В Мозъка !

    Коментиран от #24

    20:58 18.12.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 4 Отговор
    ГРАБ И НН СА ПОТЪНАЛИ..

    НЕ НИ ЗАНИМАВАЙТЕ С ПОКОЙНИЦИ.

    20:58 18.12.2025

  • 19 Изрод

    10 1 Отговор
    Пак тая малка руса просссссста мръсница професионалната лапачка на пишки. Няма нерез в нс необслужен от тази опитна развратница. Устичката и е винаги пълна със семе, всяка улична бездомна ку. чка може да и зависи на уменията и оборота.

    21:00 18.12.2025

  • 20 ППДБ

    11 1 Отговор
    са против 10% бариера,защото може да не я прескочат!

    Коментиран от #32

    21:00 18.12.2025

  • 21 Бай Араб

    10 1 Отговор
    Политическата Парламентарно представена група ГЕРБ няма как и вече никога не трябва да се коалира с ДБ -чисто група от измамници набутана в НС от български кредитни милионери ограбили България.Група измамници ,които будалкат голяма част от народа ,че са ориентирани към Европа.Българските олигарси не искат Европа .

    21:02 18.12.2025

  • 22 смях

    12 1 Отговор
    Значи ГЕРБ насила ви даде властта в ръцете? Вие много се съпротивлявахте и с отвращение обсебихте всички държавни функции? Неумна и некрасива госпожо, това го говорете на тиктокърите, те ще ви повярват. Нас само ни разсмивате.

    21:03 18.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Лекси Фльорцата е по забавна от тази дърта мистрия.

    21:05 18.12.2025

  • 24 Бай Араб

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Как Ще Изчистиш ?":

    Това,което трябва да се изчисти е територията,която заемат българите,те не заслужават да имат държава,българите заслужават да бъдат грабени от Русия.

    21:05 18.12.2025

  • 25 Но и вие не сте стока

    7 0 Отговор
    И депутатите наполовина

    21:05 18.12.2025

  • 26 Спецназ

    4 5 Отговор
    ВИЕ ТЪПИЛИСТЕ??

    ВСЕКИ, ВСЕКИ, ВСЕКИ!!

    Който се е докоснал до отровната ГЪБА ГЕРБ си е заминал...

    За Славуца разбирам, ама вие поне имахте някакви политики,
    ама след Сглобката- карай- ЧАО, БАУ

    Дадохте живот на Възраждане, от което нЕма лошо,
    те поне си имат Програма и ценности и нЕма да лапат х.Я на Боко като вас.

    21:06 18.12.2025

  • 27 Уса

    5 2 Отговор
    Много партии на хоризонта и отново ще,разделят народа от което ще печели само герб.Ако Радев не направи партия тиквата и магнита ще се върнат на бяло прасе отново

    21:07 18.12.2025

  • 28 Ами

    8 1 Отговор
    Голямата част от гражданите все още помнят, че ПП-ДБ
    управляваха с тези, които преди няколко дни свалиха от власт.
    Помнят и други неща ... Така, че едва ли биха заложил точно на ПП-ДБ :)

    21:08 18.12.2025

  • 29 ?????

    7 1 Отговор
    ПП-тата мислят че яхнаха вълната, но ще бъдат изненадани.
    Но вълните са много.
    Няма да им е лесно.
    Затва и искат тяхните си машинки с тяхните флашки.

    21:12 18.12.2025

  • 30 Бай Араб

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Абе с никого,те са поставени в НС да акумолират някакъв вот,който да не може да бъде употребен за развитието на България,това е мъртъв вот,нито закони се коват,нито нищо,само години наред се казва какво направил г-н Борисов,само това нищо повече,само и самои олигарсите да продължават да грабят българите

    21:13 18.12.2025

  • 31 Промяна

    7 2 Отговор
    ПРОТИВНА ЛЕЛКА ВЪН ЛЪЖИ ГНУСНИ САМО ИЗЛИЗАТ ОТ УСТАТА ТИ ВЪН С КОСТАДИНОВ СИ НАЛИ И ОНЗИ МУТРАТА БОЖКОВИЯТ ГЕЛ ХАХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИ ВЪН

    21:14 18.12.2025

  • 32 Машинно гласуване!

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "ППДБ":

    А свинчо с 1% одобрение как прескача 10% бариера?Че и отгоре.

    21:14 18.12.2025

  • 33 Оптимист

    3 3 Отговор
    Много е сладка и никак не е дърта

    21:16 18.12.2025

  • 34 Бай Араб

    6 2 Отговор
    Какво са направили полезно за България ДБ -НИЩО. Те са набутани с пари на Прокопиев ,да си строи соларни станции върху обработваема земя ,защото там има готова инфраструктура.Слънцето грее еднакво навсякъде,но не навсякъде има асвалт.

    21:17 18.12.2025

  • 35 Питар

    6 2 Отговор
    Тая женица как си го представя ГЕРБ повече да направят коалиция с тези нещастници и шарлатани.
    Те почти разсипаха държавата

    21:23 18.12.2025

  • 36 Лека, полека

    4 2 Отговор
    и в канала

    21:23 18.12.2025

  • 37 Камилчев

    3 1 Отговор
    Гледайте пак да излъжете хората и да се сглобявате с номенклатурата ,и ще ви вземат мътните и Вас. Окончателно. И половин година няма да изкарате.

    21:25 18.12.2025

  • 38 Мда

    1 0 Отговор
    Надка гълъбицата едно си знае, едно си бае! Пеевски и машинките!
    Никой от сектата не говори з програма, за визия на България!
    Ако тези идиоти минат 10 % на изборите, значи яко е манипулирано в тяхна полза!
    А и Гълъбице какво ще кажеш за директора на 138 училище! Ваш кадър е!
    Аз като баща ще ти кажа , че ще му откъсна топките!
    Надке къде е регистъра на педофилите, не е приет по ваше настояване!

    21:35 18.12.2025

  • 39 МДАМ

    2 0 Отговор
    Дрън, дрън, ярина. И с кого тогава?

    21:40 18.12.2025

  • 40 УСМИХНАТА ЩАСТЛИВА

    1 0 Отговор
    НО СЛЕД КАТО ВИ ЗНАЯ МИНАЛОТО ЗАПОЧНАЛО ОТ НЕКВО СДС ПОСЛЕ РАЗКЛОНЕНИЯ НЕКВИ ДСБ СЕГА ДБ С НЕКВИ ОТ ПП ТО ВИЕ СТАНАХТЕ КЪТ БКП БСП. САМО СЕ МЕНКАТЕ И МАНИПУЛИРАТЕ. СКОРО ЩЕ ВИ ЗАМРЪЗНЕ УСМИВКАТА. ТО СОФЕТО НЕ Е БЕГЕТО.

    21:41 18.12.2025

  • 41 Даката

    1 0 Отговор
    "Със своето арогантно поведение, ГЕРБ подадоха оставка, защото им я поискахме"

    Арогантни били ГЕРБ, защото веднага подали оставка, след като я поискахте, толкова настоятелно заедно с групата русофили искащи България вън от Европейския съюз и НАТО... вие какво си мислехте, че ще ви ухажват ли, не може да се държите подло и да очаквате че ГЕРБ, ще го преглътне.
    Арогантното поведение е по-скоро от страната на ПП ДБ нещастниците, които повече никога да видят власт, защото се самозабравят и оливат... Имаше една приказка, че ако искаш да видиш истинското лице на някой, та бил той и политик е като му дадеш власт и пари... ако е пич става още по-голям пич, ако е боклук, става още по-голям боклук...народа го е казал, сигурно е вярно, щото видяхме че ПП ДБ са боклуци, не струват, ама никак не струват... подли лицемери без капка свян и достойнство.

    21:43 18.12.2025

  • 42 УСМИХНАТА ЩАСТЛИВА

    0 0 Отговор
    НО СЛЕД КАТО ВИ ЗНАЯ МИНАЛОТО ЗАПОЧНАЛО ОТ НЕКВО СДС ПОСЛЕ РАЗКЛОНЕНИЯ НЕКВИ ДСБ СЕГА ДБ С НЕКВИ ОТ ПП ТО ВИЕ СТАНАХТЕ КЪТ БКП БСП. САМО СЕ МЕНКАТЕ И МАНИПУЛИРАТЕ. СКОРО ЩЕ ВИ ЗАМРЪЗНЕ УСМИВКАТА. НО ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ ГЕПА ДПС ИТН СА ПО ДОБРИ. ТО СОФЕТО НЕ Е БЕГЕТО.

    21:44 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове